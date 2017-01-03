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Теги: пожар (2899) смерть (4300) ГСЧС (564)
Тему создал: Ольга Скороход

За минувшие сутки в пожарах погибло 12 человек, - ГСЧС

За прошедшие сутки в Украине возникло 149 пожаров, из которых 96 - в помещениях граждан. Количество погибших за 2 января дня достигает 12 человек. Всего за первые дни 2017 в результате пожаров погибли уже 24 человека, а пострадали - 11.

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специльно закидывают скотлько погибло при пожарах а потом говорят на фронте меньше,значит все в порядке,это евреи порошенковцы учат цензор как информацию правильно подавать
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перемирие это дурня.типа по тебе стреляют а ты как лох не отвечаешь
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа минувшие сутки в пожарах погибло 12 человек, - ГСЧС
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