1176 35Теги: Израиль (784) Нетаньяху (27) Тему создал: Цензор.НЕТ03.01.17 01:06 Премьера Израиля Нетаньяху три часа допрашивала полиция по поводу "получения подарков от бизнесменов"Следователи три часа допрашивали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в его официальной резиденции в Иерусалиме по подозрению в получении подарков от бизнесменов, что нарушает правила поведения государственных служащих. читать источник x Мне нравится
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Нет...ху - посадят.
этого вздернут.............
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И этот уйдет с целыми пейсами. Или убежит.
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История с Пашинским имеет и обратную сторону. По нынешнему законодательству его должны посадить. Никто его не посадит это ясно. Но эта ситуация поднимает несколько вопросов.
- Вечная тема, о безнаказанности депутатов. Любой украинец защитивший свою семью или дом даже охотничим оружием - сел бы в тюрьму.
- Несправедливость возможности иметь огнестрельное короткоствольное оружие депутатам или всяким награжденным, но не гражданам Украины, которые в отличие от других, паспортов заграничных не имеют.
- Не совершенство законодательства в вопросах личной собственности, обороны жизни, своей и ближнего. Твоя жизнь должна стоять выше любых других законов. Если на тебя напали ты должен иметь возможность даже убить. Да, суды и расследование. Но сейчас, даже если ты побьешь автомобильного вора, то ему грозит административка, а тебе уголовка.
Гражданам нужно дать возможность защищаться.
А пока, я рекомендовал бы чуваку с прострелянной ногой подавать в суд на Пашинского и к материалам дела добавлять его посты. Там на лицо нарушение законодательства о превышение мер самообороны и покушение на убийство.
Мирослав Гай
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https://www.youtube.com/watch?v=h0S8gwyboRs
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днепровские хабадники, хедранту волчий билет уже выписали.
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не у нас а у вас...
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ложил он на хаббат
кхе, кхе. что?
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Нормального ГП никто не поставит если только под Радой не соберется тысяч 50 людей.
Лайкайте и сейте эту идею, сам я врядли под Радой кого-то впечатлю.
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Но за 200 грн. выйти могут.
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три часа назад
Ось так нашi iноземнi гостi, у новорiчний день,а особливо у суботу, у Шабат поздоровляють уманську громаду....То хто вони цi вiряни...? Чекаемо на рiшучi дii правоохоронцiв...,а поки, хай весь свiт бачить цих "праведних" овечок у вовчiй шкурi...
https://youtu.be/peKIbjIUCDs
Умань. Хасиди у Новий рік ламають хрест
Олександр Забожчук
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