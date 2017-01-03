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Теги: газ (8571) кредит (2009) Нафтогаз (2208) Deutsche Bank (1)
Тему создал: Ольга Скороход

"Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии в $500 млн для закупки газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 30 декабря подписала кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн.

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Т.е. опять замёрзнем насмерть. Вот непруха!
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Який це вже раз "замерзаєм"? Щось починаю збиватись з рахунку.
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Нахрена им кредит? где деньги за продажу раннее закупленного газа???
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Меня больше беспокоит бюджет населения, а на няфтегаз мне насрать.
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а на отмороженные жопы населения, если газа не хватит тебе не насрать?
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отмороженная жопа! отдавать ты будешь?? мой "долг" тоже на себя запиши!
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вот когда ты заплатишь за газ или когда твою квартиру конфискуют за долги и продадут с аукциона, тогда и заплатят.
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странно...если я плачу - на*уя еще "кредиты" брать???? вас козлов я кормить за свой счет отказываюсь.
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Т.е. у нафтогаза нет ни денег ни газа своего что ли?Или это ребрэндинг такой.
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я конечно не экперд но не могу понять для чего нужно брать кредит если цена на газ и так эуропейска7
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Діло обігових коштів-для цього найчастіше беруть кредити.
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От і добре, що виліковуємось від енергетичної залежності від рашки.
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Добыча природного газа в Украине в 2016 г., по оперативным данным, увеличилась на 0,7% (на 133,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. - до 20 млрд 29,9 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз чтобы увеличить +1 или 2 % до 3 %
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газ закупают в среднем на пол года раньше чем продают населению. И вот эти пол года надо где-то брать деньги.
А европейские цены идут в налоги и потом на субсидии.
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Як і в усьому цивілізованому світі-без них важко обійтися.
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нафтогаз разом з олігархами і так заробляє дохрініща грошей. нахріна їм кредит. чи кончені уроди вже все скомуніздили гроші стягнуті з народу. До 15млрв куб газу видобувають в Україні з вартістю від 25 до 80 дол. продають населенню за 270... де гроші сукі шоколадні?
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НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа, как на западном, так и на восточном направлении. "Эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы"

================
То есть 100% уверенности в том, что газ у агрессора покупать не придётся, нет?
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100% уверенность может быть только у Бога, пока обходимся без закупок у России
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Российский газ идёт по Северному потоку в Европу. Украина не получает денег за транзит. Покупает газ в Европе, по цене российского, плюс затраты на реверс его в Украину. Населению газ продаётся по уже Европейским ценам, Нафтогаз берет кредит у Западных банков на его закупку! В чем подвох?
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Подвох в том, что мы избавились от вашего газового шантажа. Кроме того, покупка у вас газа без доп. соглашения, которое вы не хотите подписывать, помешает нашим искам против Газпрома, что в итоге может привести к более крупным денежным потерям. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы платим гораздо большую цену за освобождение от вас, чем десяток долларов за тысячу кубометров. А откуда вы знаете, откуда именно идет газ, который поступает нам по реверсу? И вообще, почему вас так волнует эта проблема? Меня устраивает текущее положение дел, а россияне все время стараются нам доказать, как для нас это плохо, прямо изошлись все от переживаний.
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Там даже еще проще: без допсоглашения, которое кацы отказываются подписывать, они предоплату за газ засчитают в счет погашения "долга" за поставки на территорию ДНР/ЛНР. По этому мы НЕ МОЖЕМ у них покупать
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Есть ещё один нюанс - как бы не пыжились кацапы, доказывая свою незаменимость, но газпром в европе - просто поставщик газа, один из многих. У него даже 50% на рынке нет. Поэтому каждый кубометр газа, купленный нами из альтернативных источников - это недополученная прибыль, которая не будет потрачена на ракеты и снаряды и не прилетит к нам убивать. И даже российский газ, закупленный в Германии по нынешним ценам - это удар по финансам газпрома. Есть вполне обоснованное подозрение, что цены, которые выбили для себя европейские газтрейдеры - на уровне или даже ниже себестоимости добычи газа. По крайней мере судя по тому, какими темпами вымываются оборотные средства газпрома то либо это так, либо воруют много, либо и то, и то сразу вместе
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Подвох в том, что с учетом всех транзитов туда-сюда и всех накруток всех операторов всех стран по дороге этот газ получается дешевле, чем кацапы согласны нам продавать напрямую. Поэтому им приходится делать вид, что " у нас тоже неплохо бы покупать" - дают скидку в 100баксов (по нынешним ценам скидка почти 50%) Одно плохо - эта скидка никак и нигде не зафиксированная - а то, что кацапы хозяева своего слова, "мое слово - хочу дал, хочу забрал обратно" (с) мы уже много раз на своей шкуре испытали. Нет никакого желания по этим граблям бежать ещё один раз.
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В далеком-далеком посыле вас к вашей чертовой матери!
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Укртрансгаз получил разрешение своего единоличного акционера - НАК Нафтогаз Украины - на продление на год соглашения с российской компанией Газтранзит на транспортировку российского газа. Как сообщает Укртрансгаз на официальном сайте, дополнительное соглашение предусматривает увеличение объемов транспортировки с 6,57 млн куб м до 20,5 млн куб м.
Главным итогом уходящего года для добывающей отрасли можно назвать стабилизацию добычи газа. Всего добыто почти 20 млрд кубометров газа, или на 100 млн кубометров больше, чем в 2015-м.
Крупнейшими импортерами газа, наряду с "Нафтогазом Украины", стали компании "Метида" и "ЭРУ Трейдинг". "Нафтогаз" покупал газ на границе у 15 иностранных трейдеров, крупнейшие из которых - Engie, Axpo Trading и Trailstone

