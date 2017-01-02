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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (17876) Сочи (173) Аэрофлот (29)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российский "Аэрофлот" запустил ежедневные рейсы из Сочи в оккупированный Крым

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила ежедневные прямые рейсы из города Сочи (РФ) в оккупированный Крым.

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Не летали санкций боялись, тепер главное что б наш МИД не обосрался и добился включения Аэрофлота в санкционный список
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Летали.С Израиля до Москвы,а потом в Симферополь.
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Проклятые российские фашисты оккупанты, даже поставили свои гражданские самолёты под угрозу быть сбитыми. Ведь Крым это временно оккупированная кровавыми кремлёвскими фашистами украинская земля и нарушение его воздушного пространства без ведома украинским властей это ужасное преступление, которое не должно остаться безнаказанным.
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самолеты, ясное дело, гавно. Погружение в пролив ждать недолго.
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Ну если рядышком падать будут,то мост заменят!
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Всім пасажирам аерофлоту терміново вчити ноту ...ля-а-а...😕😕😕
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Надпись на рисунке: "Репертуар хоров красной армии расширяется".
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Главная - Экономика - Бизнес - 29 июля 2015, 10:59
ВАСУ отменил штраф "Аэрофлоту" за рейс в аннексированный Крым
Российская компания добилась повторного разбирательства.


Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу и отменил решение предыдущих инстанций о взыскании с российского "Аэрофлота" штрафов за полеты в аннексированный Крым. Дело отправлено на повторное рассмотрение в первую инстанцию.
Такое решение было принято 21 июля 2015 года.
Судебное рассмотрение касается одного полета, который был выполнен "Аэрофлотом" 12 марта 2014 года без разрешения Украины и заявки на использование воздушного пространства аэродрома "Симферополь" (рейс AFL1821). 16 июня Государственная авиационная служба наложила на авиакомпанию штраф в размере 136 тысяч гривен. "Аэрофлот" не согласился с ним и подал на ведомство в суд.
Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд признали, что российская авиакомпания нарушила правила и порядок использования воздушного пространства Украины, однако коллегия ВАСУ частично не согласилась с их выводами.
ВАСУ считает, что ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции не проверили обстоятельства кастельно "подтверждения допущения истцом правонарушений, указанных в протоколе о правонарушении и в оспариваемом постановлении, принятом на основании материалов о правонарушении".
Напомним, что с 12 марта в связи с оккупацией Крыма Украина запретила полеты на полуостров. Аналогичные запреты ввели Европейская организация по безопасности полетов (Eurocontrol) и Международная организация гражданской авиации (IKAO).
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короче, если Аэрофлот начал летать в Крым, значит кто то с кем то уже договорился!
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И давно. "Аэрофлот" каждый день делает с десяток рейсов в Симферополь.
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Десь далеко чути пісню про хорошеє настроєніє, яке не покінєт больше вас.
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наверно ещё не огласили, аерофлот попадает под санкцыии, или второй вариант всё, сам руки поднял и сдулса - не можэт по тех причинам лететь в Европу и другие страны цивилизированного Мира, кстати, не только по етим причинам но и бояс ареста по решению суда.
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Для соблюдения скрытности самолеты, взлетев в Сочи до Крыма будут добираться в подводном положении.
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Перелёт из Сочей в Крым под звуки Ансамбля песТни и пляски Александрова, фуршет из крабов и бычков, жесть...
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З кацапського авіафоруму (фахового):

"В стабилизаторах Sukhoi Superjet 100 обнаружили дефект
Пруф http://www.interfax.ru/russia/542843
"Эхо" сообщает, что осмотр выявил дефект в нескольких машинах. Их эксплуатация приостановлена и отменен ряд рейсов.
Странно. Хотя лучше, если возникнет ЧС по этой причине.
опубликовано: 24.12.2016 17:39"

Щасливого плавання! 1000 футів під килем!
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Путин нагнул всех запустив все авиалинии на Крым.
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По меньшей мере 16 человек погибли при крушении военного вертолёта Ми-17 в Венесуэле. Об этом сообщает издание El Universal.
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На Прикарпатті виготовляють новорічні хлопавки з триколором РФ та радянською символікою



У Косові на Івано-Франківщині працює фірма, яка в липні 2015 року повним ходом клепала хлопавки з триколором, коли косівські хлопці гинули на війні проти Росії.


У магазині "Фуршет" у Кропивницькому продають хлопавки із російським Дідом Морозом, виготовлені в місті Косів Івано-Франківської області. Про це розповів користувач Facebook Андрій Малик.


Він розповів, що придбав у магазині кілька хлопавок для сина. "Не особливо розглядаючи, взяв з десяток і поїхав додому. І ось через деякий час мій нащадок взявся розглядати придбане і тут приходить з великими здивованими очима і питає: "Папа, а ти бачив, що на хлопушках Дід Мороз із російським прапором і двоголовим орлом на ньому?" Я, чесно кажучи, трохи відійшовши від офігеванія, подумав, що "Фуршет" торгує російськими або сєпарськими хлопавками, але коли побачив - то офігеванія зашкалили по саме не можу", - написав Малик.


За його словами, "хлопавки з класичним радянським дедушкоймарозом, який гордо несе в руках російський триколор з двоголового куркою виробляють в Україні". Він зазначив, що на хлопавках, які виробляє фірма, з "шикарною українською назвою" - Vatra, немає жодного напису українською мовою.
"Фірма знаходиться у місті Косів, Івано-Франківської області. У Косові, Карле, працює фірма, яка в липні 2015 року повним ходом клепала триколірні руськоязичні хлопавки, коли косівські хлопці гинули на війні проти Росії. Якщо хтось розуміє - поясніть, я нічого не розумію", - резюмував користувач. Він також зазначив, що на звороті хлопавки намальований сніговик у шапці-вушанці, на якій сидить снігур.
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Пля, какого х#ра с#ка Климкин в ICAO не протестует??? Сливают Крым, с#ки...

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ПРОТЕСТУЮ против ненавистного англоязычного названия "Sukhoi Superjet 100".
Может поэтому падают чаще, чем положено.
НАМНОГО ПАТРИОТИЧНЕЕ, например, название "Мокрый БоЯРОШник 3,62".
Конкурс на новое название открыт для всех 24 часа в сутки!!!
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийский "Аэрофлот" запустил ежедневные рейсы из Сочи в оккупированный Крым
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