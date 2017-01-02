"Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО

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Карабин СКС до сиз пор остаётся лучшим карабином в мире (только вдумайтесь!) по соотношению цена-качество .
Не юговский , болгарский или китаёзский , а именно советский .
И не нужно делать из меня совка . Они за сто лет так и не сподобились пошить приличных простых мужских трусов .
Но оружие делали качественное .
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Плохо то , что склады длительного хранения разворовали .
А теперь те , кто разворовал , принимают решения .
Вот , что плохо .
Про Говнокомандующего я и не говорю . Что тут говорить - Герцог мира ...
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А там патронник мало того , что кривой , так ещё и не хромированный .
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СКС - это не Калашникова работа ...
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Юги не рассчитывали стрелять корродирующими патронами и поэтому ствол не хромирован за счёт этого он намного точнее советского
Мне лично не нравятся ни тот ни другой я предпочитаю китайские Норинко
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И снова БУДЕТ производить.
Интересно, сколько мы услышим интервью, от этой власти, если слова в будущей форме БУДЕТ, БУДЕМ.............. заменить на настоящую, т.е. говорить о том, шо уже СДЕЛАЛИ.
У этой власти, как и у коммуняк, все успехи в будущем.
Но самое главное, шо это светлое будущее у них никогда - не приходит!!!
У нормальных людей сначала сделают, а потом сообщают.
Позорные брехуны а не власть!!!
Если хотели бы в НАТО, на самом деле, то по их стандартам уже давно бы делали вооружение на протяжении прошедших 2.5 лет.
В то же время, в НАТО - низзя, потому шо путин так сказал, иначе липецкую фабрику у оффшорного барыги заберет.
Вот поэтому у этой воровской власти запланирована подготовка к вступлению в НАТО, на протяжении всего срока нахождения их у власти.
И если бы хотела эта власть в НАТО, то уже давно, по крайней мере, туда заявку подала, как это сделала Грузия.
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https://www.youtube.com/watch?v=CVe7d7xJdAo&sns=fb
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Опять какую то прокладку для распила бюджета засунули походу мастера из "Укроборонпрома"?!
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в НАТО нас не ждут, но мы "...продолжаем есть кактус...".
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