Вопрос безвизового режима для украинцев не снят с повестки дня ЕС - он отложен, - Парубий. ВИДЕО

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Наша рабовладельческая демократия разрешает нашим людям-рабам раз в пять лет выбирать себе хозяина...
Были одни гандоны при власти, пришли другие и рвутся к ней третьи.... К власти доверия нет, но и легального механизма до выборов их убрать нету... у народа есть только возможность выбирать власть, но убрать ее, если эта власть не выполняет своих предвыборных обещаний нет. Перед выборами все поголовно врут и впаривают избирателям ложь..., все говорят одно и тоже: выберите нас и станете жить лучше... одни обещают забрать заводы у олигархов и вернуть в государственную собственность - а в реале болт... другие обещают снизить налоги поднять производство - а в реале болт... третьи говорят о контрактной армии - а в реале болт..., четвертые снизить тарифы ЖКХ - а в реале болт... все обещают бороться с коррупцией и победить - а в реале очень большой болт... Люди наивно верят обещаниям, ибо психологически проще верить в обещания с позитивным, хорошим результатом, а получают болт на следующие пять лет и не могут с этим ничего поделать... нужен закон "відкликання виборчого голосу", должен быть механизм не только избрания власти, но и ее увольнения, если эта власть не оправдывает надежд ее избирателей, без всяких там революций, а просто если власть теряет поддержку своих избирателей. Нужен простой механизм, как отправить ее в отставку-убрать ее и отдать свой голос людям, которые возможно не будут лгать..., а не оставлять возможность пять лет безнаказанно и бездарно управлять страной... не видит народ улучшений за пол года, не верит поступкам власти за это время, пошли вон...., власть потеряла доверия избирателей, действуя вопреки своим предвыборным обещаниям, пошла вон!!!... иначе в нашей стране ничего не поменяется....
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Люди хотят что бы перед законом все были равны.
Что любого мента, депутата, прокурора, чиновника, президента можно и нужно было привлекать к ответственности.
А то живете по феодальным законам в сословном обществе. Где ест касты избранных и неприкасаемых...
Вон недавно Барин Пашинский чернь под Киевом проучил... А ты говоришь Европа.
Крепостное право, вам, а не безвизовый режим.
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Парубий ,ответь сколько еще вы с ДНР торговать будете?
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пусть ес уже угомонится...
если ля нее такой шаг сложен...
то что говорить о следующих ?
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что сложно купить визу ?
или они так показывают что нищеброды которым даже виза не покарману, и нахер а они тут такие с безвизом ?
тьфу... при всей ляпоте ЕС по ходу она воняет.
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Пока не изменится СИСТЕМА, заточенная под мародёров, голосуй, не голорсуй - всё равно получишь хрен.
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Все просрали!!!
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Парубий в силу скудоумия так же далек от своей должности и назначения, как и тот петух, полагающий, будто от него зависит рассвет.
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Задрали суки, расскажите лучше что вы, слуги народа, должны делать для Украины.
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