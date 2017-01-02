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Теги: Бандера (690) Аксенов (229) коллаборационизм (6)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российский журналист напомнил предателю Аксенову, кем был Бандера

Коллаборационисту Сергею Аксенову, который назвал Степана Бандеру "нацистом", напомнили, кем на самом деле был лидер ОУН.

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Верно! А мокша снова усохнет до своего исконного размера
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Бг-ггг...и шо бы мокшанский дикун разбирался в делах метрополии, которая поприжала хвост сепарам-бандито-рашистам... Алень, закуси импортозамещением(ягельком) и оставь "боярышник" уже в покое: Новый год, ка кповод - позади...ХЕХ...
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Как предостережение нынешним строителям "независимой" Украины в тесных объятиях северного соседа звучат слова С. Бандеры из статьи "Слово к украинским националистам-революционерам за границей" ("Визвольний шлях".- Лондон.- 1948.- NoNo 10, 11, 12): "Главной целью и главнейшим принципом всей украинской политики является и должно быть восстановление Украинского Самостоятельного Соборного Государства путем ликвидации большевистской оккупации и расчленения российской империи на самостоятельные национальные государства. Только тогда может иметь место объединение этих самостоятельных национальных государств в блоки или союзы по принципу геополитических, хозяйственных, оборонных и культурных интересов на представленных выше основаниях. Концепции эволюционной перестройки или превращения СССР в союз свободных государств, но так же объединенных, в том же составе, с преимущественным или центральным положением России - такие концепции противоречат идее освобождения Украины, их надо до конца устранить из украинской политики.Самостоятельного государства украинский народ сумеет добиться только путем борьбы и труда. Благоприятное развитие международной ситуации может значительно помочь расширению и успеху нашей освободительной борьбы, но оно может сыграть только вспомогательную, хотя и очень полезную роль. Без активной борьбы украинского народа наиболее благоприятные ситуации не дадут нам никогда государственной независимости, а только замену одного порабощения другим. Россия со своим глубоко укоренившимся, а в современную эпоху наиболее раскаленным захватническим империализмом, в каждой ситуации, в каждом состоянии, всеми силами, со всей ожесточенностью будет бросаться на Украину, чтобы удержать ее в составе своей империи или заново поработить. Как освобождение, так и защита самостоятельности Украины может в основе своей опираться только на собственные украинские силы, на собственную борьбу и постоянную готовность к самозащите.
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Смысл реагировать на выпуки колорадов. Они ж бестолочи, поголовно.
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гена у тебя херовые гены
тебе прописан суицид
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И когда уже админ нас от тебя избавит.Превратил тему в фарс.
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так а что ты тогда тут делаешь?ясно, зарабатываешь на жизнь тяжелым трудом тролля))
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Не відповідайте зайвохомосомному. Він навіть новим методичок не отримав, очевидно що зовсім нікчемний троль.
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При этом:

Эксперты ООН подсчитали, что больше половины всех секс-рабов мира поставляется из России. При этом большая часть проституток оседает в странах Западной Европы.

(с) Газета-сРУ.
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Как раз нет. Там на это даже сделан акцент:

"На роль главной страны назначения в международной торговле людьми претендует Германия. Именно туда ежегодно попадают тысячи граждан России"


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Генадий Куликов c27767b9 это и есть самая настоящая парашкинская проститутка. Так лизать гениталии хуйла не будет ни одна проститутка с улицы. Этот безграмотный кацапский ублюдок куликов не в состоянии даже правильно написать своё имя.


