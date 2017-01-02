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Теги: конфликт (588) Пашинский (443) скандал (4928) стрельба (2070) Геращенко_Антон (775)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Человек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко

Напавший на депутата парламента (фракция "Народный фронт") Сергея Пашинского человек ранее привлекался к ответственности за избиение жены.

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Надо было эту сцуку арматурой навернуть, свора барыг сожрет чувака живьем.
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А на кого нападав раніш Пашинський? Ну не може бути щоби ні на кого.
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Если каждый в нашей стране будет стрелять по тем кто остановился ночью в определенном месте, будет беспредел надо или всем разрешить огнестрел или всем запретить. А то получается как в крепостное право паны та холопы.
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Бутылкой бьют по голове только упоротые алкоголики или шобла, которая вышла завчасно по закону савченко.
Не бил бы бутылкой по голове, не получил бы ранение в ногу, во.
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Не погрожував би зброєю беззахисному громодянину, то й не отримав би у лоба.
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не трогайте Петушинского! онжневинават шо ему далипистолет!!!
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Я правильно понимаю: слуга народа чуть не застрелил одного из своих хозяев?
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Якщо в того хазяїна, мізки між ногами, то небезпека була, звичайно.
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Захватившая власть опг своих не сдают а вооружают против народа.Похлеще уголовников оправдали,отпустили.И эта гадость то же будет оправдана.Внутренняя оккупация пейсатыми в очередной раз подтвердила что мы правы называя их преступниками.
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Напрашивается версия, что пашинский напомнил мужику его суку-жену. Тогда нет ничего удивительного, что он автоматически саданул абызяну бутылкой... я б тоже в такой ситуации не удержался бы
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Человек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, а Пашинский изменяет своей жене с Черноволихой! Кто лучше?
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Некоторых жен бить не только можно, но и нужно!!! Тем более жена пострадавшего своего мужа защищает, значит осознала его правоту . И причем это к Пашинскому? Мало что ли кто кого когда приложил... Маразм....
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Він бив колишню. Мав за це судимість. То визнала теперішня.
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Хай такі, хто вважає, що =нужно=, будуть готові до здачі. І не лише.
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Vedana - Некоторых мужей бить не только можно, но и нужно!!! Так тоже правильно... . Ну вот видите - теперешняя защищает и бьется за него, а это значит что прежнюю было за что...
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ГЕРАЩЕНКО!!! А ПОЧЕМУ ТЫ НЕ РАССКАЗЫВАЕШЬ ЗА ПАШИНСКОГО?

Вот, шо за него пишет Википедия:

В ноябре 2002 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Сергею Пашинскому обвинение в хищении в 1999-2000 гг. 4 млн долларов, а также в совершении ряда мошеннических сделок при получении кредитов от других банков. 30 ноября 2002 года Печерский суд города Киева в рамках заведенного уголовного дела дал санкцию на взятие Пашинского под стражу. Он был арестован по подозрению в хищении средств «Сбербанка Украины», предназначенных для компенсации советских вкладов гражданам, достигшим 80 лет. Обвинения были предъявлены по ст. 191 ч. 5, 222 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества в особо крупных размерах путём злоупотребления служебным положением; мошенничество). 6 февраля 2003 года Апелляционный суд города Киева отпустил Пашинского под подписку о невыезде. По информации «Украинской правды», Юлия Тимошенко лично приехала в Лукьяновское СИЗО, чтобы вывезти оттуда Пашинского, которого следствие якобы хотело повторно арестовать[23].

