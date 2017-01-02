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Теги: беспорядки (310) мигранты (450) Польша (3542)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Польше задержали 28 участников беспорядков, возникших после убийства молодого человека мигрантами

Прокуратура польского города Элк предъявила гражданину Туниса обвинение в убийстве 21-летнего местного жителя, которое произошло в новогоднюю ночь в одном из заведений города.

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А кто там предлагал расселять беженцев в Украине?
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Нравится кацапская привычка забывать корни проблем , не полез бы педофил на Ближний Восток сидели бы беженцы дома .
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Так он же вроде полез туда только в прошлом году (точнее, уже в позапрошлом), а проблема беженцев началась еще где-то в 12-13.
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Началась и усугубилась это разные вещи , вторая мировая тоже началась в 1939 , как не видно плач в советских газетах того периода .
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да,но если бы хуило не полезло в Сирию,то Асад уже давно закончил бы как Каддафи,всё к тому шло. ну и ,саатвесна,бешенцы бы перестали оттуда валить,а уже сваливших потихоьку бы начали назад восвояси высылать в связи с окончанием войны.а так - конца и края не видно этой всей фигне с бешенцами
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Так год уже по твоим ссылкам, как наплыв сирийских беженцев в Украину. Ай-я-яй. Никто правда их не видел, включая тех фейкомётов, которые рассказывали о построенном для них целом чуть ли не городке в Яготине. Вони было на весь UA-сегмент интернета. А уж запоребриковые как в говно исходили - мама родненькая! И что? И где?
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Скоро и в Киеве так будет, в последнее время товарищи с Востока и с Африки встречаются все чаще и чаще.... Интересно, кто их сюда завозит?
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буков - Мустафа своих пуштунов - родственников завозит..., а по Киеву чернокожих валом сейчас... - кто в Киев приезжает время от времени (я тоже), почти все замечают, что количество их быстро растет...
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Ну не знаю , принимайте меры , мы у себя вывели еще 15 лет назад , даже есть захоронения нохчей по 20 рыл , решили на таможне пошалить , так и пропали с концами .
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буков - ну да, Киевлянам пора уже и задуматься пока не поздно совсем будет...
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Тяжело обговаривать проблему не видя ее , у нас нет проблем с мигрантами , даже на базарах .
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В основном все мирно живут, полно смешанных браков. С китайцами, азербайджанцами, арабами, индусами...часто легче разговаривать чем с местными алкашами.
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Действительно, не известно кто их сюда завозит. Особенно это удивительно жителям Яготина (Киевская обл.).
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На мокшандии неизвестно пишется слитно , не знаете русского пишите на родном
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Вообще-то, есть два разных типа написания, в зависимости от смысла.
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Докажите , напишите пример где неизвестно пишется раздельно ?
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Твое мнение мне не известно, а непонятно. Катит пример?
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Помогу , Раздельно пишется "не известно" в сочетании с наречиями "еще", "с тех пор", "пока" и "уже
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а это в тебе счас говорит историк или экономист?
или просто быдло?
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Два выша имею , но я историк и экономист , читаю много , вы все равно не знаете что это такое .
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Спустя девять месяцев после протестов в Яготине новый и самый большой в Украине пункт временного размещения беженцев (ПВРБ) так и не открылся.



https://realist.online/article/dengi-i-veter-chto-proishodit-s-novym-punktom-dlya-bezhencev-v-yagotine
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Ну и правильно, что убили. Надо платить за покупку. Кто тут свинья.
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дибільна ситуація ( не заплатив за бухло і вбили...) може призвести до масових безпорядків по всій польщі. а там наших один лям -- і це тільки офіційно.
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Благородные шляхтичи из Туниса вершат правосудие Линча.
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Хоть поляки показали что толерантность еще не завоевала всю Европу , респект хлопцам .
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погибший заказал в баре две бутылки спиртного и попытался уйти, не заплатив.Источник: http://censor.net.ua/n421986

а у нас бы назвался героем АТО и ушел бы безнаказанным
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В Мухосранске. Иркутские от боярышника полегли.
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Хотел так написать , но оно сейчас скажет что живет в Ровно .
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А мы так сразу ему и поверим... :D
оно уже все ветки обгадило.
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Не , то был какой то Якимчук , это часто тут лазит .
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У вас бы хлебнул боярышника и помер в блевотине.
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Вся суть этих дикарей: за словесное оскорбление или мелкую бытовую проблему они готовы убить человека. Пусть едут обратно в свою Африку, в свои страны и там живут по таким законам.
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Т.е. в Польше уже побеждена бытовуха и поляки перестали убивать поляков по пьяни или по еще какой хрени? А тут понимаешь налетели черномазые и начали валить их направо и налево? Так что-ли? Может в Украине этого нет? А нет, вроде проскакивала новость в декабре, что таксиста за 50 гривен вальнули, ну это же ничего, а там понимаешь черножопые нелюди заполонили белую Европу и режут всех. По факту этой обычный шовинизм.
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Путь Истины причудлив и извилист. Вот и до Польши добрались НКВД-шные провокаторы, пытаясь вызвать беспорядки против мигрантов.Первая провокация была против поляка, который, якобы, был за рулем фуры в Берлине, и тунисца, который его, якобы, зарезал.Рулит НКВД пока что.
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везде, где появляются "мигранты", появляются проблемы
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Одесит чітко підмітив
ПРОЩАНИЕ С КОЗАКОМ (ФОТО)
Jan. 2nd, 2017 at 2:28 PM

Сегодня в Киеве прощались с защитником Украины, Леонидом Проводенко, известным как Козак, погибшим накануне Нового Года в районе Крутой-Балки и над телом которого глумились "бравые ополченцы".

