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Теги: конфликт (588) Пашинский (443) скандал (4928) стрельба (2070) Геращенко_Антон (775)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Показания водителя авто, из-за которого возник конфликт, полностью подтвердили версию Пашинского, - Геращенко

Владелец авто, из-за которого возник конфликт с участием нардепа Сергея Пашинского (Народный фронт), подтвердил версию парламентария о нападении на него.

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Геращенко верить -- себя не уважать. МВДшная гавкалка.
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Что мешало Пашинскому проехать мимо или вызвать копов? В авто ничто не угрожало его жизни. Активно раздувают песню про алкаша с бутылкой, а если бы подстрелили профессора или академика? тогда какую песню пели бы минстеци? Какого хрена оно вылезло из авто и начало размахивать боевым оружием? Скоты от безнаказанности просто съехали с катушек! Жаль это падло не нарвалось на братков, а хероично наехало на толкателей старого тарантаса...
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Водитель подтвердил? Эта идиотка читала его показания?
КАКИЕ ЖЕ СУКИ У НАС ПРИ ВЛАСТИ!
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прочитал - водитель полностью подтвердил слова Геращенки...
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Одна гнида защищает другую,ничего особенного......привычно.
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Показания водителя авто, из-за которого возник конфликт, полностью подтвердили версию Пашинского, - Геращенко
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Это особенно "правдоподобно" звучит, когда об этом говорит: член НФ Геращенко о событии произошедшем с другим членом НФ Пашинским.

Геращенко!!! Ты нам обещал в кратчайшие сроки сообщить о наказании харьковского мажор николаевских одесских.................: они уже жестоко наказаны?

Как сообщил советник министра МВД Антон Геращенко, дело "знаменитого" харьковского мажора будет доведено до логического завершения.
"Он не уйдет от правосудия. Я обещал и я проверю пригоден ли этот "артист" к военной службе. Может там его исправят"

Или николаевских тогда Геращенко обещал: По факту хулиганских действий полуголых пьяных гамадрил будет начато уголовное производство по статье хулиганство. "Закрыть дело" или "порешать" - не выйдет!
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Увы, умных не любят .... Геращенко отличается от других умом, его невозможно согнуть, умно и четко излагает свои мысли ... может быть хватит пилить сук, на котором все сидят ...
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за какую сумму свидетель стал "неанганжирован"?
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Пашинский, конечно, та ещё гнида, но почему возбудился Портнов в запоребрикии? Хотя судя по высказываниям зрадофилов они скоро крестным ходом на коленях поползут в Ростов просить легетивно-дегенеративногона царство вернуться.

