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Теги: Гидрометцентр (516) погода (2294) снегопад (538)
Тему создал: Ольга Скороход

Атмосферный циклон принёс в Украину снегопады. На дорогах местами гололедица

Синоптики предупреждают об атмосферном циклоне во вторник, 3 января, результатом которого станет снег и мокрый снег в ряде областей.

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солнце ярко светит ветер есть но не большой снега нет
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Под Черкассами слегка пасмурно, ноль, снега нет.
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Бо тут работы за гланды по дому. 9-го вернусь.
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Только зимой бывает: Снег; Гололед; Желание поймать снежинку; ; Возможность скатиться с ледной горы Иногда бывает такая метель, ....
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а в холодильнику моєму, охолоджується чергова пляшечка медової з перцем, ух...., москалям з їх боярою не зрозуміти.
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по правде говоря, не только москалям.. зачем у вас в не праздничный день, прямо с утра охлаждается водка, чергова. хотя это не моё дело
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Пускай в окно посмотрят, на севере Киевской области ясная погода ни тучки
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сильный ветер и солнце пробивается,снега нет.Волынь.
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Мариуполь- тотальная облачность, гололед, всё тает, ибо +3. Мерзкая погодка.
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В Запоріжжі ні тепла, ні холода: 0. Тихо, сонечко.
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Харьковская область. Пасмурно. -2. Только что в течении получаса прошел небольшой снежок.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАтмосферный циклон принёс в Украину снегопады. На дорогах местами гололедица
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