12847 87Теги: Киев (15750) театр (138) вандализм (306) Тему создал: редактор новостей03.01.17 11:30 Обновленный фасад театра на Андреевском спуске забросали черной краской. ФОТОНа фасаде появилось черное пятно. читать источник x Мне нравится
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Могут только критиковать или испортить фасад и убежать.
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дебилы..ценители архитектуры и скажут что.. это такая гениальная задумка, а этот ваш Подол новодел и жлобство.
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Кому хуже то сделали?
Дайте денег - сделают по другому.
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Усе старые дома разрушить,до основанья,а за тем,
Мы там доробало построим,и будет счастьеце нам всем!
Давай все разрушим по Яр Валу,там много старья,Евбаз на днях раздолбали до конца,щас пенисы настроят,и будет такая классная не заканчивающаяся Оболонь!
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До речі, критикують його навіть архітектори. Лариса Скорик, наприклад, хоча в неї проекти дуже модернові - та ж церква на Смирнова-Ласточкіна - то її робота.
Члени спілки архітекторів також не дуже в захваті.
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тільки не в кінці, а ця убога на початку;
http://archiv.orthodox.org.ua/modules/PagEd/pictures/xk-troeschina1.jpg
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5 років тому у Києві з"явилася Воздвиженка. Теж усім сподобалося, часто народ гуляє, фотографується. І теж ніхто не критикував за "пшонка стайл".
Чому ж тоді зараз знаходяться "експерди", які кажуть, що початковий проект театру (який краще вписувався в загальний архітектурний ансамбль Андріївського) це погано, а такий сракофаг - це нормально??
Тільки от не треба про рекомендації ЮНЕСКО... Воздвиженку ЮНЕСКО не критикувало, наприклад. І те, що будівля має відрізнятися від історичних будинків, зовсім не значить, що вона має бути такою страшною...
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-Пятачок! Что это?
-Мой портрет.
-Че-то странный этот портрет.
-Это художник, он так видит!
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Быдло ебаное ...
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котельную труба украшает
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ЗЫ: походу, последний вариант - даже к лучшему...
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Подавляющее большинство жителей Украины вообще без понятия, что там, на спуске, есть некий театр, и полтора человека пуристов надувают губки, ибо им оно не нра.
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- наших погибло столько-то
- в Киеве новый светофор
- Маккейн сказал
- театр замазали краской
- в Стамбуле теракт
...
2. Кроме Киева в Украине тоже ведь есть города. Когда на главную попадают новости о резонансных ДТП или преступлениях - это одно, но вам, вот персонально вам, было бы интересно читать про каждый новый светофор? Сомневаюсь.
Как только допилят интерфейс и сделают выбор категорий настраиваемым - вопрос будет снят.
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Петиция на сайте Киевсовета с требованием демонтировать фасад нового здания Театра на Подоле набрала 10 272 подписей, что вынуждает местные органы власти принять ее к рассмотрению. Подписанты требуют снести новый фасад театра и обязать вернуть исторический вид дома.
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Так понт для отвода глаз.
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Город превратили в помоечную парковку.Единственное что нормально сделано,а как лично для меня это воплощение моего детского сна,и то сделали не местные.Это парк Гейдара Алиева!Зато местное быдло строит на против львовский жлобоквартал,и в рекламе рассказывает,что окна вашей квартиры будут выходить в прекрасный парк!Хотя самим сделать такой парк слабо,потому что воинствующее быдло строит только ради своего кармана.И насрать им на Киев!
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(сарказм, если что ...)
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У ніч з 3 на 4 січня в небі можна буде побачити унікальне явище - метеоритний дощ, повідомляє ЕспресоTV.
Над Землею з великою швидкістю пройде метеоритний потік Квадрантиди.
Метеорний потік спостерігається щороку з 28 грудня по 7 січня. Яскраво виражений максимум припадає на 3 і 4 січня. У цей час у небі за годину можуть пролітати від 45 до 200 метеорів.
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