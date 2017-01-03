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Теги: Новый год (646) теракт (1925) Турция (1732)
Тему создал: редактор новостей

Спецоперация по поимке стрелка из ночного клуба Стамбула завершилась безрезультатно

Вечером 2 января в одном из районов Стамбула прошла спецоперация по поимке террориста.

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RIP

До ЗМІ потрапило відео з чоловіком, якого підозрюють у нападі на нічний клуб в Стамбулі
http://www.unian.ua/world/1708681-do-zmi-potrapilo-video-z-cholovikom-yakogo-pidozryuyut-u-napadi-na-nichniy-klub-v-stambuli.html
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Скорее всего этот теракт - метод давления на Турцию со стороны россии из-за войны в Сирии. Цели Турции это убрать Ассада, а россии - сохранить Ассада и базу, помешать прокладке газопроводов. Дружба между этими странами показная и ее в действительности нет. То, что не установили страну стрелка говорит, что он действительно полукровка и возможно давно жил в россии.
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Скорее всего "операция" проводилась под прикрытием спецслужб,раз такие результаты.
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То, что спецслужбы были - 100%, а то как стрелял, организовал отход говорит о его подготовке. Похоже это фсб россии.
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Если не нашли то его уже грохнули свои же. Наидут в леске через пару дней
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Такая вероятность есть. Но искать будут, ведь мог далеко уйти, учитывая подготовку.
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Подготовки не надо, переоделся в третий раз.
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Именно обученных хладнокровно убивать на рассее тысячи, если не больше и умеющих уходить с места преступления,ведь Пуйло само сказало Сирия- это для них учения, перед большой войной.
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за что убили невинную молодежь, а не оппонентов политических? Трусы
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А вы Пашинского арестуйте .
Тоже , тот ещё стрелок по людям .
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А есть у кого инфа,сколько на расии за новый год фвостов от стекломоя завенуло, или нада до 14 лютого подождать.
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Сложно Турции против ФСБ,где взрывная смесь Ислама,Христианства смешались с доисламскими восточными верованиями!
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Т е кто стрелок не знают , а где искать знают. Почему не задержали всех раньше если знали что там какое то сборище проживает?
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Ждали, что главный появится. Кстати на узбека, а тем более кыргыза он не похож.
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Глаза сильно темные, возможно линзы.а на кого похож? Чечен
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В новостях писали предположительно узбек или казах.
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Убрал, передумал. Может смесь узбека и таджика. Но, персидская кровь точно есть.
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А если он просто подзагарелый и линзы вставил. Кстати то видео где он селфи делал якобы. А что ? Его телефон нашли? От куда это " селфи террориста у Рейны " . Стеб какои то , террориста не нашли , его селфи нашли???...????
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Такое могло быть, если слил сразу в интернет. Но да, странно обнаружение этого видео.
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Глаза у него не монголоидные и он молодой. Удивляют его скулы, они не тюркютские.
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Потому что он помесь и вполне может быть и чеченом
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Может и так, если смешать с персами то возможно.
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На черкесов совершенно не похож,как и прочих северокавказких горцев,интересно черкесы есть и в Турции и в Израиле...
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И чечены были депортированы в Казахстан.
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Может не его национальность имели в виду а подданство.
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"Вечером 2 января в одном из районов Стамбула прошла спецоперация" - не там искали ! В одном из районов Москвы надо было искать ! В Кремле если точнее...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСпецоперация по поимке стрелка из ночного клуба Стамбула завершилась безрезультатно
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