Andrey Portnov18 год. · По совокупности признаков и публичных тезисов правоохранителей уже видно, что Национальная полиция стала фальсифицировать дело депутата Народного Фронта Пашинского и выгораживать его от ответственности за вооружённое нападение на прохожего.Прошу потерпевшего и его жену написать мне в FB и скоординировать действия. Вам будет обеспечена бесплатная профессиональная адвокатская защита, консультации и подготовка документов на всём протяжении следствия.Наша мотивация стандартная - вклад в углубление демократии.#портнов #мвд #гпу #пашинский #нф
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Портнов - грамотный юрист. Вот только толку будет мало. Как только дело будет проваливаться, его начнут затягивать. А если дойдет до европейского суда, и потерпевший( не гнида пашинский) выиграет, то платить справедливую компенсацию пострадавшему будет на пашинский с геращенко, - а Украина,т.е. - мы.
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Портнов бандити кодлы гавнюковича, который вместе с патроном сбежал от украинцев к хуйлу под крылышко.
Всё, что рожают подобные персонажи, какие бы там они "грамотные юристы" не были, и какие бы плохие не были пшинский и Ко, для меня изначально неприемлемо. Так как от тех гнид, кроме грязи на Украину и единственного желания вернуться и наказать всех, кто заставил скрываться у хуйла, не оправдав его ожиданий от реинтеграции Украины в россосию, ничего не исходит.
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Бутылкой бьют по голове только упоротые алкоголики или шобла, которая вышла завчасно по закону савченко.
Не бил бы бутылкой по глове, не получил бы ранение в ногу, во.
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А не слід було вимахувати бойовою зброєю перед беззахисною людиною. Не брав би на понт стволом громадянина- все було б інакше.
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Некоторые "громадяне" и без оружия готовы бутылкой треснуть. Не надо наивничать. Или просто врать. Не нравится Пашинский? Это ваши проблемы. А этот уже с женой проявил себя. Она тоже пистолетом махала?
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Из всей истории удивляет лишь почему эту информацию озвучила Геращенко, а особенно до конца следствия?
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Но одно я тебе скажу, даже не будучи Вольфом Мессером, - лицо и лексический запас этого самого "пострадавшего", получившего пулю в ногу, однозначно говорят - это алкаш, люмпен, избивающий жену и детей своих - веры ему даже меньше, чем вору пашинскому.
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На водилу надавили. Он нарушил правила ПДД, вызвавшего всё это, так сказать - зачинщик теракта против народного депутата. Ведь он всё сделал специально, чтобы заманить нардепа в ловушку и нанести непоправимый вред обороноспособности страны.
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точку здесь поставит баллистическая экспертиза--по следу пули,углу ее вхождения в ногу и выхода из нее,ясно на 100%--выстрел происходил с положения стоя,а не с позиции лежа
против этого факта не попрет ни Геращенко,ни Аваков,защищающие своего обосравшегося подельника
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Пашинский дал денег свидетелю.ВОТ И ВСЕ КАК ВСЕГДА!!!!
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шо там тріпало сцикливе водятленя - нам не цікаво. цікаво, як наротнохронтий Пахло Другий пояснить кульові отвори на штанях та рентгенівський знімок
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Давайте на время забудем, что Пашинский вор, взяточник, казнокрад и просто аморальный урод!!!

Входе конфликта жизни Пашинского угрожало что нибудь ? - НЕТ
Обе стороны конфликта применяли огнестрельное оружие ? - НЕТ
Причинил ли гражданин Пашинский тяжкие телесные повреждения ? - ДА
Имеет ли гражданин Пашинский разрешение на данное оружие ? - ???
Врет ли гражданин Пашинский ? - ДА

В нормальной стране:
Снятие депутатской неприкосновенности - ДА
Возбуждение уголовного дела за превышение допустимых норм самообороны - ДА
Арест без залога, так как данный гражданин имеет возможность вмешиваться в ход расследования - ДА

У нас в Украине:
Зам.министра внутренних дел, в нарушении закона о тайне следствия, пытается "отмазать" гражданина Пашинского, не имея никаких официальных выводов судмедэкспертов. (то есть становиться соучастником)

P.S. я не пытаюсь снять ответственности с водителя авто, но то что будет проведено объективное расследование шансов крайне мало
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проведут,никуда не денутся--по аналогичной истории с Лозинским,властям не дадут так просто прикрыть этот нелицеприятный для них случай
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Вся твоя аргументация высосана из пальца. Пашинский первый получил по голове - в ответ применил оружие для своей защиты. Или ему носить с собой бутылку для "честной драки" на бутылках? Далее - разрешение имел, сделал предупредительный выстрел (не 100% точно, но нашли ДВЕ гильзы на месте). И самое главное - ты спрашиваешь врет ли Пашинский и сам себе отвечаешь - ДА! На чем же основывается такая уверенность? Депутат всегда врет?
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Владелец авто, из-за которого возник конфликт с участием нардепа Сергея Пашинского (Народный фронт), подтвердил версию парламентария о нападении на него.
Об этом советник главы МВД, депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина".
==
А кто б сомневался? Зажали мужику фаберже в двери, "ласково" рассказали о его дальнейших перспективах, вот он и заговорил "как надо". И на потерпевшего уже "нарыли компромата", что он, чуть-ли не со школы, числился "врагом народа" и ""террористом". Поэтому "мужественный" Пашинский просто обязан был его подстрелить. Ну и, естественно, подлежит награждению.

В этой ситуации просто удивляет то, что мазу за эту крысу - Пашинского потянул только Геращенко. Где воспевающий его уникальные "личные и деловые качества" "хор имени Пятницкого" из числа подельников из ""Народного фронта"? Неужели все так "заработались" встречаясь с избирателями на Мальдивах и Сейшелах, что даже по Скайпу или в Фейсбуке не смогли вставить свой "пятак"?