«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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У русских вся история о сибе о саседях выдумана и предя к власти ачередной царь все начинают по новай что та выдумывать и перипредумывать.
Уних там целый штат людей. Каторые над выдумками работают)))) падбирают бумагу тех времен паделывают рукописи подписи и паэтому нет не какога смысла счетать истеной не адного дакумента в рассии
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не только гадости о соседях, а и о вяличии раиси напридумывали. Но, главное, что кацапы это хавают и в этом основная проблема.
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Народ, вы по ссылке о которой статья на цензоре , заходите. Это подымет статью в топ на лайвжурнале, тогда коцапьё её тоже увидит и почитает
http://avmalgin.livejournal.com/6702975.html
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Кто такой Аксенов? Алкоголик, гопник. Дебил, который не знает истории. Лишняя хромосома на лицо.
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В одном он прав. Немцы начисто отрицают что какое-то ОУН-УПА воевало с ними. В архивах Вермахта ни одного упоминания об этом.
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ну, почему если кацап,то обязательно даун?!! Вт почему вы винторогие такие тупые?
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Посмотрите 39 том протоколов Нюрнбергского трибунала. Там есть документ USSR-0014 о борьбе нацистов с бандеровцами. Правда, из 42 томов СССР и его правоприемница Россия напечатали только 7, а обязаны были напечатать ВСЕ в полном объеме. Это их ОБЯЗАННОСТЬ как страны-победительницы и участницы Нюрнбергского трибунала.
Тогда они боялись правды и сейчас боятся.
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А чого цей хер не згадав, що Сталін з Гітлером разом Європу ділили?
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Кацапский журналист написал что он думает про Бандеру. И что? Заметьте, его не застрелят, не посадят и даже не бросят в мусорный бак. Бандера - герой украинцев, точнее галичан. Причем здесь Крым? Да и остальная Украина тоже.
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Як що? Він же за нас , він патріот. Швидко Зірку Героя йлму та і громадянство надодачу. А то ліберальна підоросня русня, типу всяких Пономаревих в студіях Шустера та Киселова вже приїлася. Хай ще один "русссикй либерал" повчить "хохлов" як треба жити
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Было бы замечательно вспоминать и почитать не только Бандеру,но и Шухевича,Коновальца
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Я так понял , что россиянам имя Бандеры - это как красную тряпку быку показать !
Вот что ни говорите , а быковатая всё-таки нация .
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Россиянам уже все равно. Ну победила на данный момент идеология Бандеры на Украине, ну и что? Это скорей достижение или проблема людей на Украине.
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Так пиши в Украине,все равно ему....кацап є кацап...
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на россии будешь писать как душе угодно,а здесь,будь добр, соответствуй нормам и правилам.
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Меня удивляет когда на украинском сайте с таким упорством начинают объяснять нормы и правила русского языка.
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Как там идиология о немытом овцйобе кадыркине, который вам-рюсським свинособакам резал горлянки в 16-ть лет???
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Аксёнов, в России изобрели лекарство от всех болезней... Боярышник называется, хлебани для ясности ума.
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Ой да все знают что Аксенка тупой гопник, что на него вобще внимания обращать??..Он лишь одному Хуйлю люб и мил,потому что большой ас ,в умелых оральных ласках, вышеупомянутого диктатора... пфф)))
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Таким образом, обвинение Бандеры и бандеровской ОУН в коллаборации с нацистами - это самая что ни на есть попытка пересмотра результатов Нюрнбергского процесса. Да, несомненно, перед войной украинские националисты имели контакты с Германией, в частности - с военной разведкой (Абвером). Несомненно, немцы планировали использовать ОУН в своих интересах. Точно также бандеровцы собирались использовать немцев в своих - несколько других - целях, и добились в этом больших успехов. Сотрудничество с немцами прекратилось сразу после провозглашения Акта восстановления украинского государства 30 июня 1941 во Львове: уже в июле "агент Серый" (так значился Бандера в документах Абвера) оказался под домашним арестом, а затем - в лагере Заксенхаузен. Между Рейхом и воссозданным украинским государством фактически началась война, о которой и свидетельствуют документы Нюрнбергского процесса. Нелишне отметить, что решением Нюрнбергского трибунала Абвер, в отличие от СД, не был признан преступной организацией, а Вильгельм Канарис, который лично вел переговоры с лидерами украинских националистов, за организацию покушения на Гитлера был повешен 9 апреля 1945 года - за месяц до Дня Победы.
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Потрібно вчити історію і ви побачите що соратникі Бандери були родом з Харькова, з центральних областей. Але нащадки монгол і фашисти (Сталін, Гітлер) НІКОЛИ НЕХОЧУТЬ ВЧИТИ. ПІДЛІ ЦИНІЧНІ БРЕХУНИ. ВИХОВАЛИ ЦІЛІ ПОКОЛІННЯ ТУПИХ І НЕНАЖЕРЛИВИХ ІДІОТІВ І ЗРАДНИКІВ. --БУВ ВЛАСОВ, БУЛИ КРОВАВІ КОЗАЧІ КОРПУСИ ЯКІ ВОЮВАЛИ РАЗАМ З НІМЦ
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийский журналист напомнил предателю Аксенову, кем был Бандера
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