valeria
, Rjr
, Александр Шевченко 7fae048a
, Грга Питич
, Сила В Силе Брат
, Цигель
, Aleksandr Ulynov
, shokolad
, Senator S 01a656ec
, Мабон
, Володимир Лисин
, Ali Hasan
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, sigsauer879
, Alina Bodnar
, NNN
, Юрий Булкин
, Александр Малышенко
, Jancis
, Михаил Карпенко
, Анатолий Лукин
, Kamate Kaora
, SergeLi
, Игорь b007627d
, CА
, я гражданин Украины
, Влад Листвич
, Генадий Куликов c27767b9
, Ольга Панченко
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Сергій Кузьмук
, Хавронников Степан
, East Clintwood
, Володя Остринський
, Cuculechka Podilska
, Украина Форева
, Антип61
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, Kubik
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, Леонид Самуэльвич
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, Виктор Олегович
, Ksenia VB
, счастливый даунбасенок
, patriotukrainy
, Иванов Юрий 9255343a
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, Bin Binn
, Василий Казимко
, иван петров 698776af
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, Чарли Чарли
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, Вик Тодт
, Вова Воваенович
, kostjaua5
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, botoks
, Иван Иванов 1f0e171f
, Deryban
, Одесса best
, Валерий Соколов 17f179a1
, Анатолий Калюжный
, фашизд
, Борис. Сусленский.
, dd13
, А П 6d5dcd2e
, Ole Lahti
, Сергей Серж e67d4198
, Tania36
, Bandera Rosa
, Япона Мать
, Fredi Kruger
, Юра Волков
, esfero
, Ватник Путин
, Николай М
, Olga Mansika
, Supple Vine
, roman trypalyuk
, Paul Petrovach
, antic
, Бендер-Задунайский
, Оолександр Білець
, Shuha
, ІГОР ЧЕ
, дядя Сирожа
, Люцифер
, Taras Franco
, Лидия Севастьянова
, Oles Ivanov
, Alexandr Kalinichenko 202e96ef
, Jeff Light
, Ф-1
, ahuhu
, Алексей Носов d8330900
, _Серж_
valeria, Rjr, Цигель, Aleksandr Ulynov, Евгений Якушев, Senator S 01a656ec, Геннадий Медведев 4e590f22, sigsauer879, NNN, Юрий Булкин, East Clintwood, Viktor Stecenko, SergeLi, Cuculechka Podilska, Володимир Лисин, Генадий Куликов c27767b9, shokolad, Мабон, сергей садовский, Грга Питич, Jancis, Чарли Чарли, Rublev Leo, Ksenia VB, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Враг рода человеческого 666, Виктор Олегович, Gosha343, Kubik, иван петров 698776af, Новий Перець, patriotukrainy, Сергій Кузьмук, Deryban, Vladimir Eliseev, Анатолий Лукин, Elena Drozd, Василий Дамаскин, Одесса best, Влад Листвич, Paul Petrovach, я гражданин Украины, Ole Lahti, Николай М, Myko, Вова Воваенович, Леонид Днепр, Shuha, Япона Мать, Tania36, Вася Неважно
Всего на сайте: 169 писателей
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Думаю закрытие этих сервисов входил в план "Штун",помнишь как народ взбунтовался при Януковиче когда EX.UA прикрыли даже народ пинговал президенский сайт,и сайт МВД в знак протеста,на это ФСБ и расчитовало сейчас,но не тут то было.
Пошатались и вернулись.
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12 баксов за 1Тб в год - мелочи, по сравнению и покупкой пары HDD на 1 Тб
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HDD тоже недолговечны и требуют присмотра и регулярной перезаписи(хзотя это все равно надежнее чем файлообменики), я предпочитаю хранить если маленький объем то на двд если большой то на BluRay.
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Жесткие диски гораздо менее долговечны ввиду наличия сложнейшей электроники и механики, часто выходят внезапно из-з строя, но даже в лучшем случае они не могут хранить долго информацию, без перезаписи информации уже через 5 лет начинается ее деградирования ввиду размагничивания пластин и старый жесткий диск может быть рабочим но многие файлы уже будут побитыми, старые архивы могут не распаковаться, а исполняемые файлы содержать ошибки.
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Это еще и файлообменник.
То есть можно загрузить туда файл и дать другу ссылку на скачивание.
ну...
Если там будет поиск по файлам, как был на ex.ua
....будем посмотреть.
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Если лично Вы настолько ленивы, чтобы узнавать правду, искать ее, то хоть воздержитесь от "никогда и никто".
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Далеко не глупый был дядька
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Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей множество вопросов. На портал пришло огромное количество запросов, где теперь можно будет хранить файлы. За время существования сервис ЕХ-файлы стал персональным накопительным диском для многих граждан Украины. На нем хранились личные архивы, профессиональные наработки и персональные подборки файлов.
Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования.https://mail.ex.ua/
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как раньше доступа скачивания музыки и фильмов нет.
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Я смотрю там. Реклама легко отключается адблоком.
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порошенковская власть убивает хорошие сайты.
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ТИМ ХТО ЙОГО ЗНОВУ ЗАПУСТИВ
ДЯКУЮ
верніть ше фс)
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может и закон в итоге не приняли
но осадок остался
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Мне нада скачать фильм Bluray Remux весом эдак 50 Гб что ты там росшаришь ?
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