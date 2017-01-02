Работники СБУ нашли 40 кг аммонитовых шашек, похищенных при перевозке в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Юлія Шевченко e839ec7d
, Лилия Стацкая
, Sirozha Sergeeff
, Чубака
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Ольга Панченко
, SergeLi
, Иванков
, Мыкола Соборный
, Maxim Ak-Murza
, Vedana
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, adam smit
, Данко Сердечный
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, сирень 3bd64252
, Одессит и Горжусь Этим
, alks
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Бислан 2004
, Ринат Амедов
, МГМ
, Zoya Sakovich
, Игорь 984
, Микола Думич
, San Salamon bb836f6c
, Наталія Вікторівна
, Икс Неизвестный
, NNN
, George Dok
, Murlin Murloff
, Yuri Kyrychynskyi
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Чертяка Вредная
, sea dog
, Шенборн
, Антиидиот
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Ali Hasan
, Zaporozec
, Сергей Иванофф
, opus
, Прохожый
, Vladimir4400
, Dzmiter
, чтец
, Oljik
, Владимир Войтенко 8c208ba4
, Tatyana Pomolova
, Крокодил Гена
, nik ukr 21c34e5d
, птах
, Yurii Sliusarchuk
, Великая Исландия
, буков
, Damon Smith
, Fredi Kruger
, Александр Харьковский
, HugeMug
, jan pobokov
, Громодянин
, orange fox
, Leonid Hammer
, Франческа
, Эдвардд
, Ivan Lozowy
, Иван Иванов 1f0e171f
, 5 копійок
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Василий Терешко
, Valery Greff
, Sergei Flystone
, Neutral13
, Laslo Gogovats
, Игорь Карпов
, Сергей Дубец
, Игорь Карпушин
, Форум123456789
, Alexandr Slavich
, ingrid
, Gulfiliz Zorlu
, курвиметр
, vassa0103
, igor555 ab2700df
, владимир грищенко
, Люцифер
, Володимир Мик
, Егор Соболев
, аркадий гайдар 28fba380
, ЮРИЙ РУСИЧ
, Colt
, Елена Курносова
, Elena Italenna
, Геннадий Медведев 4e590f22
, jgbjhgdlnbklcbndhd
, Dima30
, Alter Nator
, uegfybyf
, Valentin Kornilov
, Stuart Pearce
, Антип61
, Supple Vine
, Холодний яр fa47603e
, Виктор8864
, sulima ivan
, фашизд
, Овощерезка Обыкновенная
, оззи
, _____YKROP_____
, Лео Кот
, Berko Berko
, НБ
, Саша-UA
, Герхард Шрёдер
, Крымваш и лугандония впридачу
, Лёва Паливода
, Иван Афанасьев
, Дорогой Я
, Aleks_15
, soren
, Rn Il
, Ольга_К
, Audriud Otviortek
, East Clintwood
, Alexander Pronin
, Руслан Рубин e2450f2d
, Mr__Pitkin
, Разсмеши смешного
, Натёчный лёд
, Мария Иванова d926330d
, Ольга Горбунова
, Glork
, серджио def6ff91
, Юра Волков
, Dima Babak
, Андрій Жагун
, malachivo
, _13_
, Илья Ильин e75eb129
Maxim Ak-Murza, SergeLi, Мыкола Соборный, Чубака, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, МГМ, Vedana, Андрей Лунёв f3aa6aac, alks, Иванков, Икс Неизвестный, San Salamon bb836f6c, Sirozha Sergeeff, Murlin Murloff, Zoya Sakovich, NNN, opus, Александр Пушкин 7b40c3f0, sea dog, adam smit, Великая Исландия, Yurii Sliusarchuk, буков, nik ukr 21c34e5d, HugeMug, orange fox, Tatyana Pomolova, Fredi Kruger, птах, Громодянин, Андрей Шевченко 73396fdd, 5 копійок, Laslo Gogovats, Крокодил Гена, Прохожый, jan pobokov, Ali Hasan, Elena Italenna, Елена Курносова, Alexandr Slavich, Лилия Стацкая, Сергей Коваленко 9044b06d, Геннадий Медведев 4e590f22, Neutral13, Alter Nator, Форум123456789, Ринат Амедов, Stuart Pearce, НБ, Damon Smith, Лео Кот, сирень 3bd64252, igor555 ab2700df, Натёчный лёд, Colt, Zaporozec, Aleks_15
Всего на сайте: 196 писателей
Олег Пономарь Хочу и желаю, чтобы 2017-й стал годом радости от успехов. Гордости за свою страну... И так будет.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1901837480049885&id=100006709539652 …
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ты хоть за хор ихтиандров накатил, или на за посла чарочку опрокинул...
