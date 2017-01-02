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не менi, шановна, (на жаль) а на музей УПА будь ласка....
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У вас нулевой кредит доверия,вряд ли кто рискнет.
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ты накатил соточку за хор ихтиандров или путин с ними...?
а за посла можно не пить - вам вон 35 вернули...
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Виноватых ненайдут, скажут проводка, замыкание.
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сволочи, это ж музей, память наша, которую все время хотят либо отнять, либо исказить...
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в праздничные дни количество пожаров традиционно возрастает в разы,
пусть проведут расследование МНС пожарники кто занимается этим и сделают заявления про то что послужило причиной пожара, если подпал полиция пусть опросит местное население - кто может что видел,слышал
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ага, пожар в лесу, видимо, дерево напилось и покурило...
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как смешно, ну и что что в лесу, в лесу что людей не бывает? ни разу не ездили на природу?
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не помню уже кто, на одном форуме сказал - "если бы не было Бандеры, россиянам пришлось бы его выдумывать"
).. не знаю, правильно ли вы поймёте к чему это было сказано без контекста, но долго искать и лениво(
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Може бути , я тільки на ЦН писав , добре що ше хтось дійшов до такого висновку .
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Директор музею-криївки свободівець Іван Попович розповів, що вчора для відвідувачів завершилася остання екскурсія.«Сьогодні прийшов до криївки, аби зарядити акумулятор для освітлення, але побачив, як криївка дотліває. Всередині металеву решітку від високої температури повністю покрутило», - зазначив Іван Попович.Свободівець переконаний, що не могло бути такого, що під землею так щось зайнялося, щоб аж згоріла повністю вся криївка.«На мою думку, зверху через віддушини, яких у нас шість, залили якусь горючу речовину і підпалили. Вважаю, що не випадково такий інцидент стався у ніч з 1 на 2 січня, коли націоналісти святкують 108-му річницю з дня народження голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери», - наголосив директор музею-криївки.«У криївці стояло чотири буржуйки, які час від часу працювали, щоб не було надто вогко всередині. Але уся криївка зроблена з грубої сирої сосни, мокра дубова підлога, і навіть якби багаття розвести посеред криївки, воно б не горіло. Переконаний, що це зовнішнє втручання!» - зазначив свободівець Роман Пришляк.
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С корешами лёгким вечерним пивком отходим от Нового года - завтра ж на работу:

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"Мордва разная" боится музейных экспонатов бандеровской поры, больше чем суда Божьего. Дрожите, твари грязные мокшанские!!!
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Сейчас существует две версии:
Подху#ловники кремлёвской и банды и иная!
Я, кстати, не стебусь - Хуй#ло такая сука, что его присутствие в таких событиях очень вероятна!
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Дети вертухаев не дремлют. А РюкзАвакову на это начхать. а все время нападений на волонтерские пункты и разрушение мемориальных досок ни одного пойманного. Нахрен такой министр нужен?
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Сподіваюся дізнатися деталі від хлопців зі Львіського форуму.
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Надеюсь, визитку Путина уже нашли ?
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Знаете почему в России так не любят С.Бандеру ?



Знаете почему в России так не любят С.Бандеру ?

Потому что Бандера любил Украину

Многие русские ненавидят тех, кто всего лишь любит Украину

* * *

Степан Бандера и Ярослав Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 г.

5 июля 1941 Бандеру поместили под домашний арест, а с 15 сентября 1941 года - в центральную Берлинскую тюрьму.

С начала 1942 года по август 1944 находился в концлагере Заксенхаузен в бункере "Целленбау".

