За минувшие сутки в пожарах погибло 12 человек, - ГСЧС

За прошедшие сутки в Украине возникло 149 пожаров, из которых 96 - в помещениях граждан. Количество погибших за 2 января дня достигает 12 человек. Всего за первые дни 2017 в результате пожаров погибли уже 24 человека, а пострадали - 11.
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