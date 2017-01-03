970 22Теги: Джамала (129) кино (1057) Тему создал: Цензор.НЕТ03.01.17 01:59 В этом году будут созданы фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и ДзидзьоВ новом году можно ожидать около 40 отечественных кинопремьер. читать источник x Мне нравится 3
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а что Джамала, такая ж попса как и Поплавский, Дзідзьо ж пока не влез в политику и не стал пиарится на теме АТО, был забавным и не пресным как они, а потом пошло поехало, и отвернуло многих наверное именно из-за этого, как солист он посредственный, но как актёр интересный, мог бы быть, а оказалось что фуфло, а может этот проект и сам бы через время примарил бы
Дзідзьо побачив пса-дракона - YouTube
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І Джамала туди-ж... А я вважав її високодуховною особою... Тьху!
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камбузаштурвала, почему бы и нет
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БОРЯ МОИСЕЕВ ШОКИРОВАЛ ЗРИТЕЛЕЙ В КОСТЮМЕ ЧЕБУРАШКИ (ВИДЕО)
https://www.youtube.com/watch?v=RbboNlsuIig
Во время новогоднего шоу на одном из российских телеканалов Борис Моисеев выступил в костюме жёлтого Чебурашки, спев песенку из известного советского мультфильма.
Номер певца начинается с того, что он пытается сексуально поедать банан, лёжа при этом в огромном ящике. Когда же вступление композиции оканчивается - он поднимается и начинает петь песню в присущей ему манере.
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https://charter97.org/ru/news/2017/1/3/236392/
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