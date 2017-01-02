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Теги: Обама (1585) США (11551) Трамп (387)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Обама выступит с прощальной речью 10 января

Президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января, чтобы подвести итог своему пребыванию в должности и поблагодарить своих сторонников.

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Интересно, он путина Хуйлом, официально, назовёт?
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уже сможет.. но это будет полуофициально...
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На бумаге - в письме к конгрессу и сенату ! Обнять и плакать!
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Весь социализм Обамы надо отменить. Это правильно. И вам, в Украине не болеть.
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Во как... Психи в дурке тоже окружающих больными считают.
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Не знаю. Наверно нет. можешь на экскурсию сходить. Практически все психи очень социализированы. У них болезненное чувство социальной несправедливости.
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Во, блин! Опять у вас в дурдоме медсестра бухает! А за интернетом никто не следит!
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Гениально, в десяти словах 6 ошибок :D

Да, у Обамы были неверные шаги. А кто ты? Как шакаленок иcподтишка тявкаешь.
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Ну так я об этом. А что не правильно. В чем ошибка.
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А "не верный шаг" :D

Орфографией пользоваться умеешь?
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А как правильно. У меня правильно. Можешь писать по твоему. Или идите и пишите та, где вам намордник оденут за каждое слово.
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Даже свой русский ты не знаешь. "Не верный шаг" - "неверный" пишется вместе.

"Из под тишка" пишут только двоечники-второгодники. По-русски "исподтишка"
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Нет. В твоем примере одно слово. И оно пишется, как у тебя. А у меня три слова, и они пишутся, как я написал. Ты наверно Кацап, и поэтому портишь мне настроение.
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Ясно! Ты прочитал 3 книги. Букварь, другую и синюю
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И то не помнит в какой из них Анна Каренина бросила Муму под поезд !
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Тишка - надо писать с большой буквы ! Уменьшительно-ласкательное от имени Тихон!
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Вся казламордия в ожидании "спасительного Трампа".
Я уже начинаю думать , что кацапия это земли Америки, там все зависит от американских президентов! Надо срочно провести референдум.
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За якими ознаками Ви робите такі висновки? Які у Вас аргументи, документи, крім ваших слів? .
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Да очевидные , кроме безмозглой кацапни.
За бандерівську мову, разжую , так и будь.
Плохо 6не к президенту и властям , а к Обаме. Надежда на улучшения - все , к Трампу .
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Так, где конкретно Вы такое чулы, что безмозглые кацапы россияне обожнюють Трампа? Дайте хотя один або два примера.
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Обожнювать кацапы никого не умеют, умеют -сцаться.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил отпраздновать победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Глава фракции заказал банкет, который обошёлся, по данным Лайфа, в 100 тысяч рублей. Для сотрудников Жириновский купил 132 бутылки шампанского и предложил партийцам выпить за перемену политического курса в США.
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С Жириновским действительно, факт на лицо. Я и видел, но забыл. Спасибо.
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Та ты шо ,лышенько то вин без ока ! А баби в сели казали шо вин хромая утка !
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Уррряяя ! С 11 января бараки на мокшандии засияют чистотой !
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С удовольствием послушаю его выступление. Прощальное.
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Ну скажем так , судя по голосам за Клинтон более 50 процентов американцев нормально к нему относятся , какой наш президент на момент ухода имел такую поддержку ?
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Так я не американец. И становиться им не собираюсь. А Грузию я никому из мировых политиков не прощу. Там всё началось. Вся эта гибридная муйня.
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Обама так красиво уходит. Некоторые товарищи заклеймили его " хромой уткой"... а он такую лебединую песню исполнил в виде пинка параше под зад.. шо параша Ее ещё годы помнить будет.
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Пусть идёт е.ени матери со-своей страусиной политикой ! Повзволил диктаторам во-всём Мире борзеть не по детски !
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кацап, выплюнь шишку изо рта..
тебе то какая разница хто будет сцать в твоем подъезде трамп или обама?
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При Трампе начнут срать и перстанут убирать ! А это уже страшно !
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Чето рано он расслабился. Или он совсем из политики уйти собрался?
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Да кому нужна такая политика с вечной озабоченностью , пусть идёт .
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Мuд Роисси ретвитнул(а)

Уголок циника ‏@cynicarea 5 ч5 часов назад

Для нации,
которая неспособна повторить айфон,
или полёт на Луну,
вполне естественно хвастаться тем, что она может повторить мировую войну.
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Newsonline24 ‏@newsonline24com 47 мин.47 минут назад
Война в Украине и Сирии произошли именно при Обаме, политика "умиротворения" Путина не сработала #newsonline24 #news http://newsonline24.com.ua/vojna-v-ukraine-i-sirii-proizoshli-imenno-pri-obame-politika-umirotvoreniya-putina-ne-srabotala-borovoj-2 …
За последние три года Украина ощутила на себе политику предательства со стороны Запада. Аннексия Крыма, война на Донбассе - это в том числе результат бездействия США.





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Он прежде всего американец , ну не захотел втягивать США в войну , поставьте себя на его место , тяжелое решение в принципе .
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Прежде всего Рашка, Великобритания и США подписали будапештский меморандум о целостности Украины, когда та отказывалась от ЯО... Кинули все...
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Кинули согласен , но когда на кону жизнь своих сограждан , не могу их осуждать . Наши проблемы это наши проблемы .
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Кинули конечно . И даже сейчас норовят санкции ослабить . Украине нужно восстановить ядерный потенциал и более никому не доверять .
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кацы, а славно вам чечены ввалили 1.01.95)) А теперь вы кадырке взлизываете уд срамной - сюр какой-то))
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от якщо чесно. то геть до сраки що він скаже... падло зброю нам недав і хуйлу дозволив знищити частину сирії. і тільки в кінці це гівно почало щось робити проти підерації.
але в світову історію він ввійде як перший президент штатів-нігер і як слизняк при якому штати почали втрачати свою світову міць
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Ліщук Андрій - 100% ....можно хотя бы вспомнить его эмбарго на поставку Украине летального оружия... Поставка пары радарных комплексов это мелочь в сравнении с гарантом целостности Украины после отказа от ядерного оружия... Литва больше помогла...
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ну и что? а вообще мне нравился этот ниггер, из всех президентов США он самый красивый и высокий, и кажется умным, ну не Буш же с глазами на носу и дурной мажор или Клинтон типичный американец с тяжёлым подбородком и невыразительным лицом( кто там у них ещё, Никсон тоже самое, больше не вспомню сразу совсем давних я не считаю там же их было много и то было давно, Рейган, видела фото в каком то журнале, он актёр был, в молодости был смазливый но года его не украсили понятное дело, такой тип красиво не стареет, как Шон Конери например и что из актёра за Президент, он сыграл эту роль наверное.. а
а. теперь вот это фе( Трамп, он и некрасивый и по-поведению видно что гамно хорошее но опять типичный американец воплощающий в себе всё то паганое что есть в Америке
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Ну как то так ..
Только тупой Буш (сынок ) как узнал что в Ираке ,чуркестановцы начали топтать коврики с портретом его папаши , Буша (папу)) То и без промедления отомстил за папулю..да так , что еще десятки лет иракцы будут истреблять друг друга..
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Хороший был президент. Как бы следующий не подвёл.
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Последний поцелуй после жаркого лета Ты может быть один так почувствовал это .
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Ну за оставшиеся дни , он еще пару домов в расее может обгадить ..а то и ядерную войнушку устроить)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОбама выступит с прощальной речью 10 января
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