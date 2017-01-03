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Материалы по теме:  Оборона Бюджет-2017
Теги: армия (7194) вооружение (3191) Минобороны (4518) Пашинский (445) Россия (64503) финансирование (1064)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ, - Пашинский

Значительная часть оборонного бюджета Украины - это бюджет МВД, СБУ, ГСЧС.

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обычно стихи пишут. картинки рисуют. а этот все про оборону думает.
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Тільки повний дурень так може порівнювати військові витрати, розраховуючи на повних дилетантів. В росії інша структура армії, інша чисельність, інша протяжність кордонів, інші країни-сусіди, інші цілі. Українці це воїни з діда-прадіда, а москалі це дикі племена, яких "умом нє понять".
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а чего этот клоун не с америкой сравнил-то?дать бабло на армию-верещат надо дать в медицину,дать медикам-надо пенсам,пенсам-надо...хорошо быть горлопаном популистом-всегда прав
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Забагато пашинського - лайном пахтить на цензорі...
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Хорошая пара, хорошая картинка, мне нравится. Хотя сам Пашинский это какое-то все таки дерьмо.
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Если не воровать по черному, раз, и если гарант перестанет быть брехлом, и продаст свой бизнес, а значит вплотную займется проблемами Украины, два, если взять за ж. всех коррупционеров и реквизировать все ими награбленное (а их десятки тысяч), три, то военный бюджет Украины сравняется с российским.

Фантазии.
Как говорил вчера Кива, не все успеют улепетнуть с Борисполя на своих самолетах. Потому как эти раз, два, три для них неприемлемы.
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Нереально. Бюджет Масквабада и области примерно равен бюджету Украины. Сравняться с Нефтекачкой в ближайшее время не выйдет.
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Дело в том, что в военый бюджет России, входят те статьи, по тем пунктам, которые не несут никакой угрозы Украине. И при сравнении их нужно выбрасывать. Например, морской флот, балистические ракеты и их обслуживание, организация новых военных баз в Сибири, на Дальнем Востоке и на побережье северного ледовитого океана, искандеры в калининградской оьласти, всякие экспедиции в Антарктиду, космические станции и т.д. Так что не все так просто. Россия становится в шпагат, который может ее пазорвать.
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Разорвёт наверняка. Но 90% сил при желании можно стянуть на Украинский фронт, это тоже не оспоришь.
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Да нельзя. Никто никогда не оголяет полностью свои тылы.
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Согласен. Но этого и не требуется. Если сейчас колонна танков двинет на Киев, её просто нечем будет остановить. К счастью Хуйлу этого не нужно. В Киеве рулят свои.
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Этого мы не знаем. Будет чем или не будет чем. На каждый танк нужна одна ракета. Что стоит больше, танк или ракета. Среднее время жизни танка в бою по статистике по-моему где-то 3 с половиной минуты. У США есть 100 000 списанных пресловутых джавелинов. Для них они устарели. А для нас в самый раз.

