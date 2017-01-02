В результате неосторожного обращения с оружием на Донбассе погибло два солдата. Еще два - ранены, - пресс-центр штаба АТО

marina marinina, SergeLi, Bob2, Juli Schubs, Maxim Isajew, Хто є, ИВАН ИВАНОВ 837599ff, Данко Сердечный, Anatoli Lit, Сергей Коваленко 9044b06d, Владимир Кайдун, Михайло Сергієнко, RussianChuckcha, Андрей Шевченко 73396fdd, igorpesec, 5 копійок, oleg kovalek, Сергій Іванов 28a5ddf6, Мабон, violator, Ivan Pidbujpata, Tatyana Pomolova, avengers, Alexandr Derevinskiy, Maxim Ak-Murza, shokolad, Сергей Петров e0506d57, Valery Greff, VudiPeker, fedjka - fedjka, Хавронников Степан, Serg Lan
Ответить
2. "на цей час обставини події з'ясовуються"
У автора цієї писанини хоча б крихти якоїсь логіки є???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Они все поголовно вооружены.
Столько ментов в тылу не надо, вообще столько не надо.
А оружия у них кто считал?
АКСУ сколько? Хватит три армии Украины вооружить.
Нужно оставить в тылу только следственные отделы, пару машин с патрульными и десяток спецназа на каждый город. Платить оставшимся по 25 тыс в месяц - они гранит зубами будут грызть. Суды может охранять вооруженная самооборона, и тогда каждая судья побоится брать на лапу и предавать Законы.
А всех податковых и тем более экономических ментов - на фронт!
Вот такая нужна была мобилизация.
Не захотели бы - гнать в три шеи из "органов" и лишить их всяческих разрешений на арсенал оружия, которых они себе наделали на четыре армии Украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить