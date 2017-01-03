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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: безопасность (491) ОБСЕ (2145) Донецкая область (3479) Байер (7)
Тему создал: Ольга Скороход

Агрессия России против Украины - главная угроза для безопасности стран ОБСЕ, - постпред США Байер

Представитель США при ОБСЕ Дэниэл Байер назвал агрессию России против Украины главной угрозой для безопасности всех стран в регионе ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Бла, бла, бла. Пошли в жопу, брехливые американцы и урода Пэтю туда же забирайте.
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Гига,де пропадав,кажуть у вас там всі канали виключили ,тільки трухан-ківалов тв,а ще хуйло тв включили,так ти оце пік тєлєк
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я дивлюся ефірне цифрове...там таких рож не має
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і далі що? дасте зброю( ппо,про, снайперські комплекси, безпілотники і т.д) чи просто позвизділи, для годиться, і далі ніхєра не робитимите?
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а зачем тебе американское оружие?ты умеешь с ним обращаться?
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он хочет это оружие раздеребанить и продать
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А по теме - оружие никто напрямую не даст! но уже дали всю техдокументацию по их изготовлению - вы посмотрите на последнюю военную технику, выпущенную украинскими оборонными предприятиями?!! А потом, сравните эту технику с зарубежными аналогами - откроете для себя очень много нового!
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Конгресс США выделил 350 миллионов долларов для военной помощи украинской армии.
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"Пока петух в задницу не клюнет,.. .".Оказывается это о Европе.
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glavnoje o svojei zadnice bezpokoisa, s cjevo takije misli - spasatj ostoljnih Mir, no ne videtj sjto u sebe vo dvore proizhodit - priznovaisa - ti ruskij .
https://www.youtube.com/watch?v=TF6LzYdJrQ0
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Отец немец,мать украинка.Живу в Украине.Ненавижу путина.Констатирую факт.В Европе нет понимания степени опасности путина.В Европе нет понимания того,что сейчас только Украина между ней и ордой.Нет понимания,что украинские граждане отдают свою жизнь и здоровье,в том числе и за граждан Европы.
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Вообще РФ имеет прямую границу с ЕС. Утверждать, что между РФ и ЕС находится Украина, и даже чего то там сдерживает - популизм внутреукраинского потребления.
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Ну-ну.путин прощупал Европу от и до своими поступками.Декларации общеевропейских ценностей какие? Слово-дело.Право-Закон.Границы нерушимы.Дал слово-держи.Как Европа отреагировала на то,что он плюнул на договор ,заключенный совместно с США,Англией,рф? Никак.США еще что-то как-то.Но это Обама.Думаю был бы у руля Рейган,путин не писнул бы.В общем ,в итоге, никто из подписантов не выполнил свои обязательства.Никто.У Вас есть уверенность,что Европа придет на помощь своим союзникам в случае агрессии путина? У меня нет.Единожды солгавший,.. . Украина-тест для Европы.путин его провел.Европа проиграла.А если теперь он найдет в лице трампа своего союзника,после соплежуйства Европы,ей не на кого расчитывать.
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Трампушка прийдет и скажет ВЫВСЕВРЕТИИИ,ЯВАМНИВЕРЮ)я ввх люблю)
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Масло маслянное...Остокиздило енто камлание и шаманство с бубном...
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ЗОЛОТО-ВАЛЮТНАЯ СТАГНАЦИЯ РОССИИ ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Jan. 3rd, 2017 at 11:27 AM

Решил после новогоднего празднования заглянуть тут в официальную статистику по золото-валютным резервам Центробанка России, мол, сколько они там прокутили за эти дни? И, откровенно говоря, был неприятно удивлён - статистику ещё не дали, значит - ещё бухают, а из той, что было, так ещё за 23.12.2016 и составляла она $379,1 млрд.

Конечно, обидно, что со свежими данными любители боярышника запаздывают, но в таком случае будем оперировать имеющимися. А именно, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что год назад, 25.12.2015, в закромах Центробанка находилась практически та же сумма - $370,2 млрд. То есть, за год, ничего не изменилось в отношении увеличения благосостояния государства. Более того, даже учитывая колебание запасов в течении года, они ни разу не смогли превысить отметку в $400 млрд!
Между тем, два года назад мы могли наблюдать схожую картину, а именно - 26.12.2014 резервов было на $388.5 млрд, в то время как в благоухающем и ещё мирном 27.12.2013 их насчитывалось $511,6 млрд. То есть, Россия находится в состоянии золото-валютной стагнации уже второй год к ряду! Хмм, хорошо это или плохо, с учетом того, что в 2014-м картина была совсем иная, резво сжигающая накопления, сложно так сразу сказать, но то есть один не обнадёживающий прогноз на 2017-й умалчивать не стоит.
Дело в том, что федеральный бюджет россиюшки в 2017-м полностью основан на потенциале Резервного фонда России ($31,3 млрд) и Фонда национального благосостояния ($71 млрд) и в самом же Минфине признают, что они будут практически полностью исчерпаны в течении года. А это значит, что золото-валютная стагнация в этом году прекратится и начнётся новый этап сжигания высоколиквидных активов!
С Новым Годом!

