В Польше задержали 28 участников беспорядков, возникших после убийства молодого человека мигрантами

Юлія Шевченко e839ec7d
, Лилия Стацкая
, Sirozha Sergeeff
, Чубака
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Ольга Панченко
, SergeLi
, Иванков
, Мыкола Соборный
, Maxim Ak-Murza
, Vedana
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, adam smit
, Данко Сердечный
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, сирень 3bd64252
, Одессит и Горжусь Этим
, alks
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Бислан 2004
, Ринат Амедов
, МГМ
, Zoya Sakovich
, Игорь 984
, Микола Думич
, San Salamon bb836f6c
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, Икс Неизвестный
, NNN
, George Dok
, Murlin Murloff
, Yuri Kyrychynskyi
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Чертяка Вредная
, sea dog
, Шенборн
, Антиидиот
, Сергей Коваленко 9044b06d
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, opus
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, Vladimir4400
, Dzmiter
, чтец
, Oljik
, Владимир Войтенко 8c208ba4
, Tatyana Pomolova
, Крокодил Гена
, nik ukr 21c34e5d
, птах
, Yurii Sliusarchuk
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, буков
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, Fredi Kruger
, Александр Харьковский
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, ingrid
, Gulfiliz Zorlu
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, igor555 ab2700df
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, jgbjhgdlnbklcbndhd
, Dima30
, Alter Nator
, uegfybyf
, Valentin Kornilov
, Stuart Pearce
, Антип61
, Supple Vine
, Холодний яр fa47603e
, Виктор8864
, sulima ivan
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, оззи
, _____YKROP_____
, Лео Кот
, Berko Berko
, НБ
, Саша-UA
, Герхард Шрёдер
, Крымваш и лугандония впридачу
, Лёва Паливода
, Иван Афанасьев
, Дорогой Я
, Aleks_15
, soren
, Rn Il
, Ольга_К
, Audriud Otviortek
, East Clintwood
, Alexander Pronin
, Руслан Рубин e2450f2d
, Mr__Pitkin
, Разсмеши смешного
, Натёчный лёд
, Мария Иванова d926330d
, Ольга Горбунова
, Glork
, серджио def6ff91
, Юра Волков
, Dima Babak
, Андрій Жагун
, malachivo
, _13_
, Илья Ильин e75eb129
Maxim Ak-Murza, SergeLi, Мыкола Соборный, Чубака, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, МГМ, Vedana, Андрей Лунёв f3aa6aac, alks, Иванков, Икс Неизвестный, San Salamon bb836f6c, Sirozha Sergeeff, Murlin Murloff, Zoya Sakovich, NNN, opus, Александр Пушкин 7b40c3f0, sea dog, adam smit, Великая Исландия, Yurii Sliusarchuk, буков, nik ukr 21c34e5d, HugeMug, orange fox, Tatyana Pomolova, Fredi Kruger, птах, Громодянин, Андрей Шевченко 73396fdd, 5 копійок, Laslo Gogovats, Крокодил Гена, Прохожый, jan pobokov, Ali Hasan, Elena Italenna, Елена Курносова, Alexandr Slavich, Лилия Стацкая, Сергей Коваленко 9044b06d, Геннадий Медведев 4e590f22, Neutral13, Alter Nator, Форум123456789, Ринат Амедов, Stuart Pearce, НБ, Damon Smith, Лео Кот, сирень 3bd64252, igor555 ab2700df, Натёчный лёд, Colt, Zaporozec, Aleks_15
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http://mirpolitiki.net/politika/ukraina-budet-prinimat-siriiskix-bezhentsev-16112015.html
Просто, время проходит и мы уже не помним, что было вчера.
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или просто быдло?
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https://realist.online/article/dengi-i-veter-chto-proishodit-s-novym-punktom-dlya-bezhencev-v-yagotine
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а у нас бы назвался героем АТО и ушел бы безнаказанным
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оно уже все ветки обгадило.
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ПРОЩАНИЕ С КОЗАКОМ (ФОТО)
Jan. 2nd, 2017 at 2:28 PM
Сегодня в Киеве прощались с защитником Украины, Леонидом Проводенко, известным как Козак, погибшим накануне Нового Года в районе Крутой-Балки и над телом которого глумились "бравые ополченцы".
Попрощаться с героем пришли сотни киевлян. Причем, многие из них его даже не знали. Но они здесь, не смотря на продолжающиеся праздники. Праздники не для всех. И каждый из пришедших понимает, что именно благодаря таким как Козак, благодаря той цене, которую они платят на передовой, мы не знаем ужаса "русского мира". И память о подвиге наших защитников будет жить вечно в наших сердцах.
И не могу не сказать пару слов антагонистам. На фото настоящие люди, настоящая скорбь, настоящее почтение. Не купленные на пару часов напастаять с фотографией неизвестного мужика на палке и установкой всем говорит, что это мой дед, защищавший родину на Куликовом поле. Героев провожают в их последний путь с достоинством. С честью. Ибо они того достойны, в отличие от свинособак, которых стыдливо закапывают под покровом ночи на окраине сельского кладбища и имена которых старательно скрывают.
Вот и вся разница между нами. Хотя, разве нейроны, нещадно убиваемые боярышником, могут это осознать? Сомневаюсь. Да и не важно. Главное, что мы чтим наших защитников.
Герої не вмирають!
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Зазгромили - так им и надо, плюс посадить в польскую тюрьму, сообщив, за что.
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Это только цветочки если всем Миров не остановим эту рашистскую заразу, расползающуюся по всему адекватному Земному шару.
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В Институте Склифософского, куда доставили Собянина, ему отказались накладывать швы, потому что у градоначальника не оказалось при себе полиса. К тому же у оставшихся после сокращения двух врачей заканчивалась смена. "Его просто вынесли за ворота и закрыли дверь. Без полиса мы медицинскую помощь не оказываем, нас за это премии лишают", - пояснили Интерсаксу врачи Института скорой помощи на условиях анонимности.
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а б в г д е я?..
* * *
В ответ на высылку своих дипломатов, Россия вышлет в США детей российских чиновников.
А я б так (В ответ на высылку своих дипломатов, рОсссея вышли в ответ борт для самовывоза) А то якось "снисходительно" по відношенню Вигляда
* * *
Если нынче показать "Голубой огонёк" за 1995 год, подвоха никто не заметит.
Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.
Що є то Є... Совекодрочам присвячується кожного року на Інтері П.С. А шо-Б Ви всі ПО-здихали совкодрочіііі...
* * *
Моя девушка сказала, что я самый ревнивый из всех кого она знает. Я так и думал, что она знает кого-то ещё.
Ось тільки щодо Українки, я такого не зустрічав!
* * *
Неожиданно найденный клад сорвал похороны.
А де Де саме :D
* * *
С надрывным криком "а могу себе позволить!" Геннадий оторвал два листочка от рулона и сложил пополам.
* * *
Вам не кажется странным, что только верующие бывают одержимы дьяволом, а атеисты нет?..
* * *
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.Самый сок!
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