НАК "Нафтогаз Украины" закупал газ в Европе в третьем квартале в среднем по 194 долларов за тыс. куб. м с учетом транспортировки до границы. Это на 4 доллара меньше, чем в первом квартале года. Во вотором квартале 2016 г. импорт газа в Украину не производился.
"В третьем квартале 2016 года средневзвешенная стоимость газа, импортируемого из Европы (включая транспортировку до границы Украины), составила 194 доллара", - сообщает пресс-служба "Нафтогаза"
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Газ який Україна купує в Словаччині ніколи до Словаччини не доходив, Нафтогаз бере з транзиту за який москалі платять Україні обумовлені обсяги газу а москальські лічильники просто здурили зробивши перемичку між Словаччиною і Україною до якої москалів недопустили, і Україна по кругу пукає газ який нібито купує в Словаччині, москалів бісить шо вони плотять за неіснуючий транзит.
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Кредитная линия это не кредит. Нужно будет возьмут, не нужно не возьмут.
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На самом деле не очень оно им и нужно. Просто идет процесс интеграции украинской экономики в общемировую. И чем больше мы в этой интеграции увязнем, тем больше западные страны будут переживать за нас ( на самом деле за свои собственные деньги, но конечный эффект будет один и тот же) Посмотрите на Восточную Европу, бывшие страны Варшавского договора - они теперь даже могут позволить себе позаигрывать с Путиным. Все равно обратного хода уже не будет, а получить пару десятков миллиардов по факту безвозмездной помощи от России на ровном месте за "поддержку политики России" - удача для любого политика, не только людоеда Бокассы или диктатора Асада.
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Кроме как кредитами, больше Украине и похвастаться нечем. Нищебродская страна, с зажравшейся властью и бандитами олигархами.
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Vlad Ponomar
30 грудня 2016 р. о 19:53 ·

