Трамп выбрал сторонников Украины кандидатами на должности в оборонном секторе США, - сенатор Маккейн

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Точно.
А царь ирод,прокуратор понтий пилат,император калигула,фюрер адольф вообще добряками были,каких поискать.
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У тебя правильные ориентиры,кацапчег.
Флаг тебе в руки и барабан на пузо.
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Георгий Мовсесян - Проводы любви
https://www.youtube.com/watch?v=kW9vO9liUZY
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Ответ: МакКейнам СЛАВА !!!
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Сейчас мировой державой может стать только страна с высокотехнологическим производством(помимо всех прочих стандартных атрибутов). Рашкинские же микросхемы размером с булыжник
Но если говорить в отрезе с 2013г., а это уже 13 лет власти Путена, то никаких шансов не было.
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