Оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ, - Пашинский

4691 167Материалы по теме: Оборона Бюджет-2017Теги: армия (7194) вооружение (3191) Минобороны (4518) Пашинский (445) Россия (64503) финансирование (1064) Тему создал: Цензор.НЕТ02.01.17 23:47 Оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ, - ПашинскийЗначительная часть оборонного бюджета Украины - это бюджет МВД, СБУ, ГСЧС. читать источник x Мне нравится 1
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Фантазии.
Как говорил вчера Кива, не все успеют улепетнуть с Борисполя на своих самолетах. Потому как эти раз, два, три для них неприемлемы.
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К тому же тут еще включаются политические моменты. Россия позиционирует себя сторонним наблюдателем. Она, думаете, хочет теперь показать себя агрессором?
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К примеру, мой дядька, покойный танкист, командир танкового полка, рассказывал, что они отказывались входить в немецкие города из-за того, что одна, по-мому фау ракетка, запущенная с плеча, сжигала один танк.
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2. С этим не поспоришь.
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Иван на пузе проползёт и ничего с ним не случится (с)
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Я сьогодні їхав - там машина без габаритів стояла!
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1 Национальная полиция
2 Государственная пограничная служба
3 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
4 Национальная гвардия
5 Государственная миграционная служба
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