Рубрика: «Выбрасываем пессимизм на свалку» (30 декабря).
1.Маккейн пообещал дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн пообещал дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины по итогам встречи Петра Порошенко с сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэм и Эми Клобучар.
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко проинформировал американских сенаторов о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе. Порошенко также отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине". Президент также наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.
2. Украина опередила Россию в ракетном оружии.
Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире 5 канала. "Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи... Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", сказал он.
3. "Укроборонпром" передал армии свыше 2,1 тыс. единиц оружия.
4. "Укроборонпром" увеличил по итогам 9 мес. 2016г. выручку на 28%.
5. Правительство разрешило сбивать самолеты, которые незаконно нарушают границу Украины.
6.Турция выделит более 3 млн долларов для украинской армии.
7. До 2020 года ВСУ пройдут численную оптимизацию, перейдут на стандарты управления НАТО и получат новую систему логистики.
Новая редакция Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года направлена на достижение войском критериев, необходимых для приобретения членства в НАТО, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.
8. Украина уже 400 дней обходится без российского газа.
9. В случае победы в Стокгольмском суде цена на газ для населения будет снижена - Коболев.
10. Доходы украинцев в III квартале 2016 выросли на 17%.
Доходы населения Украины (без учета временно оккупированных АР Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях) в III квартале 2016 года составили 527 млрд 73 млн грн, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
За год суммарная зарплата украинцев выросла на 24,9% до 214,9 млрд грн; прибыль и смешанный доход - на 8,6%, до 121,3 млрд грн; социальная помощь и другие полученные текущие трансферты - на 16,4%, до 170,8 млрд грн; доходы от собственности (полученные) - на 0,6%, до 20,03 млрд грн.
Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 15,8%, а реальный располагаемый, определенный с учетом ценового фактора, увеличился на 7,3%. Располагаемый доход в расчете на одного человека в III квартале 2016 г. составил 9 810 грн, что на 1 375 грн больше, чем в III квартале 2015 г.
Сбережения украинцев в третьем квартале 2016 года увеличились на 16,475 млрд грн.
11. Налоговые поступления от крупных налогоплательщиков в 2016 году выросли на 32% по сравнению с прошлым годом, до 215 млрд грн, сообщается на странице Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы (ГФС).
12. Начисления налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре задекларированы на рекордном уровне 16,5 млрд грн (в ноябре - 15,3 млрд грн, в октябре - 12,7 млрд грн), сообщается на веб-сайте Государственной фискальной службы (ГФС).
13. Порошенко одобрил продление моратория на проверки бизнеса до 2018.
14. 2016 г. стал рекордным по урожайности за всю историю Украины.
Так, урожай зерновых составил более 64 млн. тонн при урожайности 44 ц/га.
15. Кабинет министров Украины намерен до конца 2017 года обеспечить создание 25 агентств регионального развития, миссией которых станет помощь местным властям в реализации программ и проектов регионального развития и повышение инвестиционной привлекательности.
16. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", сообщается на официальном сайте главы государства.
17. "МакДональдз" увеличил инвестиции в развитие сети в Украине на 23%.
18. Президент подписал пакет законов в поддержку отечественных авиастроителей.
19. Благодаря реформе закупок дизтоплива по двум последним контрактам Укрзализныця сэкономила почти 40 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
20. Немецко-Украинский фонд предоставил Укргазбанку финансирование для кредитования малого и среднего бизнеса на EUR3,5 млн и 23 млн грн.
21. Кличко открыл обновленный Дарницкий центр предоставления админуслуг.
22. Укргазбанк начал финансирование строительства одной из крупнейших ветровых электростанций в Украине.
23. В Украине могут ввести субсидии на покупку электромобилей.
24. Порошенко подписал запрет антиукраинских книг из РФ.
25. Українка Анна Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів, що триває у Досі (Катар).
Після перемоги у швидких шахах (рапід) Анна тріумфувала і у змаганнях з бліцу.
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дык все само собой что ли???А кто к власти привел этих уродов??Сами приползли????
Просто грамотно киздели и использовали чужие жизни к выходу на престол..что в прочем делают и сей час!
И фсем пох!
Тада че скулить???
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Нафтогаз единственная компания подобного рода убыточная в мире. Там сцука коррупция начинается с сантехников и уборщиц и заканчивается на самом верху
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Знову кредити, які невідомо як віддавати потім, долар росте, ціни ростуть, робочі місця не створюються, слуги народу чомусь багатіють, а народ бідніє.В голову не приходить ні одна хороша новина...
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"30 грудня 2016 р. НАК «Нафтогаз України» підписала кредитну угоду з Citi та Deutsche банком на отримання деномінованої в євро ( ) відновлюваної кредитної лінії для закупівлі газу в сумі еквівалентній 500 млн доларів США"
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/464EAAC9321C869CC225809A002B3471?OpenDocument&year=2016&month=12&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&

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Крайне настоятельно рекомендую "фахивцям" из "Де нафта? Де газ?" разобраться в терминах "номинировать" и "деноминировать", чтобы не выглядеть посмешищем..
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да, "деноминированая кредитная линия" звучит как-то очень по идиотски. Могли бы просто обойтись высказыванием - подписано соглашение на получение кредитной линии в Евро...
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премии надо дать работникам нафта и отдельно газа...
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Кому интересны новости про олигархов и их отношения с Нафтогазом????
Для ЖКХ хватает газа украинской добычи и даже остаются 1 млрд. кубов газа лишних!!!!!!
Зачем украинцам нужна информация о закупках импортного газа олигархам???
Для олигархов закупка газа - их личное дело.
Почему государственный Нафтогаз, берет на это кредиты?????!!!!
Что происходит?


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Покупать надо для работы предприятий. Кроме прибыли олигархам, они еще и рабочие места людям создают, логично же?) Да и налоги платят
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Цензор.НЕТФорум Украины"Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии в $500 млн для закупки газа
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