Человек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко

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Не бил бы бутылкой по голове, не получил бы ранение в ногу, во.
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Вот, шо за него пишет Википедия:
В ноябре 2002 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Сергею Пашинскому обвинение в хищении в 1999-2000 гг. 4 млн долларов, а также в совершении ряда мошеннических сделок при получении кредитов от других банков. 30 ноября 2002 года Печерский суд города Киева в рамках заведенного уголовного дела дал санкцию на взятие Пашинского под стражу. Он был арестован по подозрению в хищении средств «Сбербанка Украины», предназначенных для компенсации советских вкладов гражданам, достигшим 80 лет. Обвинения были предъявлены по ст. 191 ч. 5, 222 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества в особо крупных размерах путём злоупотребления служебным положением; мошенничество). 6 февраля 2003 года Апелляционный суд города Киева отпустил Пашинского под подписку о невыезде. По информации «Украинской правды», Юлия Тимошенко лично приехала в Лукьяновское СИЗО, чтобы вывезти оттуда Пашинского, которого следствие якобы хотело повторно арестовать[23].
8 октября 2003 года Дарницкое районное управление юстиции города Киева в рамках расследования уголовного дела № 49-1041 переквалифицировало статьи обвинения на ст. 364 ч. 2, ст. 365 ч.3 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий). В феврале 2004 года расследование было приостановлено согласно ст. 7. «Порядок освобождения от уголовной ответственности и от наказания вследствие изменения обстановки» Уголовно-процессуального кодекса Украины[24][25]. Таким образом, уголовное дело открытое против Пашинского окончилось ничем и он остался на свободе[26][27].
27 ноября 2015 года Общество с дополнительной ответственностью «ЖЛ» (ранее - ЗАО «Житомирські ласощі») заявило о готовящемся рейдерском захвате предприятия[28]. Член наблюдательного совета компании Денис Долинский заявил: «Нардеп Сергей Пашинский и его компаньон Сергей Тищенко готовят попытку рейдерского захвата Житомирской кондитерской фабрики. Получено соответствующее незаконное судебное решение судьи Тернопольского окружного административного суда Ходачкевич Н. И. Это уже не первая попытка Пашинского захватить фабрику». Компания обратилась к властям с просьбой помочь разобраться в ситуации. По данному факту Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование[29].
В феврале 2015 года стало известно, что 24 летний сын Сергея Пашинского, Антон Пашинский стал топ-менеджером «Спецтехноэкспорта», который занимается импортом и экспортом украинского оружия. Сергей Пашинский эту информацию опровергает, но сама компания её подтвердила. По сведеньям журналистов korrespondent.net у Антона нет профильного образования и в экспорте-импорте оружия он не разбирается.[35]
Ссылка
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.84.D0.B0.D0.BA.D1.82.D1.8B
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Буду за нее голосовать и так далее. Но чего такое гуно липнет к ней?
НАВЕРНО ПАСТОР ЗАВЕДОВАЛ "КАДРАМИ".
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Так почему его чмырят?!! Человек сменил половую ориентация и начал лупить тех, кого положено!
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Конфлікт вичерпано, тут одна особа на Цензорі розказала, що Пашинський хотів розп'яти хлопчика в трусиках 77 року народження, але той не дався і хлопнув того пляшкою по голові, а вона все бачила, во.
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http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/05/22/7068765/
http://argumentua.com/stati/sergei-pashinskii-i-korruptsiya-istoriya-odnoi-kriminalnoi-sdelki
http://ua1.com.ua/rus/politics/sakvarelidze-podtverdil-prichastnost-pashinskogo-k-hishcheniju-nefti-17995.html
http://censor.net.ua/photo_news/402944/voennoslujaschie_protestirovali_otechestvennye_120mm_minomety_molot_po_480_tys_za_edinitsu_i_obnarujili
https://politeka.net/ua/369050-boytsam-na-front-shlyut-polomannye-minomety-foto/
http://rian.com.ua/inquiry/20150907/373289747.html
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и уж точно не вылазил бы из своей машины в темное время суток на трассе (опыт знаете ли), ну если конечно не бухой ехал ...
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уже известно, что пашинский - участвовал в расстрелах людей на Майдане..
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2. За яку винагороду водій міг дати показання- про це ми ніколи не дізнаємося.
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Поліцейські не стали вилучати штани В'ячеслава Хімікуса, який постраждав у результаті пострілу нардепа. При тому, що саме вони можуть бути доказом у визначенні траєкторії пострілу.
Співробітники Національної поліції не вилучили важливі докази в розслідуванні конфлікту зі стріляниною, в якому брав участь народний депутат Сергій Пашинський. Про це повідомляють з посиланням на Обозреватель.
https://youtu.be/Q5AahtIV5KU
Як з'ясувалося, поліцейські не стали вилучати штани В'ячеслава Хімікуса, який постраждав у результаті пострілу нардепа. При тому, що саме вони можуть бути доказом у визначенні траєкторії пострілу.
Якщо роздивитися положення вхідного і вихідного отворів в нозі і одязі потерпілого, то можна припустити, що Пашинський так як на штанях стріляв зверху вниз, а не з положення лежачи після удару пляшкою, як стверджує сам нардеп. Раніше в мережі висловлювалися побоювання в необ'єктивності поліції в цьому розслідуванні і навіть те, що глава МВС Арсен Аваков прикрив народного депутата від фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського після конфлікту зі стріляниною. Оскільки відразу після інциденту на сайті МВС з'явилася інформація про стрілянину, проте замість сухих фактів була викладена версія Пашинського.
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