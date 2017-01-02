Донецкий погранотряд усилен новым вооружением, - Порошенко. ВИДЕО

Андрей Шевченко 73396fdd
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Чубака
, Igor Silent
, Елена Далийчук
, nazarin vladimir
, nik ukr 21c34e5d
, Родион Ивашин
, soren
, Наталья Наталья 6061f61d
, Don Pedro 64e2097e
, буков
, Леня Фишер
, Люцифер
, Фаина Раневская 389a8888
, Dankeschoen
, Иван Задорожный
, NNN
, Гриша Данилец
, я-это я
, сергей 7cbee458
, оззи
, Mikola Ivanov
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Ksenia VB
, Джамал
, kostjaua5
, RomanRastaman
, Anatoly Filatov
, yuster
, Homer Danetot
, Slava Stahov
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Ali Hasan
, Бумеранг
, Мабон
, сирень 3bd64252
, larisa890
, stas volja
, radius
, ГЕТЬМАН UA
, Чарли Чарли
, Луиза Тумбочкина
, Василий Чапаев cdfe43f0
, Олег1629
, jan pobokov
, Vladimir Bushan
, tihon
, RustIck
, HugeMug
, AndyMariman
, Василий Терешко
, Cеванет
, Bander_ua
, Лео Кот
, fresh guacamole
, Tatyana Pomolova
, Dmitry Yermak
, Khmelnitskiy
, Апанасенко Вадим
, Пантагруэль Гаргантюаевич
, PutinKaput
, Игорь Васильевич
, Rusin
, Игорь Карпов
, Berko Berko
, Harib Da
, sergik
, Валерий Соколов 17f179a1
, Вася Сильный
, Борей
, Anton Miklin 69d51b55
, Alexandr Slavich
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Serg Lan
, Andre Viy
, Ольга Луцив Сидорова
, _13_
, украинец-023
, Egor Elk
, Bandera Rosa
, Lizaveta Nemala
, Damon Smith
, Паливода Паливода
, Alina Sadovska
, Мыкола Соборный
, Александр Пахомов 395cba96
, Валерий Проценко
, Ozols
, Власов Сергей b3083465
, Лёва Паливода
, Максим М.
, курвиметр
, Леонид Днепр
, ПРАВДИВЫЙ
, Murlo Murloff
, Артем Ткаченко 35eef719
, Vedana
, Путлер Капут
, Славик Шустрик
, фашизд
, sigsauer879
, roadstar
, Алексей Носов d8330900
, Семен_Cеменыч
, Крокодил Гена
, Serghei Grigoriev
, Nov
, Антон Сперанский
, Serjio 1611
, счастливый даунбасенок
, vasya vasun
, Serg qwerty b5c5d2b0
, Мерт Алтин
, Тарас Затолочный
, Vlad Zemlyanin
, НБ
, Днепропетровец
, Бузько
, ЮИ
, Olena_Gr
, Валентина Костюченко
, cobalt_sinus
, Андрей1973
, Cozzzac
, terrikon
, Lunar express
, Nikcon
, Владимир Мажура
, Прохожый
, Володимир Петренко
, против рыг и ваты
, Сергій Титарчук
, myxanik
, To Response
, Сергей Козлов ae836211
, Антип61
, Яков1
, Sergo Ordgonikidze
, Александр Лекс
, Губернатор Боронео
, серджио def6ff91
, Anatoli Lit
, botoks
, Андрей Лавриненко
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Leo Uxmal
, Богдан Просто
, Панько Недобрий
, Андрій Жагун
, Dima30
, Николай М
, Богдан Подзізей
, Taras Franco
, Vlad Muzithenko
, Елена АВС
, La Figa56 ab2ed38e
, Виктор Степаненко
, ingrid
, Игорь Карпушин
, Иван Афанасьев
, Vladislav R 85fbc9a9
, Виктор8864
, Сергей Иванофф
Igor Silent, Григорий Барковский 5bc4f112, soren, я-это я, NNN, сергей 7cbee458, Джамал, Андрей Шевченко 73396fdd, Ksenia VB, Ali Hasan, Гриша Данилец, RomanRastaman, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, сирень 3bd64252, Чубака, fresh guacamole, Tatyana Pomolova, Луиза Тумбочкина, HugeMug, tihon, Люцифер, Леня Фишер, Мабон, Don Pedro 64e2097e, nik ukr 21c34e5d, sergik, Игорь Васильевич, Геннадий Медведев 4e590f22, буков, Валерий Соколов 17f179a1, Anatoly Filatov, Ольга Луцив Сидорова, Alexandr Slavich, Anton Miklin 