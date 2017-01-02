"У россиян очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще", - сенатор Маккейн о санкциях против РФ

Американский сенатор Джон Маккейн надеется, что Конгрессу удастся сотрудничать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в частности, в вопросе расширения санкций против России. Он подчеркнул, что Конгресс имеет достаточно голосов для поддержки Украины.
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@latiniano 1 год.1 годину тому
в фейсбуке опять Гиркина убили
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Сроки окончания работ по возведению ТЭС в Крыму сдвигаются с конца 2017 года к середине 2018 года. По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, это связано с поставкой турбин. «У нас по плану - конец 2017 года, но понятно, что мы уже не успеваем, поэтому, думаю, к середине 2018 года завершим строительство. Задержка связана с турбинами», - приводит слова Чемезова ТАСС.
Источник: http://kafanews.com/novosti/127205/stroitelstvo-tes-v-krymu-budet-zaversheno-pozshe-zaplanirovannogo--k-seredine-2018-goda_2016-12-27
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На каждой из строящихся в Крыму ТЭС планируется установить мощные турбины иностранного производства (немецкой фирмы Siemens), аналогов которых в России не производится.
Источник: http://kafanews.com/novosti/127205/stroitelstvo-tes-v-krymu-budet-zaversheno-pozshe-zaplanirovannogo--k-seredine-2018-goda_2016-12-27
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Конторольный в голову: Китай выставил Кремль на посмешище и подписал договор о военном сотрудничестве с США
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https://rg.ru/2016/12/19/reg-sibfo/rossiianam-nachali-vydavat-zarplatu-naturoj.html
Расскажи о очередной много_ходов_очка.
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