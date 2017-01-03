"Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии в $500 млн для закупки газа

2614 51Теги: газ (8571) кредит (2009) Нафтогаз (2208) Deutsche Bank (1) Тему создал: Ольга Скороход03.01.17 10:33 "Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии в $500 млн для закупки газаНациональная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 30 декабря подписала кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн. читать источник x Мне нравится 1
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А европейские цены идут в налоги и потом на субсидии.
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То есть 100% уверенности в том, что газ у агрессора покупать не придётся, нет?
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Главным итогом уходящего года для добывающей отрасли можно назвать стабилизацию добычи газа. Всего добыто почти 20 млрд кубометров газа, или на 100 млн кубометров больше, чем в 2015-м.
Крупнейшими импортерами газа, наряду с "Нафтогазом Украины", стали компании "Метида" и "ЭРУ Трейдинг". "Нафтогаз" покупал газ на границе у 15 иностранных трейдеров, крупнейшие из которых - Engie, Axpo Trading и Trailstone
НАК "Нафтогаз Украины" закупал газ в Европе в третьем квартале в среднем по 194 долларов за тыс. куб. м с учетом транспортировки до границы. Это на 4 доллара меньше, чем в первом квартале года. Во вотором квартале 2016 г. импорт газа в Украину не производился.
"В третьем квартале 2016 года средневзвешенная стоимость газа, импортируемого из Европы (включая транспортировку до границы Украины), составила 194 доллара", - сообщает пресс-служба "Нафтогаза"
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30 грудня 2016 р. о 19:53 ·
Рубрика: «Выбрасываем пессимизм на свалку» (30 декабря).
1.Маккейн пообещал дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн пообещал дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины по итогам встречи Петра Порошенко с сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэм и Эми Клобучар.
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко проинформировал американских сенаторов о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе. Порошенко также отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине". Президент также наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.
2. Украина опередила Россию в ракетном оружии.
Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире 5 канала. "Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи... Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", сказал он.
3. "Укроборонпром" передал армии свыше 2,1 тыс. единиц оружия.
4. "Укроборонпром" увеличил по итогам 9 мес. 2016г. выручку на 28%.
5. Правительство разрешило сбивать самолеты, которые незаконно нарушают границу Украины.
6.Турция выделит более 3 млн долларов для украинской армии.
7. До 2020 года ВСУ пройдут численную оптимизацию, перейдут на стандарты управления НАТО и получат новую систему логистики.
Новая редакция Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года направлена на достижение войском критериев, необходимых для приобретения членства в НАТО, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.
8. Украина уже 400 дней обходится без российского газа.
9. В случае победы в Стокгольмском суде цена на газ для населения будет снижена - Коболев.
10. Доходы украинцев в III квартале 2016 выросли на 17%.
Доходы населения Украины (без учета временно оккупированных АР Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях) в III квартале 2016 года составили 527 млрд 73 млн грн, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
За год суммарная зарплата украинцев выросла на 24,9% до 214,9 млрд грн; прибыль и смешанный доход - на 8,6%, до 121,3 млрд грн; социальная помощь и другие полученные текущие трансферты - на 16,4%, до 170,8 млрд грн; доходы от собственности (полученные) - на 0,6%, до 20,03 млрд грн.
Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 15,8%, а реальный располагаемый, определенный с учетом ценового фактора, увеличился на 7,3%. Располагаемый доход в расчете на одного человека в III квартале 2016 г. составил 9 810 грн, что на 1 375 грн больше, чем в III квартале 2015 г.
Сбережения украинцев в третьем квартале 2016 года увеличились на 16,475 млрд грн.
11. Налоговые поступления от крупных налогоплательщиков в 2016 году выросли на 32% по сравнению с прошлым годом, до 215 млрд грн, сообщается на странице Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы (ГФС).
12. Начисления налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре задекларированы на рекордном уровне 16,5 млрд грн (в ноябре - 15,3 млрд грн, в октябре - 12,7 млрд грн), сообщается на веб-сайте Государственной фискальной службы (ГФС).
13. Порошенко одобрил продление моратория на проверки бизнеса до 2018.
14. 2016 г. стал рекордным по урожайности за всю историю Украины.
Так, урожай зерновых составил более 64 млн. тонн при урожайности 44 ц/га.
15. Кабинет министров Украины намерен до конца 2017 года обеспечить создание 25 агентств регионального развития, миссией которых станет помощь местным властям в реализации программ и проектов регионального развития и повышение инвестиционной привлекательности.
16. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", сообщается на официальном сайте главы государства.
17. "МакДональдз" увеличил инвестиции в развитие сети в Украине на 23%.
18. Президент подписал пакет законов в поддержку отечественных авиастроителей.
19. Благодаря реформе закупок дизтоплива по двум последним контрактам Укрзализныця сэкономила почти 40 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
20. Немецко-Украинский фонд предоставил Укргазбанку финансирование для кредитования малого и среднего бизнеса на EUR3,5 млн и 23 млн грн.
21. Кличко открыл обновленный Дарницкий центр предоставления админуслуг.
22. Укргазбанк начал финансирование строительства одной из крупнейших ветровых электростанций в Украине.
23. В Украине могут ввести субсидии на покупку электромобилей.
24. Порошенко подписал запрет антиукраинских книг из РФ.
25. Українка Анна Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів, що триває у Досі (Катар).
Після перемоги у швидких шахах (рапід) Анна тріумфувала і у змаганнях з бліцу.
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Просто грамотно киздели и использовали чужие жизни к выходу на престол..что в прочем делают и сей час!
И фсем пох!
Тада че скулить???
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http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/464EAAC9321C869CC225809A002B3471?OpenDocument&year=2016&month=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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Крайне настоятельно рекомендую "фахивцям" из "Де нафта? Де газ?" разобраться в терминах "номинировать" и "деноминировать", чтобы не выглядеть посмешищем..
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Для ЖКХ хватает газа украинской добычи и даже остаются 1 млрд. кубов газа лишних!!!!!!
Зачем украинцам нужна информация о закупках импортного газа олигархам???
Для олигархов закупка газа - их личное дело.
Почему государственный Нафтогаз, берет на это кредиты?????!!!!
Что происходит?
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