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Теги: евреи (250) Россия (64502) эмиграция (89)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Не могу публично артикулировать свою позицию", - экс-глава еврейской общины Москвы Фельдблюм уезжает на ПМЖ в Украину

Экс-председатель московской еврейской общины Павел Фельдблюм заявил, что переедет после новогодних праздников в том числе из-за невозможности в России "публично артикулировать свою позицию в поддержку Украины", не нанося вреда связанным с ним людям.

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ты тоже определись..ато сепары неоткуда взялись..
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может етому блюмкино без остановки у нас прямо на историческую родину в израель а то мы тут от местных евреев неможем избавится уже рехворвами и улучшением жизни добивают страну и народ УКРАИНЫ ети гнойсманы вальцманы рабиновичи пинчуки и геки
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Лучше больше Фельдблюмов, чем номерных Ивановых.
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Меняю одного еврея с раши на 5000 кацапов в рашу.
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Да, похоже евреи на кацапское фуфло со свастикой на свинячей голове не повелось.
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Если человек родился в Украине и решил вернуться в Украину,то он украинец,а потом уже еврей.
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Ведь, если будешь мелочен,

Докатишься до гниды
. Пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом,
А после из прораба до министра дорастешь
. Но, если туп, как дерево - родишься баобабом

И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
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председатель московской еврейской общины так переживает за Украину

ой вей. чего только в жизни не бывает..
а что случилось?
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Сёмочка, тебе крылышко или ножку?
- Саґочка, ґадость моя ,мне всё ґавно...
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путин..хуйло!

а мне
молодой рабочий

путин..хуйло..
02.01.2017 23:55

Мне нравится 3

у меня восклицательный знак а у молодой рабочий как то не уверено (


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Подходящую новость нашел, под которую можно и спать заваливаться:
"Международная федерация лыжного спорта отменила Кубок мира по сноуборд-кроссу и гигантскому слалому в РФ. Соревнования должны были состояться с 24 по 26 февраля в столице Татарстана Казани и были отменены организаторами из-за финансовых сложностей".
Кто в курсе, подтвердит: это очень крутые соревнования. А РФ уже крутизну не тянет . Ботокс вытек.
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Лучше такого еврея,чем украинца Януковича и его команду.
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мині на мить не сумніваємось у щирості переживань цього без сумніву героїчно-благородного пана
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в Україні немає "благородних", є тільки шляхетні.
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02.01 18:49 MIGnews.com
Эксперты назвали самого опасного врага Израиля
"Хизбалла" остается самой серьезной угрозой для Израиля, к такому выводу пришли в Институте исследований национальной безопасности (INSS). Доклад с результатами исследования был представлен директором INSS генерал-майором запаса Амосом Ядлиным президенту Государства Израиль Реувену Ривлину 2 января.
В отчете института сказано, что угроза со стороны "Хизбаллы" подразумевает наличие у ливанских боевиков ракет любой дальности и точности поражения, оснащенных ракетами дронов и беспилотников-камикадзе, самых современных российских систем ПВО, а также наземных войск, натренированных покорять израильские города.
Для снижения передачи террористической организации вооружений и, следовательно, снижения вероятности эскалации, INSS рекомендует улучшить сбор разведывательных данных.
Несмотря на это, в перспективе куда более вероятным, чем война с "Хизбаллой" или Ираном, является конфликт с ХАМАСом, подчеркивается в докладе. Несмотря на то, что операция "Нерушимая Скала" сдержала палестинскую группировку, сейчас она продолжает наращивать свою мощь.
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ребята, вот доказательство - в Латвие есть русские бараны, вот нарисовалса один работник, который готов их стричь - далее без коментариев, читаите сами


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кстати, бизнес идея но с улучшениями - дописываите, вода нагаворённая хуилом, мол возвращает молодость жэнщинам - втюхиваите ватницам, поидёт на разхват, чтоб обезопасить себя - маленкими буквами внизу и напишите - помогает всем безотказно, если истинно верите хуилу - всё, не одна не будет жаловатса, особенно те кто в рассеике или даунбасе-лугандоне, ведь они понимает - лучше потерять 100 евриков, чем под пресс спецслужб попасть - гарантия на 99% - жалоб не будет. Да, цену неспускаите, ведь такая вода, эксклюзив всё таки.
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навіть не знаю радіти цій новині чи навпаки насторожитись... УКРАЇНА КРАЩА ЗА ПІДЕРАЦІЮ це великий плюс. але я трохи побоююсь щоб за ним не переїхали усі інші...
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В августе прошлого года Джимми Картер, экс-президент США рассказал, что болен раком с множественными метастазами. А уже в начале Декабря он сообщил, что после курса лечения иммунологическим препаратом "keytruda", который, кстати, проходил клинические испытания в Израиле, в его теле не осталось следов болезни.Израильская медицина в очередной раз одна из первых в мире разработала и взяла на вооружение новейшие лекарства и технологии.
http://obozrevatel.com/blogs/48571-tihaya-revolyutsiya-v-onkologii.htm
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Цензор.НЕТФорум Украины"Не могу публично артикулировать свою позицию", - экс-глава еврейской общины Москвы Фельдблюм уезжает на ПМЖ в Украину
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