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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Сирия (1999) перемирие (937)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Часть сирийских повстанцев вышла из мирных переговоров из-за нарушения перемирия войсками Асада

Представители отдельных групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к мирным переговорам из-за нарушения со стороны режима президента Сирии Башара Асада.

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Поняли что договорняки с хуйлом, не стоят и козявки из носа.
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На донбассе все намного хуже,белка уже начала куралесить




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Обычный опущениц лично видел поляков, галанцев, не удивлюсь если он скоро увидит марсиан!
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сирийским повстанцам хватило одного дня чтобы понять что с Рашкой договариваться- себя наипать. Украинцам же уже третий год не доходит. Думают что если потерпят то Хуйло успокоится...
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Да что то даже не удивляет. Как бы - очередная лож. И всем пофиг. Озабоченность - максимум. с Украины тоже выходили.....
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Надо признать, что эти "оппозиционеры" - еще те провокаторы и пиздаболы. Прям как их собратья из Палестины (хотя чо уж, туда и попо-членцов ДНР приписать можно).

"Палестинский стайл" - это вообще классика жанра!
Обстреливать противника из больниц и школ, а когда прилетает ответный удар - рыдать и показывать на весь экран убитых детей: "Ай йай йай, вот видите какие плохие евреи! Надо бы нам их уничтожить!"

Ну и войнушка продолжается вечно.
Знаем. Плавали.
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Вы забыли похвалить аллавитов и лично товарища Асада.
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Накрьівается медньім тазом Резолюция Совбеза ООН по Сирии. Война там разгориться с новой силой, а еще Турция поняла, что теракт бьіл из-за Сирии.
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До ЗМІ потрапило відео з чоловіком, якого підозрюють у нападі на нічний клуб в Стамбулі
http://www.unian.ua/world/1708681-do-zmi-potrapilo-video-z-cholovikom-yakogo-pidozryuyut-u-napadi-na-nichniy-klub-v-stambuli.html
Это может быть и россиянин.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧасть сирийских повстанцев вышла из мирных переговоров из-за нарушения перемирия войсками Асада
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