Уголовные производства по инциденту с Пашинским будет расследовать Киевская областная прокуратура, - Сарган

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Смерд против барина .
Власть против народа .
Кто победит ?
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Властьпоімєвшиє ПРОСТО ще не зрозуміли що разклади УЖЕ ПОМІНЯЛИСЬ .... І цей випадок тому підтвердження .... Замість впасти на коліна і цілувать ноги БАГІНУ получи сука ..... І одним із головних мотивів було ТЕ ЩО ЦЯ ГНИДА з влади .... Ню-ню.... Научить шось цей випадок БАРИГ ? Та ні .... Оні жє увєрєни в ТЕРПІЛАХ БИДЛА ЛОХОРАТА....
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Раз.
«... На думку Геращенко, у випадках, подібних тим, що стався з нардепом напередодні Нового року, людина має право застосовувати різні методи самозахисту, співвідносні із загрозою. ...»
Отсюда: http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2150120-sprava..
Два.
«на питання "як людині захистити себе саме на вулиці від нападу" пан Антон Геращенко порадив українцям використовувати проти нападників "прийоми бойових мистецтв" або "бити кулаком у обличчя"»
Отсюда: https://youtu.be/Oo_Ix6ER42k?t=4836
Итоги подведем.
А чи на думку пана Антона людина МАЄ ПРАВО МАТИ «методи самозахисту, СПІВВІДНОСНІ із загрозою»? І якщо ні - чому пане Пашинський просто не вступив у двобій, як радить пане Антон (помітьте, я виходжу із того, що то був самозахист)?
А то ж тут розумієте, така справа.
З одного боку: чотири людини із сокирою проти однієї, а та одна із голими руками - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=181512084..
А з іншого: вдарили пляшкою, і тут і пістолет знайшовся, і мабуть ще і використання буде законним.
Але ж все збігається, якщо просто визнати, що, очевидно, ці поради дані різним видам людини.
#неначасі
© Сергій Кримець
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Це той Тетерук, який вважає, що українці не доросли до права на збройний самозахист.
Почули Тетерука? Пашинський українець першого сорту, він доріс до права стріляти в кожного, хто його образив, ви всі другого. Власники нагородної зброї мають право захищати честь своїх дружин, стріляючи в кожного, хто лається матом, а ви, панове, не маєте. Мабуть, Тетерук вважає, що честь у жінок з'являється лише після нагородження головним ментом їхніх чоловіків зброєю.
Боже, підпалюй цю країну.
PS. Шкода, що Кужель не мала пістолета, коли Тетерук гамселив її пляшкою.
Святослав Стеценко
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-Счас рошеном обожру-у-усь!
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Сделай его Марина! Запасаемся попкорном
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Lera Burlakovaon SaturdayПрезидент нас нагородив (про те, яких пекельних двох діб з кавою "тільки для командування" на морозі тощо - мова не про бої на Світлодарській дузі - це коштувало, напишу згодом). Коли вручав медаль - ризикнула попросити його про гелікоптер, щоб ми встигли до Нового року повернутися на позиції, до своїх.Вертушку пообіцяли. Але у той час, коли більш важливі люди полетіли з Маріка спокійно, саме для нас метеоумови раптом виявилися не такими, як треба... Автобус, яким ми могли ...See More
41370158//////Ольга Батаговаon SundayВСІМ!! ЗНАЙТЕ!!
Іх було близько ста бійців масовки (на камеру) і 15 героів, що відзначилися на світлодарській дузі. Серед них три жінки. Цих представлених до нагороди 15 везли з передовоі. Стомлених і змерзлих. везли у відкритому кузові... Потім муштрували стоєву в аеропорту Маріуполя. Нарешті нагородження. Близько сьомоі вечора 31 грудня закінчились урочистості і..... Про них забули. Вони сиділи у порожньому аеропорту. Голодні і несамовито стомлені. Потім як худобу загнали в холодний ангар. Там і зустріли новий рік. Почесно нагороджені президентом Героі..... Близько одинадцятоі ранку забрали автобусом і завезли на Бахмут. Далі - як знаєте....////
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А по уму - то открыто, на площади!
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Як на мене, в такому випадку на ношах його мали б нести накритим з головою і вперед ногами!
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Вранье о нападении на депутата Пашинского #newsonline24 #news #новости #новини http://newsonline24.com.ua/vrane-o-napadenii-na-deputata-pashinskogo …
Первые журналистские расследования показали, что представители Национальной полиция вчера врали о нападении на депутата Пашинского.
Версию властей в своих сюжетах и статьях полностью опровергли журналисты ТСН , STRANA.UA, ОБОЗРЕВАТЕЛЯ.
Совокупные итоги их расследований указывают, что депутат Пашинский первым инициировал нападение на прохожего, требовал от присутствующих лечь на землю, вышел из автомобиля уже будучи с оружием в руках, первым приставил к груди потерпевшего ствол пистолета и первым выстрелил.
Кроме того, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ провёл ещё и собственную экспертизу, опубликовал рентгеновский снимок простреленной ноги пострадавшего и фотодоказательства, опровергающие слова депутата, что он отстреливался лёжа на земле.
Сегодня наши адвокаты подписали соглашение с пострадавшими, приступают к их защите и будут информировать читателей обо всех важных деталях.
Мы не будем соблюдать тайну следствия, потому что такая тайна никому не интересна, а ответственность за ее разглашение нам до печки - общественный интерес к делу, в котором ключевой депутат власти стрелял в обычного человека превышает любое крючкотворство о тайне следствия.
Коллеги, прошу также высказаться, кому именно из раскрывших это преступление журналистов нужно передать гонорар, учреждённый вчера за лучшее журналистское расследование.
P.S. Александр Меламуд, Наталья Белинская спасибо за предложение увеличить гонорар. Это на Ваше усмотрение.
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Хотя, в суде... О чем это я?
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штирь з ними цими шоколадниками. їх потрібно бити їх же методами.....так цікавіше
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http://divannaya-sotnya.com/…/ex-ua-perezapustilsya-kak-faj…
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100 до 1 що пашинський його виграє....але хотілось помилятись
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