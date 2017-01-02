Печерский суд Киева 3 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для беглого олигарха Курченко

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или экс-глава минсдоха Клименко, - не ?
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"Печерский суд Киева 3 января рассмотрит ..."
- Грандиозные перспективы для Курченко
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как считать ваши 9-ть дней...?
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А вообще купите на базаре петуха и крутите ему бейцы ! Уроды шоколадные !!!!
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правда здешние "петиоты" вряд ли поддержат...
им привычней беса гнать...
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