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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: оружие (3513) смерть (4298) Марьинка (337)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В результате неосторожного обращения с оружием на Донбассе погибло два солдата. Еще два - ранены, - пресс-центр штаба АТО

В результате неосторожного обращения с оружием в части ВСУ, которая базируется под Марьинкой погибло двое военнослужащих. Еще два получили ранения.

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1. "внаслідок порушення правил поводження зі зброєю"
2. "на цей час обставини події з'ясовуються"

У автора цієї писанини хоча б крихти якоїсь логіки є???
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взорвалась граната, но что этому предшествовало, уточняется
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Праздники праздниками, но жизнь дороже. Земля пухом
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Сколько уже боевых и и не боевых потерь за время перемирия .А всё почему, засцали объявить всеобщую мобилизацию в начале конфликта, большинство хотели отсидеться, А раз не только политики но и большинство Украинских лиц мужского пола не хотело воевать, вот и получайте каждодневные потери, без решения задач.. А если пукин ещё15 лет не здохнет ???Так и будем каждый день хоронить
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150 тысяч не могут нормально вооружить, одеть, накормить, а тут "всеобщая мобилизация" . Чем? Палками и в своем, домашнем? Вы хоть знаете, что всеобщая мобилизация означает начало войны и кацапы тоже начнут всеобщую мобилизацию?
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вот потому что большинство сцыт и думает, "а то путин нападэ" и рвут Украину на части, а мы каждый день своих патриотов хороним . Какая нахер мобилизация в срашке, это был бы конец режима. Они в крым сцали со своими знаками отличия влазить боясь санкций .Как же много людей не умеющих анализировать ситуацию
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Я в тылу, слежу, что бы поменьше сопли и слюни распускали
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ну так вот так большинство и рассуждает, мы в тылу будем следить, а воюет пусть кто то другой...нет не денег на вооружение такой большой армии(одним калашом воевать не будешь), не политической воли--неготовность власти ложить и воинов и мирных местных,
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Ментов погнать на фронт мысля не приходила?
Они все поголовно вооружены.
Столько ментов в тылу не надо, вообще столько не надо.
А оружия у них кто считал?
АКСУ сколько? Хватит три армии Украины вооружить.
Нужно оставить в тылу только следственные отделы, пару машин с патрульными и десяток спецназа на каждый город. Платить оставшимся по 25 тыс в месяц - они гранит зубами будут грызть. Суды может охранять вооруженная самооборона, и тогда каждая судья побоится брать на лапу и предавать Законы.
А всех податковых и тем более экономических ментов - на фронт!
Вот такая нужна была мобилизация.
Не захотели бы - гнать в три шеи из "органов" и лишить их всяческих разрешений на арсенал оружия, которых они себе наделали на четыре армии Украины.
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как бы эти менты не перешли бы на сторону сепаров вместе с оружием
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На Цензорі є тілткі одна цікава річ - це Велика Ісландія. Унікальна людина! Її інтелект потрібує досконалого вивчення. Вона повинна зараз з'явитися тут.
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Вот ты бы падло сдохло...и никто бы и не пожалел. Ну сдохла мразь...да и делов. А тут погибли солдаты! ..Как погибли... почему...ну никто не знает... ну а выводы каждый делает однозначные....Может то всё быть!!! ВОЙНА!!!
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какой "афтар" - такие и "выводы".. Само наверняа так и проводит праздники - нажирается и исполняет.
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Бывает,к сожалению.К еще большему сожалению - часто за такой формулировкой скрывают злодейства.
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4 неосторожных солдата - тут явно попахивает брехней, причем совковой - типо "лапшой подавился", неосторожно с ней обращался.
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С гранатой вошкался,уронил,кольцо случайно выдернул...бывает и с ветеранами.
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навзаем! Вам и Вашим - всего лучшего! Всем нам - Перемоги в Новом Году!Иншалла!
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Бог награждает праведников.Однако мы об этом знать не можем....пока.
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Неосторожность и один - понимаю. Но 4!!!! Что-то не так.
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Небоевые потери. Такой вот термин. Полный капец! Эх, ребята... Мне- невозможно судить об этом. Я- только единственный раз, в своей жизни, зарядил полный боекомплект в артустановку АК-230. Это было давно. В день смерти Брежнева. И то... я тогда знатно перепугался, врать не стану. Показалось- война. А тут- реальная война... И Смерть, каждый день. У нас снова сегодня выла "скорая"... Такое вот...
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Самое прикольное, что семьи и компенсаций никаких не получат. Сидели бы дома и сами живы и жители Донбасса спали бы спокойно.
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уже бы молчал про жителей донбасса, которые это все тут замутили со своими референдумами и участием массовкой в антиконституционных действиях
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Вот такие поставили консервы. Фото из фейсбука, однако военным прокурорам надо разобраться с поставщиками продуктов в армию...
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если мина в миномете рванет,тоже не боевые потери?
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Очень даже "прикольно" - смерть людей? Ясно, откуда чувак или чува.
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А куда подевался этот демократов? вот только написал одну фигню и исчез.
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Ротации своевременно проводить нужно, а не ждать пока у народа крыша ехать начинает...
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Опять граната с запалом 1941-го года выпуска взорвалась?
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Не знаю як там, но в мене друг 27 листопада демобілізувався. Був командиром роти. Говорить замахався піз*ити тих АВАТАРІВ. Бухають по чорному. Розсказував що чотири тєла в русску рулетку вирішили пограти. Видьорнули чеку від гранати і передавали один одному. В одного впала. Чотири жмура.
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кажуть, що МИНУЛОГО року за 1-3 січня в зоні АТО було 17 не бойових втрат
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ результате неосторожного обращения с оружием на Донбассе погибло два солдата. Еще два - ранены, - пресс-центр штаба АТО
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