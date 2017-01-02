EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570723)
  13076  148
Материалы по теме:  Оборона
Теги: вооружение (3190) оборона (806) оружие (3512) Укроборонпром (380)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО

Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав ГК "Укроборонпром" совместно с американской корпорацией "Aeroscraft" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ну и на себя глянь наверное тоже не Ален Делон при чем здесь внешность человека
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Была шутка, когда в школе еще был. Ален Делон не пьёт одеколон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я говорю о том что каждый человек имеет свою внешность и не стоит делать такую хрень и никакого отношения это не имеет к политическим взглядам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не прошло и три года после начала войны с Кацапами , а уже "Укроборонпром" понял,что нужно производить стрелковое оружие по стандартам НАТО. Благодарим за сверхпоспешнось, а то укроборонпрому некогда было перезагрузиться из-за договорняков с Африканцами по продаже в Африку и в Латиноамериканские джунгли оружия 1966-1970 годов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Натовский патрон вполне подходит под АК-74 кал. 5.45мм, наоборот нет. Так было специально задумано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прикололся? Как ты гильзу длинной в 45 мм засунешь в патронник 39 мм?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все гораздо серьезней. Перейдя на стандарт НАТО придется закупать все, и оружие и патроны, а если вдруг разрешать производить здесь, то лицензии и технологии. А это большие деньги. И главное, продавать, как сейчас, оружие навряд ли получится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И ещё .
Карабин СКС до сиз пор остаётся лучшим карабином в мире (только вдумайтесь!) по соотношению цена-качество .
Не юговский , болгарский или китаёзский , а именно советский .
И не нужно делать из меня совка . Они за сто лет так и не сподобились пошить приличных простых мужских трусов .
Но оружие делали качественное .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это хорошо .
Плохо то , что склады длительного хранения разворовали .
А теперь те , кто разворовал , принимают решения .
Вот , что плохо .
Про Говнокомандующего я и не говорю . Что тут говорить - Герцог мира ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так в России этих стволов ещё завались. Уже давно по всему миру СКС распродают под видом охотничьих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юговские в основном .
А там патронник мало того , что кривой , так ещё и не хромированный .
 показать весь комментарий
Ответить
 
болт, а еще покойный дед калашников нехилые огурцы с дубовыми листьями в бочках квасил
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вставил пять копеек ?
СКС - это не Калашникова работа ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не все так однозначно - юговский патроннникв просто меньше советского он сделан точно по спецификации и от кривых советских патронов в нем случается избыточное давление которое выдавливает куски капсюля в канал ударника затвора.
Юги не рассчитывали стрелять корродирующими патронами и поэтому ствол не хромирован за счёт этого он намного точнее советского
Мне лично не нравятся ни тот ни другой я предпочитаю китайские Норинко
 показать весь комментарий
Ответить
 
И шо с того? Британские паровозы признаны непревзойденными. Кто на них ездит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО
============================================================

И снова БУДЕТ производить.


Интересно, сколько мы услышим интервью, от этой власти, если слова в будущей форме БУДЕТ, БУДЕМ.............. заменить на настоящую, т.е. говорить о том, шо уже СДЕЛАЛИ.


У этой власти, как и у коммуняк, все успехи в будущем.


Но самое главное, шо это светлое будущее у них никогда - не приходит!!!


У нормальных людей сначала сделают, а потом сообщают.

Позорные брехуны а не власть!!!


Если хотели бы в НАТО, на самом деле, то по их стандартам уже давно бы делали вооружение на протяжении прошедших 2.5 лет.


В то же время, в НАТО - низзя, потому шо путин так сказал, иначе липецкую фабрику у оффшорного барыги заберет.


Вот поэтому у этой воровской власти запланирована подготовка к вступлению в НАТО, на протяжении всего срока нахождения их у власти.


И если бы хотела эта власть в НАТО, то уже давно, по крайней мере, туда заявку подала, как это сделала Грузия.




