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В Молдове евроворы достали людей, тоже засилье олигархо-воров, если бы видели, что их власть что-то реально делает и меняет страну, то никакие проросиянские силы не победили бы. Судя по рейтингам проценты растут у спеца по вышкам Бойко и и самого честного еврея Рабиновича, через пару лет тоже вполне возможен молдавский вариант в Украине, не смотря даже на войну,такая основная масса людей, легко ведется на лапшу на уши.
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вора и мошенника еврея Рабиновича, отсидевшего 12 лет!
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Этому аферисту на зоне дали погоняло резиновая зина )))))
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а что такое "евроворы"? какие есть еще подвиды воров?
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"Андрей Владимирович, Вы упомянули Молдову - но не сказали основное по Молдове, как мне кажется. Больше всего к скепсису по европейскому выбору приложились в Молдове те, кого называют евроворы. Это те, кто на лозунгах европейской интеграции пришли ко власти и начали воровать средства из государственного бюджета Молдовы - и украли миллиард. Это то, что почти доказано в Молдове", - сказал Власенко."К сожалению, в этом мы достойно следуем этому примеру Молдовы. Пришли на лозунгах европейского развития и воруют деньги из государственного бюджета", - добавил он.
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так кто такие "евроворы"? а если они ситуативно сменят лозунги и будут воровать под другой вывеской тогда они кем будут? кстати, а в Раше до Урала "евровор", а за Уралом "азиатвор"?
вор он и есть вор.
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дак он же воров защищает и сам вор и украину опустили ниже плинтуса и выборы не нужны - вот зто демократия. да потому что этих уродов никто не изберёт. а нет выборов значит это тоталитарное государство
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Одни картавые у власти! Этот уже тоже вангует) Сколько Ванг развелось в Украине.
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где картавые приходили к власти там война нищета и смерть гоев
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Самой великой доблестью для иудея, это заставить убивать гоев, друг друга, своими руками.
Имущество гоя, только временно его, пока не пришел иудей. Согрешить с женой гоя, не есть грех... (Из святых книг обрезанных)
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да были уже такие распальцованные вроде Чечетова с "оцените красоту игры" по разводкам и на..кам...
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А понмает Парубий, что народу они надоели бездельем и воровством.
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ну, народу может быть еще надоели и пиздаболы типа али хасана...
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Парубий, ты что ли тут так активно наяриваешь?
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да не, не парубий. я сам по себе, над вами, кремлевскими говноедами, прикалываюсь...
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які в сраку вибори, на які знову прилізуть пенсіонери жопоблок обирать? Гроші нікуди тринькать? Якби на вибори пускали людей тільки з високим IQ тоді ще можна.
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Чого лише жопоблок? А Мураев з Рабиновичем? А крисуля Гадя. що її так успішно Путін в ВР заштовхав? Зараз тільки плюватись на раду хочеться . а поведемся на такі бажані кацапам перевибори - кров'ю умиїмося.
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Хорошо не сейчас а как же их тогда поменять? Получается никогда.
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Жовтоблакитний, всім задоволених граждан немає в природі? До чого твій висер? Любиш кола в калюжі пускати? Досракових виборів нема, водкі теж. Іди додому.
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В НФ рейтинг 0, коаліція з регіонами є, з олігархами домовились, бабло капає, корупція і контрабанда під контролем, народ мовчить - для чого вибори?
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Рейтинг 1.2% - в межаж похибки соціологічної вибірки (3%)
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мантры ворья ничем ему не помогут, а перестать мародерствовать в воюющей стране "воспитание" не позволяет. Так шо сколько ни говори "сахар", во рту слаще не станет. Так шо собирай шмотье, "комендант", просрал ты свой шанс войти в историю.
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Я не московская. Я украинец, и я в рот .бал как ублюдка путина, так и ублюдка вальцмана! Для Украины они - одинаковое зло!!!
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Ви що , нерозумієте ?

Щоб еффективно змінити владу потрібно щоб вони прибрали гречкосійство мажоритарне що зараз 50на50 з парт-білетом , або зробили його повним 100% і тоді з кожного засівальника буде спрос . Плюс треба змінити недоторканність шоб вона стосувалась законотворчості (якщо комусь закон не подобаеться то іди поплач )а не повна як зараз , прострели ногу бухому мужику на новий рік та їдь далі ..
А вони цього не зроблять , після революції не зробили а тепер так і подавна так шо це замкнутий круг ітіть його колихать.

А толку от зараз перевиборів ? ви такі розумні люди , а хто у нас на виборах голосуе ?????? мільйони пенсіоренів ,які дивляться інтер трк ахмета і канал діда кучми ... а вас "молодьож" купка мала та і та, ложе болт , або пише під вейдером з нами сила ..

