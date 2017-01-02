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Материалы по теме:  Оборона Бюджет-2017
Теги: армия (7194) бюджет (4198) госбюджет (492) Минобороны (4518) оборона (808) Пашинский (445)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Оборонный бюджет - это как коротенькое одеяло: мерзнут или ноги, или уши, - Пашинский

На решение неотложных вопросов обороноспособности государства и надлежащей укомплектованности воинских частей из Госбюджета-2017 были выделены 450 млн грн.

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По сколько берешь за свой зад?
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Просто пиздець.Але уяви-ця особа була готова сидиті при Янушеску рівненько ,а Пороху наставля сраку-то хіба оте голосраке не педік?
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Не стыдно всем свой ЦЕЛЛЮЛИТ показывать?
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Он без работы, а теперь берет по мелочи.
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Педіка ніхто не гатить-то воно дума,що його Порох влупе.Проте певне то марне сподіання,бо Порошенко має багатенно дітей від жінки-а вони робляться не через сраку .
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А Ви бачите, що він схилився перед Порошенком та зняв труселя? Тобто визнав і чекає...
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Спасибо.На текушший момент определилось 5 нетрадиционных,которым понравился Ваш голый зад.
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Али,друже- з Новим Роком,тебе і твою родину.Твої судження ,тут на Цензорі близькі моєму світосприйняттю-приємно знати,що я не один на цьому лихому світі
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Дякую! Вас теж вітаю з Новим Роком та бажаю Вам станцювати 7-40 на похоронах хуйла. А ще здоров'я та щастя.
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Ой,брате-така гульня гарна буде в моєму улюбленому селі
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На похоронах хуйла я лезгинку станцую,с кинжалом в зубах.Меня ей вайнахи научили,Ингуши.
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Приємно,Мене теж дід вчив гарного гопака з рушницею в руках танцювати-затанцюємо разом!!
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Так может пострелять всех, а, Пашинский? Опыт то есть?))))
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Дайте ше бабла пашиньському, жінці на сьому земельну ділянку не вистачає...
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Какой Пашинский с пиздолетом такой и оборонный бюджет.
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Пашинский для чего все в СМИ рассказывает? Недержание? Или государственной тайны не существует ?
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В любой стране мира сколько военным денег не давай, всегда будет мало.
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И тут зрадофилов поперло , без тормозов......
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Это сколько человек должны заплатить налоги, чтобы это свиное рыло получило зарплату?

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Депутаты за попадание в парламент(агитация+пиар) тратят суммы в разы и десятки раз больше 100к грн.(их же потом надо еще возвращать). Потом плата за нужные голосования исчисляется в миллионах.
И это свиное рыло хочет убедить нас, что получая 5 тыс. долларов, депутаты откажутся от такой кормушки?
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Удар бутылкой явно пошел Пашинскому на пользу. Утром за разрешение короткостволов выступил, сейчас вот про оборонку волнуется...Надо и с другими депутатами попробывать также...
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Если бы пошел на пользу - мерзли бы декларации. Но начало хорошее.
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Под видом Зрадофилов поперла вся нечисть паРаши , недобитые комуняки, прАналы и команда сувамВочи с бабой ягой змея подколодная юля
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Главный ньюсмейкер страны уже третий день подряд.
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"Авиационная техника, техника ПВО, ракеты, системы радиолокационного наблюдения - это колоссальные средства. Этот бюджет, по сути, сможет только урегулировать ситуацию на первой линии..." а поэтому...
... в 2016 году были поставлены малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск", построенные на так и не декоммунизированном киевском заводе "Ленинская кузница".

...Киевский завод "Ленинская кузница" 28 декабря начал строительство двух десантных катеров типа "Кентавр" для Военно-морских сил Украины по контракту с Министерством обороны.