69d51b55, Мыкола Соборный, Андрей Лунёв f3aa6aac, украинец-023, Пантагруэль Гаргантюаевич, Наталья Наталья 6061f61d, Vladimir Bushan, Harib Da, Andre Viy, nazarin vladimir, Лёва Паливода, RustIck, Alina Sadovska, Vedana, Леонид Днепр, оззи, Slava Stahov, Bandera Rosa, Алексей Носов d8330900, Egor Elk, Паливода Паливода, Александр Пахомов 395cba96, Serg qwerty b5c5d2b0, sigsauer879, Berko Berko, Serjio 1611, Губернатор Боронео, Сергій Титарчук, Панько Недобрий, Валентина Костюченко, Валерий Проценко, Славик Шустрик, Sergo Ordgonikidze, ЮИ, серджио def6ff91, Антон Сперанский, Николай М, Cozzzac
Всего на сайте: 235 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну а на Цензоре мне реклама не нужна. Тем более вы сами меня пиарите....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не знаю огорчу или обрадую тебя но у меня есть более красивые клоны.
А Bobic Sdox могу тебе продать вместе с паролем.
Ответить
Когда какой-либо князь-изгой типа Юрка Довгорукого отправлялся в залышенськи, тоесть оставленые без внимания, земли, дабы найти себе там стол, то брал с собой кроме банды отмтрозков, гордо именуемой дружиной, нескольких ремесленников и попа. Найдя подходящее место для строительства укрепления они поступали так как и конкистадоры в Америке: устраивали облаву на местных охотников-собирателей угор-финнов и изловив некоторое количество примучивали их под руководством привезенных из метрополии инструкторов строить город, пахать землю и.т.д.
На первых порах для пропитания интенсивно охотились и истощение лесных ресурсов вынуждало местных откочевать подальше Так прерывалась связь рабов и их свободных сородичей, а бегство становилось невозможным. Столкнувшись с огромным массивом новых понятий и предметов, порабощенные аборигены вынуждены были заимствовать слова из языка поработителей. Это обьясняет некоторую схожесть украинского и русского языков, ведь звестно, что, к примеру, церковная и сельскохозяйственная терминология и этих языках одинакова, а охотничья разная. Это потому, что своих слов для описания сельхозпредметов и процессов у аборигенов небыло, а своя охотничья терминология была. Попы же навязывали новую религию.
Дети рабов уже даже теоретически не могли уйти от хозяэв, навыки жизни в лесу были утрачены. Мало того, они даже гордилиь своим рабством ведь их хозяева были сильны военно, технологически продвинуты, более цивилизованы чем те кто жил свободно. Образовалась уникальная связь между рабом и господином, когда раб горд своим рабством, считает его естественной, единственно возможной, правильной и выгодной для себя формой существования, а свободных презирает.
Поскольку количество детей у земледельцев благодаря оседлости значительно больше чем у кочевников, рабы-земледельцы размножались довольно быстро, заселялись все новые участки, а охотникам приходилось уходить все дальше и за 3-4 поколения, местное население было замещено рабами земдедельцами.
Так из рабов и сформировался руский человек. Русские всегда были рабами или крепостными, а потому не способны жить без хозяина, без какого либо начальства над ними. Как собака, единственное из животных активно ищет хозяина и чахнет если такового не находит, так и русские не могут без господина. Каждый раз, когда они волею судеб становились свободными они употребляли свою свободу чтоб найти себе нового царя.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить