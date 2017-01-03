EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570749)
  1547  92
Теги: Германия (2565) теракт (1924)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Подозреваемый в подготовке теракта на Новый год задержан в Германии

Спецподразделения полиции задержали в городе Саарбрюккене на западе Германии 38-летнего гражданина Сирии Хасана А., который, готовил теракт на Новый год.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спасибо сердобольной фрау меркель, что границу открыла для теров, немцы это ей не забудут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну зачем ты московитский фейк тиражируешь? В Бога веришь,кацапчик?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты ватан боярышник прими и успокойся! Если ты не читал новости о бесчинствах арабов в Германии, в частности в Кёльне то это твои проблемы козломордый! Вот это освежит твою репу.
В новогоднюю ночь в городе Кельн около тысячи нетрезвых мужчин устроили беспорядки и начали нападать на женщин. Их в основном грабили, впрочем, в нескольких случаях нарушители прибегли к сексуальному насилию - в целом полиция Кельна получила 90 заявлений от пострадавших. По словам очевидцев, нападавшие были похожи на "выходцев из арабских стран или Северной Африки". Немецкие же чиновники призывают общество дождаться выводов следствия и не обвинять в нападениях на мигрантов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ссылка на все это будет на срусь.сру,кацапчик? Или это фантазия твоего непосредственного начальника - Маги из Моздока?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Макс, к сожалению он прав. Мэрша Кёльна не нашла лучшего ответа, как заявить - не носите выывающие наряды. Ее потом за эти слова с дерьмом перемешивали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Приведет ссылку на Европейские СМИ - извинюсь....Шо,действительно имеет место быть проблемма с массовыми сексуальными домогательствами со стороны ...новоприбывших? Я этого не воспринимаю - здесь новоиспеченных иммигрантов научают правилам поведения очень быстро...ну,в массе.Индивидуальные выбрыки особо упертых в лучшем для них случае заканчиваются в местном околотке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Köln - NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat scharf auf die massiven Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht rund um den Kölner Hauptbahnhof reagiert. "Wir nehmen es nicht hin, dass sich nordafrikanische Männergruppen organisieren, um wehrlose Frauen mit dreisten sexuellen Attacken zu erniedrigen", zitierte der Kölner "Express" (Dienstag) den Minister. "Deshalb ist es notwendig, dass die Kölner Polizei konsequent ermittelt und zur Abschreckung Präsenz zeigt."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проблема в том, что ни власти Германии ни полиция оказались совершенно не готовыми к адекватной реакции на действия мигрантов. А ведут они себя здесь действительно как скот. Как пример, вчера видел лично - совсем не кислый джип полный мигрнантов (которые на пособии) на заднем стекле стикер с афганским флагом и надпись краской аршинными буквами - хочу секса
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СА не был признан преступной организацией на нюрнбергском процессе. Что мешает немцам мобилизоваться. Именно эти СА и были полицейской силой после первой мировой. Справились тогда и сейчас смогут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СА - были преступной организацией!
Из членов СА формировались части СС "Мёртвая голова" (занимались охраной концлагерей), а также дивизия СС "Хорст Вессель" (на её петлицах был изображён символ СА). Кроме того, гражданская администрация на оккупированных территориях формировалась в основном из членов СА. СА были основной ударной силой погромов "Хрустальной ночи".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет не был. Юридически СА не был признан преступной организацией. И любой её член не может быть привлечен к ответственности. Немцы могут даже, просто поднять устав этой организации в 20 годах и им пользоваться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И представь, насколько справедливо было это решение. Командующим СА был Гитлер. А командующим СС был Гимлер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Читайте Параграф 86а Уголовного кодекса Германии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну хотя бы для того, чтобы не врать и выглядеть умнее
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я не вру. Покажи мне решение суда, запрещающее СА. Я когда был маленьким, тоже был удивлен. Я даже встречал фашистов, которые мне подтвердили мои выводы. Так что не надо. УПА тоже не был признан преступной. Поэтому и ни кто не может их осуждать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не подряжался втолковывать прописные истины и потому посоветовал почитать этот параграф. Суть его проста - ВСЕ организации, использовавшие фашистскую символику ЗАПРЕЩЕНЫ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть не используют. Я могу новый логотип нарисовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глуп и упрям. Приедь в бундес и попробуй спеть Хорст Вессель (народная кстати песня). Гарантирубю, что до конца спеть не успеешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в политический обиход ее ввели именно штурмовики СА
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты обо мне переживаешь. Вот не надо. Я знаю закон. И не буду слушать твоего совета. Я включу советский гимн авиации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выглядит примерно так - после кромешной словесной пурги следует вопрос - послушайте, вы идиот? Ответ - да, а что?
Не понимаю но сочувствую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Формально Нюрнберг не признал СА преступной организацией, как СС, но это не меняет её сути - эта организация, организовывавшая еврейские погромы в Германии и охранявшая концлагеря, является преступной. На таком же основании, поскольку на Нюрнбергском суде не признали НКВД преступной организацией, можно говорить, что НКВД и её члены не преступники, что и происходит сейчас в расеи!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот не надо мне мораль читать. Я даже твой текст прочел, только строчку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе никто ничего не читает, а объясняет, что СА - это преступная организация! Ты с этим, судя по всему, не согласен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Могу. Но, тока вместе с фон Типпельскирхом. И его книгой "История Второй Мировой Войны". Не читал? Ну и не читай. Живи просто и со вкусом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо мешает? А всё. После Первой Мировой- был Кошмар. Унижение. А сейчас- всё вроде как в порядке. Ну- почти в полном порядке. Какая мобилизация??? Это- когда ножик у горла почуют. Не ранее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Севастополь.
31 декабря во дворе на детской площадке на Хрусталях нашли повешенным рашистского оккупанта!

Дети в подвале
Играли в гестапо:
Зверски замучен
Контрактник РФ Агапов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныПодозреваемый в подготовке теракта на Новый год задержан в Германии
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kirim Ukrainali, Senator S 01a656ec, ПРАВДИВЫЙ, Andriy Gordienko, ГЕТЬМАН UA, fresh guacamole
 Всего на сайте: 28 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти