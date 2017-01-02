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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция Оборона
Теги: армия (7192) боевые действия (916) Антитеррористическая операция (15456) потери (705) Мотузяник (311)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Четверо военнослужащих ранены за минувшие сутки. Погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО

В результате боевых действий в зоне АТО на востоке Украины за минувшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения. Погибших со стороны ВСУ нет.

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Найшвидшого одужання пораненим.. Сподіваюсь - влада у відповідь закриє на тиждень всі КПП на лінії розмежування з ордло..
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А тем временем:
"...Не имеющий живых родственников (т.е, круглый сирота) военнослужащий 53-й бригады Александр Шутов, полгода безвылазно защищавший с оружием в руках в АТО нашу страну от «рузкого мира», в грязи и холоде окопов, вернувшись по ротации из зоны боевых действий в краткосрочный отпуск в Николаев, с удивлением обнаружил, что в его скромной однокомнатной квартире во входной двери (которую он около года назад устанавливал собственноручно) почему-то заменены замки, и попасть домой он не может..."
Просьба максимальный РЕПОСТ!!!
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в.европу не берут. Так теперь Порошенко снова начал гражданскую войну. Как можно назвать таких баранов?
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смерть расiянським окупантам !!!! здоровья нашим Защитникам Украiни!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧетверо военнослужащих ранены за минувшие сутки. Погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО
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