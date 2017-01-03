Климкин и новый глава ОБСЕ Курц отправились с визитом в Донецкую область. ФОТО

3308 21Теги: Мариуполь (3931) ОБСЕ (2145) Донецкая область (3479) Климкин (1050) Курц (6) полицейская миссия (29) Тему создал: Ольга Скороход03.01.17 11:09 Климкин и новый глава ОБСЕ Курц отправились с визитом в Донецкую область. ФОТОМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц отправились в Мариуполь. читать источник x Мне нравится 1
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https://www.facebook.com/ParolesDzz/videos/1869745789979158/
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так буде клімкін?
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"Наши товарищи" "ведут" Трампа с момента его приезда в СССР в 1987 году - Милов:
Бизнес-поездка миллионера Дональда Трампа в СССР в 1987 году не могла пройти мимо внимания соответствующих советских ведомств, написал в Facebook российский оппозиционный политик Владимир Милов.
Он обратил внимание, что пригласил Трампа в Союз посол в Вашингтоне Юрий Дубинин, а принимал гостя "Интурист", организация, находившаяся под опекой КГБ.
"В ходе поездки он смог встретиться с довольно высокопоставленными лицами - напомню, что в 1987-м еще был довольно дремучий совок, и встретиться с представителями советской номенклатуры было далеко не таким простым делом. Ну просто на пять с плюсом сюжет, это даже если еще не учитывать чехословацкую жену (первая жена Трампа - Ивана Трамп-Зельничкова. - "ГОРДОН")", - написал политик.
"Получается, что "наши товарищи" плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов - вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов. Красавцы, конечно, чо", - отметил Милов.
Владимир Милов
22 hours ago
Вот я лошара, пропустил такой шикарнейший сюжет как визит Трампа в СССР в 1987 году - только сейчас обратил на это внимание.
- Пригласил его в СССР лично посол в Вашингтоне Дубинин;
- Организатор поездки - ВАО "Интурист" (!!! для тех кто понимает);
- В ходе поездки он смог встретиться с довольно высокопоставленными лицами - напомню, что в 1987 еще был довольно дремучий совок, и встретиться с представителями советской номенклатуры было далеко не таким простым делом.
Ну просто на пять с плюсом сюжет, это даже если еще не учитывать чехословацкую жену.
Получается что "наши товарищи" плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов - вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов.
Красавцы, конечно, чо.
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