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Материалы по теме:  Президент Трамп
Теги: Кіссинджер (2) Конгрес США (48) Крим (2244) Маккейн (33) Росія (4013) санкції (703) Донбас (4314) Трамп (293)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Путин понимает только силу", - Маккейн о возможном "плане Киссинджера" по Донбассу

СМИ распространили информацию, будто Киссинджер предлагает снятие санкций с РФ. Вместе с тем, Конгресс США не одобрит ни одного действия, которое повредит свободе и независимости Украины или стран Балтии.

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Не там помістив комент.
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нехай сгорить у пеклi ця расiя разом з путiним хуйлом!!!!
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///

А ЩО скаже на це президент Миру, що альтернативи Мінським Договорнякам немає

Бо війна це ж непоганий бізнес, тай всі хто в немилості агенти кремля
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Предсмертный тур?Дабы убедится,что все бабки спижжены,помощь разворована и что барыгам можно поставлять только беженцев и отработанный плутоний.
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Один из лидеров еврейской общины РФ Фельдблюм заявил, что переедет в Украину на постоянное место жительства
Экс-председатель московской еврейской общины Павел Фельдблюм заявил, что переедет после новогодних праздников в том числе из-за невозможности в России "публично артикулировать свою позицию в поддержку Украины", не нанося вреда связанным с ним людям.
Павел Фельдблюм заявил, что переезжает на постоянное место жительства в Украину
Экс-председатель московской еврейской общины Павел Фельдблюм заявил, что принял решение переехать в Украину. Об этом он написал в Facebook.
"Наступивший год станет годом больших перемен для меня и моей семьи. Решено: практически сразу после новогодних праздников я переезжаю в Украину на постоянное место жительства. Это не спонтанное решение, вызревало оно давно. С момента аннексии Крыма и начала вторжения на восток Украины моя жизнь в Москве стала тяжелым компромиссом с самим собой. Ведь агрессии со стороны России подверглась моя Украина, где родились я и мои родители", - написал он.
Фельдблюм отметил, что с жизнью в Москве его до этого примирял не устоявшийся быт и приличный заработок, а "возможность четко и публично артикулировать свою позицию в поддержку Украины", не нанося при этом вреда связанным с ним людям. Он пояснил, что таким образом максимально дистанцировался и снимал с себя моральную ответственность за действия России.
"Но всему есть свой предел. Мое последнее интервью агентству УНИАН, а точнее, реакция на него, которую некоторые мои информированные друзья назвали мягким предупреждением, а также еще некоторые события, касающиеся уже не меня, о которых я не хочу упоминать, заставили ускорить переезд. Но я очень рад этому. Ведь переезд в Украину для меня - не эмиграция, а репатриация", - подчеркнул Фельдблюм.
https://www.facebook.com/feldblyum/posts/1193382367366069
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Кисенжер - СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК:
БАНДИТ ВОЗВРАЩАЕТ ЧАСТЬ НАГРАБЛЕННОГО ЖЕРТВЕ И СТАНОВИТСЯ ЗА ЭТО ДЖЕНТЕЛЬМЕНОМ
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Да, было бы очень кстати - если бы мистер Джон стал президентом Украины.
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разработает для Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией, а также предложит компромисс по украинскому вопросу. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на европейские спецслужбы.В статье говорится, что Киссинджер считает нормализацию отношений с Россией правильным шагом, особенно на фоне усиления Китая. Политик может стать посредником между Путиным и Трампом, поскольку он опытный переговорщик, кроме того неоднократно встречался с российским президентом.Со ссылкой на данные спецслужб, издание сообщает, что избранный президент США по совету Киссинджера стремится снять санкции с России. Также экс-госсекретарь порекомендовал Трампу уступить России сферу влияния на территории бывшего СССР.Что касается украинского вопроса, по данным таблоида, России предложат гарантировать безопасность на Донбассе, в ответ на это Запад перестанет "возмущаться" из-за Крыма. Полуостров официально не признают частью России, но крымский вопрос перестанет быть проблемой в отношениях с США.Ранее, в одном из интервью, Киссинджер также высказался о судьбе Украины. На вопрос журналиста, "вы бы уступили России Украину, чтобы получить максимальное сотрудничество Москвы на Ближнем Востоке?", Киссинджер ответил так: "Нет. Я предпочитаю независимую Украину, вне военных блоков. Если от Украины отделить две области Донбасса, она гарантировано станет постоянно враждебной по отношению к России. Украина тогда останется под властью своей западной части. Решение в том, чтобы дать этим областям Донбасса автономию и право голоса в военных вопросах. Но в остальном оставить их под управлением Украины".Как сообщала "Страна", после победы на выборах президента США Дональда Трампа и его заявлений о планах наладить отношения между США и Россией, четыре влиятельных американских юриста в своей статье во влиятельном издании The National Interest предложили ему трехступенчатую программу урегулирования конфликта на Донбассе с учетом интересов всех сторон.
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Задвинуть Украину обратно под Масковию. Разменная монета в игре двух больших держав. Теперь против Китая...То, о чем Арестович говорит... Маккейн, спасибо, теперь одна надежда на Конгресс...Европа за нас бороться не будет...
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Цензор.НЕТФорум Украины"Путин понимает только силу", - Маккейн о возможном "плане Киссинджера" по Донбассу
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