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Теги: амнистия (391) боевик (17667) СБУ (12922) Донбасс (11691)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Война эта никому не нужна", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках Программы "Тебя ждут дома" предложили добровольно сложить оружие и вернуться к нормальной жизни бывшему участнику НЗФ "ДНР".

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та всі вони так кажуть.... а їхні самки геть інше.....
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да они больше всего горлопанят - путенвведи. такое впечатление, что они ждут смерти своих кормильцев и им дадут денег и квартиру.
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Нужна только тем тварям, кто на ней бабки отмывает, так бы уже давно закончили.
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Как в Сирии? Там США с коалицией бабки отмывает?
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Спасение ЕС, захлёбывающейся в беженцах с горящего Ближнего Востока.
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Еще один сдался. Скольким еще осталось сдаться, чтобы война закончилась окончательно?
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Чем больше вернётся-тем меньше их в окопах будет.
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Пороху и пуйлу невыгодно чтобы она закончилась, сейчас все свои проблемы нерешенные стрелкой переводят на войну.
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Ага-а рептилоиды с масонами всё это крышуют. Лечись!
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Пи...ец!

Допустим, что порох решил, что она должна закончится и что тогда? Хуйло скажет: "Лады. Все расходимся"? Заберёт своих ихтамнетов и военторг? Отстроит всё разрушенное и выплатит компенсации всем пострадавшим?
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Не-не-не. Минуточку. Вы намекаете, что обе стороны в состоянии прекратить войну. Я же говорю, что одна из сторон при всём желании, если у второй стороны "ихтамнет, этовсёместныешахтёрытрактористы, всёотжалиухахловикупиливлюбомвоенторге" , прекратить войну только своими личными усилиями не может.
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Как это никому не нужна,а петьке ,чтоб рассказывать ,что хуйло нападе.
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Так воно напали чи ні? Чи тільки збирається, а по нас стріляють Гадіни "не черти" з віджатих в нас 700 танків?
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#Донбасс Ихтамнету - уже реально нету... Хорошая работа, Боги войны! Слава Украине! Смерть ворогам!
https://pbs.twimg.com/media/C1LtvV3XcAAQyWM.jpg
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чому ні, вигідні вони багатьом - а США в геополітичній вісі...., а кАцапському карлику орку.... , а нашим пА-новому (так як інакше небуло б чим " аргументувати" все своє мародерство) ...., а дурням різним з ідейних "простих" ....- а він каже що нікому....
....якщо би "війни " не були ВИГІДНІ - вони би не відбувались...
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Подключте, пожалуйста, к трубе охладительную установку, чтоб оно и летом не смогло оторваться.
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Ностальгия по недавнему прошлому - Донбасс у Нади четко отождествляется с минетом...
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А в Запорожье нашли "вежливых людей" http://vmestezp.org/obshhestvo/39752/v-zaporozhe-obnaruzhili-vezhlivykh-lyude
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А почему не сказал, что, вообще в ДНР грузчиком работал? Что у него "Кобзарь в огороде зарыт?"
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не верю.Очередная рекламная акция от пэдро вальцмана.Типа украинцы мирный народ.Им победу над лугандонией нельзя давать,ато вспомнят,что они на самом деле великий народ и потомки славных русичей в отличии от кацапов и не позволят больше себя за лохов держать.Так что боевики сами должны сдаваться.Вот только жаль,что лугандеры на это не клюют.
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Служба безопасности Украины потрудилась выявить кровавых преступников враждебных государству лютых врагов украинского народа, которые подлежат немедленному аресту как пособники оккупантов, террористов и диверсантов.
Всего в списке числится многие сотни бандитов- сепаратистов, которые подлежат немедленному задержанию и аресту. При этом, среди них помимо кровавых главарей временно оккупированного Крыма и бандитских фашистских резерваций ДЛНР числятся также ряд российских политиков, военных и журналистов, а также лидеры бандитов - сепаратистов с других регионов Украины. Не один преступник из бандитов -сепаратистов - террористов временно оккупированных лютыми врагами российскими оккупантами фашистских резерваций Крыма и Лугандонии не скроется от справедливого возмездия Украинского народа за свои страшные кровавые злодеяния и за измену и предательство Украинской Родине. В военное время таких продажных тварей расстреливали на месте и без суда и следствия. А что потеряли оккупанты- захватчики эти козломордые фашисты кацапы и их кровавые пособники бандиты - сепаратисты на нашей украинской земле? А как только они попадают в плен, эти лапотные террористы жутко жалобно скулят, потому что знают что светит им от 10 до 15 строгача, или пожизненное заключение. Где и будет у них предостаточно времени чтобы осознать тяжесть своих ужасных преступлений против Украины и украинского народа, и ещё и останется с избытком времени до завершения длительного уголовного срока наказания, чтобы досконально изучить Святые Законы Конституции Украины и выйти добропорядочными нормальными людьми.
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Если все боевики на пропускных пунктах три года только воду носят так хто тогда там, в лугандонии вместе с кацапами воюет и убивает наших людей ? Инопланетяне ?
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"Война эта никому не нужна"

