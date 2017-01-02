Пьяный мужчина на Киевщине пришел выяснять отношения к бывшей жене, прихватив с собой боевую гранату. ФОТО

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, Александр Шевченко 7fae048a
, Грга Питич
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, Цигель
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, shokolad
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, sigsauer879
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, NNN
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, Александр Малышенко
, Jancis
, Михаил Карпенко
, Анатолий Лукин
, Kamate Kaora
, SergeLi
, Игорь b007627d
, CА
, я гражданин Украины
, Влад Листвич
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, Ф-1
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Я о другом,это ж сколько здоровья и нервов нужно .
Живи долго и счастливо.
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Да ты, брат, ходок!
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К ужасу и сожалению, ибо каких-то 3 года назад об этом даже в самых страшных фантазиях это не пришло бы в голову!
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...тело, похожее на бывшего мужа, устроило ссору и угрожало предметом, похожим на гранату.
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Вы только вспомните Лукаш или Бондаренчиху ...
Только МОН-50 , а лучше "сотку" ...
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«Вчера жена встретила у подъезда соседку, жену Серёжки-бульдозериста, отличного парня и тяжёлого алкоголика. Бульдозеристом его зовут в память об утопленном им когда-то в болоте бульдозере. Бульдозер этот простоял в болоте семь лет, и лишь прошлой осенью Серёжка с корешами начал его разбирать - не то на запчасти, не то на металлолом, - кажется, и сам не знает.
У подъезда стояла "неотложка", явившаяся к сынку Серёжи бульдозериста, тот допился до белой горячки. Врач уговаривал его разрешить укол. Витя от шприца шарахался. "Не могу я на это смотреть", - пожаловалась его мать моей жене. Через час он сидел на лавочке и пил на морозе самогон, крепко держась за бутылку двумя руками. "Ну, слава богу, - сказала мне жена, - кажется, всё в порядке». Но до "порядка" было ещё далеко. Сегодня утром стало известно: Витя в тот раз медикам не дался, "скорая" уехала ни с чем. Эту победу он и отмечал самогоном. Но вечером медики вернулись… с полицией! И таки препроводили Витю в больницу. Надеемся, ему там хорошо».
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