 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я вас умоляю. Калаш - хорошая машинка, но предел модернизации далеко не исчерпан. Посмотрите, какой диапазон возможностей дает АК 100 серии. Только знаете, даже если такое чудо произойдет, ВСУ его все равно не увидит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не мелите ерундой. Если серия АК - это лучшее, то я не знаю как должно выглядеть худшее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У вас особое мнение? Интересно послушать. Обоснуйте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Побольше надо оружия новых образцов для валюты-ведь нам очень нужны деньги а жизнь доказала что мы и с старым оружием времен СССР хорошо воюем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
калаш еще как клинит сам, его надежнсть это миф..Вот на видел калаш замерз и не стреляет, а М16 без проблем, да и М16 на самом деле проще по конструкции чем АК
https://www.youtube.com/watch?v=CVe7d7xJdAo&sns=fb
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо не помиляюсь, АК виготовляє кілька країн у світі, США також серед них
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вспомним когда Тимошенко пять лет при власти сумела фактически убить нашу оборонку,уничтожить лучшие проэкты боевой новой техники,продать за рубеж системы ПВО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Благодаря Петру Алексеевичу в строй вступили два мощнейших бронекатера что усилило наши ВМС,новые минометы "Молот"достойно могут дать ответ врагам если на это будет нужда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А коли збудують хоча б завод з виробництва патронів/снарядів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
новый байки для нового года.... никто ничего не делает без отката... омерика это знает и хрен вамнам, а не патронный завод по их технологиям... хотите строить - стройте по своим технологиям под наши стандарты ворюги...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина могла сама выпускать любое оружие, что изменилось? Или воензаводы в частные руки (не знаю чьи) перешли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Государственное предприятие "Укроборонсервис", ГК "Укроборонпрома" совместно с американской корпорацией "Aeroscraft" будет производить новейшие современное стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Всё это прекрасно но, но чтобы успешно уничтожать своего лютого кровавого врага проклятых российских фашистов захватчиков и освобождать от них свою временно оккупированную украинскую землю Крыма и Донбасса стрелкового оружия этого мало . Надо оружие посерьёзней вплоть до восстановления своего так необдуманно ранее утраченного мощного ядерного статуса который заставит считаться с уже Украинской ядерной державой проклятых кремлёвских фашистов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эта фирма дирижабли выпускает.и никакого отношения к стрелковому оружию не имеет
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну было бы странно если бы страна в чьей военной доктрине записана противодействие соседней стране продолжала производить зброю соответсвющей вооруждению потенциального агрессора... типа заходите, насчет снабжения не беспокойтесь - у нас на складах есть все что вам нужно....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что за Aeroscraft с директором у которого такая американская фамилия? Почему эта контора не известна, как производитель какого то оружия вообще?
Опять какую то прокладку для распила бюджета засунули походу мастера из "Укроборонпрома"?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужны снайперские и автоматические винтовки под натовский патрон,"калаши" на сегодняшний день это оружие папуасов прошлого века,пусть с ними лапотные бегают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
маразм крепчает...
в НАТО нас не ждут, но мы "...продолжаем есть кактус...".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эта фирма выпускает дирижабли.с какого боку она к стрелковому оружию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понеслось , прибежала куча руснявых ботов с рассказом что нам надо .
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум Украины"Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
я-это я, NNN, сергей 7cbee458, Джамал, Ksenia VB, Ali Hasan, Гриша Данилец, RomanRastaman, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, сирень 3bd64252, Igor Silent, Андрей Шевченко 73396fdd, Чубака, fresh guacamole, Tatyana Pomolova, Луиза Тумбочкина, HugeMug, tihon, Люцифер, Леня Фишер, Мабон, sergik, Игорь Васильевич, Геннадий Медведев 4e590f22, Валерий Соколов 17f179a1, soren, Anatoly Filatov, Ольга Луцив Сидорова, Alexandr Slavich, Anton Miklin 69d51b55, Мыкола Соборный, Андрей Лунёв f3aa6aac, украинец-023, Пантагруэль Гаргантюаевич, Vladimir Bushan, Harib Da, Andre Viy, Лёва Паливода, RustIck, Alina Sadovska, Vedana, Леонид Днепр, оззи, Slava Stahov, Наталья Наталья 6061f61d, буков, Григорий Барковский 5bc4f112, Bandera Rosa, Алексей Носов d8330900, Egor Elk, Паливода Паливода, Александр Пахомов 395cba96, Serg qwerty b5c5d2b0, sigsauer879, Berko Berko, Serjio 1611, Губернатор Боронео, Сергій Титарчук, Панько Недобрий, Валентина Костюченко, Валерий Проценко, Славик Шустрик, Sergo Ordgonikidze, ЮИ, серджио def6ff91, Антон Сперанский, Николай М, Cozzzac, Владимир Мажура, Khmelnitskiy, ПРАВДИВЫЙ, НБ
 Всего на сайте: 239 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти