"Не могу публично артикулировать свою позицию", - экс-глава еврейской общины Москвы Фельдблюм уезжает на ПМЖ в Украину

Экс-председатель московской еврейской общины Павел Фельдблюм заявил, что переедет после новогодних праздников в том числе из-за невозможности в России "публично артикулировать свою позицию в поддержку Украины", не нанося вреда связанным с ним людям.
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Докатишься до гниды
. Пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом,
А после из прораба до министра дорастешь
. Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
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ой вей. чего только в жизни не бывает..
а что случилось?
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- Саґочка, ґадость моя ,мне всё ґавно...
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а мне
молодой рабочий
путин..хуйло..
02.01.2017 23:55
Мне нравится 3
у меня восклицательный знак а у молодой рабочий как то не уверено (
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"Международная федерация лыжного спорта отменила Кубок мира по сноуборд-кроссу и гигантскому слалому в РФ. Соревнования должны были состояться с 24 по 26 февраля в столице Татарстана Казани и были отменены организаторами из-за финансовых сложностей".
Кто в курсе, подтвердит: это очень крутые соревнования. А РФ уже крутизну не тянет . Ботокс вытек.
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Эксперты назвали самого опасного врага Израиля
"Хизбалла" остается самой серьезной угрозой для Израиля, к такому выводу пришли в Институте исследований национальной безопасности (INSS). Доклад с результатами исследования был представлен директором INSS генерал-майором запаса Амосом Ядлиным президенту Государства Израиль Реувену Ривлину 2 января.
В отчете института сказано, что угроза со стороны "Хизбаллы" подразумевает наличие у ливанских боевиков ракет любой дальности и точности поражения, оснащенных ракетами дронов и беспилотников-камикадзе, самых современных российских систем ПВО, а также наземных войск, натренированных покорять израильские города.
Для снижения передачи террористической организации вооружений и, следовательно, снижения вероятности эскалации, INSS рекомендует улучшить сбор разведывательных данных.
Несмотря на это, в перспективе куда более вероятным, чем война с "Хизбаллой" или Ираном, является конфликт с ХАМАСом, подчеркивается в докладе. Несмотря на то, что операция "Нерушимая Скала" сдержала палестинскую группировку, сейчас она продолжает наращивать свою мощь.
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http://obozrevatel.com/blogs/48571-tihaya-revolyutsiya-v-onkologii.htm
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