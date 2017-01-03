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Якийсь ліворукий каліка з Допогепинську. Ну а спонсор - Рошєн. Хіба не видно?
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Сука по фамилии ковальчук,работающая на СТБ в программе "Все буде смачно"- махровая ватница. Еще один канал нырнул в гавно рядом с "интером" и остальными. Но поскольку он пинчуковский-неудивительно.
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ордилососец, бздющий лучшие традиции кацапов - любить свою родину-уродину на расстоянии
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Кто за свою жизнь ничего не построил ,
Могут только критиковать или испортить фасад и убежать.
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Бабки слямздили, поэтому и фасад такой...
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Краще б нічого не будував, ніж наслідив (нагадив) своєю "архітектурою" .
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Это фото какой-то промзоны? Нет, это исторический Андреевский спуск со зданием театра а-ля промзона...
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Тут и не отличишь, даже если хер намалюют или насрет кто-то и размажет найдутся дебилы..ценители архитектуры и скажут что.. это такая гениальная задумка, а этот ваш Подол новодел и жлобство.
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На крематорий в концлагере похоже.А бабла,видать как за готику отбили.
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Если на фасаде этого театра примандячить железный крюк и на этом крюке повесят архитектора, то уверен это художественное решение понравиться всем и театр оставят в покое. На созидание остальным. Остальным долбоёбам.
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Да, есть такое... Торопился, на вылете из дому уже строчил пост.
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Это театр.Обитель культуры созидания,а не разрушения.И если там кого то вешать,это вызовет определённые реакции,в основном у ватной или полу ватной части народонаселения Украины.И эта реакция одна--разрушение.А всё начинается с малого.Я ненавижу нынешнею власть в Украине.И таких как я,наверное очень много.Во всяком случае,на это надеюсь.СЛАВА УКРАЇНІ.
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Картина маслом: "Приёмная депутата Нади, партия УРНА".
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ну будет с краской.
Кому хуже то сделали?
Дайте денег - сделают по другому.
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Они тогда здание жёлтой изолентой обмотают, и скажут, что это патриотично
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Самое интересное,что жлобы критикующие этот театр,не замечают старых и разваленных домов в Киеве,плохой только новый театр
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Пральна!Малаца!
Усе старые дома разрушить,до основанья,а за тем,
Мы там доробало построим,и будет счастьеце нам всем!
Давай все разрушим по Яр Валу,там много старья,Евбаз на днях раздолбали до конца,щас пенисы настроят,и будет такая классная не заканчивающаяся Оболонь!
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Таке і Колізей знесло б, і Пізанську вежу. "Старые развалины" . Бидло.
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Фасад все таки удался на славу! Не зря столько бессонных ночей ушло на его проектирование....
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Нехай загрунтують і розмалюють. У Бортничах, по дорозі до СТО Хюндай, є якась "недобудова", розмальована саме для зйомок "космічних війн". Кажуть, користується попитом.
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Короче кучка идиотов с которыми не посчитались раздули эту говнохрень с фасадом, те у кого стадное чувство еще не притупилось активно поддержали, а сами в глаза тот театр не видели, только то что показывают по телику. А я Вам от себя скажу отличный фасад, мне, личто, очень нравится. И хорошо что он выделяется это же театр а не жил дом. Дерьмом бросаются только те, кто тяжелее члена в руках не держал ничего, и ничего в своей жизни не сделал. Вам на черное скажут белое, это подкрепят 2-мя -3мя постами и статьями, пару человек по телику подтвердят и Вы будете дальше это распространять в массы. Поедьте сами посмотрите что там построили.
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Фасад цікавий, але не для Андріївського... Збудували б його на Оболонській набережній - було б ОК.

До речі, критикують його навіть архітектори. Лариса Скорик, наприклад, хоча в неї проекти дуже модернові - та ж церква на Смирнова-Ласточкіна - то її робота.