--------------------------------------
а как же новососсия?
а как же руцко-кавказкия мир?
а как же процветающие республики Лугандона?
а как же "нам не нужны нахлебники из Евросою
а как же ... и т.д. и т.п.
_____________________
и что теперь " не верю", " все ...ня, давай сначала"?
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Просто не СБУ, а богодельня какая-то, сочувствуют, помогают, отпускают. А наших пацанов не жалко.
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В Украине резко растет недовольство тем, что судей не люстрируют. Будут ли суды Линча над продажными судьями - оборотнями в Украине...
За год люстрации в Украине только уволили немного более 700 чиновников -бандитов из окружения матёрого ЗЭКА в бегах продажного кацапского холуя Януковича, и это по всей стране . Их имена теперь в специальном реестре. Поэтому уволенные не смогут пойти на госслужбу следующие 10 лет.
Еще несколько тысячь служащих сами уволились или перешли на более низкие должности, чтобы избежать люстрационных проверок. Чаще всего увольняли прокуроров и милиционеров.....
Меньше всего попали под люстрацию судьи. За год действия Закона "Об очищении власти" ни один судья так и не прошел процедуру. Терерь вплотную Украинское государство и украинский народ возьмётся и за эту бандитскую свору спрятавшиюся под мантиями,за продажных судей.
Так как через огромный саботаж люстрации судьями, они больше всего сами напрашиваются на суды Линча. Если они не будут люстрированы цивилизованным способом, их ждет страшное будущее. Мы их об этом предупреждаем уже много месяцев, об этом также - рассказал народный депутат Егор Соболев.
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В программе "Тебя ждут дома" уже заложена концепция отпускать, а суд для замыливания глаз народу.
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бляха
я на срувясне с днем рождения Бандеры поздравил...
опять забанили
заколебаллся ящик менять...........
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Мене теж там забанили коли я ім про ТУ написав!
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та и ладно, на двух забанили когда за "доктора лизу" написал
я просто попрросил сделать с ней то, что она с украинскими детьми сделала
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Мене на Ленте.ру теж забанили,за те що я правду сказав, що путен хуйло!
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Я мешкаю в Харківській області! В мене сусід бєженєц з Донбасу! Втік від війни сюди,на українську територію і при цьому люто ненавидить Україну та все українське!
Цих людей тільки могила справить!
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Коли Раша розвалиться, а вона таки розвалиться, уся ця "п,ята колона" швидко перемалюється у палких патріотів України. І мову вивчать, і Гімн, і навчаться кричати "Слава Україні"....
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Не вірю я ,що вона розвалиться найблищим часом! На жаль!
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Наденька сегодня опять отличилась. Говорит что война бы уже давно закончилась если бы не какие то ,,политеки,,. Ох уж эти политики. Себя Надя к политикам не относит.
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ну-ну
я бы этого мудака отпусттил с простляной ногой, как рашисты с моим соседом сделали,
ни я, ни он этого не забыл
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Маккейн все же молоток! Нашим на передке свой винтарь оставил, с которым он во Вьетнаме воевал. Ну, кацапёры, держитесь:

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Цензор.НЕТФорум Украины"Война эта никому не нужна", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО
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