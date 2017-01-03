4703 27Теги: писатель (158) Чехия (740) эксгумация (23) Тему создал: редактор новостей03.01.17 11:18 В Чехии могут эксгумировать останки украинского писателя Александра ОлесяПерезахоронение запланировано на сегодня. читать источник x Мне нравится
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В январе 1993 году, находясь с визитом в Израиле, Леонид Кравчук дал согласие на перенос останков рабби Нахамана в Иерусалим. Но против этого выступили лидеры браславского движения, поскольку данная инициатива противоречила завещанию рабби Нахмана. В 1996 году два молодых израильских хасида попытались похитить его останки и вывезти их для перезахоронения в Иерусалим. Эта попытка была пресечена украинскими правоохранительными органами и вызвала волну негодования среди представителей браславского хасидизма.
Возле могилы рабби Нахмана началось строительство одной из крупнейших синагог Европы, рассчитанной на 6000 паломников. Но в связи с тем, что украинская компания-подрядчик не получила оплату за выполненные работы по строительству синагоги, она добилась судебного решения об обращении взыскания на недостроенную синагогу и её продажу с аукциона. Это вызвало волну протестов со стороны браславских хасидов, а также еврейской общины Украины, западных еврейских и правозащитных организаций. В конце концов, спор был разрешён в сентябре 2008 года благодаря вмешательству казахстанского миллиардера и президента Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) Александра Машкевича.
Вот я и говорю: За баблом и честь и совесть стали пустым звуком для многих.
А Вы взяли и оскорбились )))
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Поэтому, тебе бойцыца не видимого фронта, еще чутка гибридного кацапского, кремлевского ... ну и хз, сам придумай какого бреда))
Первыми, кто зарабатывает на хасидах, являются авиакомпании, поскольку основная часть хасидов прилетает в Украину авиарейсами. Говорят, что именно из-за этого аэропорт в Черкассах не может получить статус международного, поскольку киевские чинуши, кормящиеся от Бориспольского аэропорта, всячески этому препятствуют. После прилета в Борисполь те из хасидов, кто купил себе лишь перелет (без доставки в Умань наземным транспортом), попадают в руки перевозчиков - кто богаче, нанимает такси, кто беднее - специально выделенные для этого автобусы. Политика милиции в перекрытии зоны проживания хасидов дает возможность озолотиться местным грузчикам, которые дежурят в местах подъезда автобусов. Не обладая правом заезда на закрытую территорию, автобус останавливается у КП и у хасидов есть небольшой выбор - либо тащить свои сумки самому (а подчас это несколько неподъемных баулов, поскольку некоторые хасиды, видимо, не доверяя украинскому кашруту, берут с собой еду из Израиля), либо нанимать грузчика, у которого есть пропуск на закрытую территорию.
Кстати, одно время уманские таксисты, обладая пропусками, решили возить хасидов от бориспольского аэропорта, но после того, как им попробивали колеса и популярно объяснили, на чью территорию они вторглись, были вынуждены довольствоваться перевозками лишь в обратном направлении (Умань-Борисполь).
Хасиды довольно-таки презрительно относятся к грязным, похожим на бомжей, грузчикам и называют их «хамор», что с иврита переводится как «осел».
Пройдя КП, хасиды начинают искать жилье. Как правило, нанимают его у местных жителей, которые на период Рош Ха-Шана массово выселяются со своих домов и сдают квартиры приезжим. Двухкомнатную квартиру можно сдать за 2000-2500 долларов на десять дней. Именно поэтому стоимость квартиры около могилы Нахмана достигает стоимости аналогичной в престижном районе Киева. Правда, есть обратная сторона медали - сдав хасидам квартиру, хозяин рискует полученные деньги вложить в ее ремонт и еще добавить своих - хасиды не отличаются чистоплотностью (были случаи разведения костров на балконах для жарки мяса), а также, с целью экономии средств, заселяются в квартиру по 10 и больше человек. Могут вообще не заплатить. Писать заявления на хасидов, загадивших квартиру, гиблое дело - гражданско-правовые отношения милиция не рассматривает, а обращаться в суд с иском к хасиду, который через пару дней уезжает в Израиль также бесполезно. Поэтому в милиции, максимум, сымитируют работу по заявлению и, если все-таки не удастся отшить заявителя, вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Вообще-то, недалеко от могилы для хасидов построен современный отель «Шаарей Цион», однако паломники в него не заселяются. Что служит тому причиной - непонятно. Версии самые разные - от слишком высоких цен на номера, до каких-то внутренних разборок.
Зарабатывают на хасидах торговцы, которые продают хасидам на рынке все, что только можно - от матрешек и балалаек до китайских игрушек и советских орденов. Грешили этим и милиционеры, продавая хасидам фурнитуру, нашивки и милицейские фуражки, но после того, как фуражка украинского милиционера, видимо, стала таким же распространенным предметом в израильских домах, как буденовка в игрушечном наборе октябренка 70-х, милицейскую атрибутику покупают неохотно.
Не в таких масштабах, но все же зарабатывают на хасидах неофициальные экскурсоводы (в основном студенты факультета иняза местного педагогического ВУЗа), причем девушки делают это, рискуя нарваться на сексуальные домогания, поскольку хасиды считают большинство украинских женщин проститутками (в чем, признаться, есть немалая доля и соотечественниц). Так же имеют возможность заработать проститутки, но это, как говорится «чревато», поскольку все дни в городе «шерстит» оперсостав ОБКТЛ. Некоторые думают, что на Рош Ха-Шане можно заработать торговлей наркотиками - с высокой долей вероятности барыгу примут на первой же попытке продажи, поэтому Умань, традиционно являющаяся одним из центров наркоторговли в Черкасской области (об этом даже снимал сюжет К. Стогний), на период праздника замирает в смысле наркоторговли.
Неоднократно Израиль предлагал Украине продать могилу Нахмана, гарантируя возмещение убытков, связанных с потерей «туристической жемчужины», но слишком много людей в «высоких» кругах кормятся с этой кормушки, поэтому в сентябре около 200 черкасских милиционеров, собрав сумки, отправляются в Умань.
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А хіба у нас місця на кладбищі безплатні?
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а сынок настоящий акула бизнеса ..это надо же , таким способом себе местечко сторожить )) А потом придет время , папулю выкопает и себя положит , а потом и его выкопают и сына (внука) положат ..))
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