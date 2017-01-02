У жителя Одесской области изъято 11 самодельных пистолетов, - Нацполиция. ФОТО

Юлія Шевченко e839ec7d
, Лилия Стацкая
, Sirozha Sergeeff
, Чубака
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Ольга Панченко
, SergeLi
, Иванков
, Мыкола Соборный
, Maxim Ak-Murza
, Vedana
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, adam smit
, Данко Сердечный
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, сирень 3bd64252
, Одессит и Горжусь Этим
, alks
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Бислан 2004
, Ринат Амедов
, МГМ
, Zoya Sakovich
, Игорь 984
, Микола Думич
, San Salamon bb836f6c
, Наталія Вікторівна
, Икс Неизвестный
, NNN
, George Dok
, Murlin Murloff
, Yuri Kyrychynskyi
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Чертяка Вредная
, sea dog
, Шенборн
, Антиидиот
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Ali Hasan
, Zaporozec
, Сергей Иванофф
, opus
, Прохожый
, Vladimir4400
, Dzmiter
, чтец
, Oljik
, Владимир Войтенко 8c208ba4
, Tatyana Pomolova
, Крокодил Гена
, nik ukr 21c34e5d
, птах
, Yurii Sliusarchuk
, Великая Исландия
, буков
, Damon Smith
, Fredi Kruger
, Александр Харьковский
, HugeMug
, jan pobokov
, Громодянин
, orange fox
, Leonid Hammer
, Франческа
, Эдвардд
, Ivan Lozowy
, Иван Иванов 1f0e171f
, 5 копійок
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Василий Терешко
, Valery Greff
, Sergei Flystone
, Neutral13
, Laslo Gogovats
, Игорь Карпов
, Сергей Дубец
, Игорь Карпушин
, Форум123456789
, Alexandr Slavich
, ingrid
, Gulfiliz Zorlu
, курвиметр
, vassa0103
, igor555 ab2700df
, владимир грищенко
, Люцифер
, Володимир Мик
, Егор Соболев
, аркадий гайдар 28fba380
, ЮРИЙ РУСИЧ
, Colt
, Елена Курносова
, Elena Italenna
, Геннадий Медведев 4e590f22
, jgbjhgdlnbklcbndhd
, Dima30
, Alter Nator
, uegfybyf
, Valentin Kornilov
, Stuart Pearce
, Антип61
, Supple Vine
, Холодний яр fa47603e
, Виктор8864
, sulima ivan
, фашизд
, Овощерезка Обыкновенная
, оззи
, _____YKROP_____
, Лео Кот
, Berko Berko
, НБ
, Саша-UA
, Герхард Шрёдер
, Крымваш и лугандония впридачу
, Лёва Паливода
, Иван Афанасьев
, Дорогой Я
, Aleks_15
, soren
, Rn Il
, Ольга_К
, Audriud Otviortek
, East Clintwood
, Alexander Pronin
, Руслан Рубин e2450f2d
, Mr__Pitkin
, Разсмеши смешного
, Натёчный лёд
, Мария Иванова d926330d
, Ольга Горбунова
, Glork
, серджио def6ff91
, Юра Волков
, Dima Babak
, Андрій Жагун
, malachivo
, _13_
, Илья Ильин e75eb129
Maxim Ak-Murza, SergeLi, Мыкола Соборный, Чубака, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, МГМ, Vedana, Андрей Лунёв f3aa6aac, alks, Иванков, Икс Неизвестный, San Salamon bb836f6c, Sirozha Sergeeff, Murlin Murloff, Zoya Sakovich, NNN, opus, Александр Пушкин 7b40c3f0, sea dog, adam smit, Великая Исландия, Yurii Sliusarchuk, буков, nik ukr 21c34e5d, HugeMug, orange fox, Tatyana Pomolova, Fredi Kruger, птах, Громодянин, Андрей Шевченко 73396fdd, 5 копійок, Laslo Gogovats, Крокодил Гена, Прохожый, jan pobokov, Ali Hasan, Elena Italenna, Елена Курносова, Alexandr Slavich, Лилия Стацкая, Сергей Коваленко 9044b06d, Геннадий Медведев 4e590f22, Neutral13, Alter Nator, Форум123456789, Ринат Амедов, Stuart Pearce, НБ, Damon Smith, Лео Кот, сирень 3bd64252, igor555 ab2700df, Натёчный лёд, Colt, Zaporozec, Aleks_15
Всего на сайте: 196 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог ! Если Владимиру
Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=l-w-mWhIWEM
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Точно ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
может он в бейсбол играл
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- А ось чого - нема, того - нема!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я порохобот,тому Крана Рошен-то моє.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Факты продажи, распространения есть? Может дедушка хотел калашников изобрести.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить