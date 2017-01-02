"Путин понимает только силу", - Маккейн о возможном "плане Киссинджера" по Донбассу

СМИ распространили информацию, будто Киссинджер предлагает снятие санкций с РФ. Вместе с тем, Конгресс США не одобрит ни одного действия, которое повредит свободе и независимости Украины или стран Балтии.
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А ЩО скаже на це президент Миру, що альтернативи Мінським Договорнякам немає
Бо війна це ж непоганий бізнес, тай всі хто в немилості агенти кремля
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Экс-председатель московской еврейской общины Павел Фельдблюм заявил, что переедет после новогодних праздников в том числе из-за невозможности в России "публично артикулировать свою позицию в поддержку Украины", не нанося вреда связанным с ним людям.
Павел Фельдблюм заявил, что переезжает на постоянное место жительства в Украину
Экс-председатель московской еврейской общины Павел Фельдблюм заявил, что принял решение переехать в Украину. Об этом он написал в Facebook.
"Наступивший год станет годом больших перемен для меня и моей семьи. Решено: практически сразу после новогодних праздников я переезжаю в Украину на постоянное место жительства. Это не спонтанное решение, вызревало оно давно. С момента аннексии Крыма и начала вторжения на восток Украины моя жизнь в Москве стала тяжелым компромиссом с самим собой. Ведь агрессии со стороны России подверглась моя Украина, где родились я и мои родители", - написал он.
Фельдблюм отметил, что с жизнью в Москве его до этого примирял не устоявшийся быт и приличный заработок, а "возможность четко и публично артикулировать свою позицию в поддержку Украины", не нанося при этом вреда связанным с ним людям. Он пояснил, что таким образом максимально дистанцировался и снимал с себя моральную ответственность за действия России.
"Но всему есть свой предел. Мое последнее интервью агентству УНИАН, а точнее, реакция на него, которую некоторые мои информированные друзья назвали мягким предупреждением, а также еще некоторые события, касающиеся уже не меня, о которых я не хочу упоминать, заставили ускорить переезд. Но я очень рад этому. Ведь переезд в Украину для меня - не эмиграция, а репатриация", - подчеркнул Фельдблюм.
https://www.facebook.com/feldblyum/posts/1193382367366069
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БАНДИТ ВОЗВРАЩАЕТ ЧАСТЬ НАГРАБЛЕННОГО ЖЕРТВЕ И СТАНОВИТСЯ ЗА ЭТО ДЖЕНТЕЛЬМЕНОМ
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