за Фуйла поднял бокал или просто так лакал...?
Ответить
Ответить
как вас легко вычислять...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Российские физики встроят водородные двигатели в смартфоныМиниатюрные двигатели, работающие на водороде, можно будет встроить и…HI-TECH.MAIL.RU|ВІД КСЕНИЯ ШЕСТАКОВА
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- 5 млн граждан РФ получают зарплату на уровне 7,5 тыс. рублей (119 $) в месяц (вице-премьер Ольга Голодец).
- 13% граждан имеют доходы ниже официально прожиточного минимума/прожиточный минимум составляет 9452 рубля или 147$ (с декабря 2016 9889 рублей Постановление правительства) на душу населения и 10187 руб. или 158 $ - для работающих граждан/ (помощник президента РФ Андрея Белоусова).
- Средняя зарплата россиян в 2015 году в пересчете на доллары сравнялась с уровнем зарплат в Казахстане и Беларуси (майский Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения, подготовленный Высшей школой экономики).
- Реальная пенсия в РФ на 20% меньше официальной, зарплата учителей - меньше вдвое. По данным Росстата, средняя пенсия - 12 тыс. 406 рублей, однако в реальности, она составляет всего 9 тыс. 827 рублей. Росстат говорит о средней учительской зарплате в 36 тыс. 800 рублей, в реальности же она составляет 15 700 (данные социологического ислледования телеканала ОТР).
- Цены на крупу и бобовые за 2015 выросли на 41,8%, сахар - 39,7%, подсолнечное масло, 31%, плодоовощная продукция на 29,5%, рыба и морепродукты - на 28,7%, куриные яйца - на 17,3%, хлеб - на 14,2%, мясо и птица - на 14,4%, молочная продукция - на 13,7-13,8%, цены на медикаменты выросли на 22,8% (Росстат).
- Официального прожиточного минимума в РФ недостаточно, чтобы сохранить здоровье (Минздрав).
- Половина колбасы в РФ почти не содержит мяса (основатель и владелец компании «Дымов», производящей мясные изделия, Вадим Дымов).
- Граждане РФ стали чаще болеть заболеваниями, вызванными употреблением в пищу собак (Роспотребнадзор).
- Во время запрета на ввоз продуктов (около 16 месяцев) из стран, которые ввели против РФ санкции в связи с военным вторжением РФ в Украину, Россельхознадзор уничтожил около 9 000 тонн еды (Россельхознадзор).
- Процесс импортозамещения в РФ полностью остановлен, закрепить некоторые временные успехи импортозамещения не получилось (эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ).
- РФ находится в конце списка стран по размеру минимального размера оплаты труда МРОТ (Министр труда и социальной защиты Максим Топилин).
- Банки получили право взыскивать имущество должников без суда (РБК).
- В ближайшее время приставы могут выселить из квартир не менее 20 тысяч россиян (Федеральная Служба судебных приставов).
- В крупных городах РФ с 2017 плата за ЖКХ вырастет на 6-7% (Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации).
- Число обанкротившихся застройщиков в 2015 году выросло в пять раз по сравнению с 2014 годом и достигло 2,7 тысяч (Рейтинговое агентства строительного комплекса (РАСК)).
- Не мене 39 000 граждан РФ обманули при долевом строительстве (старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Антон Головин).
- Российская ГосДума приняла законопроект, запрещающий использовать жилые помещения в качестве гостиниц и хостелов, а также предоставлять в них гостиничные услуги (сайт Госдумы).
- Депутаты предложили запретить строить дома на огородах (Российская Газета).
- В ряде субъектах РФ (в основном, в регионах Центральной России и Севера) доля обезлюдивших деревень превысила 20% (Эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР)).
- Принят закон, требующий получать лицензию на "операции с отходами животных" (они же - навоз) (Новая Газета, со ссылкой на президента Татарстана).
