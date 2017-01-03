EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570796)
  3308  21
Теги: Мариуполь (3931) ОБСЕ (2145) Донецкая область (3479) Климкин (1050) Курц (6) полицейская миссия (29)
Тему создал: Ольга Скороход

Климкин и новый глава ОБСЕ Курц отправились с визитом в Донецкую область. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц отправились в Мариуполь.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
руССких войск в УКРАИНЕ нет! у вас идет гражданская война!
так буде клімкін?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хммм. Дааа..... Самый молодой министр иностранных дел в ....мире. 30 лет!!! ...без законченого высшего образования. Но самое главное - это его струя уменьшать санкции с России на маленькие шажки взамен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно ссылку об отсутствии высшего образования? Я так же могу заявить,что ты кацапский шпион.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Chechen Center ‏@ChechenCenter 9 ч.9 часов назад
"Наши товарищи" "ведут" Трампа с момента его приезда в СССР в 1987 году - Милов:
Бизнес-поездка миллионера Дональда Трампа в СССР в 1987 году не могла пройти мимо внимания соответствующих советских ведомств, написал в Facebook российский оппозиционный политик Владимир Милов.
Он обратил внимание, что пригласил Трампа в Союз посол в Вашингтоне Юрий Дубинин, а принимал гостя "Интурист", организация, находившаяся под опекой КГБ.
"В ходе поездки он смог встретиться с довольно высокопоставленными лицами - напомню, что в 1987-м еще был довольно дремучий совок, и встретиться с представителями советской номенклатуры было далеко не таким простым делом. Ну просто на пять с плюсом сюжет, это даже если еще не учитывать чехословацкую жену (первая жена Трампа - Ивана Трамп-Зельничкова. - "ГОРДОН")", - написал политик.
"Получается, что "наши товарищи" плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов - вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов. Красавцы, конечно, чо", - отметил Милов.

Владимир Милов
22 hours ago

Вот я лошара, пропустил такой шикарнейший сюжет как визит Трампа в СССР в 1987 году - только сейчас обратил на это внимание.
- Пригласил его в СССР лично посол в Вашингтоне Дубинин;
- Организатор поездки - ВАО "Интурист" (!!! для тех кто понимает);
- В ходе поездки он смог встретиться с довольно высокопоставленными лицами - напомню, что в 1987 еще был довольно дремучий совок, и встретиться с представителями советской номенклатуры было далеко не таким простым делом.

Ну просто на пять с плюсом сюжет, это даже если еще не учитывать чехословацкую жену.
Получается что "наши товарищи" плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов - вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов.
Красавцы, конечно, чо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
милов поделись улыбкою своей, и ее тебе не раз еще припомнят Козырь за питейные заведения, трактиры и постоялые дворы в питере кинули а за базар на понтах отвечать надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
Климкин пусть там и останется,хоть на месяц! А потом на ротацию гнйся с кролем,потом семья паршивских, семья гуценко, палртлртрубий,херащенко....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Курц поехал на разведку,собирать данные наших позиций что-бы передать их оккупантам.Это и есть основная миссия ОБСЕ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бездарная, ничего не решающая организация. Смысл от этой организации? Это очередное проедание денег налоплательщиков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда Запад реально забеспокоился что у пьяного Ельцина могут взбесится не сдохшие тогда ещё совковые КГБисты генералы то быстренько сформировали Кейфор Сифор и в Боснии ОБСЕ было уже 120 000 человек а в Приштину заехали Кейфоры и русским недоноскам дали по жопе что они быстро уехали с аэропорта и телевидение Раши быстро слепило "героическую картинку" для пьяного Ельцина и ватного ублюдского народца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сподіваюсь, що поїдуть під Авдіїївку та передову. Бо в Маріуполі робити немає чого. Подивиться цей єврогей, що все тихо і добре та буде потім розповідати в ЄС, що можна вибори на Донбасі проводити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
климкину конечно виднее, но... а что он там нового для себя узнает? Ведь всем всё давно понятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ніхто не звернув увагу на спартанські умови перельоту, москалські міністри так не літають)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты шо ! Ща зоадодрочеры тебе расскажут ,шо то фотошоп. А вот вертолет шамана шойгу. Есть с чем сравнить


 показать весь комментарий
Ответить
 
Климкин повёз ботана - физика который усрётся даже от звука рождественской хлопушки в центре Лондона. Какие там нахуй полицейские силы ОБСЕ? Путлер и тот ржёт что тварь недорезанная. Скоро сам будет заменять Задорного на концертах "Ну тупые они (хохлы) ну тупые"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Климкин докажет всему миру,что Украина напала на Украину с целью Украинизации Украины..,и что Лавров не врал кацаПсинским уродам..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныКлимкин и новый глава ОБСЕ Курц отправились с визитом в Донецкую область. ФОТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Aviso Hela2007, V_V_V, Sorg, Oljik, aquarius580 ., Valery Greff, Garsia UA, Япона Мать, Сергей Коваленко 9044b06d, Юрий Носенко, Ali Hasan, Сергей1500900, Tema9, Siera-Zulu, Александр Асдс, Агент кремля cd59e193, Sophia-Maria Duglass, borodas, сирень 3bd64252, Anatoliy Buchenko, Змиевобандеровец, Ольга Панченко, John Observer, Александр Гордиенко 68677665, Вик Тодт, yakutua, soren, Голота, Myko, Baks13, Демьяна Соколова, иванов юрий 22c2fe05, Baden, Семен Сало, Любовь Стаховская, Seer Seer a393c75f, Карпов Олег, Sandra from Lithuania, Икс Неизвестный, Ватник Дзедываевалов, zaParisian
 Всего на сайте: 153 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти