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Материалы по теме:  Президент Трамп
Теги: Маккейн (192) оборона (808) помощь (3110) США (11551) Трамп (387)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп выбрал сторонников Украины кандидатами на должности в оборонном секторе США, - сенатор Маккейн

Сенатор надеется, что будущий президент США поймет, кто такой Путин.

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американцы не могут быть сторониками. Украины..они сторонники США.. надо писать польхователи Украины для того чтобы насолить России.. при СССР была взаимность в этом.. сейчас одностороннее воздействие..не надо фантазировать что США думает о ком то кроме себя..
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Посмотрел к тебе в друзья и сразу поверил Дело в том что США имеют уникальный шанс оторвать Украину от россии , и они будут полными идиотами если не воспользуются ним . Геополитическая ошибка фуйла привела к тому что рашку можно свести до уровня средней региональной державы .
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77 процентов противников россии сейчас при 30 в 2013 говорят сами за себя , что бы там кисель не пел , просрали вы все , валите в Крым . а еще дети растут , которые не знают и не учат русский язык , многоходовочка фуйла однако
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Да нормально все цапа , коли б не гірше , по вашему "не дождетесь " , вы реально оторваны от процессов , происходящих у нас . Вас просто презирают , ненависти нет , только брезгливость .
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Откуда Вам знать про наш здравый смысл , как показала реальность , на многие вещи мы смотрим по разному . Поживем , увидим что у нас получится , 100 лет строили с вами коммунизм и ждали светлого будущего , попробуем построить настоящее попроще ,но для людей .
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И это тоже показатель что мы ушли , езжай в Крым
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Первая умная мысль , можешь еще дописать что при Сталине дрезденский завклубом давно болтался бы в петле , кстати Сталин подписывал мирное соглашение с Бандерой , об этом у вас знают ?
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Ну хоть что то понимаешь , Бандера обычный идеолог типа Суслова , не пойму с чего это фуйло его выбрал во враги , лучше бы уже Шухевича или Мельника взял . Но вред , нанесенный этим выбором врага рашке невозможно оценить , марши бандеровцев в Славянске сам Бандера не ожидал . В общем вы редчайшие бовдуры , все давай пока .
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Не поверишь , но у нас это типа сходить на елку .
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Я хоть и не любитель Сталина, но могу точно сказать что он действовал в интересах народа. (с)

Точно.
А царь ирод,прокуратор понтий пилат,император калигула,фюрер адольф вообще добряками были,каких поискать.
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Ну,да:твой нынешний Сцарь вообще-эталон добродетели,а коба,который "делал для народа"-половину того самого народа в лагерях сгноил,а другую половину голодом вымаривал.
У тебя правильные ориентиры,кацапчег.
Флаг тебе в руки и барабан на пузо.
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так здравому смыслу Трамп чмо и Америка враг ?вы кацы как то определитесь..
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Обама ни разу за 8 лет и близко не подходил к угрозе импичмента в отличие от Трампа .
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Хм , хорошего начальника делает свита и налаженная работа штаба , фули толку от обещаний запустить станцию на Луне и построить Силу Сибири если сперму быков надо завозить с Нидерландов
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Хорошо , берем программу едроссов от 2004 года и смотрим что сделано , ок ?
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То есть программу 2004 года по пунктам не будем разбирать ?
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Как считаешь , страна выполнившая свою экономическую программу на 20 процентов имеет право кого то учить как жить ?
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А может наоборот россию оторвали от Украиньі?
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Реальность за пределами роств отличается от вымышленной , привыкай .
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Ну как бы отрывают меньшую часть , потому так и сказал .
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Обычная , семья , дом , сад , дети , внуки , у вас не получится , вам Асада спасать надо .
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А ведь рф первая признала независимость от Украиньі, да и оторвать от Хлеба всегда можно больше половиньі.
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рфия первой сбежала из совка , это немного разные вещи , контроль за Украиной тем или другим образом она имела всегда .
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Контроль бьіл при януковиче, а при Кравчуке россия с Украиной реально обделалась.
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Первоначальная растерянность и утрата контроля над собственной страной .
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Посвящается кацапам, любивших Трампа
Георгий Мовсесян - Проводы любви
https://www.youtube.com/watch?v=kW9vO9liUZY
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шото тебе\вас сьогодні на пісні тягне...бухий чи що з тобою?
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Ні, просто текст підходить для прощання кацапів із Трампом. А взагалі я багато працював із музикантами.
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Воющий мир исчерпал все ресурсы и теперь будет передышка
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Шо, уже название сменили? «русский мир» на «воющий мир»? Правильно, пусть воют, волки позорные....
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Что бы американцы не имели возможности насолить россии через Украину путену не надо было лезть в Украину. Это же очевидно.
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Кому твоя РФія потрібна ?
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Чтобы насолить России при помощи американцев, путену пришлось лезть в Украину, так точнее.
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А до них только сейчас начинает доходит что они разменяли Крым на возможность стать мировой державой , поэтому такой скулеж стоит .
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Не было у них возможности стать мировой державой и близко.
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Не стоит недооценивать врага , пришел бы кто типа Сталина , за 15 жирных лет поднял бы экономику , США бились бы в истерике . Хорошо что пришел придурковатый тупой гэбист .
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Ну это только если с помощью ГУЛАГов. Да и то, в 21 веке такие методы уже неэффективны.
Сейчас мировой державой может стать только страна с высокотехнологическим производством(помимо всех прочих стандартных атрибутов). Рашкинские же микросхемы размером с булыжник
Но если говорить в отрезе с 2013г., а это уже 13 лет власти Путена, то никаких шансов не было.
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Тут согласен , но насчет ГУЛАГов вы думаете они далеко от них ? Сауды 30 лет назад были пустыней а теперь имеют высокие технологии .
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У Президента США нет "окружения", есть члены его администрации которые обязаны претворять в жизнь политику Президента.
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За время после выборов Трамп уже два раза говорил по телефону с Порошенко, Обама ни разу за 2,5 года.
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Порошенко не играет никакой роли в этих раскладах .
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Я говорил не о роли, а о контактах на уровне президентов. Поскольку цыплят по осени считают, то о "раскладах" поговорим после встречи двух президентов, планируемой на февраль 2017 г.
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Это был секс по телефону, 2 раза
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По телефону - нет. Зато встречались лично.
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"Єдиний шлях знищити Росію - від неї має відійти Україна" Отто фон Бисмарк
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп выбрал сторонников Украины кандидатами на должности в оборонном секторе США, - сенатор Маккейн
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