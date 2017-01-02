Расстрел людей террористом в Стамбуле. ВИДЕО с камер наблюдения (18+)

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Заметили? После озвучки путинских планов уничтожения Украины устами Пинчука как в рот воды набрали чиновники, все эти патриоты-государственники при должностях. Которые в воюющей стране обязаны первыми поставить транслятора идей капитуляции на место.
А то и прямо сказать, что никогда не подадут такому человеку руки. А то и пригрозить уголовным делом за коллаборационизм. В общем, неважно как конкретно, но быстро и жестко отреагировать.
Но нет - не говорят ничего, молчат. Точнее, высказались лишь единицы и не из первого политического ряда. И я хочу ошибиться, но боюсь, что это молчание красноречивее всего характеризует настроения в политической и бизнес-элитах.
Что им неясно из пинчуковских слов, понятных каждому украинцу? Или в элитах тоже раздумывают, как похитрее/подороже сдать Путину Украину?
"Пропускают мимо ушей", не хотят ссориться со своим, потому что свой для них - не народ, а группа товарищей-бенефициаров? Какой вывод можно сделать из этого? Что Пинчук в своей статье в WSJ транслировал и их месседж?
А ведь публичное отношение к идеям предательства - это момент истины, водораздел, Рубикон. Отсутствие мгновенного и резкого ответа властей на высоком уровне переводит разговоры о возможной капитуляции из разряда неприличных в разряд допустимых в Украине дискуссий. Чего и добивается Пинчук, точнее, те, кто за ним стоит. Поразительно, насколько же разная - и по скорости, и по качеству - реакция у людей, живущих в стране, и у управляющих ею...
Скоро, 20 января, вторые соберутся поесть с пинчуковской руки в Женеве, чтобы "сверить часы". Они не понимают лишь одного: по составу группы единомышленников всем станет очевидно, чьи часы в украинской политике сочтены. И все промолчавшие автоматически к ним присоединятся.
"Огласите весь список, пожалуйста". (с)
Айдер Муждабаєв
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Ну а пока простых смертных отстреливает Пашинский и ему подобные....
Лозинский чем от этого выродка отличается,только количеством трупов.
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Раб по наказу піде вбивати невинних людей . Вільна людина ніколи такий наказ не виконає
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Эти по жизни первобытные обезьяны с первобытными мыслями, первобытными пещерными чувствами, первобытными представлениями о мире и о его происхождении, которые никогда бы не смогли создать ничего подобного и близко похожего на автомат безымянных немецких инженеров, чей труд приписали Калашникову, уничтожают относительно современным оружием людей, кто на своих плечах несёт тяжкое бремя Цивилизации.
История знала примеры правильных шагов с кровожадными дикарями. И это было истребление.
Истребляли кровожадных индейцев, которые были хорошими лишь в произведениях Ф.Купера, и в реальной жизни не имевшие и одного процента приписываемых им добродетелей.
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Более того, с такими темпами возможны уничтожения культурного наследия человеческой Цивилизации в Европе, которое представляет собой архитектурные памятники христианской религии.
Толерастизм, терпимость, слабость и воспитываемая государственными системами подавления трусость в людях приводят к боязни дать адекватный отпор инокультурным захватчикам, террористам, убийцам, негодяям и просто зверью.
Есть способ показать этому примитивному миру и их лживым представителям, использующих свою религию для своего распространения, захвата и доминирования на чужих землях ИХ МЕСТО.
Для этого нужно досрочно освободить Андерса Беринга Брейвика.
И опубликовать его Манифест для свободного изучения.
Каждый европеец имеет право на жизнь и имеет право ЗНАТЬ.
Не может быть никакой секретности и ограничении в получении информации.
Люди, народы Европы - это не стадо, которое влезшие во власть лжецы будут вести на заклание в угоду своим амбициям МЕГАВОРЬЯ.
Люди имеют право на исполнение Конституций своих стран.
Все, кто будет пытаться ограничить права людей должны рассматриваться как преступники.
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Против международного терроризма в Европе и на Ближнем Востоке, как и в любой точке земного шара, имеющего в своей основе идеологию исламского фундаментализма неправильны, слабы и неэффективны меры полицейского характера.
Лишь спланированные военные операции смогут очистить нашу планету от убийц.
Именно убийства убийц дадут эффект. И для этого есть подходящее оружие, которое не только уничтожит места скопления террористов, но и на долгое время сделает невозможным восстановление популяции носителей террора. Это такое оружие, от которого украинские предатели отказались в 1994-м году.
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Африкев Турции рабы!
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