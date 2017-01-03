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Теги: армия (7195) Мариуполь (3931) расследование (1787) Полторак (686)
Тему создал: Ольга Скороход

Военная служба правопорядка расследует ненадлежащую перевозку военных-участников торжества в Мариуполе 31 декабря

Министр обороны Украины Степан Полторак поручил военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести служебное расследование по факту ненадлежащей перевозки и дальнейшего расположения в Мариупольском аэропорту военнослужащих ВСУ - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря.

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С этих тварей(руководство) вышиванки поснимать, у каждого на груди скотчем партбилет КПСС прилеплен,на случай , а вдруг пукин таки нападет.....
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И самое страшное то, что она проявляется в боевых условиях. И пока армией командуют 3.14доры вроде Полторака и Муженка - ничего не изменится.
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полторак армией не командует, сколько уже можно талдычить
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Если ты такой умный то почему не командуешь армией или хотя бы убощиком в генштабе?
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Шоб бачити проколи слуг народу, не обов"язково Гарвард закінчити.)))
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и порохоботские выродки сразу свои хавальники катяхами заткнули и молчат. сказать нечего.
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Зараз підвезуть нові методички, і порохоботи заголосять, шо прєзідєнт нічево нє знал, вінавати камандіри, петянашпрєзідєнт.)))
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Правильные слова, но не совсем. Порошенко не просто президент, он главнокомадующий, и, соответственно, несет полную ответственность за происходящее в армии.
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причем сделать это Порошок может легко. Система, система..... - систему формируют люди и если ГлавКом, вместо бравурной и никчемной показухи, будет требовать качественной подготовки техники, то сделать это он сможет легко с помощью новых людей, коих даже не нужно искать. Их просто нужно назначать, но....нашему ГлавКому не нужны ни такие командиры, ни толковая и боеспособная армия, ему нужны преданные слуги, которые готовы, если что, встать на защиту проворовавшегося шоколадного мародера, а защита страны то такое, даже не второстепенное.
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ну собственно совок в армии, да и не только, живет и процветает..а могли быть иначе, если власть из этого совка и родом?
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А видио из 93й бригады,как наших героев везут в вагонах непрнятных уже расследовали?Или как обычно вы все врете.
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Так петеботы кричали здесь, что это все брехня. Это даже не совок, это скотство по отношению к бойцам. Барин уехал, а потом хоть трава не рости? Надеюсь, Маккейну сообщат какой ценой его визит обошелся нашим солдатам.
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Открою Вам тайну,хоть уверен Вы её знаете...Маккейну глубоко насрать на наших героев,как и на всю Украину в целом! Иначе бы не секунды не поддерживал бы ворьё во власти...
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Слишком категорично. Это не его страна, и если народ такая власть устраивает, то до чого тут Маккейн?
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К тому же Маккейн потом, уже в Киеве, кого-то возил жирными мордами по столу за коррупцию
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Вы правильно сказали,это не его страна и именно поэтому ему наплевать и на солдат и на народ Украины! Я не верю ни одному мировому лидеру ,который говорит,что у нас идут правильные реформы.... Это всё враги нашей страны!
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Ну если наша власть не отстаивает наши национальные интересы, почему это должны делать другие. У них свои собственные интересы. Нам пора не надеяться, что кто-то за нас что-то решит, а самим повзрослеть. И правильные реформы нужны нам прежде всего и только потом Западу, чтобы партнер был адекватным. Все буде добре.
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во как! оттого, что Маккейну наплевать на народ Украины, он под новый год (!), вместо того чтобы встретить его у себя дома, прилетел в Мариуполь. ну просто в душу насрал этим своим приездом!

и про мировых лидеров. по такой логике как Ваша, лучший друг Украины - Путин.
он же постоянно говорит, что реформы в Украине хреновые, что нужно иначе все делать. федерализация-дефлорация, туда-сюда... да что там! он прмо правду-матку кроет, что и страны такой, как Украина, нет! народ Донбасса есть, а Украины нет. вот она настоящая дружба! а Маккейн, конечно, враааг...

