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Теги: вооружение (3190) Госпогранслужба (2310) пограничники (999) Порошенко (10314) Донбасс (11689) Донецкая область (3476)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Донецкий погранотряд усилен новым вооружением, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко передал Донецком пограничному отряду новое вооружение. В частности, пограничникам передали скоростной бронированный катер, "Хаммеры" и новейшую систему слежения за целями "Аэрос".

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головные,шоб нашi воiни не зволiкали,а зразу мочковали кацапiв!!! Слава Украiнi!!!
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А почему там Петя по английски говорил? Это он объяснял воинам как пользоваться Хамерами?
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Очки дать? Там два сенатора США находятся . Для них и говорит. Если не понял английский ,то могу для тебя перевести.
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А что они там делают? Они что, без переводчиков приехали?
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Очень боюсь, чтобы всё это не оказалось простым и тупым пиаром. Как Дебальцево в январе 2015 и Светлодарская дуга в декабре 2016. Мне лично уже начинает типать, когда это трусливое что то делает.
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Не бойся - главное не отходи далеко от компа, а темболее на улицу ! А то мало что.
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Оно боится даже тогда ,когда в танчики за компом играет. Там же стреляють
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Когда увидишь табличку 40 грн за дол, Не удивляйся, потому, что Барыге нужны баксы, а ты за это должен заплатить.
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Это "трусливое" поехал в Широкино ,когда ты свой жирный зад на диване грело
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Мне баб на работе хватает. И дома ещё одна. И така языкастая! Спалила меня всем подругам - каже "Я така бабуся что ещё иб....ся". ..........................Чи то рекламу мне создает...Но я храню верность.
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Когда мне жена родила третью дочку , то и я по своему данному ей слову храню верность (6-й год уже).
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Но виртуально лижешь на форумах помелкину в дёсна Или это не ты было выше ?
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Жене уже 46 , нужно беречь.Младшую уже с трудом родила.
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Так тебе дома рекламы мало, ты еще решил и на Цензоре пустить?
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Мня ценят дома. А на работе вааще ценят как незаменимого.
Ну а на Цензоре мне реклама не нужна. Тем более вы сами меня пиарите....
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От скромности ты точно не помрешь. Кто тебя пиарит на Цензоре? Ты ж сам как банный лист. Подозреваю, что дома и на работе тоже самое. А куда ты ходишь жаловаться на коллег и домашних, просто интересно?
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Начальнику производства или бригадиру. А там и участковому на соседей.
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Таничка , у него есть клон БОБИК СДОХ...Ничего не говорит ?
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Этот ник у меня остался от Ютуба. Там для просмотра некоторых роликов нужна регистрация.
Не знаю огорчу или обрадую тебя но у меня есть более красивые клоны.
А Bobic Sdox могу тебе продать вместе с паролем.
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Русские городов не строили. Их строили украинцы, правда, тогда их так еще не назявали.
Когда какой-либо князь-изгой типа Юрка Довгорукого отправлялся в залышенськи, тоесть оставленые без внимания, земли, дабы найти себе там стол, то брал с собой кроме банды отмтрозков, гордо именуемой дружиной, нескольких ремесленников и попа. Найдя подходящее место для строительства укрепления они поступали так как и конкистадоры в Америке: устраивали облаву на местных охотников-собирателей угор-финнов и изловив некоторое количество примучивали их под руководством привезенных из метрополии инструкторов строить город, пахать землю и.т.д.
На первых порах для пропитания интенсивно охотились и истощение лесных ресурсов вынуждало местных откочевать подальше Так прерывалась связь рабов и их свободных сородичей, а бегство становилось невозможным. Столкнувшись с огромным массивом новых понятий и предметов, порабощенные аборигены вынуждены были заимствовать слова из языка поработителей. Это обьясняет некоторую схожесть украинского и русского языков, ведь звестно, что, к примеру, церковная и сельскохозяйственная терминология и этих языках одинакова, а охотничья разная. Это потому, что своих слов для описания сельхозпредметов и процессов у аборигенов небыло, а своя охотничья терминология была. Попы же навязывали новую религию.
Дети рабов уже даже теоретически не могли уйти от хозяэв, навыки жизни в лесу были утрачены. Мало того, они даже гордилиь своим рабством ведь их хозяева были сильны военно, технологически продвинуты, более цивилизованы чем те кто жил свободно. Образовалась уникальная связь между рабом и господином, когда раб горд своим рабством, считает его естественной, единственно возможной, правильной и выгодной для себя формой существования, а свободных презирает.
Поскольку количество детей у земледельцев благодаря оседлости значительно больше чем у кочевников, рабы-земледельцы размножались довольно быстро, заселялись все новые участки, а охотникам приходилось уходить все дальше и за 3-4 поколения, местное население было замещено рабами земдедельцами.
Так из рабов и сформировался руский человек. Русские всегда были рабами или крепостными, а потому не способны жить без хозяина, без какого либо начальства над ними. Как собака, единственное из животных активно ищет хозяина и чахнет если такового не находит, так и русские не могут без господина. Каждый раз, когда они волею судеб становились свободными они употребляли свою свободу чтоб найти себе нового царя.
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http://blogs.online.ua/medinskij/post/539/russkiy-mir-v-kieve-v-ukrainskoy-svyatyne-proslavlyayut-sotsializm-i-rossiyu/
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фуууууу, привкус совка и пиара в чистом виде. Тошнит от показухи
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вальцман снова прохрюкался, толку от него ноль..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДонецкий погранотряд усилен новым вооружением, - Порошенко. ВИДЕО
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