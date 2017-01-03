Спецоперация по поимке стрелка из ночного клуба Стамбула завершилась безрезультатно

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До ЗМІ потрапило відео з чоловіком, якого підозрюють у нападі на нічний клуб в Стамбулі
http://www.unian.ua/world/1708681-do-zmi-potrapilo-video-z-cholovikom-yakogo-pidozryuyut-u-napadi-na-nichniy-klub-v-stambuli.html
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Тоже , тот ещё стрелок по людям .
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