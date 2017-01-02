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Материалы по теме:  Безвизовый режим с ЕС
Теги: ВР (21249) Европарламент (1195) Парубий (1251) безвизовый режим (940) Евросоюз (11426)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вопрос безвизового режима для украинцев не снят с повестки дня ЕС - он отложен, - Парубий. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил убеждение, что через несколько месяцев Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом.

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мне как то насрать на этот вопрос, меня интересует на сколько отложен вопрос об европейском уровне жизни, зарплатах, пенсиях, медицинском обслуживании, это не зависит от ЕС это зависит от нашей блядской системы власти, которая должна на работать на этот результат, но сука работает только на свой карман...
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Це залежить в першу чергу від нас з тобою і від того, як ми голосуємо...
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Тут ти помиляєшся, від нас мало що залежить, нам відверто брешуть перед під час виборів.
Наша рабовладельческая демократия разрешает нашим людям-рабам раз в пять лет выбирать себе хозяина...
Были одни гандоны при власти, пришли другие и рвутся к ней третьи.... К власти доверия нет, но и легального механизма до выборов их убрать нету... у народа есть только возможность выбирать власть, но убрать ее, если эта власть не выполняет своих предвыборных обещаний нет. Перед выборами все поголовно врут и впаривают избирателям ложь..., все говорят одно и тоже: выберите нас и станете жить лучше... одни обещают забрать заводы у олигархов и вернуть в государственную собственность - а в реале болт... другие обещают снизить налоги поднять производство - а в реале болт... третьи говорят о контрактной армии - а в реале болт..., четвертые снизить тарифы ЖКХ - а в реале болт... все обещают бороться с коррупцией и победить - а в реале очень большой болт... Люди наивно верят обещаниям, ибо психологически проще верить в обещания с позитивным, хорошим результатом, а получают болт на следующие пять лет и не могут с этим ничего поделать... нужен закон "відкликання виборчого голосу", должен быть механизм не только избрания власти, но и ее увольнения, если эта власть не оправдывает надежд ее избирателей, без всяких там революций, а просто если власть теряет поддержку своих избирателей. Нужен простой механизм, как отправить ее в отставку-убрать ее и отдать свой голос людям, которые возможно не будут лгать..., а не оставлять возможность пять лет безнаказанно и бездарно управлять страной... не видит народ улучшений за пол года, не верит поступкам власти за это время, пошли вон...., власть потеряла доверия избирателей, действуя вопреки своим предвыборным обещаниям, пошла вон!!!... иначе в нашей стране ничего не поменяется....
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Я думал ,что ты работу себе уже нашел ,а ты продолжаешь ныть. Там же тебе вчера кучу ссылок накидали с работой.
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Вскипело уже давно, но чтоб принять такие изменения в конституцию и чтоб за это проголосовала продажные депутаты их придется не то что коктейлями молотова забрасывать, до полусмерти на костре жарить ибо суть этих изменений принесет нивелирует всю суть ихнего желания дорваться к власти, а именно личной наживы...
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"коктейлями молотова забрасывать, до полусмерти на костре жарить"...
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Від свідомості суспільства, що нікому вірити не можна, а зокрема політикам і бажанню людей реально, а не віртуально скористатись Статтею 5. конституції де вказано - носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Буде майдан ІІІ на якому люди виборці будуть вимагати реальні механізми впливу на владу.
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пока будут такие законы, поф будет за кого вы там голосуйте или нет.
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Потрібно міняти виборчу систему, щоб виборці мали вплив на рішення і звільнення делегатів на протязі усієї каденції, потрібно цих гнид-брехунів тримати весь час за горло, щоб вони думали за людей, а не свою кишеню.
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это интересует еще 80% населения)) может не все это знают ...пока...
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есчо один сказочник. их там видимо целая стая
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Подібні тобі рибок в Чорному морі кормлять. Баяришнік хочеш?
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Потому, шо призрак коммунизма бродит у тебя в голове и не найдет выход.
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Карл у Клары украл кораллы. Повтори на ночь это 150 раз.
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Для кого оце все вони розповідають? Самі для себе.
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Не знятий... - Скоро знову поставлять на повістку... - А нах... воно треба?
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заткнулись ви би вже - суки... стільки лапші людям навішали на вуха, провалили все,що можна всі реформи і т.д...
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Да Украине надо за это время хоть показательный жест по борьбе с коррупцией сделать. Посадить надо кого-то: хоть Юру Енакиевского, хоть Охендовского, хоть черта лысого.
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Навіть якщо і пересадять всіх корупціонерів, все рівно залишиться проблема забруднення Україною атмосфери Марса. А за таке безвізу, звичайно, не дають...
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Надо было нам от ядерного оружия такими темпами отказываться. Сейчас бы Альфа-моль жидко какала бы в кремлевском сортире.
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Зачем об этом говорить? Это никому не нужно и неинтересно. Тем более, что это пиз...ёж.
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Какой на хер безвизовый режим?!