А хто счітать буде ? Охендовський ? як казав один тиран (не важно кто голосует , важно кто считает - дужка закривается блін.
Так от ті хто занесе бабло на гору і популісти зайдуть

радікали уже другий місяць піарятся , як ни пічально гадя заведе своїх сепарів штук 10 і так далі по списку абсурда , ФПГшники візьмуть основу опять ахметов фіра піра льова Шикаладний і стіна на мільйон от і весь зашибісь,ну я пролосую за Яроша і то якщо він піде чі Білецький та й толку ото вони всеравно на фронті, оттака пічаль.

Ну шо , перевибори ?
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собственно тогда сакраментальный вопрос "что делать?" появляется...неужели на 3ий майдан?
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сначала вы московские мрази покажите пример - свергните своё поганое хуйло!
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Ну , майже , не в тому розумінні який собі всі крутят в голові , це зріз менталітета , коли в нас Люди по справжньому будуть памьятати що зранку 1 січня свято , а не похмелон , що мусор неможна викидати з вікон і так далі , коли люди зрозуміють що вони Українці і батьківщина одна і за неї треба боротись , і це не означае що йти морду бить комусь , а жити краще , щоб був приклад , і був сором коли негідно вчиняеш .
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то есть в обозримом будущем нам не светит ничего хорошего...
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От і відповідь , який народ така і влада .
А от в майбутньому якраз і світить , зміна поколінь і все таке , та і люди ,на те і сапіенс , шо сапіенс , також змінюются .
Так що все буде добре , це факт.
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провокатор чего, глистоед шоколадный? Ты шефу своему посоветуй перестать воровать, провести реформы и посадить в тюрьмы с конфискацией всех грабителей Украины. Не хотеть этого может только ху..лопский провокатор (московским называть их может только ху..лоп), коим ты, мразь, являешься.
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Однако... В украинской политике - сразу три "логопеда" с "фефектом фикции": Парубий, Климкин, Луценко. Говорливые наши... И никакой отбраковки, хотя бы по этому признаку)). Уши вянут...
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а если бы их еще проверить у психиатра-нарколога... там бы на медсправке места не соталось
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А при папиредниках колесников-карсавец! А межигорское муму-угадал буквы не смог прочитать слово !
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Судя по практически одинаковым зашкаливающим матюкам и оскорблениям два стецьковца Игезо и фарева на самом деле - один убогий соесос
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прикормили рошенками и чешет под дудку барыги
что же, деньги всем нужны
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Не прошло и пары лет, а как все же успел опаскудиться бывший командир Майдана.....
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Он таким и был - это вы все рисуете себе образы героев, а может проще спросить?
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сколько панамский патриот ему бабла отвалил ?
или нахлабучил пустой брехнёй ?
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Идиот выдает желаемое за действительное прекрасно понимая что уже только за одно нарушение регламента эта сволочь сядет на долго. Только народу уже ваши хотелки порядком надоели, и если кто либо успеет за кордон тот будет считать тот день самый удачный в своей жизни.
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В парламент нужно выбирать на 2 года, практика показывает, дальше работа останавливается и скурвиться не успеют в конец. И сразу на ковер их по горячим следам.
Они специально систему выборов не хотят менять, и неприкосновенность снять нехотят.
Не кого так и не наказали, не за майдан, не заограбления страны, не один банкир не хрена украденоого не вернул, за обворовывание Гонтаревой , на курсе , нет виноватых в их среде.
Во всём виноват народ Украины!
МЕНЯТЬ И СРОЧНО, в ферале!
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Пагибий, не повторяй эту мантру - будут точно . Терпеть ублюдков в ВР больше не будем.
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Да не будет выбор в...не будем мешать шоколадным и дальше воровать...
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Досрочных выборов не хотят ни олигархи, ни те, кто с ними ведет войну..
Развязка будет другая...умный поймет - дураку обьяснять не буду..
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Я, я тупой, но я точусь. Какие будут предложения? Есть что-то конкретное, или будем ждать 2020?
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Какие будут предложения? Иди спать - тупые сны сами себя не посмотрят...
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ты живешь в России наверное, потому что в Украине жопа, а ты за Роисю переживаешь
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Сама эта банда власть не отдаст и не уйдет. При нулевом рейтинге и народной ненависти. Нужно на весну готовить протесты и требования выборов и парламентских, и президентских. Эта мафия ворует по черному, доллар уже 28 гривен. У каждого из банды после 2013 г накопились наличными сотни миллионов, у некоторых миллиарды, а народ в полной нищете. Кто ж уйдет от кормушки.