PS. Если кто слушал лепет Геращенко на "112 Украина", то, вероятно, обратил внимание на то, что и сам Геращенко не сильно верит в то, что версия Пашинского правдива и получит подтверждение в суде. Что он "изящно" обосновал тем, что (не дословно): "У Пашинского много врагов и они, уж точно, наймут сильных адвокатов для пострадавшего от его стрельбы."
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Пора уже и по долбанной башке жирной свиньи антошки съездить чем либо тяжелым, тяжелее бутылки!!!!
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Поспішає жирна свинюка відмазати плішивого казнокрада, аж дим з дупи йде...Та скільки мотузці не витися, а кінець все одно буде...😕
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А почему ничего нет о сыне Пашинского ? Все - таки свидетель , оказывал помощь .
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Пашинский в данном конкретном случае можен давать только пояснения А не выдвигать версии. Вывод: Геращенко дебил.
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Бутылкой бьют по голове только упоротые алкоголики или шобла, которая вышла завчасно по закону савченко.
Не бил бы бутылкой по голове,не получил бы ранение в ногу, во.
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Согласен, к тому же он напал первым - бутылкой можно так ударить, что и убить.
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Да, первым напал - как увидел наведенный на него ствол.
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"Да я сама видела, он хотел распять этого алкаша в трусиках" Хе-Хе-Хе!
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Да хто его знает - раз пять или шесть... Быконуть он хотел перед своей мандолиной- это уж точно.
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а мандолина молодая ? , а телефончика ее нету ? , ну , пока пашинский чалиться будет , успокою даму ,,,
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Жопополиз Паршенко? Чего орать на весь интернет через каждые 10 минут свои тупые методички?
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Второй день нового года обсасывают историю с пашинским.Та лучше бухайте!!!Оно того не стоит. Гаврила был плешивой сукой.По лбу бутылкой он огрёб!!!
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Интересно, если бы после ранения в ногу мужик отобрал бы пистолет у дупатута и грохнул бы его, все равно крайним бы оказался?
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Геращенко был в кустах и все видел своими глазами. Как в анекдоте. Останавливается П. на авто, смотрит в кустах кто- то сидит, подходит и спрашивает - ты кто. Геращенко. А чего глаза такие большие. А я какаю. Где прямо на обочину. Далее выстрел вверх, а потом между глаз, чтоб не гадил где попало, особенно в эфире.
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Бочку варенья ,корзину печенья и Плохиш стал Кибальчишом .... об этом сообщили главные Буржиины страны ))))
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Нужно было не слабоалкоголку покупать, а шампанское. Стукнул бы по башке, и никакого ранения в ногу не было бы. А дупатут потом бы очухался - может, меньше быковал бы в будущем. "Та шо ему сделается?"(с)
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Оказывается когда на тебя нападают нужно сделать предупредительный выстрел!?
А Пашинский что, мент? Проводил задержание? Мудак ударил другого мудака по голове бутылкой по голове, т.е. его намерения очевидны. Так что Пашинский поступил правильно. Как советуют американские копы, в таких случаях нужно шмалять в бошку, чтобы некому было давать показания.
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Согласно с версией Пашинского, мужик послал на.. Его бабу, которая начала быковать. Никто не нападал. После чего Пашинский вылез из автомобиля, ДОПУСТИМ, сделал предупредительный в воздух и начал кричать - типа, всем лежать и навел ствол на мужика. Если бы при этом он показал корочку мента- естественно, мужик должен подчиниться. А так - КТО ОН ТАКОЙ, ЧТОБЫ ДАВАТЬ ТАКИЕ КОМАНДЫ??? Мужик действовал в пределахНЕОБХОДИМОЙ САМООБОРОНЫ, ибо его жизни угрожала смертельная опасность!!!
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Гы...гы...да кто бы сомневался...только один вопрос а если в следующий раз простой гражданин завалит депутата из огнестрела при подобных обстоятельствах ему так же все сойдет....
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так не завалил же, а ранил. А если ты ударил депутата - все должно сойти с рук?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПоказания водителя авто, из-за которого возник конфликт, полностью подтвердили версию Пашинского, - Геращенко
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