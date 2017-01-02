"Война эта никому не нужна", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО

Юлія Шевченко e839ec7d
, Лилия Стацкая
, Sirozha Sergeeff
, Чубака
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Ольга Панченко
, SergeLi
, Иванков
, Мыкола Соборный
, Maxim Ak-Murza
, Vedana
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, adam smit
, Данко Сердечный
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, сирень 3bd64252
, Одессит и Горжусь Этим
, alks
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Бислан 2004
, Ринат Амедов
, МГМ
, Zoya Sakovich
, Игорь 984
, Микола Думич
, San Salamon bb836f6c
, Наталія Вікторівна
, Икс Неизвестный
, NNN
, George Dok
, Murlin Murloff
, Yuri Kyrychynskyi
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Чертяка Вредная
, sea dog
, Шенборн
, Антиидиот
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Ali Hasan
, Zaporozec
, Сергей Иванофф
, opus
, Прохожый
, Vladimir4400
, Dzmiter
, чтец
, Oljik
, Владимир Войтенко 8c208ba4
, Tatyana Pomolova
, Крокодил Гена
, nik ukr 21c34e5d
, птах
, Yurii Sliusarchuk
, Великая Исландия
, буков
, Damon Smith
, Fredi Kruger
, Александр Харьковский
, HugeMug
, jan pobokov
, Громодянин
, orange fox
, Leonid Hammer
, Франческа
, Эдвардд
, Ivan Lozowy
, Иван Иванов 1f0e171f
, 5 копійок
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Василий Терешко
, Valery Greff
, Sergei Flystone
, Neutral13
, Laslo Gogovats
, Игорь Карпов
, Сергей Дубец
, Игорь Карпушин
, Форум123456789
, Alexandr Slavich
, ingrid
, Gulfiliz Zorlu
, курвиметр
, vassa0103
, igor555 ab2700df
, владимир грищенко
, Люцифер
, Володимир Мик
, Егор Соболев
, аркадий гайдар 28fba380
, ЮРИЙ РУСИЧ
, Colt
, Елена Курносова
, Elena Italenna
, Геннадий Медведев 4e590f22
, jgbjhgdlnbklcbndhd
, Dima30
, Alter Nator
, uegfybyf
, Valentin Kornilov
, Stuart Pearce
, Антип61
, Supple Vine
, Холодний яр fa47603e
, Виктор8864
, sulima ivan
, фашизд
, Овощерезка Обыкновенная
, оззи
, _____YKROP_____
, Лео Кот
, Berko Berko
, НБ
, Саша-UA
, Герхард Шрёдер
, Крымваш и лугандония впридачу
, Лёва Паливода
, Иван Афанасьев
, Дорогой Я
, Aleks_15
, soren
, Rn Il
, Ольга_К
, Audriud Otviortek
, East Clintwood
, Alexander Pronin
, Руслан Рубин e2450f2d
, Mr__Pitkin
, Разсмеши смешного
, Натёчный лёд
, Мария Иванова d926330d
, Ольга Горбунова
, Glork
, серджио def6ff91
, Юра Волков
, Dima Babak
, Андрій Жагун
, malachivo
, _13_
, Илья Ильин e75eb129
Maxim Ak-Murza, SergeLi, Мыкола Соборный, Чубака, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, МГМ, Vedana, Андрей Лунёв f3aa6aac, alks, Иванков, Икс Неизвестный, San Salamon bb836f6c, Sirozha Sergeeff, Murlin Murloff, Zoya Sakovich, NNN, opus, Александр Пушкин 7b40c3f0, sea dog, adam smit, Великая Исландия, Yurii Sliusarchuk, буков, nik ukr 21c34e5d, HugeMug, orange fox, Tatyana Pomolova, Fredi Kruger, птах, Громодянин, Андрей Шевченко 73396fdd, 5 копійок, Laslo Gogovats, Крокодил Гена, Прохожый, jan pobokov, Ali Hasan, Elena Italenna, Елена Курносова, Alexandr Slavich, Лилия Стацкая, Сергей Коваленко 9044b06d, Геннадий Медведев 4e590f22, Neutral13, Alter Nator, Форум123456789, Ринат Амедов, Stuart Pearce, НБ, Damon Smith, Лео Кот, сирень 3bd64252, igor555 ab2700df, Натёчный лёд, Colt, Zaporozec, Aleks_15
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Допустим, что порох решил, что она должна закончится и что тогда? Хуйло скажет: "Лады. Все расходимся"? Заберёт своих ихтамнетов и военторг? Отстроит всё разрушенное и выплатит компенсации всем пострадавшим?
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https://pbs.twimg.com/media/C1LtvV3XcAAQyWM.jpg
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....якщо би "війни " не були ВИГІДНІ - вони би не відбувались...
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Всего в списке числится многие сотни бандитов- сепаратистов, которые подлежат немедленному задержанию и аресту. При этом, среди них помимо кровавых главарей временно оккупированного Крыма и бандитских фашистских резерваций ДЛНР числятся также ряд российских политиков, военных и журналистов, а также лидеры бандитов - сепаратистов с других регионов Украины. Не один преступник из бандитов -сепаратистов - террористов временно оккупированных лютыми врагами российскими оккупантами фашистских резерваций Крыма и Лугандонии не скроется от справедливого возмездия Украинского народа за свои страшные кровавые злодеяния и за измену и предательство Украинской Родине. В военное время таких продажных тварей расстреливали на месте и без суда и следствия. А что потеряли оккупанты- захватчики эти козломордые фашисты кацапы и их кровавые пособники бандиты - сепаратисты на нашей украинской земле? А как только они попадают в плен, эти лапотные террористы жутко жалобно скулят, потому что знают что светит им от 10 до 15 строгача, или пожизненное заключение. Где и будет у них предостаточно времени чтобы осознать тяжесть своих ужасных преступлений против Украины и украинского народа, и ещё и останется с избытком времени до завершения длительного уголовного срока наказания, чтобы досконально изучить Святые Законы Конституции Украины и выйти добропорядочными нормальными людьми.
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а как же новососсия?
а как же руцко-кавказкия мир?
а как же процветающие республики Лугандона?
а как же "нам не нужны нахлебники из Евросою
а как же ... и т.д. и т.п.
_____________________
и что теперь " не верю", " все ...ня, давай сначала"?
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За год люстрации в Украине только уволили немного более 700 чиновников -бандитов из окружения матёрого ЗЭКА в бегах продажного кацапского холуя Януковича, и это по всей стране . Их имена теперь в специальном реестре. Поэтому уволенные не смогут пойти на госслужбу следующие 10 лет.
Еще несколько тысячь служащих сами уволились или перешли на более низкие должности, чтобы избежать люстрационных проверок. Чаще всего увольняли прокуроров и милиционеров.....
Меньше всего попали под люстрацию судьи. За год действия Закона "Об очищении власти" ни один судья так и не прошел процедуру. Терерь вплотную Украинское государство и украинский народ возьмётся и за эту бандитскую свору спрятавшиюся под мантиями,за продажных судей.
Так как через огромный саботаж люстрации судьями, они больше всего сами напрашиваются на суды Линча. Если они не будут люстрированы цивилизованным способом, их ждет страшное будущее. Мы их об этом предупреждаем уже много месяцев, об этом также - рассказал народный депутат Егор Соболев.
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я на срувясне с днем рождения Бандеры поздравил...
опять забанили
заколебаллся ящик менять...........
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я просто попрросил сделать с ней то, что она с украинскими детьми сделала
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Цих людей тільки могила справить!
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я бы этого мудака отпусттил с простляной ногой, как рашисты с моим соседом сделали,
ни я, ни он этого не забыл
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но не оченнь уверен
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