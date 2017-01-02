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Я же говорил,пошатаются и вернутся.
Думаю закрытие этих сервисов входил в план "Штун",помнишь как народ взбунтовался при Януковиче когда EX.UA прикрыли даже народ пинговал президенский сайт,и сайт МВД в знак протеста,на это ФСБ и расчитовало сейчас,но не тут то было.
Пошатались и вернулись.
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ну слава БОгу. а то а то шокобарыги все решили под себя подмять.неудобно без ех
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Абсолютно бесполезная хрень, в 100 раз надежнее хранить на физическом носителе а не на компьютере какого то дяди и еще платить за это деньги.
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сейчас там 0..., и да правы вы.., платить бабло и ждать - боятся когда ресурс снова сложится или взломают его вместе с твоей инфой о банковских вкладах .
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физ.носители стоят денег и имеют свойство выходить из строя.
12 баксов за 1Тб в год - мелочи, по сравнению и покупкой пары HDD на 1 Тб
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облачные файлообменики намного менее надежны чем физические носители и даже в лучшем случае(это если не произойдет банкротсва, или просто закрытия) недолговечны и максимум смогут сохранить работоспособность пока владелец этого файлообменика не помрет, дальше перераздел бизнеса и тп.
HDD тоже недолговечны и требуют присмотра и регулярной перезаписи(хзотя это все равно надежнее чем файлообменики), я предпочитаю хранить если маленький объем то на двд если большой то на BluRay.
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Хм, ДВД через 4-5 лет гарантированно не прочтется, даже если не поцарапаете. У меня ХДД есть, которые работает 15 лет
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Я вам лично могу просканировать старые 10-15 летние двд на ошибки, если вы конечно разбираетесь, причем самые дешевые среди всех дисков(которым до качественных как 286компу до современного 6 ядерного) это диски если помните такие типа эсперанза, его, смс, VS, вербатим, тдк, и так далее, они не просто читаются но там еще огромный запас до нечитаемого уровня. Это все глубочайшая неправда про 4-5лет даже для самых дешевых дисков, с полной ответственностью вас заверяю, при всем при этом есть специальные диски которые я не преувеличиваю в сотни раз долговечнее этих простых.
Жесткие диски гораздо менее долговечны ввиду наличия сложнейшей электроники и механики, часто выходят внезапно из-з строя, но даже в лучшем случае они не могут хранить долго информацию, без перезаписи информации уже через 5 лет начинается ее деградирования ввиду размагничивания пластин и старый жесткий диск может быть рабочим но многие файлы уже будут побитыми, старые архивы могут не распаковаться, а исполняемые файлы содержать ошибки.
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ДВД со временем перестают читаться, это если хранить по всем правилам, а если на солнце, во влажном помещении или с перепадами температур то и года не выдерживают, кроме того могут переломаться, не маленькие они, не спрячешь, разлетаются в дисководе и разбиваются
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Не перестают читаться, у меня почти 1000 CD и двд дисков самым первым CD почти 20 лет и они все рабочие, подделки же, которые перестают читаться со временем легко определяются если уметь. И это самые дешевые диски еще покупал, тогда как продвинутые дорогие диски в сотни раз долговечнее. Хранить на солнце это не актуально так как хранить в темноте легко, это тоже самое что сказать если хранить жесткий диск в воде. Разлетались, редко, только низкокачественные подделаные CD диски на приводах со скоростью вращения 52х, на двд где скорость вращения гораздо не разлетались даже треснутые диски, а на блюрей и вовсе маленькая скорость вращения.
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Ну Бог тебе в помощь.Мне все равно, я на дисках ничего не храню, уже есть отрицательный опыт.Кроме того они еще и коробятся со временем кстати, как виниловые диски
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Отрицательный опыт мог быть только с подделками. Я спокойно могу дать ссылки на диски которые гарантировано будут хранить века и даже тысячелетия. И в отличии от электроных типов носителя которые сами по себе не долговечны еще не имееют электроники и механики и не подвержены поломкам.
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и так далее, супер дисков много, да и среди простых и недорогих на 20-30 лет есть что выбрать.
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просто о дисках ввиду фантастически разного качества нужно говорить не абстрактно, а конкретно марка, производитель матрицы и тд, это как рассуждать об автомобилях запорожец и бугати вейрон и говорить просто автомобиль.
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так и не работает что то.. зашел на fex.net и не вижу про хранение ничего.. может это кто то, но ex ??
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Это же не только для хранения.

Это еще и файлообменник.
То есть можно загрузить туда файл и дать другу ссылку на скачивание.

