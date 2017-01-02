Российский "Аэрофлот" запустил ежедневные рейсы из Сочи в оккупированный Крым

Юлія Шевченко e839ec7d
, Лилия Стацкая
, Sirozha Sergeeff
, Чубака
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Ольга Панченко
, SergeLi
, Иванков
, Мыкола Соборный
, Maxim Ak-Murza
, Vedana
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, adam smit
, Данко Сердечный
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, сирень 3bd64252
, Одессит и Горжусь Этим
, alks
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Бислан 2004
, Ринат Амедов
, МГМ
, Zoya Sakovich
, Игорь 984
, Микола Думич
, San Salamon bb836f6c
, Наталія Вікторівна
, Икс Неизвестный
, NNN
, George Dok
, Murlin Murloff
, Yuri Kyrychynskyi
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Чертяка Вредная
, sea dog
, Шенборн
, Антиидиот
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Ali Hasan
, Zaporozec
, Сергей Иванофф
, opus
, Прохожый
, Vladimir4400
, Dzmiter
, чтец
, Oljik
, Владимир Войтенко 8c208ba4
, Tatyana Pomolova
, Крокодил Гена
, nik ukr 21c34e5d
, птах
, Yurii Sliusarchuk
, Великая Исландия
, буков
, Damon Smith
, Fredi Kruger
, Александр Харьковский
, HugeMug
, jan pobokov
, Громодянин
, orange fox
, Leonid Hammer
, Франческа
, Эдвардд
, Ivan Lozowy
, Иван Иванов 1f0e171f
, 5 копійок
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Василий Терешко
, Valery Greff
, Sergei Flystone
, Neutral13
, Laslo Gogovats
, Игорь Карпов
, Сергей Дубец
, Игорь Карпушин
, Форум123456789
, Alexandr Slavich
, ingrid
, Gulfiliz Zorlu
, курвиметр
, vassa0103
, igor555 ab2700df
, владимир грищенко
, Люцифер
, Володимир Мик
, Егор Соболев
, аркадий гайдар 28fba380
, ЮРИЙ РУСИЧ
, Colt
, Елена Курносова
, Elena Italenna
, Геннадий Медведев 4e590f22
, jgbjhgdlnbklcbndhd
, Dima30
, Alter Nator
, uegfybyf
, Valentin Kornilov
, Stuart Pearce
, Антип61
, Supple Vine
, Холодний яр fa47603e
, Виктор8864
, sulima ivan
, фашизд
, Овощерезка Обыкновенная
, оззи
, _____YKROP_____
, Лео Кот
, Berko Berko
, НБ
, Саша-UA
, Герхард Шрёдер
, Крымваш и лугандония впридачу
, Лёва Паливода
, Иван Афанасьев
, Дорогой Я
, Aleks_15
, soren
, Rn Il
, Ольга_К
, Audriud Otviortek
, East Clintwood
, Alexander Pronin
, Руслан Рубин e2450f2d
, Mr__Pitkin
, Разсмеши смешного
, Натёчный лёд
, Мария Иванова d926330d
, Ольга Горбунова
, Glork
, серджио def6ff91
, Юра Волков
, Dima Babak
, Андрій Жагун
, malachivo
, _13_
, Илья Ильин e75eb129
Maxim Ak-Murza, SergeLi, Мыкола Соборный, Чубака, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, МГМ, Vedana, Андрей Лунёв f3aa6aac, alks, Иванков, Икс Неизвестный, San Salamon bb836f6c, Sirozha Sergeeff, Murlin Murloff, Zoya Sakovich, NNN, opus, Александр Пушкин 7b40c3f0, sea dog, adam smit, Великая Исландия, Yurii Sliusarchuk, буков, nik ukr 21c34e5d, HugeMug, orange fox, Tatyana Pomolova, Fredi Kruger, птах, Громодянин, Андрей Шевченко 73396fdd, 5 копійок, Laslo Gogovats, Крокодил Гена, Прохожый, jan pobokov, Ali Hasan, Elena Italenna, Елена Курносова, Alexandr Slavich, Лилия Стацкая, Сергей Коваленко 9044b06d, Геннадий Медведев 4e590f22, Neutral13, Alter Nator, Форум123456789, Ринат Амедов, Stuart Pearce, НБ, Damon Smith, Лео Кот, сирень 3bd64252, igor555 ab2700df, Натёчный лёд, Colt, Zaporozec, Aleks_15
Всего на сайте: 196 писателей
Ответить
Почему не Ту-154?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ВАСУ отменил штраф "Аэрофлоту" за рейс в аннексированный Крым
Российская компания добилась повторного разбирательства.
Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу и отменил решение предыдущих инстанций о взыскании с российского "Аэрофлота" штрафов за полеты в аннексированный Крым. Дело отправлено на повторное рассмотрение в первую инстанцию.
Такое решение было принято 21 июля 2015 года.
Судебное рассмотрение касается одного полета, который был выполнен "Аэрофлотом" 12 марта 2014 года без разрешения Украины и заявки на использование воздушного пространства аэродрома "Симферополь" (рейс AFL1821). 16 июня Государственная авиационная служба наложила на авиакомпанию штраф в размере 136 тысяч гривен. "Аэрофлот" не согласился с ним и подал на ведомство в суд.
Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд признали, что российская авиакомпания нарушила правила и порядок использования воздушного пространства Украины, однако коллегия ВАСУ частично не согласилась с их выводами.
ВАСУ считает, что ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции не проверили обстоятельства кастельно "подтверждения допущения истцом правонарушений, указанных в протоколе о правонарушении и в оспариваемом постановлении, принятом на основании материалов о правонарушении".
Напомним, что с 12 марта в связи с оккупацией Крыма Украина запретила полеты на полуостров. Аналогичные запреты ввели Европейская организация по безопасности полетов (Eurocontrol) и Международная организация гражданской авиации (IKAO).
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"В стабилизаторах Sukhoi Superjet 100 обнаружили дефект
Пруф http://www.interfax.ru/russia/542843
"Эхо" сообщает, что осмотр выявил дефект в нескольких машинах. Их эксплуатация приостановлена и отменен ряд рейсов.
Странно. Хотя лучше, если возникнет ЧС по этой причине.
опубликовано: 24.12.2016 17:39"
Щасливого плавання! 1000 футів під килем!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У Косові на Івано-Франківщині працює фірма, яка в липні 2015 року повним ходом клепала хлопавки з триколором, коли косівські хлопці гинули на війні проти Росії.
У магазині "Фуршет" у Кропивницькому продають хлопавки із російським Дідом Морозом, виготовлені в місті Косів Івано-Франківської області. Про це розповів користувач Facebook Андрій Малик.
Він розповів, що придбав у магазині кілька хлопавок для сина. "Не особливо розглядаючи, взяв з десяток і поїхав додому. І ось через деякий час мій нащадок взявся розглядати придбане і тут приходить з великими здивованими очима і питає: "Папа, а ти бачив, що на хлопушках Дід Мороз із російським прапором і двоголовим орлом на ньому?" Я, чесно кажучи, трохи відійшовши від офігеванія, подумав, що "Фуршет" торгує російськими або сєпарськими хлопавками, але коли побачив - то офігеванія зашкалили по саме не можу", - написав Малик.
За його словами, "хлопавки з класичним радянським дедушкоймарозом, який гордо несе в руках російський триколор з двоголового куркою виробляють в Україні". Він зазначив, що на хлопавках, які виробляє фірма, з "шикарною українською назвою" - Vatra, немає жодного напису українською мовою.
"Фірма знаходиться у місті Косів, Івано-Франківської області. У Косові, Карле, працює фірма, яка в липні 2015 року повним ходом клепала триколірні руськоязичні хлопавки, коли косівські хлопці гинули на війні проти Росії. Якщо хтось розуміє - поясніть, я нічого не розумію", - резюмував користувач. Він також зазначив, що на звороті хлопавки намальований сніговик у шапці-вушанці, на якій сидить снігур.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может поэтому падают чаще, чем положено.
НАМНОГО ПАТРИОТИЧНЕЕ, например, название "Мокрый БоЯРОШник 3,62".
Конкурс на новое название открыт для всех 24 часа в сутки!!!
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
Ответить
Ответить