тьфу! так думать могут только идиоты, которые хотят, чтобы за них все сделали.
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Правильнее сказать гнилье в народе , которое за 200 грн. голосовало за трижды судимого уголовника, а сейчас хочет жить как в Европе. Что бы жить как в Европе необходимо морально дорасти до уровня , что бы не продавать свой голос за 3 копейки.
Ничего не изменилось сейчас в народе, опять готовы голосовать за Мураева, Рабиновича и Савченко.
Наверное не зря Моисей водил евреев 40 лет по пустыне , пока не вымрут все евреи с рабской душой.
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Еще раз убедился, что отношение к солдатам у этих "штабс-генералов" эпохи разворовывания армии имперское аки совсковое, как к мясу. Ведь по сути, полторак когда в армии очутился? В начале 90, скорее всего потому что насоветовали высокпоставленные родственники, мол, карьеру сделаешь, или просто никуда больше приткнуться не мог, а там - довольствие, пайок, как никак...Вот и дослужил до генералиссимуса потихоньку. Короче, это не те командиры, с которыми войны выигрывают.
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А милиция была не с народом , а с владельцами клуба Динамо и СДПУо- то есть это кадр кума раши
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А ещё милиция, так и не превратившаяся в полицию, показала себя "во весь рост" в разборках и перестрелке в Княжищах с 5-ю гробами. Общее время этой ментовской "стрелки" длилось не "секунды" со слов унтер Пришибеева- Геращенко, а почти целых три ночных часа до утра, но об этом этот унтер теперь старается умалчивать, как и о том, что за эти "секунды" не возможно с одних рук превратить в решето дверь автомобиля и охранника 37-ю пулями, как и о том почему менты как бы засаду организовали без решения суда на чужой собственности, хотя и не достроенного дома, но из которого почему-то не видно как бы "наблюдаемый" дом. Теперь у этого унтера появилась новая задача - замутить расстрел человека народным депутатом из наградного боевого оружия. Хотя этот депутат до боевого оружия, как и до армии имеет отношение (сведений о службе нет), как я до марсиан. Хотя нет - он своего 25-летнего сына - "крупнейшего специалиста" в военной теме протолкнул продавать украинское вооружение. А без "верхней власти" это вообще не возможно. Посмотрим как унтер будет отрабатывать свой кусок хлеба с маслом.
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Методичка помінялася:зрадофіли все придумали,на цар добрий, бояри погані
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Дело в том, что до сих пор большинство офицеров армии типа "бярем ляменивую ложку" или "копать от забора и до обеда". А потом все удивляются. а почему солдаты расстреливают своих офицеров?
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ЗСУ - НАША ГОРДІСТЬ! ‏@UaForces 16 ч.16 часов назад
Телефонував знайомий сепар, разом навчалися в універі, каже що втекло їх троє з позицій, зрозуміли помилку, і хочуть до нас. Ага, вже...
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сопли
реквизировали такси - и в часть
а потом пусть оплачивает Полторак, после расследования
вы не военные - вы сопливые девицы
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А потом СИЗО, бо реквизировать нельзя - у нас не война, а АТО. Торнадо уже в курсе. Можешь спросить у Толика-Тепловизора
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херня. они же герои, получившие награды САМОГО
совковая традиция такие моменты списывает
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А как же Закон одын для всих и мы поборолы савєцкоє мышление? Невже знов збрехав "Небрехливий" САМОЙ?
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Уверен на 100% НИЧЕГО этим тварям из МО не будет ! В лучшем случае выпишут выговор, который снимут через месяц за "героическое служение Родине" и ВСЕ ... Потому что для большинства из них солдат - "быдло", а они - " голубая кровь", пьют, гуляют вместе на наворованные у этого же солдата деньги . Ворон ворону глаз не выклюет ! Бля, неужели за три года нельзя было вычистить систему МО от уродов, алкашей и сепаров ???
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Господи спасибо тебе, что я не подписался на эту войну как можно шото делать с №банутыми людьми Солдаты на передке отдают самое ценное ,а эти сволочи не могут достойно оценить
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ты бы помолчал, Иаков, - в Израиле тебе бы вдули под хвост за эту писанину
так что сцепи зубы и молись украинским богам
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Так твои привластные "боги" как раз родом-то из Хайфы.
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"Хотел бы с особенно теплыми словами обратиться к тем, кто на той стороне временной линии разграничения, но душей и сердцем - к стране. Дорогие наши соотечественники: украинская оккупация - временная", - сказал Порошенко. Это из выступления Барыги в Мариуполе.Украинская оккупация-это похлеще циничных бендер будет.
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Одно было межигирське му-му ,а друге офшор красноречивый !
Те же яйца- вид с боку !
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так он и сказал, а цензор походу умолчал, об этом
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Сидит боец и думает - Впереди враг, сзади тоже враг..... Не злите солдата!
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Ненадлежащую эвакуацию раненых во время последних боев уже расследовали?
