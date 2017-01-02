Оборонный бюджет - это как коротенькое одеяло: мерзнут или ноги, или уши, - Пашинский

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И это свиное рыло хочет убедить нас, что получая 5 тыс. долларов, депутаты откажутся от такой кормушки?
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... в 2016 году были поставлены малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск", построенные на так и не декоммунизированном киевском заводе "Ленинская кузница".
...Киевский завод "Ленинская кузница" 28 декабря начал строительство двух десантных катеров типа "Кентавр" для Военно-морских сил Украины по контракту с Министерством обороны.
По всей видимости, от амбициозных планов построения "флота большого моря" с корветами и фрегатами отказались окончательно в пользу создания так называемого "москитного флота".
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Деятельность высших чиновников в Украине, имеющих отношение к ВПК, вызывает все больше вопросов. Об этом пишет британский журналист Дэвид Стерн в статье о коррупции в украинской армии для ВВС.
О коррупции внутри украинских оборонных структур рассказал бывший директор Департамента обороны и безопасности Министерства экономического развития Виктор Плахута, работающий сегодня в международной неправительственной организации Transparency International. По его словам, уйти из министерства его побудило то, что он вынужден был работать на удовлетворение «личных интересов» коррупционеров. Стоимость оборонных заказов раздувалась, а сами контракты регулярно доставались заинтересованным лицам, причем среди выгодополучателей сделок были представители высших эшелонов украинских властей.
Стерн пишет, что в столицах Европы растет «усталость Украиной» в связи с отсутствием значительных реформ правительства в Киеве.
«Украинские чиновники защищают себя от критики, после того как была опубликована информация об их состоянии - миллионы наличных долларов в сейфах, дорогие коллекции из ювелирных изделий и часов, шикарные дома и недвижимости. Если Плахута прав и высокопоставленные чиновники действительно обогащаются на войне, то это может серьезно подорвать доверие к правительству Петра Порошенко», - подчеркивает журналист.
При этом даже общедоступная информация вызывает вопросы, отмечает ВВС. Например, согласно открытым источникам, среди поставщиков Министерства обороны числится киевский завод «Ленинская кузня», принадлежащий президенту Петру Порошенко. Другой поставщик ВСУ - корпорация «Богдан» возглавляется высокопоставленным украинским чиновником Игорем Гладковским, который по совместительству является бизнес-партнером Порошенко.
Данные о стоимости оборонных заказов считаются государственной тайной, поэтому попытки поймать чиновников на воровстве могут обернуться для борцов с коррупцией реальными тюремными сроками.
«В компании Богдан Моторс заявили, что подписали два небольших контракта с министерством обороны в октябре прошлого года, однако не раскрыли больше никаких деталей, между тем в Ленинской кузнице не ответили на наш запрос», - написал журналист BBC.
На 2017 год Министерство обороны страны выделило на закупки вооружений порядка 500 миллионов долларов.
«Вся система коррумпирована», - цитирует ВВС источник в оборонных структурах Украины.
Несмотря на все попытки украинских властей реформировать ВПК страны, которые, в частности, включают реструктуризацию государственной компании «Укроборонпром», многие эксперты сомневаются в успехе реформ при условии сохранения действующего законодательства, касающегося государственной тайны.
Кроме того, коррупция вызывает серьезные опасения у западных стран, к которым Киев обращается за помощью с поставками вооружений, заключает ВВС.
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ЭЙ-ЭЙ!!! БЛА-БЛА-БЛА!!!!
ТПРУ-ТЫРЛЫ-ТРА-ЛЯ-ЛЯ !!!
АБЫРВАЛ - ПРИМУС - СУКИНЫ ДЕТИ !!!
- на меня напали... бутылкой опустили...
НО Я С БИНТОВАННОЙ БАШКОЙ, КАК
ПАРТИЗПАТРИОТ,
С СИДАЛИЩА БДЮ ОДЕЯЛО НЕ ЩАДЯ ЖИВОТ...
сею статейку проплатил
и по шакальи не стрелял в народ
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