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Нам (предпринимателям) теперь еще ждать налогов на "кино"?
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люди, ну, я понимаю -Дджамала, но нельзя из чисто вышиватничества одобрять любую хрень на типа украинском - ну шо такое дзиде это? хуже - только поплавский!
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Дзідзьо и Поплавский это разное, разное, но
а что Джамала, такая ж попса как и Поплавский, Дзідзьо ж пока не влез в политику и не стал пиарится на теме АТО, был забавным и не пресным как они, а потом пошло поехало, и отвернуло многих наверное именно из-за этого, как солист он посредственный, но как актёр интересный, мог бы быть, а оказалось что фуфло, а может этот проект и сам бы через время примарил бы
Дзідзьо побачив пса-дракона - YouTube
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та поплавского после 05 еще и можно послухать. но дзюдзю. это отстой
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Джамала- понятно. Победитель Евровидения, там и голос неслабый присутствует. А что это такое за Дзидзьо, что в него нужно вкладывать ограниченные бабки, предусмотренные на культуру, да ещё в наше военное время? Интересно, кто его толкает? Тем более, вроде как в своем "творчестве" они и матом не брезгуют. Не хватит ли нам мата в наше время, когда он и без того отовсюду рекой льется? И суржик популяризировать зачем? Одно недоумение.
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хоть бы на евро не додумались послать этого дидзю. ну черти местечковые дорвались до дорогих часов. посылали ж бринджолы. -срамота одна.
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Дзидзя это тот пиджидок которого Ян Табачник пустил на экраны за "Я и Сара гарна пара"? Так он же чертило местечкового разлива. Кто ему бюджетные бабки дал?!!
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40 кинопремьер и все пародия на "Тіні забутих предків".
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пиар фильмы - это должны быть личные заботы (и деньги) тех кого пиарят!
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Экономику уже подняли и медицину с образованием.. Осталось только для полного счастья снять кино где паяц Дзидзьо будет петь дурнуватую песенку про "марсика".
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Посмотрим премьерьі с удовольствием, а потом будем судить хорошо єто или плохо.
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Господи, куди ми котимось? Бидло, яке не спроможне двох слів зв'язати без кацапського мату - зірка естради! І найстрашніше те, що більшисть україньців мліє від такої "творчості"!
І Джамала туди-ж... А я вважав її високодуховною особою... Тьху!
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Пипл ведь хавает. Если паяцы - последняя возможность остаться у камбуза штурвала, почему бы и нет
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Давайте обговорювати якість фільмів будемо після іх перегляду..А то виходить - " Не читал. но осуждаю".
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Вы просто не понимаете, раз мы не мАгём в экономике удивить, значит будет удивлять кино! Ну примерно по такому же сценарию начинал развиваться дебилизм засРашки, переросший в идолопоклонничество вЯлику Вове ПНХ!
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пусть снимают... но только не такое... !
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БОРЯ МОИСЕЕВ ШОКИРОВАЛ ЗРИТЕЛЕЙ В КОСТЮМЕ ЧЕБУРАШКИ (ВИДЕО)

https://www.youtube.com/watch?v=RbboNlsuIig

Во время новогоднего шоу на одном из российских телеканалов Борис Моисеев выступил в костюме жёлтого Чебурашки, спев песенку из известного советского мультфильма.

Номер певца начинается с того, что он пытается сексуально поедать банан, лёжа при этом в огромном ящике. Когда же вступление композиции оканчивается - он поднимается и начинает петь песню в присущей ему манере.
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Андрей Илларионов: Удельный вес России в мировом ВВП ниже, чем в 1922 году



https://charter97.org/ru/news/2017/1/3/236392/
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ этом году будут созданы фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и Дзидзьо
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