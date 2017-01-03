3675 199Материалы по теме: Новая РадаТеги: выборы (21363) Парубий (1251) Тему создал: Цензор.НЕТ03.01.17 00:37 Досрочных выборов в Раду в 2017 году не будет, - спикер Парубий. ВИДЕОДосрочных выборов в Верховную Раду в 2017 году не будет. читать источник x Мне нравится 8
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вор он и есть вор.
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https://youtu.be/AoIiM2SrkEI
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Имущество гоя, только временно его, пока не пришел иудей. Согрешить с женой гоя, не есть грех... (Из святых книг обрезанных)
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Щоб еффективно змінити владу потрібно щоб вони прибрали гречкосійство мажоритарне що зараз 50на50 з парт-білетом , або зробили його повним 100% і тоді з кожного засівальника буде спрос . Плюс треба змінити недоторканність шоб вона стосувалась законотворчості (якщо комусь закон не подобаеться то іди поплач )а не повна як зараз , прострели ногу бухому мужику на новий рік та їдь далі ..
А вони цього не зроблять , після революції не зробили а тепер так і подавна так шо це замкнутий круг ітіть його колихать.
А толку от зараз перевиборів ? ви такі розумні люди , а хто у нас на виборах голосуе ?????? мільйони пенсіоренів ,які дивляться інтер трк ахмета і канал діда кучми ... а вас "молодьож" купка мала та і та, ложе болт , або пише під вейдером з нами сила ..
А хто счітать буде ? Охендовський ? як казав один тиран (не важно кто голосует , важно кто считает - дужка закривается блін.
Так от ті хто занесе бабло на гору і популісти зайдуть
радікали уже другий місяць піарятся , як ни пічально гадя заведе своїх сепарів штук 10 і так далі по списку абсурда , ФПГшники візьмуть основу опять ахметов фіра піра льова Шикаладний і стіна на мільйон от і весь зашибісь,ну я пролосую за Яроша і то якщо він піде чі Білецький та й толку ото вони всеравно на фронті, оттака пічаль.
Ну шо , перевибори ?
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А от в майбутньому якраз і світить , зміна поколінь і все таке , та і люди ,на те і сапіенс , шо сапіенс , також змінюются .
Так що все буде добре , це факт.
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Вам, что себя не жалко?
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что же, деньги всем нужны
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или нахлабучил пустой брехнёй ?
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Они специально систему выборов не хотят менять, и неприкосновенность снять нехотят.
Не кого так и не наказали, не за майдан, не заограбления страны, не один банкир не хрена украденоого не вернул, за обворовывание Гонтаревой , на курсе , нет виноватых в их среде.
Во всём виноват народ Украины!
МЕНЯТЬ И СРОЧНО, в ферале!
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Развязка будет другая...умный поймет - дураку обьяснять не буду..
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""умного хоя уничтожь,глупого поощряй по власти в (его) стране""
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1. Жопозиционный блок перекрашенные бандиты рыгоаналы ЗЭКА в бегах соратники этого продажного кацапского холуя януковича,
2. Возрождение матёрых бандитов рыгоаналов ЗЭКА в бегах.. ( Видрождення),
3. Продажная кремлёвская шкура - РУНО марионетки )(уйла Гади - Сявки...,
4. Корупционеры и ворюги заигрывающие с кремлёвскими фашистами оккупантами и бандитами сепаратистами ради своего бизнеса, БПП.
5. За жизнь кровавых бандитов сепаратистов,террористов, коллаборационистов партия Муравьеда «За життя»
А если не дай Бог примут Особый Статус Донбасса и выборы в оккупированной бандитской резервации "лугандонии "то ещё и куча пропутлинских фашистских, коммуно - фашистских, местных бандитских, террористических партий и блоков.
И это только основные антиукраинские политические силы которых даже на пушечный выстрел нельзя подпускать к украинскому парламенту.
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А уже 3 января 1919 года кремлёвские оккупанты с боями захватили г.Харьков, в котором 6 января с лапотной и переехало это оккупационное прокацапское правительство большевиков -сепаратистов.
И вот после взятия г. Харькова оккупационными кацапскими частями бандитской РСФСР в нём 11 декабря 1919 года и был создан кремлёвский марионеточный кацапский оккупационный режим как орган кацапской власти, точная копия современной оккупированной путлинскими фашистами лугандонии длнр. А после падения Киева украинское государство УНР прекратилось в колонию и московские оккупанты начали планомерно миллионами уничтожать украинский народ. Вот по такому из прошлого сценарию кремлевские фашисты хотели уничтожить и Украинское государство и украинский народ. Но твари отгребли по полной и не солоно хлебавши эти путлинские фашисты оккупанты теряя свои обоссаные лапти и портки шибко слиняли забыв про свою кацапскую лапотную новроссию.
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