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Естественно сама эта власть не уйдет. Пока не будет сотен тысяч на улицах городов и массовое неповиновение так все и останется.Тут кричат выборную систему нужно помунять!!! А как ты ее поменяешь если депутаты не хотят этого делать.
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весной будет уже поздно, всё произойдёт ещё до весны этого года!
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Путлера отправят на пенсию.ото и вся перезагрузка...
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Сколько можно терпеть эти кортаво-плешивых казлов, хуже в разы чем Янукович
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Там почти все такие, одним больше - ничего не изменит!
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... безмозглые, и до неприличия хищно голодные (до денег)
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ну короче вы поняли - власть ворует, их всё устраивает и ничего менять не собирается после почти трех лет "рішучих реформ", а народ... а что народ? Народ - быдло, хавал, хавает и будет хавать пока весь не вымрет.
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Кто поумней тот уезжает,жизнь то дается один раз.
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если до конца весны не произойдет революция - я буду валить, т.к. при нынешней власти в ближайшей перспективе (лет 10-20) Украине ничего хорошего не будет светить.
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А Рада будет (не говоря уже о "президенте")? Есть основания считать, что "выборов" действительно не будет, будет нечто другое, куда более эффективное!
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как хорошо прослеживается "учение"-
""умного хоя уничтожь,глупого поощряй по власти в (его) стране""
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А нужны ли выборы, и кто стремится в Раду в случаи этих досрочных выборов :
1. Жопозиционный блок перекрашенные бандиты рыгоаналы ЗЭКА в бегах соратники этого продажного кацапского холуя януковича,
2. Возрождение матёрых бандитов рыгоаналов ЗЭКА в бегах.. ( Видрождення),
3. Продажная кремлёвская шкура - РУНО марионетки )(уйла Гади - Сявки...,
4. Корупционеры и ворюги заигрывающие с кремлёвскими фашистами оккупантами и бандитами сепаратистами ради своего бизнеса, БПП.
5. За жизнь кровавых бандитов сепаратистов,террористов, коллаборационистов партия Муравьеда «За життя»
А если не дай Бог примут Особый Статус Донбасса и выборы в оккупированной бандитской резервации "лугандонии "то ещё и куча пропутлинских фашистских, коммуно - фашистских, местных бандитских, террористических партий и блоков.
И это только основные антиукраинские политические силы которых даже на пушечный выстрел нельзя подпускать к украинскому парламенту.
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в конце 1917 года краснопузая нечисть удрала из Киева в Харьков.., объявив Харьков новой столицей Новой коммуняцкой Украины...., :D Крысы Путлера помнят эту муйню...я тоже кстати..,именно тогда придумали Донецко-Криворожскую республику и красную Украину тов.чЛенина и Троцкого.....,кацаПсины второй раз этот трюк не ПРОКАТИТ..
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и каким это боком к Парубию? это ты его защищаешь типа
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Немного не так. Сначала 28 ноября 1918 года в г.Судже (Курская губерния РСФСР) Российские бандиты большевики и украинские сепаратисты провозгласил создание Рабоче-крестьянского правительства , которое объявило на всей территории государства УНР марионеточную кацапскую оккупационную власть.
А уже 3 января 1919 года кремлёвские оккупанты с боями захватили г.Харьков, в котором 6 января с лапотной и переехало это оккупационное прокацапское правительство большевиков -сепаратистов.
И вот после взятия г. Харькова оккупационными кацапскими частями бандитской РСФСР в нём 11 декабря 1919 года и был создан кремлёвский марионеточный кацапский оккупационный режим как орган кацапской власти, точная копия современной оккупированной путлинскими фашистами лугандонии длнр. А после падения Киева украинское государство УНР прекратилось в колонию и московские оккупанты начали планомерно миллионами уничтожать украинский народ. Вот по такому из прошлого сценарию кремлевские фашисты хотели уничтожить и Украинское государство и украинский народ. Но твари отгребли по полной и не солоно хлебавши эти путлинские фашисты оккупанты теряя свои обоссаные лапти и портки шибко слиняли забыв про свою кацапскую лапотную новроссию.
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Выборы должны произойти как можно раньше.Закон об избирательной системе нужно поменять, а то опять народ с больной головой опять пойдет выбирать тех самых воров при законе....
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Все зависит о экономической составляющей и от желания что то кардинально изменить. этот созыв исчерпал себя по всей видимости, как и любой иной до него, начали привыкать к власти и ,,обживаться,,. а кто сам то уйдет? хотя есть вариант, что они удержат ситуацию благодаря кредитам от МВФ.
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будут тебе парубийка и выборы будут тебе и нары
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На досрочные выборы нужно около 6 миллиардов гривен из бюджета...Предлагаю забрать бабло у пенсинеров красножопых,минималку сделать 500 гривен и вперёд к победе КАММУНИЗЬМЫ..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДосрочных выборов в Раду в 2017 году не будет, - спикер Парубий. ВИДЕО
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