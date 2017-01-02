Российский журналист напомнил предателю Аксенову, кем был Бандера

Shuha
, сергей садовский
, valeria
, Сидір Лютий
, путин999
, Міністерство Правди
, Zoya Sakovich
, Rjr
, Александр Шевченко 7fae048a
, Сила В Силе Брат
, Aleksandr Ulynov
, Senator S 01a656ec
, Мабон
, Володимир Лисин
, Ali Hasan
, Евгений Якушев
, sigsauer879
, Alina Bodnar
, NNN
, Александр Малышенко
, Михаил Карпенко
, Анатолий Лукин
, Kamate Kaora
, SergeLi
, Игорь b007627d
, CА
, я гражданин Украины
, Влад Листвич
, Генадий Куликов c27767b9
, Ольга Панченко
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Хавронников Степан
, East Clintwood
, Володя Остринський
, Cuculechka Podilska
, Антип61
, GOLDSTAR
, сирень 3bd64252
, Харьков Сумской
, Леонид Самуэльвич
, Юрий Булкин
, Viktor Stecenko
, Виктор Олегович
, Ksenia VB
, счастливый даунбасенок
, patriotukrainy
, Иванов Юрий 9255343a
, Elena Drozd
, Bin Binn
, Василий Казимко
, иван петров 698776af
, Free dom 79bf0950
, Rublev Leo
, Чарли Чарли
, Gosha343
, shokolad
, Виктор Сидоров 2e52621c
, Igar Varazhbianav
, Паровоз на Соломенке
, Ирина Киев
, Василий Дамаскин
, Вася Неважно
, Враг рода человеческого 666
, Myko
, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА
, Vladimir Eliseev
, avengers
, Леонид Днепр
, Новий Перець
, Иван Карпов
, Акинар Дортуар 544ccd43
, OL SHER
, Вик Тодт
, Вова Воваенович
, kostjaua5
, Doc Lestor
, Kubik
, botoks
, Иван Иванов 1f0e171f
, Deryban
, Одесса best
, Валерий Соколов 17f179a1
, Анатолий Калюжный
, фашизд
, Борис. Сусленский.
, dd13
, А П 6d5dcd2e
, Ole Lahti
, Сергей Серж e67d4198
, Tania36
, Bandera Rosa
, Япона Мать
, Fredi Kruger
, Юра Волков
, Ватник Путин
, Николай М
, Olga Mansika
, Supple Vine
, roman trypalyuk
, Paul Petrovach
, antic
, Бендер-Задунайский
, Оолександр Білець
, ІГОР ЧЕ
, дядя Сирожа
, Люцифер
, Грга Питич
, Taras Franco
, Лидия Севастьянова
, Oles Ivanov
, Alexandr Kalinichenko 202e96ef
, Сергій Кузьмук
, Jeff Light
, Ф-1
, ahuhu
valeria, Rjr, Aleksandr Ulynov, Евгений Якушев, Senator S 01a656ec, Геннадий Медведев 4e590f22, sigsauer879, NNN, East Clintwood, Viktor Stecenko, SergeLi, Cuculechka Podilska, Володимир Лисин, Генадий Куликов c27767b9, Мабон, сергей садовский, Чарли Чарли, Rublev Leo, Ksenia VB, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Враг рода человеческого 666, Виктор Олегович, Gosha343, shokolad, иван петров 698776af, Новий Перець, patriotukrainy, Deryban, Vladimir Eliseev, Анатолий Лукин, Elena Drozd, Василий Дамаскин, Одесса best, Kubik, Влад Листвич, Paul Petrovach, я гражданин Украины, Ole Lahti, Shuha, Николай М, Myko, Вова Воваенович, Леонид Днепр, Япона Мать, Tania36, Вася Неважно
Всего на сайте: 161 писатель
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тебе прописан суицид
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Эксперты ООН подсчитали, что больше половины всех секс-рабов мира поставляется из России. При этом большая часть проституток оседает в странах Западной Европы.
(с) Газета-сРУ.
Ответить
"На роль главной страны назначения в международной торговле людьми претендует Германия. Именно туда ежегодно попадают тысячи граждан России"
Ответить
Ответить
Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
Ответить
Уних там целый штат людей. Каторые над выдумками работают)))) падбирают бумагу тех времен паделывают рукописи подписи и паэтому нет не какога смысла счетать истеной не адного дакумента в рассии
Ответить
Ответить
http://avmalgin.livejournal.com/6702975.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тогда они боялись правды и сейчас боятся.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Друзья: 0
В друзьях у: 0Привет, кацапездол!!!!
Ответить
Ответить
підороснярусня, типу всяких Пономаревих в студіях Шустера та Киселова вже приїлася. Хай ще один "русссикй либерал" повчить "хохлов" як треба жити
Ответить
Ответить
Вот что ни говорите , а быковатая всё-таки нация .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
повернем Азірова він великим ученим був...
Ответить