- Большая часть учёных лишается возможности защитить свои диссертации, и, вместе с тем, как либо улучшить таким образом своё материальное положение. Скоро защищать кандидатскую или докторскую диссертацию можно будет только по той специальности, которая указана в дипломе о высшем образовании (замглавы Министерства образования и науки Людмила Огородова).
- Крупные российские банки за год уволили 46 тысяч сотрудников («Интерфакс» со ссылкой на квартальную отчетность кредитных организаций).
- Почти двум миллионам граждан РФ был запрещен выезд за рубеж из-за долгов по состоянию на 1 июня 2016 года (Федеральная служба судебных приставов).
- Среднестатистический гражданин РФ должен банку в среднем 210 тысяч рублей (доклад Объединенного кредитного бюро).
- У 36% граждан РФ больше нет денег даже на обязательные расходы. 23% населения не могут оплатить жилищно-коммунальные услуги. 39% граждан не хватает денег на покупку необходимой обуви, одежды или продуктов (НИУ «Высшая школа экономики»).
- Около 45% семей с одним ребенком и 55% - с двумя и более детьми не хватает денег на обязательные расходы. За три месяца исследований более половины всех семей с одним ребенком не смогли оплатить квартплату, а более трети - не смогли купить лекарства, назначенные врачом. Среди семей, в которых двое и больше детей, этого не смогли сделать 71% и 28% соответственно. (опрос Высшей школы экономики).
- В 2015 было сделано 450 000 абортов без медицинских показателей (министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова).
- Правительство РФ собирается до 2019 года в три раза сократить расходы на программу по охране здоровья матери и ребенка (РБК, со ссылкой на пояснительную записку к новому бюджету РФ).
- Сокращены социальные пособия матерям на детей, лишена социального пособия часть чернобыльцев, ужесточены требования к получению статуса "ветеран труда". Теперь пособия будут выдаваться только "наиболее нуждающимся" гражданам, критерии "нуждаемости" должен определять каждый регион (Росбалт).
- Около 40 тысяч детей остаются без мест в детских садах (Министр образования и науки Дмитрий Ливанов).
- В РФ у 450 000 инвалидов отняли положенные им права. РФ теперь степень инвалидности учитывает только степень утраты той или иной функции организма, а не степень потери трудоспособности, как раньше. («Коммерсант» со ссылкой на новые изменения в критериях инвалидности).
- В Астрахани многодетные семьи с детьми от разных браков лишили всех положенных льгот (
Ответить
ти кацапська скотиняка?
менi жалшiiiся?
та пiшло ти на хер.... москальня грьобана...
Ответить
- 3,5 триллиона рублей или 22% российского бюджета - секретные расходы в 2017 году (законопроект о федеральном бюджете на 2017 год, РБК).
- Не менее 58 миллиардов рублей уже потрачено на военную операцию в Сирии (экспертный подсчёт РБК). Ещё 34 милиона $ было отдано Сирии РФ по линии ООН и Международных организаций (заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов). Кроме этого, РФ обязалась передать 850 миллионов евро на восстановление Сирии (Премьер-министр Сирии Ваиль аль-Халики).
- РФ тратит не менее 1 000 000 000 евро на содержание ЛНР и ДНР, без учёта расходов на боевые действия (аудит Bild).
- За период прямого (в качестве президента) или косвенного (в качестве премьер-министра) правления Путина РФ списала долгов других странам долгов на сумму не менее 133 миллиардов $ (91 миллиард с 2000 по 2013 год, / Википедия на основании официальных источников , 2014 - 9,87 миллиарда КНДР / министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, 31,7 миллиарда Кубе/ МИД России Сергей Лавров , 2016 - 86 миллионов Узбекистан/РБК со ссылкой на текст официального соглашения, 170 миллионов долларов Монголии / соглашение об урегулировании финансовых обязательств Между Монголией и РФ, и закон о ратификации соглашения.
- В 2015 году 15 россиян вошли в список самых богатейших людей в мире, среди них Владимир Потанин (Норильский никель, состояние 14,7 миллиардов долларов), Леонид Михельсон (газовая компания Новатек), Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов (бвший владелец Северсталь), Генадий Тимченко (совладелец Новатэк). В общей сложности 15 российских миллиардеров имеют в своем распоряжении 156,5 миллиарда долларов (Bloomberg).
