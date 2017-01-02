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Теги: животные (756) природа (225) фото (2429) фотоконкурс (34)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Лучшие фото дикой природы 2016 года, - The Guardian. ФОТОрепортаж

Издание The Guardian опубликовало лучшие фотографии дикой природы, сделанные в 2016 году.

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Не оставляйте детей одних - птицы разные бывают ВИДЕО
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Да политика иногда задолбывает, хочется насладится чем-то прекрасным. Спасибо Цензор, классные фото.
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Богатые фото и за каждой стоит большой труд.
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Такое не забудешь-я из ствола трубку для родника делал. Там 3/4 дюйма.
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К тебе давно нет, ибо цена твоим знаниям и ответам-"ноль".
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Сахалин - оккупированная территория.Даже при совке сахалинцы Остров раиссей не считали.
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Не надо тут за запахи...На Сахалине масса Украинских географических названий,а сам Остров при совке был голимым интернационалом,от стран Балтии до Кореи - всех там можно было встретить.Особенно много среди "заболевших Сахалином" было как раз Украинцев.
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Я знаю за Сахалин тоже, у меня бабуля там жила. Знаю что зимы там не холодные, климат влажный, зато зимой снега столько сыпет, что домов не видно.
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Угу,в детстве после пурги со снегопадом из окон 4 этажа в сугробы прыгали - до земли не доставали.
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ніхрена ж у тебе клубніка !
пришли пару пасинків на розсаду!
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Это мелковатый, трубка растёт на Курилах до 4метров, а сам лопух бывает в диаметре больше метра
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Угу,он в тайге,без ветра и во всей этой влажности вообще растет как перепуганный.Под такими зарослями гадюки любят тусоваться,кстати.
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схиляю свою дурну репалку перед ЦЕНЗОРОМ!. просто БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мені дуже сподобалось.
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Спасибо редакции. Это гораздо лучше, чем ДТП.
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Давай Украинскую природу выкладывай,лентяй
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То вони нас Українців ще, не спитали про кого-ЩО (вотофак!!!) зняти
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Виступає у парламенті представник правої націоналістичної партії.
Тема доповіді - про екологію.
- Шановні колеги, ну що ж це так твориться? Дерева сохнуть, ріки міліють...
Скоро не буде де втопити чи повісити москаля.
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красивые фотки, кроме полуразложившегося медведя
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вот спасибо, сразу видно, что у вас развито чувство прекрасного )
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В обнаженном виде лучше бы смотрелась на лоне природы.
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это совсем другая тематика - эротическое фото))
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А что с мишкой? Устал по тундре поросят гонять?
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Олег Леусенко (oleg_leusenko) пише,
2016-12-22 22:12:00Попередні Share НаступніПочему не стоит ехать в Украину: 49 причин Очень сильный иронический материал опубликовал портал I Go to World.

http://oleg-leusenko.livejournal.com/5939362.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
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И вот, сидит в кремле большевистская зараза и только и мечтает о том, как это все или захватить, или уничтожить.
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как раз по теме), что захватить, мир? может быть но навряд, а почему большевистская, ну не знаю..
в России давно нет большевиков там капиталистический строй, у многих из верхушки с западными партнёрами по бизнесу хорошие взаимовыгодные отношения не смотря на санкции и все они во главе с президентом России (который не один всё решает) меньше всего заинтересованы в "восстановлении СССР" и тд.
у них вообще возник разброд и шатание диаметрально противоположное, пропаганда кривая, - одни хотят восстановления Союза и им это подогревали, но другие за восстановление Российской империи и им тоже подогревали, в веру царя ударились) в общем прикольно получается
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Обезьянка, висящая на 2ух чужих хвостах убила)
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Дикий конь на Черной горе в Белфасте, Северная Ирландия, 15 января 2016 года
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Овцы стоят в глубоком снегу в графстве Дербишир, 4 марта 2016 года
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К предлыдущей фотке.
Дерущиеся олени на реке Боу в Национальном парке Банф в Канаде. Этот снимок, сделанный фотографом Робертом Соммером (Robert Sommer), стал победителем конкурса Royal Society of Biology Photographer of the Year 2016.
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тигрусики считают ,что человеке состоит на 100% из еді..)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛучшие фото дикой природы 2016 года, - The Guardian. ФОТОрепортаж
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