Меркель и Олланд не будут участвовать в Давосском форуме

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Про це повідомив у Facebook її батько, київський волонтер Річард Горда.
"Київ! Срочно! Пропала донька!!! Катерина Горда. У р-ні вул. Лісківська (Троєщина) 1.01.17. Мобільні мовчать. Може хтось бачив? Ріст 160-165, русяве волосся, очі блакитні, 2001 року народження. Була одягнена в джинси і синю парку, без шапки. Телефонуйте на мій номер: 095-019-40-33", - написав він.
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Ох...где оно...
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Обычно женщины не натягивают. Хотя кто его знает как там у вас в Европах принято.
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