В сентябре 1944 года его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился. ,
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Джамал))) На передовiй досi стріляють кулеметамі максим зразка 1911 року.
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Діло рук сепараторних "переселенців" - їх у Львові, як щурів на сміттєзвалищі в Грибовичах.
Загадили/знищили свій лугандон - тепер розповзлась погань по всій Україні...
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Прокацапские мрази в Украине еще будут устраивать подобные провокации. Мерзкие ничтожества, не могут воевать с живыми - воюют с мертвыми и Памятью. Но мы просто обязаны защищаться! Как? Установка скрытых камер наблюдения, возможно с детекторами движения, у таких знаковых патриотических объектов, досок Памяти, монументов, музеев - должна стать нормой, а не случайностью. Мы истребим нелюдей и московитских провокаторов, хотя некоторая их часть в населенных пунктах патриотам известна, но СБУ такая "мелочь" не интересует. Войны же нет. Но война идет полным ходом и не понимают этого только конченые идиоты или враги Украины.
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ты так много наср*ало, что я и не понял - кто это энти "мы" и что есть на сейчас - зрада или перемога???? ольгинское, что ли?))
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Не хило водочки с шашлыками попили ХЕРОИ....
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идеологические противоречия существуют везде, Львов не исключение, кто-то и сделал подлянку.
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Так. Есть такая идеология - подляны делать. Я ни на кого не намекаю, щас сами объявятся и ответят...
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та они уже тонны навалили - при слове с корнем "баендер" их пучит и пердаки рвутся))
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та нет, тут ты посс**л мимо писсуара про "расхождения"))
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мда.. роз"їхався по Україні милій даунбасський люмпен..
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Это внучата коммуняк или поганых сталинских НКВД-шных "ястребков", которых грохнули бойцы УПА в 40-е...50-е годы.Ничего, до этой мразоты тоже очередь дойдет: не дождутся прихода Путлеровской сволочи, в Рашу придется удирать.
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Эх у нас тож такие мрази живут. Как-то лет 5 назад в автобусе слышал рассказ одного деда как он молодым бандеровцев мочил. Рассказывал про земляку. Нашел подсохшую сосенку. Значит вероятно землянка там. Дальше нашел лаз и гранату кинул туда... Вот его херойство
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Накануне в лесу Басовки был замечен Путин с канистрой.
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Это мечта многих...его там заметить,еще и с канистрой...уйти бы точно не успел.
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3.14здец всем крыивкам! Кровавая гебня возвращается!..
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Так как и ты Алекс , ненадолго, перед спамом .
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охраняйте лучше, а не скулите .Каждодневное нытьё как нас зобижають, уже начинает кумарить даже сторонников Украины
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а ты, санька, подро**шь тут на форуме тем временем?))
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да епт, экспертиза пожарных спокойно установит причину пожара. Для начала руководство музея за жопу взять на предмет пожбезопасности. Сейчас любую халатность и недосмотр на происки кацапов начнут списывать, прикрывая свое головотяпство.
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Тут мне ссылку на ЖЖ одной крысы сбросили: любопытное чтиво.
Но сначала - что за крыса. В конце лета в Запорожье эсбэушники взяли за ж#пу некую Мирославу Бердник, которую ватно-скотская блого-помойка называет "блогером и писателем из сруцко-ко-ко-го мира". Обвинение было Бердничихе предъявлено вполне конкретное: финансирование террористов Дамбаса. Как оказалась, она открыла счет и открыто собирала на него бабло для бамбасов. Дело, правда, дальше обвинений не пошло: Бердничиха, не будь дурой, все перечисляемое на счет бабло... тратила на себя. А хуле.
Теперь, о чем она пишет сегодня. Цитирую крысу дословно:

"Факельные шествия в годовщину рождения Степана Бандеры разрушают украинскую государственность и вредят международному имиджу Киева. Такую точку зрения на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксенов".
Представляете, какого уровня информация циркулирует в блогосфере сруцко-ко-ко-го мира?А мы удивляемся, чё они такие идиоты? Так у них общение на уровне кучи г#вна происходит. Они только его перед собой и видят. И Гоблина, который у них в авторитете .
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Кацапским дэбилам не понять , что УПА в сердцах и умах патриотов, поэтому,оскорбляя память о героях , достигнут лишь одного- ответка будет ,казламордые -безжалостна и неотвратима. Как пакостных котов будет толкать мордой в ваше дерьмо, пока им не подавитесь.
А то что вы "воюете" с музеями и могилами , лишь подтверждает убогий разум идиотов и вашу трусость.
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Если подожли, значит, музей их ДОСТАЛ.

Ничего, будут музеи еще лучше.
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ну і яка ЗВОЛОЧ це зробила??? най йому руки відсохнуть! а примусити його усе відбудувати власноруч і за власний його рахунок!
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Прямо как в рекламе: "Отличные новости от Рedigree!"
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Вот потомки козломордой НКВШ-ной сволочи и хотят "рюськимир" на земле Украины,да кто ж им позволит это сделать?Только как в Одессе - следующий пожар вместе с ватниками.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМузей-крыивка УПА сгорел под Львовом. ФОТОрепортаж
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