По всей видимости, от амбициозных планов построения "флота большого моря" с корветами и фрегатами отказались окончательно в пользу создания так называемого "москитного флота".
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а главное! Растет и умножается состояние великого борца с коррупцией, Петручио Офшоренко, кому война, а кому бабло в два кармана.
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из-за таких воров, как этот пашинский, армия у нас раздетая.
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Кому? Втім поняття ворога дволі розмите,принаймні в твоєму питанні.Ти розумієш мою мову?
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Порохоботу слово не давали, иди на банковую, получи очередную конфетку рошен.
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Если на этот вопрос сами не можете ответить, вы кацапило
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Може Пашинський і чмо,але ти троляка ще та.Заспамлю на всяк випадок.
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Порошенко кричал любому рожу разобьем, а у этого мерзнут уши. Разве с замерзшими ушами морду бьют? Сначала идут их греть, и все остальное на что останется. Затем думают, что дальше охлаждать: пятки или что-то другое? И так по кругу: пока греем одно, морозим другое. Пока не дойдет, что сначала поднимают экономику: убивают коррупцию, создают правильные законы и все остальное. Пока эти барыги греют брюха во флоридах, мы обязательно чего-нибудь тут отморозим. Бюджет обороны для Украины - миллиардов 67-70 зеленых. Тогда можно о чем-то говорить. С 5 млрд. особо не разбежишься. Вон у Ахметова больше. Может у него попросить на ушанку?
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Деятельность высших чиновников в Украине, имеющих отношение к ВПК, вызывает все больше вопросов. Об этом пишет британский журналист Дэвид Стерн в статье о коррупции в украинской армии для ВВС.
О коррупции внутри украинских оборонных структур рассказал бывший директор Департамента обороны и безопасности Министерства экономического развития Виктор Плахута, работающий сегодня в международной неправительственной организации Transparency International. По его словам, уйти из министерства его побудило то, что он вынужден был работать на удовлетворение «личных интересов» коррупционеров. Стоимость оборонных заказов раздувалась, а сами контракты регулярно доставались заинтересованным лицам, причем среди выгодополучателей сделок были представители высших эшелонов украинских властей.
Стерн пишет, что в столицах Европы растет «усталость Украиной» в связи с отсутствием значительных реформ правительства в Киеве.
«Украинские чиновники защищают себя от критики, после того как была опубликована информация об их состоянии - миллионы наличных долларов в сейфах, дорогие коллекции из ювелирных изделий и часов, шикарные дома и недвижимости. Если Плахута прав и высокопоставленные чиновники действительно обогащаются на войне, то это может серьезно подорвать доверие к правительству Петра Порошенко», - подчеркивает журналист.
При этом даже общедоступная информация вызывает вопросы, отмечает ВВС. Например, согласно открытым источникам, среди поставщиков Министерства обороны числится киевский завод «Ленинская кузня», принадлежащий президенту Петру Порошенко. Другой поставщик ВСУ - корпорация «Богдан» возглавляется высокопоставленным украинским чиновником Игорем Гладковским, который по совместительству является бизнес-партнером Порошенко.
Данные о стоимости оборонных заказов считаются государственной тайной, поэтому попытки поймать чиновников на воровстве могут обернуться для борцов с коррупцией реальными тюремными сроками.
«В компании Богдан Моторс заявили, что подписали два небольших контракта с министерством обороны в октябре прошлого года, однако не раскрыли больше никаких деталей, между тем в Ленинской кузнице не ответили на наш запрос», - написал журналист BBC.
На 2017 год Министерство обороны страны выделило на закупки вооружений порядка 500 миллионов долларов.
«Вся система коррумпирована», - цитирует ВВС источник в оборонных структурах Украины.
Несмотря на все попытки украинских властей реформировать ВПК страны, которые, в частности, включают реструктуризацию государственной компании «Укроборонпром», многие эксперты сомневаются в успехе реформ при условии сохранения действующего законодательства, касающегося государственной тайны.
Кроме того, коррупция вызывает серьезные опасения у западных стран, к которым Киев обращается за помощью с поставками вооружений, заключает ВВС.
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"Оборонный бюджет - это как коротенькое одеяло: мерзнут или ноги, или уши", нервы не выдерживают и хочется стрелять, стрелять, стрелять !
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Оборонный бюджет - это как коротенькое одеяло: мерзнут или ноги, или уши, - Пашинский
ЭЙ-ЭЙ!!! БЛА-БЛА-БЛА!!!!

ТПРУ-ТЫРЛЫ-ТРА-ЛЯ-ЛЯ !!!
АБЫРВАЛ - ПРИМУС - СУКИНЫ ДЕТИ !!!



- на меня напали... бутылкой опустили...

НО Я С БИНТОВАННОЙ БАШКОЙ, КАК ПАРТИЗ ПАТРИОТ,
С СИДАЛИЩА БДЮ ОДЕЯЛО НЕ ЩАДЯ ЖИВОТ...
сею статейку проплатил
и по шакальи не стрелял в народ

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пашинский-чертило ,твои уши точат кругом, даже с лесной дороги ! ты - гниль с своим сынком не за то одеяло вообще взялся ! Не хочу обидеть Козака Гаврилюка алэ скоро вас усих так будуть гриты шоколадни !
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОборонный бюджет - это как коротенькое одеяло: мерзнут или ноги, или уши, - Пашинский
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