8 октября 2003 года Дарницкое районное управление юстиции города Киева в рамках расследования уголовного дела № 49-1041 переквалифицировало статьи обвинения на ст. 364 ч. 2, ст. 365 ч.3 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий). В феврале 2004 года расследование было приостановлено согласно ст. 7. «Порядок освобождения от уголовной ответственности и от наказания вследствие изменения обстановки» Уголовно-процессуального кодекса Украины[24][25]. Таким образом, уголовное дело открытое против Пашинского окончилось ничем и он остался на свободе[26][27].
27 ноября 2015 года Общество с дополнительной ответственностью «ЖЛ» (ранее - ЗАО «Житомирські ласощі») заявило о готовящемся рейдерском захвате предприятия[28]. Член наблюдательного совета компании Денис Долинский заявил: «Нардеп Сергей Пашинский и его компаньон Сергей Тищенко готовят попытку рейдерского захвата Житомирской кондитерской фабрики. Получено соответствующее незаконное судебное решение судьи Тернопольского окружного административного суда Ходачкевич Н. И. Это уже не первая попытка Пашинского захватить фабрику». Компания обратилась к властям с просьбой помочь разобраться в ситуации. По данному факту Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование[29].

В феврале 2015 года стало известно, что 24 летний сын Сергея Пашинского, Антон Пашинский стал топ-менеджером «Спецтехноэкспорта», который занимается импортом и экспортом украинского оружия. Сергей Пашинский эту информацию опровергает, но сама компания её подтвердила. По сведеньям журналистов korrespondent.net у Антона нет профильного образования и в экспорте-импорте оружия он не разбирается.[35]

Ссылка
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.84.D0.B0.D0.BA.D1.82.D1.8B
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Да хватит уже из мужика монстра делать, "деятели"! Ну "привлекался"... И что дальше? Может рассказать, как было на самом деле? Просто зажравшимся "небожителям" человек указал "направление движения", куда отправляют всех возомнивших о себе невесть что! СерОже это не понравилось и он решил "наказать быдлоту"... Итог, - мужик на больничной койке, а "неприкасаемый" строит из себя жертву. Просто "серОже" очень повезло с "объектом атаки". Смотри, пашинский, в следующий раз может не повезти, - да так, что и дружок твой аваков не поможет. Да, и пистолетик свой не носи с собой, - а то в следующий раз тебе его "решительные граждане" могут засунуть туда, откуда врачи будут доставать хирургическим путем! "Дебилы, бля..."
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"ранее привлекался к ответственности" ________И ЧТО???? ЗАТО ПАШИНСКИЙ -ВОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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чёт вспомнилось, что и Пашинского с супругой какая-то бадяга была? И привлекался, вроде?
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Что-то мне подсказывает , что скоро массово будут бить слуг народа...ногами по лицу
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Я ВООБЩЕ УДИВЛЯЮСЬ! Как такое чудо могло к Юльке когда-то в партию попасть?
Буду за нее голосовать и так далее. Но чего такое гуно липнет к ней?
НАВЕРНО ПАСТОР ЗАВЕДОВАЛ "КАДРАМИ".
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А еще он украл ручку в первом классе...........
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И в этой истории что то мне подсказывает есть след провокации против представителя коалиции разработаный в штабе прокремлевких политиканов Тимошенко.Что то все как то интересно срежисировано и подстава явная.
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"02.01.17 17:45 Человек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко"

Так почему его чмырят?!! Человек сменил половую ориентация и начал лупить тех, кого положено!
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Пашинский,как встретишь Новый Год,так и проживешь его. Особенно если этот год -17 й,и год Огненного петуха.Бутылками не отделаются.
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Как только Пашинский показался на политическом небосклоне - кликуха ему стала - мразь. Особенно расстарался во времена Майдана, а теперь - святее Папы Римского!
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Значит этот мужик можно сказать почти святой раз накопали только семейную сору.
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Обошелся с Пашинским как с женщиной,примерно такой вывод напрашивается из рассказа Геращенко.
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Вы кто такие что позволяете себе обливать грязью уважаемых людей-политиков Героев Майдана ?
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Пашинский конечно гнида,но ему надо было пристрелить в голову эту быдломразь
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Прострелить голову, это у них "боевая рана", орден дадут! Лучше утопить в сортире!!!
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Я тоже не понял ,причем сдесь ,что он привлекался раньше ,что за совок , короче народ вооружаемся и если пашинские пристают, открваем огонь на поражение
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хто такий геращенко - чи мало він брехав в минулому році ??
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Нельзя животных бить булкой по голове...., особенно больных бешенством . Таких животных необходимо изолировать а потом усыплять нафиг.....

