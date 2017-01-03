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Свобода - это Рабство...
Правда - это Ложь...
Добро - это Зло...
Честь - это Бесчестье...

Сраисяни живут в своей параллельной реальности
Нам с ними не по пути
Нового СОВКА не будет!
За будущее свое и своих детей НУЖНО БОРОТЬСЯ!!!
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Режим тишины,только постоянно наши люди гибнут,лучше бы порошенко и всю эту шушваль убили,ребят жалко
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только адекватные ответы по расиянам дадут результат,а так бла-бла....
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1 января сотрудники ФСБ РФ совместно с так называемым «МВД ЛНР» задержали людей, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск и развешивали на зданиях в Луганске открытки с призывами к борьбе с агрессором.
http://podvodka.info/v_luganske_fsb_s_boyevikami_arestovyvayet-nesoglasnykh_s_okkupatsiyey_ukraintsev/
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Али,так не выгонят они окупантов,только партизанить да встречать потом наших хлопцев...там все прогнило расией...адекватных да еще и патриотов очень мало....
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Там не просто прогнило, а многие нормальные уехали. Вместо них завезли вонючих кацапов, которым и уксус сладкий. Эти территории очень сложно вернуть, а адаптировать этих нелюдей к Украине не выйдет.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНочью боевики обстреляли из гранатометов Павлополь Донецкой области
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