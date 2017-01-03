В Чехии заработал центр по борьбе с российской пропагандой

2051 88Теги: выборы (21364) пропаганда (1755) Чехия (740) Тему создал: Ольга Скороход03.01.17 10:44 В Чехии заработал центр по борьбе с российской пропагандойВ Праге 1 января начал работу Центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами, задачами которого станут поиск в интернете информационных "вбросов" из РФ и их оперативное разоблачение. читать источник x Мне нравится 14
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Совок нервно курит в сторонке.
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А ты хрюкни "чечнякруто!"
И сразу станет легче!)))
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Диктатура начинается с невежества. Им же и поддерживается. А фейки ведут к невежеству.
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Не стоит путать превращение в КНДР, с противодействием этому превращению.
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17 окт. 2016 г. - В Великобритании заблокировали счета RT после изучения ... международного телеканала RT (ранее - Russia Today). ... того же года в Лондоне арестовали счет агентства "Россия сегодня". ... Сотрудников Sputnik в Латвии и Эстонии вызывали на беседы в органы безопасности этих стран
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Вот почему на России ВСЁ делается через жопу: люди с душой работают, душу везде вкладывают!!!
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Новости Крымнаша. Выпуск #777 за 02.01.2017 «россия - главный декоммунизатор Украины» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/02/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-777-%d0%b7%d0%b0-02-01-2017-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8/ … ссылки, фото и видео в блоге
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http://ukrainian.co.ua/2017/01/03/ukrainskiy-provayder-prekrashhaet-tra/
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І чому ти лазіз під гамериканським прапором? Гадаєш, пані Власта повірить що ти цивілізована людина?
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Це дуже добре.
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Начните борьбу с фейками с CNN:
11:02, 03 января 2017
Телеканал CNN использовал в качестве иллюстрации к новости о российских хакерах кадр из популярной видеоигры Fallout 4.
Скриншот из мини-игры по взлому компьютеров был использован для новости о якобы произошедшем вмешательстве хакеров в президентскую гонку США.
В самой новости речь шла о "вмешательстве" хакерской группы в процесс выборов.
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Cjego svojei vlasovkoi trjapki stidisjsa to.
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Начните с себя, лишнехромосомные!
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Коли совети ввели танки в Прагу, мені було 16. Тільки-но перший паспорт отримав. Родич мого однокласника, такий собі відчайдух-"рембо", служив в кгб і якраз був у Чехії. Привіз валізку з фотографіями та листівками, мій однокласник дещо встиг перефотографувати, показав надійним друзям. Ми, тоді десятикласники, присяглися уникати служби в силових структурах, навіть роботи у ВПК. У козломолі ми були протягом 9 місяців, з кінця випускного класу і до перших студентських канікул. І вважали аморальними людьми тих ровесників, які вступали до совєтських військових училищ.
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