Люди хотят что бы перед законом все были равны.
Что любого мента, депутата, прокурора, чиновника, президента можно и нужно было привлекать к ответственности.
А то живете по феодальным законам в сословном обществе. Где ест касты избранных и неприкасаемых...
Вон недавно Барин Пашинский чернь под Киевом проучил... А ты говоришь Европа.
Крепостное право, вам, а не безвизовый режим.
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Слушайте, Вам самому не противно от этих бесконечных и совершенно пустых мантр про безвиз???
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Куда Парубий полез? Это же тема Президента...- он ее обычно втирает.. Значит дела совсем плохи с безвизом...
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Чем меньше о этом безвизе будут говорить да и вообще мы о нем забудем, тем быстрее нам его дадут. По-моему, с такими изменениями, он нам и даром не нужен. Что нужно было, то убрали.
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С безвизом мы уже все поняли,
Парубий ,ответь сколько еще вы с ДНР торговать будете?
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Вопроса безвизового режима просто нет, он давно решен. Мелкие технические процедуры не в счет, осталось подождать совсем недолго, по историческим меркам вообще ничего.
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Мені вже, якось, насрати на безвіз і на ЄС. Пішли вони всі на х...й, і ЄС і ті, хто за нього нам мізки парить! Нам, українцям, треба своє робить!
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Марта, на Майдане умирали ради европейской Украины. Не надо отказываться от борьбы за БЕЗВИЗ. И потом украинцы- не азиаты. А значит путь у нас один- вместе с Европой.
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Да пашли Вы со своим безвизом! Людям все равно не на что с такими доходами туда ездить. Ублюдки.
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Это те ,шо в 2013-14 годах пели януковичу,руцкому миру,теперь их перекупили как проституток и они поют пэдро
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Ок. Пели януковичу , значит должны называться януковичботы. Где логика ? Ты себя к каким ботам причисляешь ? Ведь каждый кого-то боготворит. Ты кого себе в кумиры записал? Ведь ты здесь опу рвешь не за просто так. Должен тоже как-то называться - такой-тобот. Так чей ты бот?
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Я твердо уверен: Дрюня Палубий станет основателем нового направления в политике - политического онанизма...
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Морда этого картавого только меня раздражает так сильно?
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Введите сначала визовый с кацапами,а затем можете рассчитывать на нормальные отношения с Европой.
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"Вопрос безвизового режима для украинцев не снят с повестки дня ЕС - он отложен" на 24-е число.
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За заткнитесь вы уже с тем безвизом! Можно подумать мы только и ездим в Европу взад-вперед. На фиг он всрался, если спокойно можно купить ту визу!
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В ближайшие месяцы решится вопрос, где-то в ноябре, числа 24, может быть
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пора уже нам отложить этот вопрос...
пусть ес уже угомонится...
если ля нее такой шаг сложен...
то что говорить о следующих ?
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Манят этим безвизом простачков, как ослика пучком сена.
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сука СМЕШНО !!!!
что сложно купить визу ?
или они так показывают что нищеброды которым даже виза не покарману, и нахер а они тут такие с безвизом ?
тьфу... при всей ляпоте ЕС по ходу она воняет.
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Майдан просрал революцию, отдав власть лжецам.
Пока не изменится СИСТЕМА, заточенная под мародёров, голосуй, не голорсуй - всё равно получишь хрен.
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ещё только индюк Андрюша о безвизе не говорил. "поросло травой место наших встреч"
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эти мантры про безвиз просто бесят уже, но они будут бесконечны. Ждем через год опять от порохов, парубиев и иже с ними "вот-вот будет безвиз, через несколько месяцев", а там уже и до выборов рукой подать, придет к власти новое чмо и опять мантры о безвизах и кивание на "папередников". замкнутый круг.
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Нам до этого счастья не дожить, дай Бог наши потомки увидят бесплатные двери в ЕС, нимагу и плачу
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завунь себе безвиз в очко .имбицил!!!!!!!!!!!!!!!и все кому он так нужен тоже пропихните.
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Эта морковка с безвизом достает людей все больше и больше, нет у нас такого количества туристов, чтобы устраивать развлекательные туры в Европы, с зарплатой в пару сотен евро не погуляешь, а больше ничего не дает этот режим, не дает право на проживание, трудоустройство и обучение, пора сменить картавым пластинку и что-то новое придумать, а то в узде все сложней держать и дурить миллионы людей.
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Кто первый заговорит о безвизе, тот - педираст (во всех смыслах)
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Петухи (собаки) на все лады кукарекают(лают) свое... им плевать, как отнесутся к этому люди, важно, что они верят в свою значимость.
Парубий в силу скудоумия так же далек от своей должности и назначения, как и тот петух, полагающий, будто от него зависит рассвет.
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Они должны, они должны...
Задрали суки, расскажите лучше что вы, слуги народа, должны делать для Украины.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВопрос безвизового режима для украинцев не снят с повестки дня ЕС - он отложен, - Парубий. ВИДЕО
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