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Теги: выборы (21364) пропаганда (1755) Чехия (740)
Тему создал: Ольга Скороход

В Чехии заработал центр по борьбе с российской пропагандой

В Праге 1 января начал работу Центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами, задачами которого станут поиск в интернете информационных "вбросов" из РФ и их оперативное разоблачение.

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Toljko cjto procjital, sjto v Litve rabotajet dobrovoljnaja brigada, kotoraja uspesjno lomajet hrebet rassejskim trolljakam, i nazivajet litovci sebja elfami - kak v Mire skazok - trolljakov davjat elfi.
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tak vigljadit rasseijskij trolljaka, posle vstrecji s dobrimi litovskimi elfami , nu po nekotorim soobrazjenijam neljzia pokazivatj vid s zadi, da da, vi poneli praviljno, - lentocjki nasjli vihod iz tulovisjcja. :D

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Не обязательно доказывать, что фейковые сайты российские. Просто надо сразу молча их заваливать.
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Nu o drugom, vot fotka pod nazvanijem - skoljko rukovodjat stranami aziatskije lideri, vot neponjatno, sjto tam belaruskij usatik delajet, no tak - ugodaite, kto ciframi vrjot, a vratj im kak hleb dnevnoi.

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шо они там могут ? в штаны себе насрать, разве что
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Борьба против "пропаганды внешних сил". Министерство Правды. Аналитический Центр "Европейские ценности".

Совок нервно курит в сторонке.
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Российские СМИ часто лгут. С целью создания вражды. Так кто тут Миниправ?
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Так начинается диктатура. Представляете в России "Центр по борьбе с американской пропагандой" или "Центр по борьбе с внешней пропагандой". Это полный маразм в северокорейском стиле. Что происходит с Европой?
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а ты почему под американским флажком? кто мешает в свободной россиюшке триколор нацепить?
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Vsio - knock out - virubila svobodnogo rassejanina, odnim tocjnim voprosom - vsio,

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Это не россиянин, а белорус Орловский.
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Если это ваше главное достижение, мне вас очень жаль как народ.
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Если это все, что ты можешь сказать в ответ на мой вопрос, то я очень рада за твою "свободную" страну и ее туповатых граждан
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Женщина, судя по вашей постоянной злобе и нервозности, у вас большие проблемы.
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Андрюша, просто я не лицемерю тут, как ты, с твоим "жаль", а прямо говорю, что ты урод. Только вряд ли от этого проблемы у меня, скорее у тебя - лицемерного урода. Удачи, Андрюша, в дальнейшем оскотинивании.
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Вы слишком злая. Наверно вы очень одиноки. Так бывает. Когда полностью отсутствует личная жизнь, некоторые люди начинают ассоциировать себя с "родиной", "отечеством" и прочими химерами. Подозреваю что вы одна из них. Перестаньте сутки напролет сидеть на этом сайте(вообще перестаньте), и все начнет налаживаться, в том числе в психическом плане. Вот увидите насколько вам станет легче. Может появятся интересы в реальной жизни.
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Андрюша, это очень жалкий слив и очень слабая попытка меня достать ))) Попробуй еще, у тебя один шанс.
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Это просто добрый совет. Если женщина настолько озлоблена, это всегда кончается очень плохо.
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Андрюша, у тебя не получилось, надо было менять тему.
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Ну вот. Уже меньше истерики. Так держать.
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иди, уродец своё "жалко", дрочи в другом месте
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Sebja pozjelei, i kstati, ona negde nenapisala, sjto eto glavnoje dostizjenije jejo ili jejo naroda, vi kak obicjno, sami pridumivaite i potom obizjaites na to sjto sami pridumali, a teperj potomok rabov slusjai suda, posjol von, na pivok zarabotal - na pravo i sjagom marsj iskatj svoju vlasovskuju trjapku, jesli uzje stidisjsa svojego flaga, to cjego s toboi diskutirovatj.
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Что, лишнехромосомное, абыдна?)))
А ты хрюкни "чечнякруто!"
И сразу станет легче!)))
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Оно честное и правдивое в последней инстанции.
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и еще самое жалостливое, вон как на говно исходит от жалости
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Так в России это уже есть. Киселев, например. Просто официально так не называется. Только вот не замечал особо активной американской пропаганды и фейков в их новостях. А я иногда туда заглядываю.
Диктатура начинается с невежества. Им же и поддерживается. А фейки ведут к невежеству.
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Это не повод превращать Европу в Северную Корею.
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Не стоит путать превращение в КНДР, с противодействием этому превращению.
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Ot kuda vi vilezaite drugih ucjitj, plin sami vi v ope po samij nemogu uzje a drugih ucjite, vot it, nu takoi svobodnij i dolzjen izpoljzovatj nenavistnij flazjok, nu priznaisa - nenavidisj pendosov , no za green card gotov v ocjeredi stojatj, ne tak li, i evropa uzj tocjno ne nuzjdajetsa v vasjih sovetah.
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17 окт. 2016 г. - Радио SPUTNIK · В мире ... Ньюсрум телеканала Russia Today на английском языке. ... А почему бы на территории России не арестовать счета того-же CNN или еще кого и назвать это зеркальным ответом.

