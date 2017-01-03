Часть сирийских повстанцев вышла из мирных переговоров из-за нарушения перемирия войсками Асада

1244 13Материалы по теме: Война в СирииТеги: Сирия (1999) перемирие (937) Тему создал: Цензор.НЕТ03.01.17 01:23 Часть сирийских повстанцев вышла из мирных переговоров из-за нарушения перемирия войсками АсадаПредставители отдельных групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к мирным переговорам из-за нарушения со стороны режима президента Сирии Башара Асада. читать источник x Мне нравится 1
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"Палестинский стайл" - это вообще классика жанра!
Обстреливать противника из больниц и школ, а когда прилетает ответный удар - рыдать и показывать на весь экран убитых детей: "Ай йай йай, вот видите какие плохие евреи! Надо бы нам их уничтожить!"
Ну и войнушка продолжается вечно.
Знаем. Плавали.
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http://www.unian.ua/world/1708681-do-zmi-potrapilo-video-z-cholovikom-yakogo-pidozryuyut-u-napadi-na-nichniy-klub-v-stambuli.html
Это может быть и россиянин.
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