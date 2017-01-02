Российским оккупантам на Донбассе запретили выход за пределы частей в военной форме с целью избежания над ними самосуда со стороны населения, - ГУР

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, Rjr
, Александр Шевченко 7fae048a
, Грга Питич
, Сила В Силе Брат
, Цигель
, Aleksandr Ulynov
, shokolad
, Senator S 01a656ec
, Мабон
, Володимир Лисин
, Ali Hasan
, Евгений Якушев
, sigsauer879
, Alina Bodnar
, NNN
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, Александр Малышенко
, Jancis
, Михаил Карпенко
, Анатолий Лукин
, Kamate Kaora
, SergeLi
, Игорь b007627d
, CА
, я гражданин Украины
, Влад Листвич
, Генадий Куликов c27767b9
, Ольга Панченко
, Геннадий Медведев 4e590f22
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, Хавронников Степан
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, Cuculechka Podilska
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, Viktor Stecenko
, Виктор Олегович
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, patriotukrainy
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, Василий Казимко
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, Rublev Leo
, Чарли Чарли
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, Ирина Киев
, Василий Дамаскин
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, Акинар Дортуар 544ccd43
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, Вик Тодт
, Вова Воваенович
, kostjaua5
, Doc Lestor
, botoks
, Иван Иванов 1f0e171f
, Deryban
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, Валерий Соколов 17f179a1
, Анатолий Калюжный
, фашизд
, Борис. Сусленский.
, dd13
, А П 6d5dcd2e
, Ole Lahti
, Сергей Серж e67d4198
, Tania36
, Bandera Rosa
, Япона Мать
, Fredi Kruger
, Юра Волков
, esfero
, Ватник Путин
, Николай М
, Olga Mansika
, Supple Vine
, roman trypalyuk
, Paul Petrovach
, antic
, Бендер-Задунайский
, Оолександр Білець
, Shuha
, ІГОР ЧЕ
, дядя Сирожа
, Люцифер
, Taras Franco
, Лидия Севастьянова
, Oles Ivanov
, Alexandr Kalinichenko 202e96ef
, Jeff Light
, Ф-1
, ahuhu
, Алексей Носов d8330900
, _Серж_
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Цапсарь
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- что,уже?
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Причем, это будет касаться абсолютно всей военно-морской техники России, а не только той, которая направляется в Сирию.+ Не пропустят турки через Босфор и гражданские российские корабли, если они намерены перевозить военное оборудование. Таким образом, весь черноморский флот оказался запертым в Черном Море и теперь Россия не сможет поддерживать сирийский режим Басара Ашада.
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это что за дерьмо собачье? это новостной портал?
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Для него самое главное - определиться, кто причина их бед и несчастий (естественно, не они сами ).
Раньше это был Киев и вся Украина, которую "они кормили".
Сейчас дошло, что все было не так уж и плохо...
И теперь, кацапчеги, во враги (абсолютно заслуженно) записаны вы.
Гм, я вам не завидую....
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Не прошло и трех лет, как население прозрело...
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И чтоб носки обязательно снимали, а то вычислят)))...
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- Извините, это мои путины...
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Спрашиваю, как там сепараторы?
Ответ - мало их осталось, народ хочет спокойствия, жить спокойно и желательно по украинским законам, т.к. рашу хлебнули.......
Я не поверил, они горько усмехнулись - наступать начнем, увидим все.....
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Украинская затея может тлеть еще долго, но горнило погасло - и в нем ничего не выковалось. Разумеется, пара тысяч россиян приобрела навыки в поджогах, краже ковров, а также узнала новые техники изнасилования. Конечно, всякие знания полезны, но это немножко не то, что требовалось Кремлю.http://obozrevatel.com/blogs/39587-noev-titanik.htm
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