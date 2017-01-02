Обама выступит с прощальной речью 10 января

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Да, у Обамы были неверные шаги. А кто ты? Как шакаленок иcподтишка тявкаешь.
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Орфографией пользоваться умеешь?
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"Из под тишка" пишут только двоечники-второгодники. По-русски "исподтишка"
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Я уже начинаю думать , что кацапия это земли Америки, там все зависит от американских президентов! Надо срочно провести референдум.
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За бандерівську мову, разжую , так и будь.
Плохо 6не к президенту и властям , а к Обаме. Надежда на улучшения - все , к Трампу .
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил отпраздновать победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Глава фракции заказал банкет, который обошёлся, по данным Лайфа, в 100 тысяч рублей. Для сотрудников Жириновский купил 132 бутылки шампанского и предложил партийцам выпить за перемену политического курса в США.
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https://www.youtube.com/watch?v=PJAsKMfO81o
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тебе то какая разница хто будет сцать в твоем подъезде трамп или обама?
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Уголок циника @cynicarea 5 ч5 часов назад
Для нации,
которая неспособна повторить айфон,
или полёт на Луну,
вполне естественно хвастаться тем, что она может повторить мировую войну.
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Война в Украине и Сирии произошли именно при Обаме, политика "умиротворения" Путина не сработала #newsonline24 #news http://newsonline24.com.ua/vojna-v-ukraine-i-sirii-proizoshli-imenno-pri-obame-politika-umirotvoreniya-putina-ne-srabotala-borovoj-2 …
За последние три года Украина ощутила на себе политику предательства со стороны Запада. Аннексия Крыма, война на Донбассе - это в том числе результат бездействия США.
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але в світову історію він ввійде як перший президент штатів-нігер і як слизняк при якому штати почали втрачати свою світову міць
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а. теперь вот это фе( Трамп, он и некрасивый и по-поведению видно что гамно хорошее но опять типичный американец воплощающий в себе всё то паганое что есть в Америке
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Только тупой Буш (сынок ) как узнал что в Ираке ,чуркестановцы начали топтать коврики с портретом его папаши , Буша (папу)) То и без промедления отомстил за папулю..да так , что еще десятки лет иракцы будут истреблять друг друга..
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