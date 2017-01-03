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Теги: горы (38) Карпаты (127) травма (571) туризм (968) ГСЧС (564)
Тему создал: редактор новостей

Спасатели сняли с Малой Говерлы туриста, который травмировался и не смог двигаться

Мужчина повредил ногу и не смог спуститься с вершины самостоятельно.

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Из серии: фото, на которое можно смотреть вечно :D

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"турист из Харькова травмировал левую нижнюю конечность" по цензору получается, что харьковчане животные или мутанты? или у них ног нет?
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Никогда не понимал людей которые добровольно лезут в горы..
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какого переться было?( да ещё людей от работы отвлекать, и на технику бензин тратить,
человек паук бл.., не хватает адреналина пусть идут работать в МНС там каждый день экстрим
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Спасатели самые крутые альпинисты, везде в мире. Все лезут, тратят деньги на аммуницию и попадая в неприятные ситуации уповают на спасателей. Потом приходят парни, которые попадают к попавшим, причем за зарплату и еще и пострадавшего вызволяют.
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Травму ноги можливо отримати і не в горах, а просто товкаючи машину...В ночі...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСпасатели сняли с Малой Говерлы туриста, который травмировался и не смог двигаться
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