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У нас есть национальная полиция и прокуратура которая честно разберется что к чему и негодяй поднявший руку на одного из выдающихся людей Украины предстанет перед судом .
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И что здесь такого ? Да я тоже может могу одевать женское белье ради интереса то и что ?
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Леоніде-Брате , привіт ! З новим роком ! А мене тільки но з бура випустили злі вертухаї.
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Привіт.. І тебе з новим роком..Говорив тобі - не ведись на провокації..
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Он их сам создает. Неужели вы не видите,где ваша объективность?Смотрите с кем вы общаетесь.Украина для него мачеха,Киевский патриархат филаретовская секта,ссср великая страна.Задумайтесь.
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Краяни, все, все, все!
Конфлікт вичерпано, тут одна особа на Цензорі розказала, що Пашинський хотів розп'яти хлопчика в трусиках 77 року народження, але той не дався і хлопнув того пляшкою по голові, а вона все бачила, во.
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Скоро появится "случайно всплывшее семейное фото" того человека


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Звучит гениально,"ЧЕЛОВЕК,,,напал на пашинского"
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Ну а пашинский, напавший на человека, мог бы привлекаться по различным уголовным статьям, но будучи депутатом, покрывался подельниками и законодательством. Вот и сейчас вся свора вместе с ХЕРащенко уже пытаются его отбелить. Избил жену.... А жены бывают и такие, которых надо придушить. Так что плешивую мразь на нары за явное превышение необходимой обороны
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Здесь многие льют грязь на Героя Майдана а представте если бы на его месте были вы ? Как бы себя повели когда вам дали по голове бутилкой а в салоне у вас жена испуганая....
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Ну я бы наверное не "ебуками" обкрадывал водителя поломавшегося микроавтобуса, утверждая " шо я бох " а предложил бы помощь ...
и уж точно не вылазил бы из своей машины в темное время суток на трассе (опыт знаете ли), ну если конечно не бухой ехал ...
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это не герои, а шестерки вальцмана и предатели Майдана....
уже известно, что пашинский - участвовал в расстрелах людей на Майдане..
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Ай-ай-ай! Линчевать его за это! Если бы Пагинский только знал, то стрелял бы в голову сразу.
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... вы уже, наверное, знаете, что этот человек привлекался к ... конечно знаем. этот мужик поджидал там пашинского и ни чего у них не ломалось, все подстроено!!!
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1. А якщо в бусику гавкнулася електрика, цю версію не розглядали?
2. За яку винагороду водій міг дати показання- про це ми ніколи не дізнаємося.
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Службова халатність? Поліція не вилучила важливі докази у справі про стрілянину з Пашинським


Поліцейські не стали вилучати штани В'ячеслава Хімікуса, який постраждав у результаті пострілу нардепа. При тому, що саме вони можуть бути доказом у визначенні траєкторії пострілу.
Співробітники Національної поліції не вилучили важливі докази в розслідуванні конфлікту зі стріляниною, в якому брав участь народний депутат Сергій Пашинський. Про це повідомляють з посиланням на Обозреватель.

https://youtu.be/Q5AahtIV5KU

Як з'ясувалося, поліцейські не стали вилучати штани В'ячеслава Хімікуса, який постраждав у результаті пострілу нардепа. При тому, що саме вони можуть бути доказом у визначенні траєкторії пострілу.
Якщо роздивитися положення вхідного і вихідного отворів в нозі і одязі потерпілого, то можна припустити, що Пашинський так як на штанях стріляв зверху вниз, а не з положення лежачи після удару пляшкою, як стверджує сам нардеп. Раніше в мережі висловлювалися побоювання в необ'єктивності поліції в цьому розслідуванні і навіть те, що глава МВС Арсен Аваков прикрив народного депутата від фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського після конфлікту зі стріляниною. Оскільки відразу після інциденту на сайті МВС з'явилася інформація про стрілянину, проте замість сухих фактів була викладена версія Пашинського.
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Пашинский, напавший и расстрелявший Человека, ранее даже не привлекался к ответственности за уничтожение и разворовывание страны, - Народ
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧеловек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко
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