- Зять Путина Кирилл Шамалов стал самым молодым российским миллиардером. Первое место среди российских миллиардеров занял Леонид Михельсон (акционер российской газовой компании "Новатэк", состояние 14,4 миллиардов долларов). Второе место занял Михаил Фридман (совладелец крупнейшей российской инвестиционной компании "Альфа-групп", состояние 13,3 миллиарда долларов), Третье место занял владелец металлургического холдинга "Металлоинвест", мобильного оператора "Мегафон" и издательского дома "Коммерсантъ" Алишер Усманов (его состояние составило 12,5 миллиарда долларов) (Forbes).
- Руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров РФ, получивший за год - 17,7 миллионов долларов. Второе место занял глава «Роснефти» Игорь Сечин, чью годовую зарплату Forbes оценил в 13 миллионов долларов (Forbes).
- более 2,128 миллиардов рублей составил общий доход членов правления "Газпрома" за 9 месяцев, средний доход каждого члена правления составил более 125 млн руб., или почти 14 млн руб. в месяц (ежеквартальный отчёт Газпрома).
- 11,38 миллиардов долларов РФ выдало в виде кредита Бангладешу (Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации).
- 5,7 миллиардов $ направлены инвестицией Российской Федерации в Госдолг США за 2016 год, всего РФ инвестировала 88,2 миллиарда долларов в экономику США, через облигации Госдолга (данные Американского МинФина).
- 2,2 миллиарда евро дано в кредит Ирану (распоряжения Дмитрия Медведева).
- «Окружение Путина» вывело из РФ через сеть банков и теневых компаний не менее $2 млрд (Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ)).
- 619,6 миллиарда рублей - расходы на проведение Чемпионата мира по футболу (РБК со ссылкой на портал правовой информации).
- 360,8 миллиардов рублей - "Программа развития Северного Кавказа" (госпрограмма развития Северного Кавказа до 2025 года).
- 200 миллиардов рублей пенсионных накоплений граждан было потерянно в связи с некомпетентной работой пенсионных фондов и управляющих кампаний (вице-премьер РФ Ольга Голодец).
- РЖД потратила на строительство дороги 19,2 млрд рублей, хотя можно было уложиться в 10,7 (отчет компании Deloitte).
- Не менее 180 миллиардов рублей составил ущерб от госзакупок по завышенным ценам (данные Национального рейтинга прозрачности закупок за 2016 год).
- Практически все закупки товаров и услуг госкорпорациями проходят на неконкурентной основе - контракты на освоение бюджетных денег достаются заранее определенным поставщикам (ФАС). Таким образом, заказы на сумму 8,7 триллионов рублей (МЭР) достаются исключительно друзьям и знакомым чиновников.
- 150 миллиардов рублей (половина замороженных пенсионных накоплений) в 2016 было передано на поддержку "Внешэкономбанка" (Глава Минфина Антон Силуанов).
- Более 80 миллиардов рублей - на дотации Чечне за 2016 и 2017 год (Бюджетный проект правительства).
- 66 миллиардов рублей - строительство небоскрёба в Грозном, который должен стать самым высоким зданием в Европе (мэр Грозного Муслим Хучиев).
- Более 52 миллиардов рублей - дотации Дагестану за 2017 год (Бюджетный проет правительства).
- 18,72 миллиард рублей - расходы на пропагандистский канат RT /ранее Russia Today (замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин).
- Доходы топ-менеджмента «Роснефти» выросли в 2015 году на 31,5%, по сравнению с предыдущим годом - до 3,682 млрд рублей (RNS со ссылкой на ежеквартальный отчет компании).
- 1 миллиард 666 миллионов рублей - расходы на пропаганду лояльности режиму Путина (Депутат Геннадий Гудков со ссылкой на программу патриотического воспитания граждан 2016 -2020).
- На организации питания военнослужащих РФ за два года было украдено более 1 млрд рублей (
Ответить
- 1 000 000 000 рублей стоил митинг в поддержку Кадырова 22 января 2016 г. (подсчёт Фонда Борьбы с Коррупцией).
- РФ выделила 12 миллионов долларов на школьное питание в Киргизии (Российская Газета).
- До 5,3 миллионов долларов - гуманитарная помощь Палестины (распоряжение Дмитрия Медведева).
