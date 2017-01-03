Агрессия России против Украины - главная угроза для безопасности стран ОБСЕ, - постпред США Байер

1603 40Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: безопасность (491) ОБСЕ (2145) Донецкая область (3479) Байер (7) Тему создал: Ольга Скороход03.01.17 11:40 Агрессия России против Украины - главная угроза для безопасности стран ОБСЕ, - постпред США БайерПредставитель США при ОБСЕ Дэниэл Байер назвал агрессию России против Украины главной угрозой для безопасности всех стран в регионе ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. читать источник x Мне нравится 5
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https://www.youtube.com/watch?v=TF6LzYdJrQ0
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Jan. 3rd, 2017 at 11:27 AM
Решил после новогоднего празднования заглянуть тут в официальную статистику по золото-валютным резервам Центробанка России, мол, сколько они там прокутили за эти дни? И, откровенно говоря, был неприятно удивлён - статистику ещё не дали, значит - ещё бухают, а из той, что было, так ещё за 23.12.2016 и составляла она $379,1 млрд.
Конечно, обидно, что со свежими данными любители боярышника запаздывают, но в таком случае будем оперировать имеющимися. А именно, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что год назад, 25.12.2015, в закромах Центробанка находилась практически та же сумма - $370,2 млрд. То есть, за год, ничего не изменилось в отношении увеличения благосостояния государства. Более того, даже учитывая колебание запасов в течении года, они ни разу не смогли превысить отметку в $400 млрд!
Между тем, два года назад мы могли наблюдать схожую картину, а именно - 26.12.2014 резервов было на $388.5 млрд, в то время как в благоухающем и ещё мирном 27.12.2013 их насчитывалось $511,6 млрд. То есть, Россия находится в состоянии золото-валютной стагнации уже второй год к ряду! Хмм, хорошо это или плохо, с учетом того, что в 2014-м картина была совсем иная, резво сжигающая накопления, сложно так сразу сказать, но то есть один не обнадёживающий прогноз на 2017-й умалчивать не стоит.
Дело в том, что федеральный бюджет россиюшки в 2017-м полностью основан на потенциале Резервного фонда России ($31,3 млрд) и Фонда национального благосостояния ($71 млрд) и в самом же Минфине признают, что они будут практически полностью исчерпаны в течении года. А это значит, что золото-валютная стагнация в этом году прекратится и начнётся новый этап сжигания высоколиквидных активов!
С Новым Годом!
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Была остановлена украинским патрулем. Как и в случае, когда она в Ираке сбежала с базы и была поймана американским патрулем, стала корчить из себя скорбную умом и лопотать, что "заблудилась".
ПС
Ну вот почему пацаны из патруля растерялись и просто завернули Гадю назад? Это жеж не по джентельменски. Нужно было указать даме дорогу ... на минное поле.
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Вот ты такой "антихвашизд заштодедываевалыч" берешь фотку сходняка русских фашиков, собравшихся подрочить на Гитлера, и ... начинаешь писать про марш украинцев в честь Степана Андреевича Бандеры.
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Вот ты весь такой безмозглый журнаглист телеканала МО РФ "Звязда", свой высер про грипп в ВСУ иллюстрируешь фоткой подстреленого кацапского спецназовца Александрова.
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В Германии в 1938-м воевать тоже никто особо не рвался. Позиговать и поорать «Судетынаш» или написать донос на соседа-еврея - это одно. А идти воевать за «Дойчланд убер аллес» - совсем другое. Да только когда пришло время, уже никто не спрашивал. В итоге Германия вошла в историю не как страна, где большинство по кухням не поддерживало войну и не собиралось погибать, а как нацистское государство, развязавшее самую страшную бойню в истории планеты.
Всем плевать уже, хороший в России народ, или плохой. Поддерживает или не поддерживает. Достаточно того, что страна, в которой живет этот народ - такова, какова есть. А как этот хороший народ построил такое плохое государство - эти тонкости за его пределами волновать уже перестали. Два года назад. После десяти тысяч трупов в некогда бывшей нам братской стране. С тех пор всем глубоко плевать, как так вышло.
Вышло. И этого достаточно.
Вот, собственно, и все.
А так-то народ, конечно, хороший, да. Кто же спорит.
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Переделать Россию может только одно - военный парад победителей в Москве, после безусловной капитуляции. Проверено.
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ГПУ: "Инцидент с Пашинским будет расследовать прокуратура Киева!" В реальности: Пашинского будут "отмазывать" через прокуратуру Киева!
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И это таки будет, дарагие рассияне.
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