ну...
Если там будет поиск по файлам, как был на ex.ua

....будем посмотреть.
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Кацапского "Викинга" уже можно скачать? Интересно посмотреть, что они там навояли про киевского князя.
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есть в сети уже анализ.. все про Русь.. Киевскую но надо, конечно смотреть, да что они могут снять..? правду? не думаю..
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Художник-постановщик не зря свой хлеб ест
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Где - там? Кто - никто?
Если лично Вы настолько ленивы, чтобы узнавать правду, искать ее, то хоть воздержитесь от "никогда и никто".
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Может Вы не в курсе, но от времён Вани Грозного оригинальных документов осталось штук 5 (и то спорят об их подлинности). Что уж говорить о Владимире Крестителе! Мы можем знать только что-то в общих чертах. Все подробности - слухи и легенды, записанные лет через 100 после его смерти.
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"Самая правильная та История, которую мы не знаем" (С) У.Черчилль

Далеко не глупый был дядька
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Почему-то вспомнился фильм "Белое солнце пустыни". Наверно, из-за самой первой фразы тов. Сухова...
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В прощальном сообщении на EX было написано закрываемся навсегда, если ктото от нашего лица откроет файлообменник то это говнюки пользуюшиеся нашей репутацией.
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Уважаемые пользователи EX.UA,
Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей множество вопросов. На портал пришло огромное количество запросов, где теперь можно будет хранить файлы. За время существования сервис ЕХ-файлы стал персональным накопительным диском для многих граждан Украины. На нем хранились личные архивы, профессиональные наработки и персональные подборки файлов.
Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования.https://mail.ex.ua/
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Прикольное оформление сделали, забавно курсором играть)
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то есть это только сервис хранения.
как раньше доступа скачивания музыки и фильмов нет.
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Можна скачати будь яке відео, варто лише його продивитись і воно вже у тебе на компі. Потрібно лише вміти його зберегти.
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Лавку прикрыли - не повадно быдлу на шару смотреть и играть - за все надо плотить ...
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Через неделю после закрытия ex и fs появился сайт с огромным количеством фильмов ex-fs.net
Я смотрю там. Реклама легко отключается адблоком.
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Это всё не то.
порошенковская власть убивает хорошие сайты.
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Интересно и чем этот ресурс теперь будет принципиально отличаться например от более функционального, а главное бесплатного Dropbox и ему подобных?
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EX и FS были лучшими - всякие Дробекс и рядом не валялись
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Новый ресурс они позиционируют именно как аналог дропбокса а не EX.
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ДЯКУЮ
ТИМ ХТО ЙОГО ЗНОВУ ЗАПУСТИВ
ДЯКУЮ
верніть ше фс)
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"восстановил свою работу" за 1$ за 1ТБ в месяц? ну-ну, процветания вам
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Это не более чем пиар. Все что там было - уже не получить. Теперь это просто аналог других облачных сервисов с шифрованием, которых множество. Но вообще - бороться с подобными ресурсами практически бесполезно. Мир большой, интернет тоже, следовательно "запрещать" что-либо - это полная глупость. Правообладателям пора признать, что как только они продают фильм на он-лайн сервисах (iTunes и т.п.), или выпускают на диске, он сразу доступен для загрузки всем. Выход простой: вначале в кинотеатрах, а лишь полгода спустя уже продавайте на носителях. В этом случае "экранка" будет кривой и противной, прибыль от фильма получена...а дальше уже и не важно.
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ну почему не получить - нового нет а то что было посмотреть можно
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может и заработал
может и закон в итоге не приняли

но осадок остался
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Тю! Я на УкрНеті маю 80 екаунтів і відповідно 80х4=320 ГБ даних, які за бажанням розшарюю для конкретних осіб чи груп. З 2008 року не було жодних проблем.
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ты ещё не похмелился ?

Мне нада скачать фильм Bluray Remux весом эдак 50 Гб что ты там росшаришь ?
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КиноКрад нет тоже переехал на KinoKrad Co. Продолжаем смотреть новинки кинопроката. Бесплатно . Это правильно? Наверное, да. Вот по-гройсману, когда народ разбогатеет , с новой минималкой; , чисто, народ, аж подпрыгнет и побежит покупать фильмы- синема на лицензионных дисках. Угу.
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страна воров и долбоёбов
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Господи, а крику ж було! "Злочинна влад закривае ресурс; Порох боїться торрентів; всі на Майдан 5742245345874". А тут виявляється нова технічна платформа. Коли вже нашим "борцунам" набридне їсти гівно та шукати скрізь зраду ?
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Пусто там на FEX.NET. Нет музыки и видео. Просто облачное хранилище. В чем смысл новости не понятно.
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Maxud. Это правильное определение Всех, кто прилип к трону в Украине- воры и бессовестные обманщики.
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Никогда не пользовался этим файлообменником. Только торрентом. Как он работает? Зашел на сайт, а там написано "получить". Что получить? Код? От чего?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныФайлообменник EX.UA заработал на новом домене
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