Члени спілки архітекторів також не дуже в захваті.
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церква на Бальзака - теж її!
тільки не в кінці, а ця убога на початку;

http://archiv.orthodox.org.ua/modules/PagEd/pictures/xk-troeschina1.jpg
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Свиням також подобається фасад їхньої клітки, вони ж мовчать.
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Свиням також подобається фасад їхньої клітки, вони ж мовчать.
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10 років тому в Києві побудували чудовий ляльковий театр. І ніхто з "експердів" не кричав, що це "новодєл" і тд. Всім сподобалося і досі туристи фотографуються біля нього.

5 років тому у Києві з"явилася Воздвиженка. Теж усім сподобалося, часто народ гуляє, фотографується. І теж ніхто не критикував за "пшонка стайл".

Чому ж тоді зараз знаходяться "експерди", які кажуть, що початковий проект театру (який краще вписувався в загальний архітектурний ансамбль Андріївського) це погано, а такий сракофаг - це нормально??

Тільки от не треба про рекомендації ЮНЕСКО... Воздвиженку ЮНЕСКО не критикувало, наприклад. І те, що будівля має відрізнятися від історичних будинків, зовсім не значить, що вона має бути такою страшною...
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Согласен, что "архитектурное" решение более чем странное, но возможно именно благодаря своей "скандальности" и несуразности станет оригинально известным.
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Приходит Винни-Пух к Пятачку и видит на стене висит схема разделки туши.
-Пятачок! Что это?
-Мой портрет.
-Че-то странный этот портрет.
-Это художник, он так видит!
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Все засрать - Ебаные твари - по центру все в Тегах недоделаных Райдеров ...
Быдло ебаное ...
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Новітні авангардні будівлі можна чудово вписати в старовинний стиль. Ось - яскравий приклад!


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То в Празі "Танцюючий будинок". Але в Празі багато будівельних шедеврів, тому цей "дурдом" лиш доповнює різноманіття архітектури.
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Суть в тому, що Танцюючий будинок вписався в загальний ансамбль, а театр на узвозі - ні.
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А чё за шухер? Плюс этого новаторского фасада как раз в том и заключается, что, как ни старайся, а хер его испортишь. Хуже не будет, хоть бомбу взорви.
ЗЫ: походу, последний вариант - даже к лучшему...
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1 січня з Михайлівської площі через Десятинну спускалися по Андрієвському узвозу то я помітив цю страшну будівлю. Одразу згадав, що то про цей театр на Подолі стільки було криків. Реально щось страшне та не зрозуміли. А можливо просто я не маю смаку та не розбираюсь в архітектурі. До речі Заморк Річарда також знизу обмальований бидлом і ніхто про це не пише.
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Хрен там с фасадом, но что эта типа-новость делает здесь, в ленте всеукраинских новостей?
Подавляющее большинство жителей Украины вообще без понятия, что там, на спуске, есть некий театр, и полтора человека пуристов надувают губки, ибо им оно не нра.
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Новина знаходиться в розділі київські новини. Якщо вас це не цікавить і ви не киянин, то навіщо коментуєте? Всі кияни прекрасно знають цю будівлю і що з нею роблять. Тому і обговорюють. Навіть петиція на сайті київради зібрала більше 10 тис. голосів. А ви кажете нікому це не цікаво.
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1. Оно в ленте на главной. Если знаете секрет, как оттуда (или из "событий") убрать что-либо по тэгу - поделитесь, буду премного благодарен. А то "в массиве" просто зашибись смотрится:

- наших погибло столько-то
- в Киеве новый светофор
- Маккейн сказал
- театр замазали краской
- в Стамбуле теракт
...

2. Кроме Киева в Украине тоже ведь есть города. Когда на главную попадают новости о резонансных ДТП или преступлениях - это одно, но вам, вот персонально вам, было бы интересно читать про каждый новый светофор? Сомневаюсь.
Как только допилят интерфейс и сделают выбор категорий настраиваемым - вопрос будет снят.
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"Я не поддерживаю такие действия. Но некоторые люди здесь...нервничают"

