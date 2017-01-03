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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (5030) Донбасс (11695) Антитеррористическая операция (15462)
Тему создал: редактор новостей

Боевики 32 раза за сутки обстреляли наши позиции: 120-м калибром били по Широкино, а 82-м - по Водяному

Террористы продолжают нарушать режим тишины.

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Прозрение сепара "Парадокс в том,чтобы дискредитировать РФ,укропам брехать не надо, РФ сама всё сделала, чтобы выглядеть ПОГАНЫМ ОККУПАНТОМ"
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...надцатое перемирие не соблюдается! - Ай-яй-яй!
- Но, мы не позволим кому ни попадя безобразничать с перемириями, и, назло тем, кто их не выполняет, объявим ещё об одном! И пусть даже не надеются, что трёхсторонняя контактная группа выдохнется.
А, Матюхин этот, вообще наглость потерял: - ещё до начала очередного "перемирия", объявленного с 24 декабря 2016 года, уже поспешил объявить, что оно будет односторонним!
http://censor.net.ua/news/420479/eto_budet_snova_odnostoronnee_peremirie_matyuhin_o_prekraschenii_ognya_na_donbasse_s_24_dekabrya

- Знают же, что обманывают с перемириями, но продолжают это делать.
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Как надоле этот скулеж. Из выенных сделали побитых собак. Президент как Верховный Главнокомандующий уже давно должен отдать приказ к наступлению.
В Украине 40 миллионное население, поставь ты под ружье рекрутов.
Уже всем очевидно что ку йло не влезет больше в Донбасс. Санкции сдавили горло рашкованам и они боятся идти дальше по пути эсколации.
Что за слабаки в Киеве. Тьфу.
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Смерть клятим расіянським окупантам !!!! У нашому випадку,на мою думку тільки високоточною зброїєю треба усе робити....де наші "Вільха"та інші піар ракети та безпілотники????спалити,як у тому відео,пам'ятаємо "піз.да" іспарилась....на молекули ціх расіянських виродків розібрати !!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевики 32 раза за сутки обстреляли наши позиции: 120-м калибром били по Широкино, а 82-м - по Водяному
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