К тому же тут еще включаются политические моменты. Россия позиционирует себя сторонним наблюдателем. Она, думаете, хочет теперь показать себя агрессором?
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Если бы на танк нужна была одна ракета, все страны мира давно бы отказались от танков. Нет 100%-го оружия, в любой инструкции стоит примерная эффективность, и она в районе 70% в оптимальных условиях. Старинные "Джавелины" не исключение, тем более их нет.
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Не у всех есть ракеты. Потому и не отказываются.
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Ракеты есть у всех. Даже в Сирии их дохрена. Предлагаешь отказаться от танков? А не засланный ли ты казачок?
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Будут джавелины. Трамп это же не хромая утка Обама. Когда ему объяснят, что путин мутит и есть угроза, то Трамп положит на него. Да и у нас уже кое-сто сове есть. Если Минские договорняки протяниут еще год, то у нас своих ракет станет столько, сколько надо, А сварганить ракетку намного проще чем танк.
К примеру, мой дядька, покойный танкист, командир танкового полка, рассказывал, что они отказывались входить в немецкие города из-за того, что одна, по-мому фау ракетка, запущенная с плеча, сжигала один танк.
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Вы базируете свои убеждения на войне полувековой давности? Внутри городов? Это несомненно полезно, но недостаточно.
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Ну, я все сказал, что хотел. Думаю, что расея уже давно раздолбала бы Украину, если бы знала, что могла. А чем дальше по времени, тем ей труднее. К тому же мотивация защитников страны несравненно выше, чем возможных нападающих с лугандонии. Да и международная помощь исключительно на стороне Украины, а никак не Росси.
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1, Если бы хотела - раздолбала бы в 2014-м.
2. С этим не поспоришь.
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Идиот)))) ФАУ с руки))) Сатану тоже с руки запускают?
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Знаешь как джавелин летит? Вертикально вверх, а потм шлепает сверху по крыше, который у современных таеков наименее защищена. И его работа подчиняется язакону: запустил и забыл. 100%-е попадание.
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В этом и его уязвимость. Любое изменение тепловой сигнатуры цели и он её теряет.
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Где бронепоезд не пройдёт, не пролетит стальная птица,
Иван на пузе проползёт и ничего с ним не случится (с)
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Я это тоже пел. Только там не Иван, а Максим. Причем на учебном поле. Ну а сейчас, на боевом, останется без портков, и не дай бог без ног.
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как двинется, так и откинется... слава богу, не 2014 уже давно, есть и у Украины и ей сочуствующих на этот случай разные аргументы, факторы, варианты, ответки и прочие вкусности.. Говорят, например, что коридор в Крым наши ждут не дождуться, чтобы мошкостан начал рубить.
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А флот почему выбрасывать? Угроза Мариуполю, Одессе, поддержка высадки десанта, подавление береговых средств обороны. Это и морская пехота и авиация, кстати.
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Кацап, кончай впариватьь тут свою пропаганду. Мягко, незаметно, но с определнной целбю.
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Ничего нового. С обычной, к которой тут все уже свыклись. Ну ты же знаешь лучше меня, что такое расейско-геббельсовская пропаганда и как к ее методам готовят своих пропагандонов.
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Не. Я это плохо знаю. В Ольгино не учился. Просвети если не в лом.
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Расскажи это своемй шефу, который учил ткбя маскироваться.
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У них флот это Кузя и подводные лодки. Остальное это корыта, входящие в обычные военные соединения. А Кузя и лодки тут как бы не при делах. Ну могут с Каспийского моря бахнуть ракетами. Так Турчинов вроде противоядие нашел. К тому же если речь идет об умноженном во много раз военном бюджете, так все это компенсируется.
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Казацкий дух. Что еще хочешь знать? Или что-то гадостное ляпнешь по этому поводу. Хотя это не имеет значения.
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По какому поводу? По Турчинову могу. Хотя это действительно не имеет значения.
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Турчинова читаю часто, РоссиянЧукчей редко, уж извини.
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А у Ліхтештейна взагалі нема військового бюджету, і сепаратистів нема, і рівень життя людей ледве не найвищий у світі. І бюджет як в України. І це не єдиний приклад.
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Нахрін тобі бюджет?
Я сьогодні їхав - там машина без габаритів стояла!
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Ну БОГАТЕЙТЕ дальше. Скоро бюджета вообще не останется с такими АППЕТИТАМИ. (ну понятно все бабушки подарили, все друзья заняли)
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Ну так России нужно оборонять границу в 100 раз больше, плюс военные базы. И еще, из оборонного бюджета нынешняя власть в основном любит МВД - подавлять протесты внутри страны, а не МО - защиту Родины от врага снаружи
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...и с этого бюджета эта поганая рожа еще и крадет как только может, вместе с шоколадным ублюдком. Возьмите еще флотилия сторожевых катеров заложите и столько же десантных катеров - очень это поможет в войне с ху..лопами. Бессовестные ублюдки шоколадные.
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Даже с таким скромным оборонным бюджетом у "специалистов" остается немало возможностей, чтобы "нагреться"... А вообще у талантливых стрелков-самооборонцев, как Пашинский, сейчас самое время вместе с сынком-индиго занять оборону где-нибудь в Кончиной Заспе... А то как бы чего не вышло..!
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Бред про ето даже писать и сравнивать.разница в границах и територии колосальная.Плюс понятие качество а не количество.В рф отсутсвует всё.там даже армии нехватает что бы свои границы охранять.Есть готовая часть армия которая имеет боевой опыт,но если взять в маштабе всех рф армии то ето просто мрак и нет боеспособной армии.Плюс её армия показал что они неспособны вести реально боевые действия против сильного соперника.Этов ам не бабуинов по Сирии ганят по пустыни.На самой только китайской границе полный провал.Там запусти 2-3 миллиона безоружных китайцев они пол рф с ногами вынесут.Вся рф армия ето просто позор и насмешка для всего мира.Китайцы и нато с американцами просто ржут.Суть рф армии ето количество мяса которое они положат и им пофиг.Война в 1945 закончилась.Победили ужасный фашизм.Итог через 70 лет?Как живут их потомки фашистов и весь мир и как живёт рф?Посмотрите на ето корыто !Посмотрите на Японию колосальный прогресс в наке технологиях и медицине.Рф по сравнению на эволюции мелких букашек.Весь мир идёт в ногу современем.Через 10 лет рф будет колонией обезьян и зоопарка.
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а то, что у рассеи денег в 20 раз больше от природних ресурсов мы просто забудем?
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Эт не показатель. Тода военный бюджет эрэфии в 12 раз меньше чем у америкосов. И пуйло доожен быо сидеть и не пи...ть. А у чеченцев какой бюджет был, когда они рашинскую армию в грозном крышили. И почему в ю.кореии военный бюджет почти такой же как на московии. Так что у нашей так званой элиты.одно балаьольство вместо работы и грызня между собой. А тут никакой бюджет не поможет.
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Тут обсуждать нечего. У нас нет Дальнего Востока, северных морей, нет территориальных проблем с Китаем, Японией и т.д. Почему Пашинский так обеспокоен? Небось отвлекает от чего-то. Помню по телеку показывали как он спас от толпы какого-то мужика со снайперской винтовкой в 2014 году на майдане, посадив его в свой автомобиль, который быстренько отъехал.
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Нахрена нам армия? пашинский с пестиком всех сепаров сам пастриляет. А бюджет ему отдать как зряплату.
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этот то мудак-Пашинский, что беззащитного алкашика растрелял? И еще Пашинский пострадавший? Маразм
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если взять бюджеты нескольких стран и объединить в один, то получится что они одинаковы. Прибалты, Польша, и Украина.
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А нечего что она в 28 раз меньше России , денег курве мало воровать !!!!! Эти сравнения уже на народ не действуют пятилетки и БАМ закончитьлся в России и подавно в Украине, мразь с комунистическими идеями и лозунгами .....
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Побеждай не количеством,а умом.Суворов и финны,подтвердят.
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если на РАБссии будет бюджет на бонбы больше 25%,то ей кранты за пару месяцев..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ, - Пашинский
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