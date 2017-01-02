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Теги: НАТО (5101) Россия (64499) санкции (5756) терроризм (19609) Столтенберг (378) ИГИЛ (428)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Генсек НАТО просит не сравнивать РФ с ИГИЛ: "От России не исходит никакой опасности для членов альянса"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем интервью немецкому таблоиду Bild призвал не сравнивать Россию и террористическую организацию "Исламское государство".

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Запад сам никак не определится. То они начинают укреплять восточные границы ЕС и Чёрное море + создавать собственную армию в связи с угрозой засраши. То Столнберг подумывает об уходе на пэнзию в 2019 и говорит то, что понравится трампопо.У них там планы размытые, бюрократия в расцвете, организации 0. Потому и имеют терракты. Тот тунезиец, что устроил бойню в Берлине, 4 года сидел в Италии в тюрьме за связи с ИГИЛ! Но прошляпили таки. И Рождественский базар никак не огородили бетонными плитами. Расслабленные , как на пляже. А теперь на ИГИЛ сваливают.
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Если чёрта не называть чёртом, то он от этого ангелом не станет!
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Генсек НАТО необдуманно ляпнул, что он просит не сравнивать РФ с ИГИЛ: "От России якобы не исходит никакой опасности для членов альянса". Ну если теоретически может и не исходит так как каждая страна член НАТО защищена колективной помощью на случай агрессии российских фашистов. Но не все же страны члены НАТО Грузия , Украина, Сирия....и др. И они уже частично оккупированные проклячтыми кремлёвскими фашистами которые для них намного хуже даже ИГИЛ , и они до последнего мужественно сражаются с путлинскими захватчиками за свой суверинитет и территориальную целостность.
А вот такая безнаказанность российских фашистов за их кровавые оккупационные войны, закончится тем что они скоро также начнут оккупацию стран Восточной Европы и дальше ,как это раньше делали германские фашисты, которые совсем не отличаются от современных кремлёвских фашистов )(уйла.
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Скоро 100 лет по гитлеризму,а европейцы всё такие же безхребетные долбо@бы.
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Если сравним мощь и суммируем количество всех боевых новейшего поколения самолетов НАТО, то получим в результате более 5900 самолётов. В настоящее время средний возраст российских боевых самолетов составляет свыше 25 лет, таким образом, в предстоящие 10-15 лет авиапарк будет резко сокращён. В настоящее время ВВС лапотной шовинистической России насчитывают почти 1500 устарелых допотопных боевых самолетов, но о количестве боеготовых и речи не идёт, большая половина списанных. С учетом списания устаревших машин к 2020 году военная авиация фашистской России будет насчитывать 1500 самолетов притом с вертолетами, из которых только около 800 смогут выполнять боевые задачи. А вот как сказал один генерал из фашистской паРАШИ в ответ адмиралу США который сказал что лапотной паРАШИ хватает на несколько часов боя для НАТО чтобы её полностью уничтожить. Кацапский генерал фашист сказал что лапотная педерация просто на своей территории даже на месте подорвёт весь свой огромный но допотопный ядерный арсенал и этим погубит себя но и весь мир. Да всем хорошо ясно что козломордым зомбированным фашизмом спитым в кизяк примитивным рабам этим гадким москалям -кацапам этой лапотной нечисти всё равно как подыхать, а вот преуспевающим, всем обеспеченным счастливым жителям богатых демократических стран вроде и погибать то незачем. Вот чем и подло пользуется ужасный кровавый фашистский Кремль, которого уже ничто даже ядерное оружие не спасёт.
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Вот молдаванам россия не сосед, а Столтенбергу - сосед.
Построй вокруг калининграда Украину и не будет тебе россия соседом.
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А где этот ИГИЛ? Где глава?где министры? Где заводы? Нету их? Попытка обьединения 400млн. арабов наз-ся ИГИЛ? И на них Турцию натравливает мировое правительство.И когда она аркачиться то ей взрывы устраивают зомбированные люди. А кто сегодня может "Создавать зомбированных террористов" Только 4 страны. США,Россия,Китай и Израиль.ВОТ И УГАДАЙ ТЕПЕРЬ,учитывая что Кремль с 1927г. у сталиняно-микоянов.Да и в Баку в нефтяной академии был застрелян стрелок азэр,пропавший в Москве на год,причем тихоня крупный был,как и во Франции террористы-слабовольные из баров и гей клубов.Такие гипнозу легче под-ся..А СТАЛ СУПЕРСТРЕЛКОМ -БИЛ В ГЛАЗ С 30-ти метров.как и друг его.Они положили до 30 студентов.Одного Москва забрала.Крупный центр терроризма-ПРИШЛЫЕ АРАБОХАИ( эр мэн?-ворованное слово) отнявшие Кремль у евреев в 1927году, а называют других...АРАБЬЕ ВОН ИЗ КРЕМЛЯ,ПОСТРОЕННОГО ЦАРЯМИ Пэриджана(Одэрбэйджана).
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Согласна со Столтенбергом - нельзя сравнивать РФ с ИГИЛ: "От России не исходит никакой опасности для членов альянса". От РФии исходит опасность для всего мира (во всяком случае не страны НАТО в огромной опасности) , а ИГИЛ воюет только с несогласными.
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..
Третья мировая война к которой так стремится профашистская Россия ?
Что если война с фашистской Россией все-таки начнётся, как бы она выглядеть? .
Так военный потенциал НАТО он многократно в десятки раз превышает военный потенциал отсталой профашистской России. Общее количество военнослужащих альянса составляет 3,6 млн, России - 800 тыс. У НАТО в наличии 7,5 тыс. танков, у РФ - 2,750. У НАТО 5,9 тыс. боевых самолетов, у России - 1,571, а военный флот отсталой фашистской России десятикратно слабее военно коалиции демократических стран НАТО. Да и сегодняшние армии гораздо больше полагаются на супер - современные технологии которыми вооружён блок НАТО и на много устаревшие технологии милитаристской России .
В этом возможном конфликте термин «поле битвы» будет достаточно неуместным: Ведь не только земля будет втянута в войну но и космическое пространство и киберпространство станут весьма жаркими аренами. Война, где используются новейшие военные спутники, супер современные корабли, подводные лодки и самолеты где тоже огромное преимущество НАТО над фашистской Россией.
Что сказать Столтенбергу, только то что надо трезво считать милитаристское российское руководство из за их кровавых оккупационных войн исключительно агрессивным и фашистским. А значить всему мировому содружеству всем странам и НАТО надо всегда быть готовым к любым сценариям в том числе и к третей мировой войне, чтобы вовремя остановить и мгновенно уничтожить это современное кровавое фашистское зло на земле в 21 веке.
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Генсек НАТО или тупой или преступник. Один из последних фактов, когда расейская педерация организовала покушение на членов правительства в Черногории, что уже доказано и они объявлены в международный розыск. Это что, не терроризм?!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГенсек НАТО просит не сравнивать РФ с ИГИЛ: "От России не исходит никакой опасности для членов альянса"
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