17 окт. 2016 г. - В Великобритании заблокировали счета RT после изучения ... международного телеканала RT (ранее - Russia Today). ... того же года в Лондоне арестовали счет агентства "Россия сегодня". ... Сотрудников Sputnik в Латвии и Эстонии вызывали на беседы в органы безопасности этих стран
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Не знаю, Федя, насколько успешно литовские эльфы рубят путинских тролей , но на всю Чехию 20 спецов против армии кацевских пропагандонов - явно маловато . А про наших - те вообще почти не чешутся, думают ,что само рассосется.
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пиз..ец, взяли на герб курицу-мутанта, под которым просрали все войны и рассуждают шо они там повторить , шо то могут .. клинические полудурки
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Что-то у нас не шевелятся. Сепары спокойно работают на центральных каналах. Вчерашний скандал с сепершей ковальчук ,которая работает на СТБ кухаркой показал
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Взагалі то було б добре створити якусь міжнародну організацію яка роз'яснювала би принципи дії пропаганди, а не тільки боролася би з фейками.
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Дело нужное. Хотя чехи русню не переносят на генетическом уровне, особенно в Праге, но в селах необразованные и туповатые типы клюют на кацапскую брехню.
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Вы откровенно лжете. Вы вообще когда-нибудь бывали в Праге? Ее ежегодно посещают 900 тысяч россиян. Хотя сейчас должно быть меньше.
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Это отнюдь не является показателем того, что там любят россиян. Скорее подтверждает, что россияне прутся изгадить везде, где лучше, чем у них.
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Sjto i etot gripom vnezapno vsio, nu togda, nadjozjnei imu bilo bi v Ukrainskom plenu.
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Так вот она какая, загадочная русская душа!

Вот почему на России ВСЁ делается через жопу: люди с душой работают, душу везде вкладывают!!!
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Для Andryj Gordienko. Солдатик, я живу в Праге 21 год. А то, что сюда приезжает куча кацапов, так на том, что чехи их ненавидят, ничего не меняет. В глаза им улыбаются, а отвернувшись говорят сквозь зубы - русаци до прдэлэ.
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Кажется просто действующие чешские власти решили взять СМИ под контроль перед выборами.
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вам-то в Америке чего переживать? У вас выборы уже прошли.
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Давно пора було це зробити. Я, коли приїжджаю до Праги, обов'язково йду на Вацлавське Наместі. Постояти, помовчати. Ти навіть не знаєш ЩО там відбулося. То й не знай. Тобі головне - "дедивоевали", а ти доїжджаєш юзаний ФВ або Опель за онуками тих, кого твоє "деди" вважали "пабеждьонними". І ще: тапки "Адідас" тобі не тиснуть? Шо, Андруша Окупантович?
І чому ти лазіз під гамериканським прапором? Гадаєш, пані Власта повірить що ти цивілізована людина?
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В Праге 1 января начал работу Центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами, задачами которого станут поиск в интернете информационных "вбросов" из РФ и их оперативное разоблачение.
==========================
Начните борьбу с фейками с CNN:


11:02, 03 января 2017

Телеканал CNN использовал в качестве иллюстрации к новости о российских хакерах кадр из популярной видеоигры Fallout 4.
Скриншот из мини-игры по взлому компьютеров был использован для новости о якобы произошедшем вмешательстве хакеров в президентскую гонку США.

В самой новости речь шла о "вмешательстве" хакерской группы в процесс выборов.
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Tak pofig sjto vilozjili zjurnalisti gru, nas atj, eto nemenjajet susjcjestvo - cjevo vi lisjnehromosomnije lezite v Evropu, vot skazji, mi k vam lezim, nu net zje avi plin kak tarakani, lezite i lezite, nacjinaite svoju stranu stroitj, sjtob k vam ljudi jehali kak po vsei Evrope a ne kak segodnja - posmotretj kak idjot vozvrasjcjenije v kammenij vek.
Cjego svojei vlasovkoi trjapki stidisjsa to.
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Центральное ТВ Московии, в сюжете об "украинских террористах в Крыму"(!!!), показало "их" красную туристическую палатку. 😆
Начните с себя, лишнехромосомные!
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А кто мне скажет, у нас все это до сих пор на добровольной основе, на энтузиастах?
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Досі пам"ятаю, як люто ненавиділи рюзькіх у 70-ті в Чехії (тоді Чехословаччині), де ми були студентами на практиці більше 2 місяців. Називали окупантами. Більша частина молоді одразу після "празької весни" вийшла з комсомолу. Сподіваюсь, батьки й бабусі-дідусі розповідають молоді про те, що тоді сталося.
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Кіборгамслава
Коли совети ввели танки в Прагу, мені було 16. Тільки-но перший паспорт отримав. Родич мого однокласника, такий собі відчайдух-"рембо", служив в кгб і якраз був у Чехії. Привіз валізку з фотографіями та листівками, мій однокласник дещо встиг перефотографувати, показав надійним друзям. Ми, тоді десятикласники, присяглися уникати служби в силових структурах, навіть роботи у ВПК. У козломолі ми були протягом 9 місяців, з кінця випускного класу і до перших студентських канікул. І вважали аморальними людьми тих ровесників, які вступали до совєтських військових училищ.
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Пусть приедут к сисадмину Бутусова, он им расскажет ка нужно бороться с кремлевскими ботами.
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В Праге кацапов чехи ненавидят,за Прагой не любят.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Чехии заработал центр по борьбе с российской пропагандой
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