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В армии многолетний уклад, который устраивал серую массу. И вдруг в армию пришли молодые, грамотные , свободолюбивые молодые ребята С ЧУСТВОМ СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА. Дорогу молодым!
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Для армии , которая была до войны , это действительно" ВДРУГ". Никто из них к войне с рашей не готовился. Водку вместе пили, дружили, верили в офицерскую честь. Верить перестали после Иловайска. А может и раньше , в Крыму.
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Как эти великие эконанисты (это не ошибка) баражные уже надоели!
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Успокойтесь!!!! Проблема заключается увы в нашем менталитете!!! Весь бардак лежит у нас в мозгах!!! У всех! У всей нации!!! И мы сами должны выдавливать это из себя! Это во всем!!! Как и в случае с коррупцией! У нас все дают и все берут взятки! Нам нужны годы чтобы этих бесов выгнать из своего сознания! Т.к. при замене одних людей на других принципиально ни чего меняться не будет!!! Т.к если это в сознании народа!!!! Пока мы это все не поймем ни чего не изменится! У нас проблемы не правителях! У нас проблемы с нацией!
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зато хенерал какой в нашей армии! упитанный, весь в шыкаладе и штаны с широким лампасом. А солдаты что? кому они нужны? Тут цельный шыкаладный глаз приехал чтобы солдат поздравить. Не шоколадные они, не растают.
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думаю пидставою для службового розслидування е тэ, що наш петрлэксиевич осббысто пообичав хэликоптер а його пидставили та не далы гвынтокрыл бийцям. Тобто в шапци акта рослидування повыно бути пидства - за пидрыв авторитету командуючого. Тоб то я хочу цым сказати, що якбы пэтя не пообицяв то й полтораку було б насрати на цей хфакт.
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Ах ты её жишь твою мать... Все расследовали, всех наказали, осталось только это...
Цирк... Клоуны...
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и тут на арену должен выйти плачущий тоха -гениальный воэнный прокурорчик. И расстрелять всех с помощью секретного тепловизора.
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А тупо свалить и проигнорировать это награждение было слабо.Или высказать все в глаза шоколадному?
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В армии дисциплина... гауптвахту не хо?
Хотя я об этом пишу везде уже год. Нас всех в школе учили дисциплине, то есть готовили быть рабами. Никого не воспитывали в дворянских пансионах - понятие самоуважения для нас дикость, мы если бы и хотели, понятия не имеем, как и где его проявлять. Более того, такая деградация, пусть и в меньшей степени, произошла на всей планете - смешав "касты", всеобщее воспитание для всех взяли отнюдь не с лучшей касты. И "сползание" нравов продолжается: ещё в фильмах начала 90-х девушка могла зарядить пощечину мужчине, если он себя повёл, на её взгляд, неуместно. Сейчас в фильмах этого уже нет, а в Украине при мне, если девушка вела себя как в фильмах Голливуда, украинские мужики молча ... давали ей сдачи (то есть они даже не понимают, что женская пощечина - это не приглашение к драке). Маты для связки слов и избиение женщин - в народе и зачитывание нобелевскими лауреатами - среди депутатствующих воров. Всё смешалось в доме Облонских, и нигде не видно культурного просвета.
Если мы не поймём, что "Воля або смерть" - это не надпись на заборе, а один из принципов, формирующих личность, как скелетные кости формируют тело, дальше будет действительно только вторая часть лозунга. Тело без скелета мертво. Душа без принципов безжизненна, и появление в ней только одного принципа, например, патриотизма, не спасёт её телесного носителя от гибели.
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Помню к нам привезли волонтеру много одноразовой посуды. И в столовой первые дни ее выдавали всем. А потом сказали что с нее будут есть только офицеры. Мы (разведчики) специально приофицерах штаба и при всех солдптах, что пришли в столовую поесть щашли на раздачу , демонстративно достали кипу разовой посуды (которую наряд дердал для шакалов) и громко в приказном тоне сказале раздаче ВСЕМ насыпатт в нее, а шакалы псть призолят с кателками, котрые получали как все. Олин шакаленок тут же отгруб пизды за открытый хавальник и пошел за своим кателком. Все нас знали, и знали чтомы срать зотли на тех, кто силит в тылу. А те офицеры, что воевали с нами - вели себя подобающе и делили с нами все тяготы и радости !
А шакалам переолически давали пизды ПРИЛЮДНО !
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Офицеры не луше нас и привелегии их доодны наступи лишь с пенсией - у них долдно быть больше только ответственность ! За которую потом они получат пенсию. !!!
А пока не на пенсии - живи как солдат, воюй рядом с Солдатом и жри , что ест солдат !
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Багатьом ватанам така совкова показуха гріє душу вони просто починають тліти в захваті.Нічого незміниться поки незмінемося ми.
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После драки кулаками не машут. Думать надо вовремя а не тогда когда все закончилось сопли распускать
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Всё как раньше: для власти люди - скот, для офицеров - мясо, и только для СМИ - козаки да паны)))

