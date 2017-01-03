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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: больница (543) Днепр_город (2379) ранение (1268) Антитеррористическая операция (15462) Рыженко Сергей (10)
Тему создал: редактор новостей

Трех раненых бойцов доставили в больницу в Днепр

Состояние военных остается тяжелым.

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Лаптеголовый, по пьянке только твои опущенцы друг-друга любят шмалять. Пошмаляют, а потом милостыню прост у магазинов, потому что нахер никому не нужны, убогие)
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интересно как этот хитрожопый иван петров постоянно проникает на наши сайты
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Пидораха всегда способ найдет соседу поднасрать, если не в квартире, то хоть на пороге, это у них, на уровне инстинктов, в лишней хромосоме прописано...
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после свиньева перемирия стало только хуже,если до режима тишины придурки десятки раз обстреливали то сейчас беспрерывно
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тишина возможна только в случае если дети этой пиздоты порошенок гройсманов пашинских пойдут на фронт
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Очередные жертвы "перемирия и режима тишины"...
Скорейшего выздоровления бойцам.
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Ну, вот... и причина воя скорых. А ведь не слышал несколько дней.
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Я чекала тебе з війни
Я чекала тебе до рання
Помирала надія остання
Я чекала тебе з війни
Кожну мить, що без тебе жила
Я на дотик, на смак пам'ятаю
Повертайся живим! - я благаю
Туга серце моє сповила
І немов би завмерла душа
Зачаїлася своїм болем
Повертайся, коханий, з неволі -
Я молитву творю небесам
Ти мені обіцяв - ПОВЕРНУСЬ
Я повірила, я чекаю
В моїм серці НАДІЯ ПАЛАЄ
Я ЧЕКАЮ ТЕБЕ З ВІЙНИ!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрех раненых бойцов доставили в больницу в Днепр
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