Трех раненых бойцов доставили в больницу в Днепр

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Скорейшего выздоровления бойцам.
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Я чекала тебе до рання
Помирала надія остання
Я чекала тебе з війни
Кожну мить, що без тебе жила
Я на дотик, на смак пам'ятаю
Повертайся живим! - я благаю
Туга серце моє сповила
І немов би завмерла душа
Зачаїлася своїм болем
Повертайся, коханий, з неволі -
Я молитву творю небесам
Ти мені обіцяв - ПОВЕРНУСЬ
Я повірила, я чекаю
В моїм серці НАДІЯ ПАЛАЄ
Я ЧЕКАЮ ТЕБЕ З ВІЙНИ!
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