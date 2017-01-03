Военная служба правопорядка расследует ненадлежащую перевозку военных-участников торжества в Мариуполе 31 декабря

Министр обороны Украины Степан Полторак поручил военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести служебное расследование по факту ненадлежащей перевозки и дальнейшего расположения в Мариупольском аэропорту военнослужащих ВСУ - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря.
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и про мировых лидеров. по такой логике как Ваша, лучший друг Украины - Путин.
он же постоянно говорит, что реформы в Украине хреновые, что нужно иначе все делать. федерализация-дефлорация, туда-сюда... да что там! он прмо правду-матку кроет, что и страны такой, как Украина, нет! народ Донбасса есть, а Украины нет. вот она настоящая дружба! а Маккейн, конечно, враааг...
тьфу! так думать могут только идиоты, которые хотят, чтобы за них все сделали.
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Ничего не изменилось сейчас в народе, опять готовы голосовать за Мураева, Рабиновича и Савченко.
Наверное не зря Моисей водил евреев 40 лет по пустыне , пока не вымрут все евреи с рабской душой.
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Телефонував знайомий сепар, разом навчалися в універі, каже що втекло їх троє з позицій, зрозуміли помилку, і хочуть до нас. Ага, вже...
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реквизировали такси - и в часть
а потом пусть оплачивает Полторак, после расследования
вы не военные - вы сопливые девицы
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совковая традиция такие моменты списывает
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так что сцепи зубы и молись украинским богам
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Те же яйца- вид с боку !
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Цирк... Клоуны...
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Хотя я об этом пишу везде уже год. Нас всех в школе учили дисциплине, то есть готовили быть рабами. Никого не воспитывали в дворянских пансионах - понятие самоуважения для нас дикость, мы если бы и хотели, понятия не имеем, как и где его проявлять. Более того, такая деградация, пусть и в меньшей степени, произошла на всей планете - смешав "касты", всеобщее воспитание для всех взяли отнюдь не с лучшей касты. И "сползание" нравов продолжается: ещё в фильмах начала 90-х девушка могла зарядить пощечину мужчине, если он себя повёл, на её взгляд, неуместно. Сейчас в фильмах этого уже нет, а в Украине при мне, если девушка вела себя как в фильмах Голливуда, украинские мужики молча ... давали ей сдачи (то есть они даже не понимают, что женская пощечина - это не приглашение к драке). Маты для связки слов и избиение женщин - в народе и зачитывание нобелевскими лауреатами - среди депутатствующих воров. Всё смешалось в доме Облонских, и нигде не видно культурного просвета.
Если мы не поймём, что "Воля або смерть" - это не надпись на заборе, а один из принципов, формирующих личность, как скелетные кости формируют тело, дальше будет действительно только вторая часть лозунга. Тело без скелета мертво. Душа без принципов безжизненна, и появление в ней только одного принципа, например, патриотизма, не спасёт её телесного носителя от гибели.
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А шакалам переолически давали пизды ПРИЛЮДНО !
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А пока не на пенсии - живи как солдат, воюй рядом с Солдатом и жри , что ест солдат !
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Никто и ничего расследовать - не будет.
Это - очередное лживое создание видимости расследования и заботы о военнослужащих, после того, как снова обосрались.
Уже сколько прежде было подобных расследований: по некачественному питанию бойцов ВСУ, обеспечением носками, теплой одеждой,................... а толку никакого.
Потому шо не наказываются виновные в этом!!!
И в этот раз, наверняка, будет то же самое.
А не наказываются виновные потому шо финансовые средства предназначенные для бойцов ВСУ, помойным совковым хенералитетом - тупо воруются!!!
Так будет продолжаться и дальше, поскольку Верховный говнокомандующий, на это никак не реагирует.
Такое отношение у жид*в к украинской армии потому шо они очень хорошо помнят историю и не могут простить, а кроме того любят деньги - больше всего на свете.
Поэтому, шобы такого впредь не было, на выборах в высшую Законодательную власть, мы украинцы всегда должны об этом помнить и делать правильный выбор.
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