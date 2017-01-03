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Правда - это Ложь...
Добро - это Зло...
Честь - это Бесчестье...
Сраисяни живут в своей параллельной реальности
Нам с ними не по пути
Нового СОВКА не будет!
За будущее свое и своих детей НУЖНО БОРОТЬСЯ!!!
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А то Пудинг нападэ!!!
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http://podvodka.info/v_luganske_fsb_s_boyevikami_arestovyvayet-nesoglasnykh_s_okkupatsiyey_ukraintsev/
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