Подозреваемый в подготовке теракта на Новый год задержан в Германии

1547 92Теги: Германия (2565) теракт (1924) Тему создал: Цензор.НЕТ02.01.17 23:59 Подозреваемый в подготовке теракта на Новый год задержан в ГерманииСпецподразделения полиции задержали в городе Саарбрюккене на западе Германии 38-летнего гражданина Сирии Хасана А., который, готовил теракт на Новый год. читать источник x Мне нравится
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В новогоднюю ночь в городе Кельн около тысячи нетрезвых мужчин устроили беспорядки и начали нападать на женщин. Их в основном грабили, впрочем, в нескольких случаях нарушители прибегли к сексуальному насилию - в целом полиция Кельна получила 90 заявлений от пострадавших. По словам очевидцев, нападавшие были похожи на "выходцев из арабских стран или Северной Африки". Немецкие же чиновники призывают общество дождаться выводов следствия и не обвинять в нападениях на мигрантов.
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Из членов СА формировались части СС "Мёртвая голова" (занимались охраной концлагерей), а также дивизия СС "Хорст Вессель" (на её петлицах был изображён символ СА). Кроме того, гражданская администрация на оккупированных территориях формировалась в основном из членов СА. СА были основной ударной силой погромов "Хрустальной ночи".
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Не понимаю но сочувствую.
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31 декабря во дворе на детской площадке на Хрусталях нашли повешенным рашистского оккупанта!
Дети в подвале
Играли в гестапо:
Зверски замучен
Контрактник РФ Агапов...
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