- РФ направила гуманитарную помощь КНДР, более 170 тонн продуктов питания и 700 тонн дизельного топлива (МЧС РФ).
- Чечня оказала Гуманитарную помощь Сомалиленду в размере 250 тонн продуктов питания (Глава Чечни, Рамзан Кадыров).
- 727,9 миллионов рублей - выплаты членам правления РЖД за три года (РЖД).
- 253 миллионов рублей - празднование дня космонавтики (Госзакупки).
- 250 миллионов рублей - празднование 200-летия Грозного (Вице-премьер правительства Александр Хлопонин)
- 200 миллионов рублей - расходы на оплату комментариев в интернете в поддержку правительства и мэрии Москвы (Расследование Лиги Защиты Интернета).
- 176 000 000 рублей - муляжи еды для фестиваля "Наш продукт" ("Коммерсант")
- 150 миллионов рублей в год - семейные доходы основателя «Антимайдана» (организации, занимающейся борьбой с оппозицией, которых «Антимайдан» называет «нацпредателями») Дмитрий Саблина, ставшего одним из лидеров по семейным доходам в Совете Федерации (РБК, со ссылкой на декларации чиновников).
- Руководитель "Почты России" Дмитрий Страшнов за 2014 год заработал 95,4 миллиона рублей, в то время как средняя зарплата сотрудников этой компании составляет всего порядка 20 тысяч рублей (отчет Генеральной прокуратуры РФ).
- 86 000 000 рублей на разгон облаков над Москвой на 1 мая (Госзакупки).
- 18 000 000 рублей на украшение Москвы к 1 мая (Госзакупки).
- 12 000 000 рублей на сохранение тела Ленина (Госзакупки).
- 11 000 000 миллионов рублей - расходы на выездные банкеты мэрии Москвы (Управление делами мэра Москвы).
- Продажи "элитного автомобиля" Lamborghini в РФ за 9 месяцев выросли более чем на 40% (Автостат).
- Российский предприниматель Алишер Усманов, поддерживающий тесную дружбу с российским президентом Владимиром Путиным, стал обладателем самой дорогой в мире яхты, стоимостью 600 000 000 $ («ИноСМИ» со ссылкой на ABC)
Ответить
Ответить
Может они их купили ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да вот же они:
Ответить
21 ч ·
Трохи про кремлівську пропаганду
На третьому році війни, після того як доведено факт співпраці т.з. "українських" "журналістів" з банановими республіками, більшість людей чомусь свято вірять, що російська пропаганда і російська інформаційна війна проти України - уособлена в кісєльових/соловьйових і "тупих ольгинських ботах в інтернеті".
Так, безперечно, кісєльови і соловьйови - це важливий елемент роспропаганди, але він для "внутрішнього споживання", але це тільки верхушка айсберга. А сам айсберг - просто гігантський, з мільярдними бюджетами (в доларах), з мовленням у більшості країн світу, з купою продажних політиків в не менш продажних бізнесменів.
Тому, на третьому році війни думати, що інформаційна війна проти України обмежується кісєльовими і "тупими ольгинськими ботами" - це меганаївність. Тим більше, що ці "тупі ольгинські боти" по факту розумніші від значної частини так званих "патріотів", хоча б тому, що вони закликають нищити ворога, а не розвалювати свою країну.
До чого це я?
До того, що пінчук, котрий в WSJ висловлює мрії х-ла від імені "українського істеблішменту" - це ніяких не бот, який працює за "мєлкій прайс", але це ворог, який СВІДОМО бере участь у інформаційній війні проти України.
До того, що всі хто це виправдовує (за бабло, "потому шо чєловєк шороший", автоматично переходять по ту сторону барикад
Я радий, що більшість людей відреагували на висери пінчука належним чином.
Але ці ж люди вперто не хочуть бачити і розуміти інше:
Мустафа Найем "Компромисс не может быть капитуляцией" ->
-> оп... і мрії х-ла озвучені пінчуком для зовнішнього споживача стали предметом внутрішнього обговорення
-> оп... і антидержавні заклики, за які в кращому випадку, сходу отримують шпіцака в переносицю, стають предметом детального розбору
-> оп... і антидержавним закликам намагаються приліпити інформаційний ярлик "компроміс" і переконати, що цей "компроміс" не капітуляція.