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От все, не так як раніше, але у вас завдання писати що нічого не змінилося і не може змінитися. Оце завдання у вас, кацапів, вже 25 років - нічого в інструкціях "таварісча майора" не змінилося.
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Нам не так страшні московські воші як українські гниди. (с)
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Говорят "штабные крысы", нет, точнее сказать штабные су=ки...
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а де техніка вальцман аж 2 тисячі сто поставив до війська-цих падлюк разом до страти
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а ще є захисник обєздолених жидів донік-рило мусора і вже договорився до того що вальцмани не винні що у нас військо в такому стані - може то платники податків чі хто захища Україну-геть від влади порхатих з піджидками
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Военная служба правопорядка расследует ненадлежащую перевозку военных-участников торжества в Мариуполе 31 декабря
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Никто и ничего расследовать - не будет.

Это - очередное лживое создание видимости расследования и заботы о военнослужащих, после того, как снова обосрались.

Уже сколько прежде было подобных расследований: по некачественному питанию бойцов ВСУ, обеспечением носками, теплой одеждой,................... а толку никакого.

Потому шо не наказываются виновные в этом!!!

И в этот раз, наверняка, будет то же самое.

А не наказываются виновные потому шо финансовые средства предназначенные для бойцов ВСУ, помойным совковым хенералитетом - тупо воруются!!!

Так будет продолжаться и дальше, поскольку Верховный говнокомандующий, на это никак не реагирует.

Такое отношение у жид*в к украинской армии потому шо они очень хорошо помнят историю и не могут простить, а кроме того любят деньги - больше всего на свете.

Поэтому, шобы такого впредь не было, на выборах в высшую Законодательную власть, мы украинцы всегда должны об этом помнить и делать правильный выбор.



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Для зрадобидла то є справжня "перемога"... Чим більше лайна для зраджених тим краще..
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А тобі хоч в очі сси, - будеш твердити, шо то божа роса.)))
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А що, дійсно нічого не помінялося? Одна зрада?
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Вийди на вулицю, і в любого перехожого запитай про покращення і реформи.)))
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Надо наказывать виновных в подобном безобразии, тогда у них будет стимул исправиться, не исправятся, значит, выгонять. Иначе все будет так идти и дальше, и поводов для зрады будет еще больше.
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Вармии за все отвечает главнокомандующий....так к слову....
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Гнать надо гнидно-порхатую власть. Их уже на три расстрела можно судить.
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Что-то мне подсказывает, что к свиньям (в прямом смысле) относятся бережнее, ведь хрюшки это деньги.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВоенная служба правопорядка расследует ненадлежащую перевозку военных-участников торжества в Мариуполе 31 декабря
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