Петиция на сайте Киевсовета с требованием демонтировать фасад нового здания Театра на Подоле набрала 10 272 подписей, что вынуждает местные органы власти принять ее к рассмотрению. Подписанты требуют снести новый фасад театра и обязать вернуть исторический вид дома.
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Клали они на все петиции.
Так понт для отвода глаз.
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Слова "обновленный" и "ФАСАД" не могут к ЭТОМУ иметь НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!
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Гробят Киев селюки!
Город превратили в помоечную парковку.Единственное что нормально сделано,а как лично для меня это воплощение моего детского сна,и то сделали не местные.Это парк Гейдара Алиева!Зато местное быдло строит на против львовский жлобоквартал,и в рекламе рассказывает,что окна вашей квартиры будут выходить в прекрасный парк!Хотя самим сделать такой парк слабо,потому что воинствующее быдло строит только ради своего кармана.И насрать им на Киев!
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новое слово в отечественной архитектуре - стиль"Рошен", архитектор не понимает притензии общественности, так как выполнил в точности пожелание (архитектурно-планировочное решение) предъявленное инвестором.
(сарказм, если что ...)
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Не знаю як сам театр але я в захваті від копрофілок стецька які всіх хто проти шоколаду називають бидлом і стадом навіть в архітектурній темі)))) барига навіть в інтернеті копіює хуйла з його методичками і тролями - все як на срамблері де ольгинські боти сруть на всіх хто проти влади))))) проблема тільки в тому що украінці не ввадають баригу сцарем і владикою)))))
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Охуе-ая новость!!! А сколько ПАРНЕЙ сегодня погибло???? Молчим....
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Если они вместо того чтоб снести наx...р шоколад с радой предпочитают изоброжать мишени в тире - кто им доктор?
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А що дебилам не нравиться , так вони краску и гроши на ветер..
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Только убогие в нравственности и способности воспринимать мир как все бросают деньги с краской на ветер..
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А то, что дебилы распилили кучу народных денег, чтобы установить это убоище, тебя не волнует, "эстет"?
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там деньги спонсоров, к которым ты не имеешь отношения!
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Ну успокойтесь уже!!! Хотя бы год не критикуйте архитектора. Эйфелева башня тоже парижанам поначалу не нравилась.
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Странно, что на такую новость столько просмотров. Психологи утверждают, что если у человека не удовлетворены первичные потребности (пожрать, например), то вторичные (искусство, политика) уходят на второй план.
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Піднімайте своі оченята інколи вгору!!)

У ніч з 3 на 4 січня в небі можна буде побачити унікальне явище - метеоритний дощ, повідомляє ЕспресоTV.

Над Землею з великою швидкістю пройде метеоритний потік Квадрантиди.

Метеорний потік спостерігається щороку з 28 грудня по 7 січня. Яскраво виражений максимум припадає на 3 і 4 січня. У цей час у небі за годину можуть пролітати від 45 до 200 метеорів.
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В свое время в Париже ходили митингующие с требованием разобрать Эйфелевую башню, а лет через 100 - такие же "ценители архитектуры" протестовали против Центра Помпиду...
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Это у нас быдло-иксперды такие . Они лучше знают как строить и как воевать..
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Ніщо вже не може позбавити естетичності цю грандіозну споруду зовсім позбавлену художнього смаку.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОбновленный фасад театра на Андреевском спуске забросали черной краской. ФОТО
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Aviso Hela2007, V_V_V, Sorg, Oljik, aquarius580 ., Valery Greff, Garsia UA, Япона Мать, Сергей Коваленко 9044b06d, Юрий Носенко, Ali Hasan, Сергей1500900, Tema9, Siera-Zulu, Александр Асдс, Агент кремля cd59e193, borodas, сирень 3bd64252, Anatoliy Buchenko, Змиевобандеровец, John Observer, Александр Гордиенко 68677665, Вик Тодт, yakutua, soren, Голота, Myko, Baks13, Sophia-Maria Duglass, Демьяна Соколова, иванов юрий 22c2fe05, Baden, Семен Сало, Любовь Стаховская, Seer Seer a393c75f, Карпов Олег, Sandra from Lithuania, Икс Неизвестный, Ватник Дзедываевалов, zaParisian, Злий Грицько
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