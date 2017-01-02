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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Конгресс США (209) Маккейн (192) Путин (20563) санкции (5758) США (11551) Трамп (387)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"У россиян очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще", - сенатор Маккейн о санкциях против РФ

Американский сенатор Джон Маккейн надеется, что Конгрессу удастся сотрудничать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в частности, в вопросе расширения санкций против России. Он подчеркнул, что Конгресс имеет достаточно голосов для поддержки Украины.

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Конторольный в голову: Китай выставил Кремль на посмешище и подписал договор о военном сотрудничестве с США
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аха, телефон тоже такими новостями пиарилса, а тут по пути домои лифт.
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Очередной фейк... В СМИ ничего нет, только старые даты "убийств".
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И как у них турбины для электростанций импортозаместились, те, что Siemens должен был продать? Как? Никак? А что ж такое?
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Они давно поставлены, а точнее собраны на совместном предприятии и формально немцы не при чём. Siemens был настолько завязан на Совке, а потом на Рашке, что очень поднаторел в этих схемах
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РБ поставила под своим брендом - как и яблоки и хамон и пр.
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Ну да, ну да. Правда ввод в эксплуатацию крымНашских электростанций чего-то откладывается именноиз-за турбин, которыхне даст Siemens. Странно... А чего они свои собранные на совместном не поставят?
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Так вы, рукожопы, даже бетон залить не способны? О каких турбинах тогда может идти речь.

Сроки окончания работ по возведению ТЭС в Крыму сдвигаются с конца 2017 года к середине 2018 года. По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, это связано с поставкой турбин. «У нас по плану - конец 2017 года, но понятно, что мы уже не успеваем, поэтому, думаю, к середине 2018 года завершим строительство. Задержка связана с турбинами», - приводит слова Чемезова ТАСС.
Источник: http://kafanews.com/novosti/127205/stroitelstvo-tes-v-krymu-budet-zaversheno-pozshe-zaplanirovannogo--k-seredine-2018-goda_2016-12-27
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Забавно, что конечная ссылка на ТАСС Ты всерьёз веришь ТАСС? Бу-га-га...
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Конечно не верю. Там всё намного печальнее ( исходя из твоих фото), чем описано в полуоптиместических реалиях на ТАСС.
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Там вообще беда! Только такие кацапо-оптимисты как ты верят, что Рашка сможет построить две (!) электростанции! Запомни уже, строить - это не её. Разрушать - вот извечное занятие ватников.
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Ой, блин. Кто-то ...Серёжка Коваленко - балабол.

На каждой из строящихся в Крыму ТЭС планируется установить мощные турбины иностранного производства (немецкой фирмы Siemens), аналогов которых в России не производится.

Источник: http://kafanews.com/novosti/127205/stroitelstvo-tes-v-krymu-budet-zaversheno-pozshe-zaplanirovannogo--k-seredine-2018-goda_2016-12-27
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О, как ты много знаешь. Расскажи мне что же роисся начала делать сама. А еще лучше расскажи где это купить в магазинах федеральной сети типа М-видео или Спортмастера.
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Твоя Рашка почти ничего не делает сама. Пора бы уже запомнить. А то ссылаешься качество фирмы "Горизонт". Запомни уже - "Горизонт" это не твоя нефтекачная родина-помойка, это совсем другая страна - Беларусь.
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Пора Рашку уже раздеть до трусов. Да и занимает она территорию гораздо большую чем реально сможет защитить своим 140 миллионами алкоголиков. Если всем одновременно двинуться на Рашку то как тараканов можно касабов перебить. Сдаваться будут пачками как во время Второй мировой... Есть знакомые живущие в Карелии, давно мечтают вернуться к Финляндии, так как ездят туда работать, учиться, отдыхать и за покупками. Так как на Рашке в 30-ти км. от Питера нищета полная.
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Леха, да в самой москве полно людей кто совсем не олигархи. Про московскую область скромно промолчим, можешь сам почитать какие зарплаты в Иваново например.
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Да знаю я. В Мацкве живут в основном не масквичи, а понаехавшие, которые снимают у них квартиры. У меня знакомая, вышла замуж за касаба, уехала жить в Питер. Недавно приезжала в Киев делать пособие на родившегося ребенка в РФ. Объясните мне, как гражданка РФ (имеет паспорт РФ) может получать украинское пособие, а так же иметь одновременно паспорт Украины? Или у нас денег много что раздаем всем кому попало? Представляю сколько миллиардов уходит сепарам живущим в крыму и Лугандонии.
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у меня тоже самое. Знакомая уехала и работает в рф. Тут получает пособие на ребенка. И там тоже - соответственно. Типа наши не могут проконтролировать сколько у кого паспортов. Вот если бы начали реально щимить и гражданства лишать за такие приколы - думаю таких случаев поубавилось бы.
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UkropSteel ‏@steel_ukrop 2 часа назад
Конторольный в голову: Китай выставил Кремль на посмешище и подписал договор о военном сотрудничестве с США


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экономика, количество дебилов, война и гондон во главе всего весьма слабо связаны судя по той же Северной Корее. скорее даже наоборот - чем хуже живется, тем больше дебилов могут пойти воевать. возможно поэтому Х#йло и ввело санкции против собственного "быдла", там, жрачку давить, в Крыму отдыхать (вместо Турции), сделать так, чтобы касабов ненавидел весь мир и т.д. единственное что осталось чтобы что-либо исправить более менее бескровно это расфигачить кремль и ко в ноль, но никто этим вовремя заниматься не будет... и будет как всегда (пример с тем же терактом в Стамбуле с 30+ погибших - все по стенкам жались и ждали когда их застрелят, синдром жертвы)
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Рано , або пізно кацапія здохне , шо буде на місті орди жахливо навіть уявити , от і тягнуть з лаптєплєтами. Пробують на території Ерефії різні види резервацій. А ще чим цих тварюк годувати , а на бухло ? Бояришник не дарма в мокшанців появився , привчають мерзоту до нових реалій.
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Россиянам начали выдавать зарплату натурой.

https://rg.ru/2016/12/19/reg-sibfo/rossiianam-nachali-vydavat-zarplatu-naturoj.html

Расскажи о очередной много_ходов_очка.
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Цензор.НЕТФорум Украины"У россиян очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще", - сенатор Маккейн о санкциях против РФ
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