"Единственное, с чем соглашусь - это...."
-> оп... і антидержавні заклики, за які в кращому випадку сходу і без розмов отримують шпіцаком в переносицю, набувають невимовних барв - з ними погоджуються, хоча б в частині. І абсолютно не важливо з чим погоджуються. Важливо дати старт процесу трансформації - "в этом что-то есть" -> "во многом он прав" -> "он абсолютно прав! это единственный выход!"
"Но тут было бы честно признать, что предлагаемые в статье решения возникли не в результате войны или необходимости договориться с Россией и международными партнерами, а вследствие того, что коррумпированной, безвольной и слабой власти в Украине больше нечего предложить своим партнерам, кроме свободы и будущего своего народа."
-> оп... і х-ловські фантазії озвучені пінчуком, втягнуті для внутрішнього споживача постом найємаа, перетворюються в "предложения власти"
-> оп... і заклик "надо честно признать" закріпив цей штамп, долучивши його до вже сформованих раніше і озвучених штампів "коррумпированная", "слабая", "безвольная" власть.
"Перечитайте эти "компромиссы". Разве можно было бы то же самое предложить сильному и уверенному в себе руководству страны? Не думаю."
-> оп... і наступним реченням антидерждавні заклики пінчука, розповсюджувані найємом, трансформуючись через "надо би признать" перетворюються в однозначні беззаперечні пропозиції влади.
"Этот компромисс мне нравится намного больше."
-> оп... і антидержавні заклики пінчука, поширювані найємом, зробили свою чорну справу.
Бо абсолютно не важливо що він там писав.
Важливо те, що антидержавні заклики є предметом обговорення і тепер вони означуються словом "компроміс".
Важливо те, що з цими "компромісами" частково погоджуються, тобто "что-то в этом есть"
Важливо те, що удар з у@бка пінчука переведений на "злочинну корумповану владу", створені нові штампи і закріплений старі.
Це і залишиться в підсвідомості людей, які не здатні самостійно думати.
А далі... дєло техніки, далі підключаться "експерти", які почнуть розказувати що "нашо нам той Донбас і Крим", "не будемо годувати сепаратистів!!1!, "наші хлопці не мають помирати за Донбас!!1!"... і через півроку значна частина населення буде кричати "Злочинна зрадницько-корумпована владо, прийми компроміси Пінчука!!!"
Не вірите?
Тоді поясніть як так сталося, що в українських соцмережах посилаються на портнова? Як так сталося, що здавалось би адекватні користувачі українських соцмереж разом з портновим і з його подачі тішаться, що ураїнцям (ЇМ) не дали безвізовий режим.
Тоді поясніть як так сталося, що людей, які всупереч тиску Європи і х-ла звільнили 2/3 Донбасу, збудували армію, на багаточисленних переговорах, попри тиск, пропозиції домовитись і т.д. не здали інтереси України, цих людей називають зрадниками. А якогось х-соса з дуже сумнівним минулим, який здавав блокпости (32-й), зривав мобілізацію своїми істериками на ТВ і в ФБ, але називає себе "волонтером", вважають патріотом?
Тоді поясніть як так сталося, що ми 3 роки слухаємо про "бариг, рейдерів, корупціонерів у владі", але ніхто так і не може назвати конкретні приклади того, що рейдернув/віджав/приватизував Порох/Яценюк/Гройсман. І чому так сталося, що особи, які звинувачуюють керівництво держави в корупції самі ігнорують голосування за всі антикорупційні закони, безвізові закони, судову реформу, всі бюджети і т.д.? І як так виходить, що ці люди, один з яких написав пост, який я навів як приклад, потім за сотні тисяч доларів купляють нерухомість?
Якщо зможете пояснити, то ви, мабуть, більше ніколи не будете зі сміхом відноситись до інформаційної війни проти України і не будете вважати всіх вказаних людей "простими чуваками", в постах яких є "багато правильних речей"
Бо ж не може бути альтернативної думки у ворожій пропаганді і в антидержавних закликах, або спонуканню до них.
Не шукайте компромісів у будь-яких питаннях, які лежать за "червоними лініями", тим більше якщо ці "компроміси" пропонують вам такі особи, бо ризикуєте втратити все.
Ответить
Ответить