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Цена на нефть поднялась, поэтому рашка спокойно дотянет до 2018 года, а вот что будет дальше хз
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Состояние ЗВР намного хуже, чем рисуют, а рисуют циферки, чтобы не было видно, что Рашке осталось жить считанные годы, если не месяцы. В 2014 году они по привычке честно обновляли размер международных резервов, и было хорошо видно, как он стабильно падает, начав с более чем полутриллиона и потеряв за год больше четверти в объёме. Потом пропагандоны спохватились и отодвинули честных банкиров в сторону. И вот уже два года рисуют циферки 370±15 миллиардов долларов, хотя с какой стати они должны вообще быть +, а не чистый -, непонятно. Нефть упала, Московия влезла в новую войну в Сирии, экономика была в глубокой жопе ещё в 2013 г., санкции только прибавляются. Думаю, если бы могли узнать реальное значение, оно не превысило бы 200 миллиардов ну никак. А скорее всего, около 150-ти. В пользу этого также говорит подозрительно стабильный курс ненавистного доллара, который уже почти два года держится в районе 60-70 рублей. А как известно, стабильность национальной валюты проще всего (и тупее) достигается продажей резервов доллара. Много долларов на рынке - дают на них меньше. Этим баловался режим Януковича, и пресловутые 8 гривен за доллар, по которым так воет вата, достигались ценой разбазаривания ЗВР страны, в результате чего к моменту краха режима они составляли 0 целых 0 десятых (и, похоже, послужили одной из причин этого краха). По всей видимости, Кремль идёт проверенным путём своей марионетки, и идти им осталось уже немного. Во всяком случае, напрашиваются исторические параллели: 1914 - Россия вступает в совершенно ненужную ей войну, 1917 - Россия начинает разваливаться. История ходит по кругу! А в России принято ещё и по граблям ходить. По кругу
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Украина всегда была агрессором против РАБссии,причем очень вираломным,гитлер пацан,по сравнению с Украинцами..
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Вчера Гадя Савченко пыталась через КПВВ Новотроицкое прорваться в Дыру на стрелку со своими единоверцами по хуйлофилии Сашкой и Игорешкой.
Была остановлена украинским патрулем. Как и в случае, когда она в Ираке сбежала с базы и была поймана американским патрулем, стала корчить из себя скорбную умом и лопотать, что "заблудилась".

ПС
Ну вот почему пацаны из патруля растерялись и просто завернули Гадю назад? Это жеж не по джентельменски. Нужно было указать даме дорогу ... на минное поле.
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По биографии Гадя просто склонна к бродяжничеству. Это тоже болезнь.
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Та все это понимают. Делать то что? США тянут на себе это ёпаное ООН. Кормят поят одевают обувают в лучших магазинах Нью Йорка эту шоблу ёблу. Так сформируйте уже специальные миротворческие силы от разных стран. Ху йло ведёт себя ровно на столько на сколько ему позволяют. Если его выкинут с Донбасса то он давно уже заготовил оправдательную сказку для своего ублюдского народишко что "Мы ничего не обещали нас там не было"
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da ti prosto umnicjka - na orden, zasluzjil cjestnim, neposiljnim trudom i ucjoboi, na jesjcjo odin, ne zjalko zje.

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Очередной эпик фейл русской пропаганды.
Вот ты такой "антихвашизд заштодедываевалыч" берешь фотку сходняка русских фашиков, собравшихся подрочить на Гитлера, и ... начинаешь писать про марш украинцев в честь Степана Андреевича Бандеры.


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Или так.
Вот ты весь такой безмозглый журнаглист телеканала МО РФ "Звязда", свой высер про грипп в ВСУ иллюстрируешь фоткой подстреленого кацапского спецназовца Александрова.

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АРКАДИЙ БАБЧЕНКО: НЕБРИТОЕ МУРЛО С ПЛЮШЕВОЙ ОБЕЗЬЯНКОЙ

В Германии в 1938-м воевать тоже никто особо не рвался. Позиговать и поорать «Судетынаш» или написать донос на соседа-еврея - это одно. А идти воевать за «Дойчланд убер аллес» - совсем другое. Да только когда пришло время, уже никто не спрашивал. В итоге Германия вошла в историю не как страна, где большинство по кухням не поддерживало войну и не собиралось погибать, а как нацистское государство, развязавшее самую страшную бойню в истории планеты.
Всем плевать уже, хороший в России народ, или плохой. Поддерживает или не поддерживает. Достаточно того, что страна, в которой живет этот народ - такова, какова есть. А как этот хороший народ построил такое плохое государство - эти тонкости за его пределами волновать уже перестали. Два года назад. После десяти тысяч трупов в некогда бывшей нам братской стране. С тех пор всем глубоко плевать, как так вышло.
Вышло. И этого достаточно.
Вот, собственно, и все.
А так-то народ, конечно, хороший, да. Кто же спорит.
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О ВОЙНЕ. Хунта, козломордые нас боятся. Они считают, что мы - отморозки, вроде чеченцев или арабов. Но они ошибаются. Мы круче! #UA #ru #War
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Istoryk ‏@ictopyk 1 ч.1 час назад
Переделать Россию может только одно - военный парад победителей в Москве, после безусловной капитуляции. Проверено.
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Страшный БЕНДЕРовец ‏@Realuran 37 мин.37 минут назад
ГПУ: "Инцидент с Пашинским будет расследовать прокуратура Киева!" В реальности: Пашинского будут "отмазывать" через прокуратуру Киева!


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Агрессия,Агрессия...- Когда хулигана в угол будем ставить ? И на колени с горохом.
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Масква. Красная Площадь им. Степана Андреевича БАНДЭРЫ.

И это таки будет, дарагие рассияне.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАгрессия России против Украины - главная угроза для безопасности стран ОБСЕ, - постпред США Байер
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