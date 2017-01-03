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Материалы по теме:  Оккупация Крыма
Теги: ГПУ (7936) депутат (2633) Крым (17878) суд (19790) Сарган (75)
Тему создал: редактор новостей

Апелляционный суд решит, где будут судить за госизмену крымских депутатов

По данным Генпрокуратуры, первое судебное заседание начнется в 11:30 3 января.

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Хотелось бы где то на стадионе, что бы поместились и шоколадные и банда кроля-сабакова-вшинского....
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Да, - нам таки бракує справжньої піночетівської хунти із хоча б одним стадіоном, щоб гниль барижну підчистити хоч трохи...


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в первом квартале 2017 г. начнется заочный суд над Януковичем за государственную измену. По словам Луценко, прокуратура воспользовалась тем, что Янукович на пресс-конференции 25 ноября подтвердил, что он подписал письмо Путину с просьбой ввести российские войска в Украину. Генпрокурор назвал это дело «самым перспективным» и пообещал, что заочное осуждение Януковича позволит конфисковать все его активы.
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Дела 11 бывших депутатов Верховной Рады АР Крым переданы в суд, их обвиняют в государственной измене
Об этом "ДС" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым направлено в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С., Заиченко А.А., Ильясова Г.И., Иоффе Г.А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.С., Шувайникова С.И., которых обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена
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ой не спешите!еще годиков 5 подождите и вас самих с ними повесят сук!
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Хорошего вам выбора: 1 Менять систему, но тогда "путин нападет" 2 Ничего не меняя "жити по-новому", но тогда "пашинские" всех перестреляют
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На одной из предыдущих тем был заспамлен пост от ника NNN, состоящий из одной короткой фразы: "Армия львов, возглавляемая бараном, гораздо слабее армии баранов, возглавляемой львом".
Как думаете, кто заспамил? Че-то ржу
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Расстрелять всех сепаров, депутатов за измену Родине! Сколько можно водить хороводы с преступниками?
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Где судить? В Севастополе, конечно же, сразу после обещанного проведенного парада...
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После парада приговор будет немедленно приведен к исполнению,чтобы сильно не оттягивать.
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А исполнение приговора поручить лично предводителю парада Галантерею....
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Нет уж.Для этого есть специальные люди,мотивированные...
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Не нравится тяжело раненый от ядерного удара Галантерей, тогда полководец Полторак-Дебальцевский уж точно на эту роль подойдет, а Тымчук сделает контрольный.... из фейсбука.
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где будут судить за госизмену крымских депутатов

Так и будем гоняться за сбежавшими?
Давайте, для начала, судить изменников Народу в ВР.
Клялись Народу искоренить воровство, казнокрадство, взяточничество ... А они возглавили!
.
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почему нет ни какой информации о итогах обыска у путина?
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взагалі то зрадників знищують особливо тих хто при владі
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А где судить? Конечно в Крыму! Выездным заседанием! Отож...
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как всегда это будет печерский суд где и косу судили правда от заочного осуждения вам от осла уши срок отбывать будут а крым вам не видать как и собственных ушей и там и в других местах на вас положили так что не все равно где клоуны выступать будут главное чтоб смешно всем было
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАпелляционный суд решит, где будут судить за госизмену крымских депутатов
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