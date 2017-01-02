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Теги: боеприпасы (790) граната (464) задержание (4738) Киевская область (1306) Нацполиция (5311)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пьяный мужчина на Киевщине пришел выяснять отношения к бывшей жене, прихватив с собой боевую гранату. ФОТО

43-летний житель Макаровского района в первый день Нового года приехал "навеселе" к бывшей жене выяснить отношения, а в качестве "железного" аргумента прихватил с собой боевую гранату.

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Якщо предмет, схожий на гранату перебуває без предмета, схожого на запал - ним цвяхи забивати можна..
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Шановні панове, є дуже гарна пропозиція: у разі голосування у ВР не так, як потрібно людям і країні - ходити у приймальні до своїх депутатів саме з такими гостинцями - предметами, схожими на гранату. Можна навіть спочатку і без запалу. Далі - по подальшій поведінці обранців.
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Такое впечатление что гранаты сейчас у каждого второго идиота в качестве так сказать последнего аргумента (((
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Сапёр . Любит гранаты ? На Донбасс его , пусть занимается своим любимым делом - разминированием "серой" зоны .
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Баран ! Краще б сказав ,що знайшов на вулиці ,біля смітника і т.і. А так будуть ще й у товаришів проблеми .
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Ага.., или у своей бывшей отобрал . А теперь затаскают корешей менты...
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...и будет Украина кормить очередного идиота .
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не хочешь кормить идиотов?предпочитаешь,чтоб они сами себе пропитание добывали,используя свои мозги?
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В сельских больницах все койки заняты бомжами (тепло , чисто , ещё и кормят - граждане Украины . Не имеют права отказать в "лечении" .На зоне - малолетки ( мелкая кража ) и алкаши , "друзья" этого идиота .
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В сорок три роки міг би вже трохи і подорослішати...😕😕😕
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Возраст и ум - не связанные вещи . "Но, если туп, как дерево - родишься баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь." В. Высоцкий
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Во, дятел! Я- хрен зна. Пять раз разводился. Всяко бывало. Но, как-то в башку не пришло не то что с гранатой выяснять отношения, а и просто ударить. Жизнь- такая штука... Кстати, со всеми своими бывшими женами- в нормальных отношениях пребываю. Что вызывает недовольство нонешней.
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Не. Со всеми бывшими- ровно по пять лет жил. С этой- в мае- 10 лет исполнится. Так шо- не получится. Да и поздновато.
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у товарища сухова девять жен было, а его почему то к десятой матрене тянуло.
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9 були мусульманками , а отже - спиртне не вживали ... Натомість Матрьона бодяжила брагу і самогон і сама бухала , із Суховим , весь час - за це він її і любив !
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С Новым Годом!
Я о другом,это ж сколько здоровья и нервов нужно .
Живи долго и счастливо.
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И тебя, камрад, с Новым Годом! Здоровья тебе и Счастья. А ото- всё просто, если моряк. Жизнь такая... Ничё. Главное- вовремя понять, что надо сменить имя. Все, первые пять- были Светы. Щас- Наташа.
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Вокруг много моряков и вижу их жизнь .все практически под копирку особенно молодежи ,да сказать честно и про благополучные семьи с устойчивым иммунитетом через 5-10 моряк дома уже мешает и все чаще проскакивает *скорей бы он ушел в пейс*.люди привыкают к подобному образу жизни.
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5х5+10+(приблизительно)18+(тоже по)1х5=что то около 60ти?
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Мне- 55. В первый раз женился в 18. Правда, через пять дней- мне исполнилось 19.
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Значит (тоже по)1х5 чуть по менше было (промежутки)

Да ты, брат, ходок!
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Не. Меня друзья не понимают. Говорят так: "У тебя, Андрюха- Привычка Жениться"(с)
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5 разів розводився , а справжнього кохання так і не пізнав - бо тоді б розумів , навіщо , люди із собою гранату беруть ...
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От это- сильная версия! И неожиданная. У меня этих гранат было- валом! Правда- тока Ф-1. Их, под Барвенково, в лесочках- как будто засеяли. Правда, ни единой с запалом- в дом я так не донес. Точнее- в дома.
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"єфка" , тим більше копана , занадто небезпечна річ - на них , жодних дружин не вистачить ...
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Та, не. Чес слово. Хотя сейчас, понятно- у меня их ни единой. Утопил. Времена не те. А ранее, чес слово: я их даже дарил, корешам. И некоторые из них, их в своих офисах- на стах и полочках держали. Клянусь! Во, были времена!
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жена может мастер по восточным единоборствам, там без гранаты никак не разберешься.
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А гранату наступательную взял - хотел "крепость" захватить и овладеть.
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Версия для адвоката: "Предлагал купить гранату, отказалась".
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"Предмет похожий на гранату" стал таким же обычным предметом, как и зажигалка в кармане.
К ужасу и сожалению, ибо каких-то 3 года назад об этом даже в самых страшных фантазиях это не пришло бы в голову!
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раньше оружием пролетариата был булыжник, но в некоторых местностях гранату достать проще
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Правильно надо писать так:

...тело, похожее на бывшего мужа, устроило ссору и угрожало предметом, похожим на гранату.
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Иную бабу и гранатой не остановишь ...
Вы только вспомните Лукаш или Бондаренчиху ...
Только МОН-50 , а лучше "сотку" ...
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Что именно он собирался сделать с этой "гранатой"? Пукнуть в дырочку, чтобы взорвалась? Или разобрать и тротилом от тараканом посыпать?
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Письмо в студию. Российская жизнь как она есть на самом деле
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«Вчера жена встретила у подъезда соседку, жену Серёжки-бульдозериста, отличного парня и тяжёлого алкоголика. Бульдозеристом его зовут в память об утопленном им когда-то в болоте бульдозере. Бульдозер этот простоял в болоте семь лет, и лишь прошлой осенью Серёжка с корешами начал его разбирать - не то на запчасти, не то на металлолом, - кажется, и сам не знает.

У подъезда стояла "неотложка", явившаяся к сынку Серёжи бульдозериста, тот допился до белой горячки. Врач уговаривал его разрешить укол. Витя от шприца шарахался. "Не могу я на это смотреть", - пожаловалась его мать моей жене. Через час он сидел на лавочке и пил на морозе самогон, крепко держась за бутылку двумя руками. "Ну, слава богу, - сказала мне жена, - кажется, всё в порядке». Но до "порядка" было ещё далеко. Сегодня утром стало известно: Витя в тот раз медикам не дался, "скорая" уехала ни с чем. Эту победу он и отмечал самогоном. Но вечером медики вернулись… с полицией! И таки препроводили Витю в больницу. Надеемся, ему там хорошо».
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Раньше к женщинам с цветами на свидание ходили, а щас с гранатами. О времена, о нравы...
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баб как грязи, хули он туда шёл выяснять отношения ?
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Та то жінка попросила бувшого, шоб на базарі купив їй гранат, а він просто не поняв.)))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПьяный мужчина на Киевщине пришел выяснять отношения к бывшей жене, прихватив с собой боевую гранату. ФОТО
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