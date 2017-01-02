Юлія Шевченко e839ec7d
, Лилия Стацкая
, Sirozha Sergeeff
, Чубака
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Ольга Панченко
, SergeLi
, Иванков
, Мыкола Соборный
, Maxim Ak-Murza
, Vedana
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, adam smit
, Данко Сердечный
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, сирень 3bd64252
, Одессит и Горжусь Этим
, alks
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Бислан 2004
, Ринат Амедов
, МГМ
, Zoya Sakovich
, Игорь 984
, Микола Думич
, San Salamon bb836f6c
, Наталія Вікторівна
, Икс Неизвестный
, NNN
, George Dok
, Murlin Murloff
, Yuri Kyrychynskyi
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Чертяка Вредная
, sea dog
, Шенборн
, Антиидиот
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Ali Hasan
, Zaporozec
, Сергей Иванофф
, opus
, Прохожый
, Vladimir4400
, Dzmiter
, чтец
, Oljik
, Владимир Войтенко 8c208ba4
, Tatyana Pomolova
, Крокодил Гена
, nik ukr 21c34e5d
, птах
, Yurii Sliusarchuk
, Великая Исландия
, буков
, Damon Smith
, Fredi Kruger
, Александр Харьковский
, HugeMug
, jan pobokov
, Громодянин
, orange fox
, Leonid Hammer
, Франческа
, Эдвардд
, Ivan Lozowy
, Иван Иванов 1f0e171f
, 5 копійок
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Василий Терешко
, Valery Greff
, Sergei Flystone
, Neutral13
, Laslo Gogovats
, Игорь Карпов
, Сергей Дубец
, Игорь Карпушин
, Форум123456789
, Alexandr Slavich
, ingrid
, Gulfiliz Zorlu
, курвиметр
, vassa0103
, igor555 ab2700df
, владимир грищенко
, Люцифер
, Володимир Мик
, Егор Соболев
, аркадий гайдар 28fba380
, ЮРИЙ РУСИЧ
, Colt
, Елена Курносова
, Elena Italenna
, Геннадий Медведев 4e590f22
, jgbjhgdlnbklcbndhd
, Dima30
, Alter Nator
, uegfybyf
, Valentin Kornilov
, Stuart Pearce
, Антип61
, Supple Vine
, Холодний яр fa47603e
, Виктор8864
, sulima ivan
, фашизд
, Овощерезка Обыкновенная
, оззи
, _____YKROP_____
, Лео Кот
, Berko Berko
, НБ
, Саша-UA
, Герхард Шрёдер
, Крымваш и лугандония впридачу
, Лёва Паливода
, Иван Афанасьев
, Дорогой Я
, Aleks_15
, soren
, Rn Il
, Ольга_К
, Audriud Otviortek
, East Clintwood
, Alexander Pronin
, Руслан Рубин e2450f2d
, Mr__Pitkin
, Разсмеши смешного
, Натёчный лёд
, Мария Иванова d926330d
, Ольга Горбунова
, Glork
, серджио def6ff91
, Юра Волков
, Dima Babak
, Андрій Жагун
, malachivo
, _13_
, Илья Ильин e75eb129
Maxim Ak-Murza, SergeLi, Мыкола Соборный, Чубака, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, МГМ, Vedana, Андрей Лунёв f3aa6aac, alks, Иванков, Икс Неизвестный, San Salamon bb836f6c, Sirozha Sergeeff, Murlin Murloff, Zoya Sakovich, NNN, opus, Александр Пушкин 7b40c3f0, sea dog, adam smit, Великая Исландия, Yurii Sliusarchuk, буков, nik ukr 21c34e5d, HugeMug, orange fox, Tatyana Pomolova, Fredi Kruger, птах, Громодянин, Андрей Шевченко 73396fdd, 5 копійок, Laslo Gogovats, Крокодил Гена, Прохожый, jan pobokov, Ali Hasan, Elena Italenna, Елена Курносова, Alexandr Slavich, Лилия Стацкая, Сергей Коваленко 9044b06d, Геннадий Медведев 4e590f22, Neutral13, Alter Nator, Форум123456789, Ринат Амедов, Stuart Pearce, НБ, Damon Smith, Лео Кот, сирень 3bd64252, igor555 ab2700df, Натёчный лёд, Colt, Zaporozec, Aleks_15
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а за посла можно не пить - вам вон 35 вернули...
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пусть проведут расследование МНС пожарники кто занимается этим и сделают заявления про то что послужило причиной пожара, если подпал полиция пусть опросит местное население - кто может что видел,слышал
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).. не знаю, правильно ли вы поймёте к чему это было сказано без контекста, но долго искать и лениво(
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Подху#ловники кремлёвской и банды и иная!
Я, кстати, не стебусь - Хуй#ло такая сука, что его присутствие в таких событиях очень вероятна!
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Знаете почему в России так не любят С.Бандеру ?
Потому что Бандера любил Украину
Многие русские ненавидят тех, кто всего лишь любит Украину
* * *
Степан Бандера и Ярослав Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 г.
5 июля 1941 Бандеру поместили под домашний арест, а с 15 сентября 1941 года - в центральную Берлинскую тюрьму.
С начала 1942 года по август 1944 находился в концлагере Заксенхаузен в бункере "Целленбау".
В сентябре 1944 года его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился. ,
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Загадили/знищили свій лугандон - тепер розповзлась погань по всій Україні...
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Но сначала - что за крыса. В конце лета в Запорожье эсбэушники взяли за ж#пу некую Мирославу Бердник, которую ватно-скотская блого-помойка называет "блогером и писателем из сруцко-ко-ко-го мира". Обвинение было Бердничихе предъявлено вполне конкретное: финансирование террористов Дамбаса. Как оказалась, она открыла счет и открыто собирала на него бабло для бамбасов. Дело, правда, дальше обвинений не пошло: Бердничиха, не будь дурой, все перечисляемое на счет бабло... тратила на себя. А хуле.
Теперь, о чем она пишет сегодня. Цитирую крысу дословно:
"Факельные шествия в годовщину рождения Степана Бандеры разрушают украинскую государственность и вредят международному имиджу Киева. Такую точку зрения на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксенов".
Представляете, какого уровня информация циркулирует в блогосфере сруцко-ко-ко-го мира?А мы удивляемся, чё они такие идиоты? Так у них общение на уровне кучи г#вна происходит. Они только его перед собой и видят. И Гоблина, который у них в авторитете .
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А то что вы "воюете" с музеями и могилами , лишь подтверждает убогий разум идиотов и вашу трусость.
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Ничего, будут музеи еще лучше.
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