Попрощаться с героем пришли сотни киевлян. Причем, многие из них его даже не знали. Но они здесь, не смотря на продолжающиеся праздники. Праздники не для всех. И каждый из пришедших понимает, что именно благодаря таким как Козак, благодаря той цене, которую они платят на передовой, мы не знаем ужаса "русского мира". И память о подвиге наших защитников будет жить вечно в наших сердцах.
И не могу не сказать пару слов антагонистам. На фото настоящие люди, настоящая скорбь, настоящее почтение. Не купленные на пару часов напастаять с фотографией неизвестного мужика на палке и установкой всем говорит, что это мой дед, защищавший родину на Куликовом поле. Героев провожают в их последний путь с достоинством. С честью. Ибо они того достойны, в отличие от свинособак, которых стыдливо закапывают под покровом ночи на окраине сельского кладбища и имена которых старательно скрывают.
Вот и вся разница между нами. Хотя, разве нейроны, нещадно убиваемые боярышником, могут это осознать? Сомневаюсь. Да и не важно. Главное, что мы чтим наших защитников.
Герої не вмирають!


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Если бы просто отметелили - нормально, так ему и надо, но убивать?!!
Зазгромили - так им и надо, плюс посадить в польскую тюрьму, сообщив, за что.
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"По информации телеканала TVN24, погибший заказал в баре две бутылки спиртного и попытался уйти, не заплатив", - это бытовуха, а не расизм.
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Россия еще наделает полякам и всему миру проблем с этими своими созданными кремлём арабскими иммигрантами.
Это только цветочки если всем Миров не остановим эту рашистскую заразу, расползающуюся по всему адекватному Земному шару.
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пацаны, это бот - "Мир", "Земной шаро" - влажные пуканские мечты о доминировании и господстве. Рабы, куле))
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Альо, ник Laslo Gogovats ты идиот или просто недалёкий предурок ?
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Президент Порошенко вручив нагороди бійцям прямо на передовій!

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Во, придурок! Заказал два бутыля... скока выпил- История умалчивает... И сваливать. Хе-хе-хе, детка... Это тока я, выпив 2 бутыля- способен к правильным телодвижениям. И даже- за руль. Но!!!! Тихонечко-тихонечко! И, при этом- по честному расплатившись.
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мда, бухое за руль, типа пацан...Скоко вас долпоебов опасных шатается вокруг. Драйвера трезвого не пробовало вызывать?
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Пробовал. Не волнуйся. Ни единого ДТП, с 1984-го. Так... крадусь потихонечку, до гаража, придурок... Не более 30-ти/40-ка км/ч. И- почти всегда- залетаю! Ну. мусорам. Они эту скорость- хавают моментально. А яж- Честный и Хороший... более- не могу... Ибо- с понятиями.
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шо, лайканул? Стыдно стало? Будешь в след раз бухой - за руль не садись и все дела))
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Сергея Собянина избили на Патриарших прудах. "Он приехал в тельняшке и сделал замечание десантникам, которые там писали. А потом не смог ответить на их вопрос, в каком полку проходил службу и сколько прыжков совершил. Мэра подвело незнание названий современных парашютных систем и десантной эстетики", - пояснил источник в окружении Собянина. Он добавил, что охрана мэра не смогла ему ничем помочь, потому что "он реально нес пургу, чо мы будем впрягаться за ряженого".
В Институте Склифософского, куда доставили Собянина, ему отказались накладывать швы, потому что у градоначальника не оказалось при себе полиса. К тому же у оставшихся после сокращения двух врачей заканчивалась смена. "Его просто вынесли за ворота и закрыли дверь. Без полиса мы медицинскую помощь не оказываем, нас за это премии лишают", - пояснили Интерсаксу врачи Института скорой помощи на условиях анонимности.
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Коротко
а б в г д е я?..

* * *
В ответ на высылку своих дипломатов, Россия вышлет в США детей российских чиновников.
А я б так (В ответ на высылку своих дипломатов, рОсссея вышли в ответ борт для самовывоза) А то якось "снисходительно" по відношенню Вигляда

* * *
Если нынче показать "Голубой огонёк" за 1995 год, подвоха никто не заметит.
Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.
Що є то Є... Совекодрочам присвячується кожного року на Інтері П.С. А шо-Б Ви всі ПО-здихали совкодрочіііі...

* * *
Моя девушка сказала, что я самый ревнивый из всех кого она знает. Я так и думал, что она знает кого-то ещё.
Ось тільки щодо Українки, я такого не зустрічав!
* * *
Неожиданно найденный клад сорвал похороны.
А де Де саме :D
* * *
С надрывным криком "а могу себе позволить!" Геннадий оторвал два листочка от рулона и сложил пополам.

* * *
Вам не кажется странным, что только верующие бывают одержимы дьяволом, а атеисты нет?..

* * *
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.Самый сок!
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визы со всеми недоразвитыми странами,срочно,с рашкой первой
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Есть такое на уровне подозрения что поляки и к украинцам относятся как к мигрантам.
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Зачем стеснятся слова расист?Если кто- то не любит негров или арабов- он имеет на это полное право,тем более у себя дома.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Польше задержали 28 участников беспорядков, возникших после убийства молодого человека мигрантами
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